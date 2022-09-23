Право
Маша Цепелева

ИТ-специалистов, сотрудников операторов связи и банков освободят от мобилизации — Минобороны Статьи редакции

По спискам от компаний.

  • Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под «частичную мобилизацию». Чтобы специалиста не привлекли на службу, у него должно быть высшее образование по профильной специальности, по которой он работает.
  • К таким работодателям относятся: аккредитованные ИТ-компании, «задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».
  • Также в список попали операторы связи, работники центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования. От мобилизации освободят работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи», учредителей, редакций и издателей аккредитованных СМИ.
  • Под ограничения попали и работники банковских организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение». По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на рабочих местах останутся сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях.
  • Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генеральный штаб ВС, сроки не указаны. В Минцифры уточнили, что отсрочку смогут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники. Ведомтсво уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки.

#новость #мобилизация

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82 комментария
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 Serpantin74

"Высшее образование по профильной специальности, по которой он работает" Классный пункт, особенно когда половина граждан, не по образованию работает.

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Алексей Гребенщиков

Половина? 😱 Ну, вы - оптимист. 😁

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Александр Св-Ко

ну такие значит один раз уже переучились профессии значит и военную профессию освоят

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Невкусно и грустно

Все животные равны, но некоторые равнее %)

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jonewayne

У айтишников часто вышка. Не всегда, но тем не менее. У меня у всех друзей и знакомых кроме одного профильное, независимо от того, работают на РФ или нет.

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1 комментарий
Илья Платонов

Ну вот тоже этот пункт смущает. А если я инженер строитель по высшему образованию, но я учредитель и генеральный директор в ИТ компании, которая имеет аккредитацию в Минцифрах? То тогда что? Я попадаю под мобилизацию или нет??

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1 комментарий
Семен Смирнов

Никто не будет проверять кем ты работаешь, потому что единого списка профессий не существует

Будет проверка на аккредитацию компании и твой диплом (а вот этот список есть специальностей)

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М.К.

Напрягает только одно: все равны, но есть равнее

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Иван Дубышкин

Так было, есть и будет

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Никита Михайлов

Причём равнее, как обычно, одни айтишники.

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2 комментария
Soulis

Если вас это напрягает, то стадию принятия войны вы уже прошли)

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Cere8ellum

Сми освободят. Какие важные они всё-таки. Будут нам в информационном канале важные мысли в мозг всверливать. И приговаривать: Воюйте братья. Ай молодцы.

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Семен Смирнов

Ну сейчас куча народа обьективно приковано к сми и ловит каждую новость

Не так?

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Полина Лааксо
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sles

Ну я вот, к примеру не в ИТ компании и не в операторе связи и уж тем более не в банке.
Но в армию пойти по ВУС легко могу, 531001 по образованию, правда в армии поправили на 531002, без понятия чем отличается :-)

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11 комментариев
Извинись

Я из МТС. Дизайнер с образованием юриста. Я чё - все равно на войну?

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Слегка Придурковатый

Если хорошее юридическое образование, то сможешь себя отмазать. Хотя, наверное, не очень хорошее, раз в МТС дизайнером работаешь. гг

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3 комментария
Блеск Дубль

Там в ходу специальности дизайнер-артелирист, наводчик-юрист так-то))

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1 комментарий
sles

"Дизайнер"- намана, листовки рисовать

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2 комментария
Сталинский дым

Все вот эти списки и исключения не более чем рассрочка времени на подбор более дешёвых авиабилетов

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Михаил Желтухин

если выезд останется открытым

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Yy Kk

Ок, Google. Как из гидрометаллурга перепрофилироваться в айтишника в банковской сфере за два дня.😂

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Serpantin74

с высшим образованием по профилю)

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1 комментарий
Mister x

Айтишнеги пойдут в третьей волне , на прорыв

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6 комментариев
Андрей Мельник

Как гидрометаллургу - тебе проще куда то в ОПК устроиться.

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Вадим Д.

Подробности и исключения – это хорошо! Вообще сейчас любой информационный вакуум вокруг главной темы – крайне плохо.
А мы чуть раньше узнали 😉

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Евгений Широков

Айти сама по себе отрасль не самостоятельная. С производств исчезнут люди, в айти будет очень много всего не хватать

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Artem Vakhitov

Не верить ни одному слову чиновничьему, которое не подкреплено нормами законов, указов и подзаконных актов. Соврут — недорого возьмут.

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Александр Смирнов

То, что подкреплено нормами законов, указов и подзаконных актов - тоже не самая надежная история. Меняют за 24 часа с легкостью

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1 комментарий
Слегка Придурковатый
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Владислав Царь

Лучшая реклама Яндекс практикума , skillfactory и прочих сервисов, что помогают попасть в it. (Это шутка кстати)

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andrey adamovich

диплом о высшем образовании они не выдают

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2 комментария
Memento Vivere

Пока не будут предлагать кошко-жену и миску риса - билет на вылет не сдам

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Артур Аляска

ох уж эти расплывчатые формулировки

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Zamir Saidov

Разделяй и властвуй.

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selecadm

Бизнес-информатика — это высшее ЭКОНОМИЧЕСКОЕ образование. Напоминаю. Так что пиздуй на фронт.

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Sergeant Ding

В шарашках какой бизнес? Програмировай.

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Sergeant Ding

Осталось только успеть получить профильное образование

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роман долгополов

А что ,они особенные какие то?

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Rodya The Capitalist

Особенные в плане легкой эмиграции

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Александр

Прекрасно, а остальные работники этих компаний, которым не повезло выучиться на "IT-специальности" будут ждать повестки. (Очень интересно, как образование по направлению "ядерная физика", которое есть в перечне, помогает работать в IT). Непонятен выбор тех или иных специальностей. Уж лучше бы просто поставили критерий "хоть с каким-нибудь высшим образованием"

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Dark matter developr

нормально помогает, там много программирования, сетевых технологий и остального (их учат программировать страшные матаны для расчета на суперкомпьютерах)

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Слегка Придурковатый

Если ты не попадаешь под эти категории, то есть лайфхак: езжай в Чечню, там частичную мобилизацию решили не вводить. гг

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Nikolay Vavilov

Верим? верим-верим.
Эт ловушка джокера чтоб остатки не уехали

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Maltese

Интересно, кого именно имеют в виду под такими сотрудниками банков? Теоретически, туда можно подписать весь бэк-офис с более-менее профильным образованием.

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Hambala Fully

А другие сотрудники в IT-компаниях снова должны на помойку

Спасибо любимому государству за заботу и поддержку

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Jinny

А чем они лучше сварщика Васи или хлебороба Пети?
Вон новость,"В российском регионе мобилизовали 63 летнего пенсионера с ишемией мозга и диабетом." Так что не откосят.

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Black7

Слыш, програмировай или умирай за выблядков пыни от кабанихи

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Anna Panova

Как думаете, получится ли присоединиться к этому, если получить аккредитацию в пн?

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Умный вентилятор

В жизни фраза Кто на что учился ещё так ярко не играла красками

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Александр

"должно быть высшее образование по профильной специальности"
Ха-ха. А менеджеры, руководители этих компаний?

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