ИТ-специалистов, сотрудников операторов связи и банков освободят от мобилизации — Минобороны Статьи редакции
По спискам от компаний.
- Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под «частичную мобилизацию». Чтобы специалиста не привлекли на службу, у него должно быть высшее образование по профильной специальности, по которой он работает.
- К таким работодателям относятся: аккредитованные ИТ-компании, «задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры».
- Также в список попали операторы связи, работники центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования. От мобилизации освободят работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи», учредителей, редакций и издателей аккредитованных СМИ.
- Под ограничения попали и работники банковских организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение». По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на рабочих местах останутся сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях.
- Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генеральный штаб ВС, сроки не указаны. В Минцифры уточнили, что отсрочку смогут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники. Ведомтсво уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки.
10 160 просмотров
"Высшее образование по профильной специальности, по которой он работает" Классный пункт, особенно когда половина граждан, не по образованию работает.
Половина? 😱 Ну, вы - оптимист. 😁
ну такие значит один раз уже переучились профессии значит и военную профессию освоят
Все животные равны, но некоторые равнее %)
У айтишников часто вышка. Не всегда, но тем не менее. У меня у всех друзей и знакомых кроме одного профильное, независимо от того, работают на РФ или нет.
Ну вот тоже этот пункт смущает. А если я инженер строитель по высшему образованию, но я учредитель и генеральный директор в ИТ компании, которая имеет аккредитацию в Минцифрах? То тогда что? Я попадаю под мобилизацию или нет??
Никто не будет проверять кем ты работаешь, потому что единого списка профессий не существует
Будет проверка на аккредитацию компании и твой диплом (а вот этот список есть специальностей)
Напрягает только одно: все равны, но есть равнее
Так было, есть и будет
Причём равнее, как обычно, одни айтишники.
Если вас это напрягает, то стадию принятия войны вы уже прошли)
Сми освободят. Какие важные они всё-таки. Будут нам в информационном канале важные мысли в мозг всверливать. И приговаривать: Воюйте братья. Ай молодцы.
Ну сейчас куча народа обьективно приковано к сми и ловит каждую новость
Не так?
Ну я вот, к примеру не в ИТ компании и не в операторе связи и уж тем более не в банке.
Но в армию пойти по ВУС легко могу, 531001 по образованию, правда в армии поправили на 531002, без понятия чем отличается :-)
Я из МТС. Дизайнер с образованием юриста. Я чё - все равно на войну?
Если хорошее юридическое образование, то сможешь себя отмазать. Хотя, наверное, не очень хорошее, раз в МТС дизайнером работаешь. гг
Там в ходу специальности дизайнер-артелирист, наводчик-юрист так-то))
"Дизайнер"- намана, листовки рисовать
Все вот эти списки и исключения не более чем рассрочка времени на подбор более дешёвых авиабилетов
если выезд останется открытым
Ок, Google. Как из гидрометаллурга перепрофилироваться в айтишника в банковской сфере за два дня.😂
с высшим образованием по профилю)
Айтишнеги пойдут в третьей волне , на прорыв
Как гидрометаллургу - тебе проще куда то в ОПК устроиться.
Подробности и исключения – это хорошо! Вообще сейчас любой информационный вакуум вокруг главной темы – крайне плохо.
А мы чуть раньше узнали 😉
Айти сама по себе отрасль не самостоятельная. С производств исчезнут люди, в айти будет очень много всего не хватать
Не верить ни одному слову чиновничьему, которое не подкреплено нормами законов, указов и подзаконных актов. Соврут — недорого возьмут.
То, что подкреплено нормами законов, указов и подзаконных актов - тоже не самая надежная история. Меняют за 24 часа с легкостью
Лучшая реклама Яндекс практикума , skillfactory и прочих сервисов, что помогают попасть в it. (Это шутка кстати)
диплом о высшем образовании они не выдают
Пока не будут предлагать кошко-жену и миску риса - билет на вылет не сдам
ох уж эти расплывчатые формулировки
Разделяй и властвуй.
Бизнес-информатика — это высшее ЭКОНОМИЧЕСКОЕ образование. Напоминаю. Так что пиздуй на фронт.
В шарашках какой бизнес? Програмировай.
Осталось только успеть получить профильное образование
А что ,они особенные какие то?
Особенные в плане легкой эмиграции
Прекрасно, а остальные работники этих компаний, которым не повезло выучиться на "IT-специальности" будут ждать повестки. (Очень интересно, как образование по направлению "ядерная физика", которое есть в перечне, помогает работать в IT). Непонятен выбор тех или иных специальностей. Уж лучше бы просто поставили критерий "хоть с каким-нибудь высшим образованием"
нормально помогает, там много программирования, сетевых технологий и остального (их учат программировать страшные матаны для расчета на суперкомпьютерах)
Если ты не попадаешь под эти категории, то есть лайфхак: езжай в Чечню, там частичную мобилизацию решили не вводить. гг
Верим? верим-верим.
Эт ловушка джокера чтоб остатки не уехали
Интересно, кого именно имеют в виду под такими сотрудниками банков? Теоретически, туда можно подписать весь бэк-офис с более-менее профильным образованием.
А другие сотрудники в IT-компаниях снова должны на помойку
Спасибо любимому государству за заботу и поддержку
А чем они лучше сварщика Васи или хлебороба Пети?
Вон новость,"В российском регионе мобилизовали 63 летнего пенсионера с ишемией мозга и диабетом." Так что не откосят.
Слыш, програмировай или умирай за выблядков пыни от кабанихи
Как думаете, получится ли присоединиться к этому, если получить аккредитацию в пн?
В жизни фраза Кто на что учился ещё так ярко не играла красками
"должно быть высшее образование по профильной специальности"
Ха-ха. А менеджеры, руководители этих компаний?