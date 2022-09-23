Право
Маша Цепелева

Минцифры выпустило рекомендации для сотрудников ИТ-компаний, операторов связи и СМИ, претендующих на отсрочку Статьи редакции

Советы ведомства для тех, кто уже получил повестку.

  • Минцифры предлагает взять с собой в военкомат оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении высшего образования по специальности, выписку из реестра о государственной аккредитации ИТ-компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом.
  • Также Минцифры предлагает взять с собой справку с места работы с подписью гендиректора о том, что сотрудник «участвует в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».
  • 23 сентября Минообороны опубликовало список специалистов, которые могут расчитывать на бронь во время мобилизации. Это ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи и банков и некоторых аккредитованных СМИ. Бронь не автоматическая, списки сотрудников должны подать руководители в Генштаб ВС.
Дополнено в 15:00. Минцифры выпустило аналогичные рекомендации для операторов связи и работников

системообразующей организаций в сфере информации и связи (включая СМИ).

#новость #минцифры #мобилизация

8781 просмотров
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77 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Наивный айтишник идёт в военкомат в надежде на отсрочку.

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Karl

и тебя посылают еще за одной бумажкой

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3 комментария
Вадим Д.

«Минцифры предлагает взять с собой в военкомат» – и уехать уже со всеми этими документами и хвастаться в части?

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Megan Porter

напоминает грамоты со школы и университета на которые всем плевать :D

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user_90123129312

Может в прямом смысле понадобится зад подтереть всей этой макулатурой.

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Михаил Загоскин

Сперва не уезжайте, оставайтесь, вот вам ипотека и тд, а теперь умирайте, но ипотеку платите.

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Иван

Ну это для тех, кто любит доверять гос-ву...

Сначала пошла учечка it из-за всех этих действий.... Начали удерживать ипотеками со скидкой и прочими штуками. А сейчас на боевые действия отправляют. И все это в течении короткого отрезка времени.

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1 комментарий
Андрей Захаров

Взять с собой справку... - это высший уровень цифровизации, конечно!

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Алексей Пахомов

ну а что вы хотели,у нас до сих пор без бумажки ты какашка

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1 комментарий
Абстрактный космос

Да похер на цифровизацию. Ради того, чтобы не забрали можно и справку принести.

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2 комментария
Дмитрий Волков

Ну идти с документами в военкомат это апофеоз долбоебизма.

Вы видели кто там сидит? Там слово IT расценится как превосходное знание английского, с определением в разведку.

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Иван

Угу, но можно ценным письмом это все послать. Про это естественно не говорят.

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Sergey Makhalov

Я - ИП, разработчик ПО и UI/UX, работаю с 2008 года на себя. Имею высшее образование. Имею сотню постоянных заказчиков в РФ. Работаю с десятками других талантливых подрядчиков из РФ, предоставляя им работу. И при этом не попадаю под формальные условия немобилизации ITшников. Государство все эти годы так ратовало за поддержку и развитие малого предпринимательства. И как мне и моим заказчикам быть теперь?

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Дмитрий Волков

Можно будет обсудить это на планерке под Донецком.

А на самом деле нехуй слушать государство.

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5 комментариев
Леонид Власов

Релоцироваться…

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Victor Pomortseff

Формально?
Важно не просто что Вы ITшник, а что без Вас рухнет критически важная инфраструктура в области связи или финансов.

Оттого, что ООО "Сукин и Сын" не получит новую версию сайта мало что изменится.
А вот если не выйдет на работу дежурная смена банковских серверов системообразующего банка с 50млн клиентов, в случае аварии банк встанет и это сразу станет всем заметно (регламенты на время недоступности mission critical систем исчисляются минутами и обеспечивают все это те самые дежурные смены - что-то пошло не так - откат, обходные пути, вплоть это перехода на горячий резерв)

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1 комментарий
Андрей Захаров

Скажу по делу: если вам релокация - не вариант, то надо устроиться в какую-нибудь контору с бронью. Да, будете получать три копейки ЗП, но работать будете (не афишируя или черз фирму/прокладку/друзей) на себя как и раньше.

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3 комментария
Oleg Ast

Там вроде аккредитация минцифры нужна. Ищите такую возможность - наверное так.

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98 комментариев
Eli
И как мне и моим заказчикам быть теперь?

Тикай с городу, тоби пизда.

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Black7

Ну что вам сказать.. Фотка красивая в профиле. Будете вертолетом над Славянском управлять🤣

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Semper Fi

Выписать справку самому себе как директору/учредителю/CTO своей же компании

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2 комментария
Михаил Качалов
как мне и моим заказчикам быть теперь?

-теперь никак (хотя еще не всё понятно с "операторами связи"), а весной аккредитацию можно было получить подав заявление через Госуслуги

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VITOS8686

Бравада не даст никаких, желаемых результатов точно. Вы молодец, но даже не пытайтесь подобное сказать сотрудникам военкома. Просто ответят, что им по х... . Если вы не работаете IT-шником например в Сбере или хотя бы в МФЦ, то про отсрочку забудьте. Представьте данную проблему как необходимость составления алгоритма решения задачи. Эмоциям в таком случае там точно не место.

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2 комментария
user_90123129312

А почему за 6 месяцев вы не уехали? Если вы всерьёз написали, то не понимаю где сформировали кредит доверия этому руководству.

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Андрей Рядькин

Рекомендация: грузинскую границу только транспортом (ролики, самокаты), казахи пускают, монголы тоже

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Charles Lynch

А вело?

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3 комментария
nambavan

Интересно в каком-нибудь Спортмастере во Владикавказе еще остались самокаты или все раскупили? )

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Электронный татарин

- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратил!
- Хватит разговаривать с дипломом
- А нет, пригодился...

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Наил

"Основанием для явки в военкомат является только повестка, которая вручена надлежащим образом: лично в руки призывнику под его подпись. Если повестку опустили в почтовый ящик или пришло уведомление на «Госуслугах», можно не реагировать.

Если вам под подпись надлежащим образом вручили повестку на уточнение документов, то за неявку можно получить штраф от 500 до 3 000 рублей. Отдельного наказания за неоднократную неявку нет.

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VITOS8686

да, но там вроде есть статья до 3-х лет лишения свободы. А подвести статью никогда не было проблемой. Даже если будут прецеденты инкриминирования лёгкой статьи, то не факт что с другим делом поступят также. Нелогично, но это реальность.

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3 комментария
Eli
Минцифры предлагает взять с собой в военкомат оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении высшего образования по специальности, выписку из реестра

Может тогда переименовать в Минбумаги?

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George Berezkin

Возьмите с собой выписку из реестра, аптечку, теплую одежду и обувь 🤔

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Илья

Представили лица айтишников, которых уже мобилизовали и увезли?

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Дарья Смолякова

Что делать тем кому больше 27 лет? На них же отсрочка не распространяется.
Понятно, ИТ в России закончилось.

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Поджог Сараев
ИТ в России закончилось

Это недопустимо низкий уровень паники. Прошу не отклоняться от нарративов:

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Михаил Качалов
На них же отсрочка не распространяется

- статья кривая, фактически речь идет о брони и там нет ограничений по возрасту, только принадлежность к определенной организации

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Black7

Надеюсь для богопомазанных господ из it будет предусмотрен отдельный вход в военкомат

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Кирилл Артюхов

не ит специалисты виноваты в сложившейся ситуации

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1 комментарий
Какой-то никнейм

Если ойтишнеги богопомазанные, то кто депутаты?

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1 комментарий
Вадим Д.

– Вот где справку свою получал, туда за отсрочкой и иди! Ишь, ходют они тут.

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Максим Золотов

Повезло повезло

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Elena Sloik

Отсечку по длительности трудоустройства не сделали. Это хорошо

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