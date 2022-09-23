Минцифры выпустило рекомендации для сотрудников ИТ-компаний, операторов связи и СМИ, претендующих на отсрочку Статьи редакции
Советы ведомства для тех, кто уже получил повестку.
- Минцифры предлагает взять с собой в военкомат оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении высшего образования по специальности, выписку из реестра о государственной аккредитации ИТ-компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом.
- Также Минцифры предлагает взять с собой справку с места работы с подписью гендиректора о том, что сотрудник «участвует в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».
- 23 сентября Минообороны опубликовало список специалистов, которые могут расчитывать на бронь во время мобилизации. Это ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи и банков и некоторых аккредитованных СМИ. Бронь не автоматическая, списки сотрудников должны подать руководители в Генштаб ВС.
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Наивный айтишник идёт в военкомат в надежде на отсрочку.
и тебя посылают еще за одной бумажкой
«Минцифры предлагает взять с собой в военкомат» – и уехать уже со всеми этими документами и хвастаться в части?
напоминает грамоты со школы и университета на которые всем плевать :D
Может в прямом смысле понадобится зад подтереть всей этой макулатурой.
Сперва не уезжайте, оставайтесь, вот вам ипотека и тд, а теперь умирайте, но ипотеку платите.
Ну это для тех, кто любит доверять гос-ву...
Сначала пошла учечка it из-за всех этих действий.... Начали удерживать ипотеками со скидкой и прочими штуками. А сейчас на боевые действия отправляют. И все это в течении короткого отрезка времени.
Взять с собой справку... - это высший уровень цифровизации, конечно!
ну а что вы хотели,у нас до сих пор без бумажки ты какашка
Да похер на цифровизацию. Ради того, чтобы не забрали можно и справку принести.
Ну идти с документами в военкомат это апофеоз долбоебизма.
Вы видели кто там сидит? Там слово IT расценится как превосходное знание английского, с определением в разведку.
Угу, но можно ценным письмом это все послать. Про это естественно не говорят.
Я - ИП, разработчик ПО и UI/UX, работаю с 2008 года на себя. Имею высшее образование. Имею сотню постоянных заказчиков в РФ. Работаю с десятками других талантливых подрядчиков из РФ, предоставляя им работу. И при этом не попадаю под формальные условия немобилизации ITшников. Государство все эти годы так ратовало за поддержку и развитие малого предпринимательства. И как мне и моим заказчикам быть теперь?
Можно будет обсудить это на планерке под Донецком.
А на самом деле нехуй слушать государство.
Релоцироваться…
Формально?
Важно не просто что Вы ITшник, а что без Вас рухнет критически важная инфраструктура в области связи или финансов.
Оттого, что ООО "Сукин и Сын" не получит новую версию сайта мало что изменится.
А вот если не выйдет на работу дежурная смена банковских серверов системообразующего банка с 50млн клиентов, в случае аварии банк встанет и это сразу станет всем заметно (регламенты на время недоступности mission critical систем исчисляются минутами и обеспечивают все это те самые дежурные смены - что-то пошло не так - откат, обходные пути, вплоть это перехода на горячий резерв)
Скажу по делу: если вам релокация - не вариант, то надо устроиться в какую-нибудь контору с бронью. Да, будете получать три копейки ЗП, но работать будете (не афишируя или черз фирму/прокладку/друзей) на себя как и раньше.
Там вроде аккредитация минцифры нужна. Ищите такую возможность - наверное так.
Тикай с городу, тоби пизда.
Ну что вам сказать.. Фотка красивая в профиле. Будете вертолетом над Славянском управлять🤣
Выписать справку самому себе как директору/учредителю/CTO своей же компании
-теперь никак (хотя еще не всё понятно с "операторами связи"), а весной аккредитацию можно было получить подав заявление через Госуслуги
Бравада не даст никаких, желаемых результатов точно. Вы молодец, но даже не пытайтесь подобное сказать сотрудникам военкома. Просто ответят, что им по х... . Если вы не работаете IT-шником например в Сбере или хотя бы в МФЦ, то про отсрочку забудьте. Представьте данную проблему как необходимость составления алгоритма решения задачи. Эмоциям в таком случае там точно не место.
А почему за 6 месяцев вы не уехали? Если вы всерьёз написали, то не понимаю где сформировали кредит доверия этому руководству.
Рекомендация: грузинскую границу только транспортом (ролики, самокаты), казахи пускают, монголы тоже
А вело?
Интересно в каком-нибудь Спортмастере во Владикавказе еще остались самокаты или все раскупили? )
- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратил!
- Хватит разговаривать с дипломом
- А нет, пригодился...
"Основанием для явки в военкомат является только повестка, которая вручена надлежащим образом: лично в руки призывнику под его подпись. Если повестку опустили в почтовый ящик или пришло уведомление на «Госуслугах», можно не реагировать.
Если вам под подпись надлежащим образом вручили повестку на уточнение документов, то за неявку можно получить штраф от 500 до 3 000 рублей. Отдельного наказания за неоднократную неявку нет.
да, но там вроде есть статья до 3-х лет лишения свободы. А подвести статью никогда не было проблемой. Даже если будут прецеденты инкриминирования лёгкой статьи, то не факт что с другим делом поступят также. Нелогично, но это реальность.
Может тогда переименовать в Минбумаги?
Возьмите с собой выписку из реестра, аптечку, теплую одежду и обувь 🤔
Представили лица айтишников, которых уже мобилизовали и увезли?
Что делать тем кому больше 27 лет? На них же отсрочка не распространяется.
Понятно, ИТ в России закончилось.
Это недопустимо низкий уровень паники. Прошу не отклоняться от нарративов:
- статья кривая, фактически речь идет о брони и там нет ограничений по возрасту, только принадлежность к определенной организации
Надеюсь для богопомазанных господ из it будет предусмотрен отдельный вход в военкомат
не ит специалисты виноваты в сложившейся ситуации
Если ойтишнеги богопомазанные, то кто депутаты?
– Вот где справку свою получал, туда за отсрочкой и иди! Ишь, ходют они тут.
Повезло повезло
Отсечку по длительности трудоустройства не сделали. Это хорошо