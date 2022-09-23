Право
Маша Цепелева

Минцифры выпустило рекомендации для сотрудников ИТ-компаний, претендующих на отсрочку Статьи редакции

Советы ведомства для тех, кто уже получил повестку.

  • Минцифры предлагает взять с собой в военкомат оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении высшего образования по специальности, выписку из реестра о государственной аккредитации ИТ-компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом.
  • Также Минцифры предлагает взять с собой справку с места работы с подписью гендиректора о том, что сотрудник «участвует в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».
  • 23 сентября Минообороны опубликовало список специалистов, которые могут расчитывать на бронь во время мобилизации. Это ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи и банков и некоторых аккредитованных СМИ. Бронь не автоматическая, списки сотрудников должны подать руководители в Генштаб ВС.

#новость #минцифры #мобилизация

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17 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Наивный айтишник идёт в военкомат в надежде на отсрочку.

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Karl

и тебя посылают еще за одной бумажкой

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Андрей Захаров

Всё уже было еще в прошлом веке)):

Вот справка, что я человек
что за окном двадцатый век
что я по-русски говорю
и целый месяц не курю))

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Олег К.

И по удачному стечению обстоятельств, эта как раз последняя бумажка не в России в данный момент, а в Украине...

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Вадим Д.

«Минцифры предлагает взять с собой в военкомат» – и уехать уже со всеми этими документами и хвастаться в части?

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Megan Porter

напоминает грамоты со школы и университета на которые всем плевать :D

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Андрей Захаров

Взять с собой справку... - это высший уровень цифровизации, конечно!

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Андрей Рядькин

Рекомендация: грузинскую границу только транспортом (ролики, самокаты), казахи пускают, монголы тоже

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Charles Lynch

А вело?

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Allestor Klei

ну если вы чемпион тур де франс, то можно

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Электронный татарин

- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратил!
- Хватит разговаривать с дипломом
- А нет, пригодился...

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Михаил Загоскин

Сперва не уезжайте, оставайтесь, вот вам ипотека и тд, а теперь умирайте, но ипотеку платите.

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Вадим Д.

– Вот где справку свою получал, туда за отсрочкой и иди! Ишь, ходют они тут.

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Black7

Надеюсь для богопомазанных господ из it будет предусмотрен отдельный вход в военкомат

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Наил

"Основанием для явки в военкомат является только повестка, которая вручена надлежащим образом: лично в руки призывнику под его подпись. Если повестку опустили в почтовый ящик или пришло уведомление на «Госуслугах», можно не реагировать.

Если вам под подпись надлежащим образом вручили повестку на уточнение документов, то за неявку можно получить штраф от 500 до 3 000 рублей. Отдельного наказания за неоднократную неявку нет.

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Максим Золотов

Повезло повезло

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Дарья Смолякова

Что делать тем кому больше 27 лет? На них же отсрочка не распространяется.
Понятно, ИТ в России закончилось.

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