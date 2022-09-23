Минцифры выпустило рекомендации для сотрудников ИТ-компаний, претендующих на отсрочку Статьи редакции
Советы ведомства для тех, кто уже получил повестку.
- Минцифры предлагает взять с собой в военкомат оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении высшего образования по специальности, выписку из реестра о государственной аккредитации ИТ-компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом.
- Также Минцифры предлагает взять с собой справку с места работы с подписью гендиректора о том, что сотрудник «участвует в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».
- 23 сентября Минообороны опубликовало список специалистов, которые могут расчитывать на бронь во время мобилизации. Это ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи и банков и некоторых аккредитованных СМИ. Бронь не автоматическая, списки сотрудников должны подать руководители в Генштаб ВС.
2158 просмотров
Наивный айтишник идёт в военкомат в надежде на отсрочку.
и тебя посылают еще за одной бумажкой
Всё уже было еще в прошлом веке)):
Вот справка, что я человек
что за окном двадцатый век
что я по-русски говорю
и целый месяц не курю))
И по удачному стечению обстоятельств, эта как раз последняя бумажка не в России в данный момент, а в Украине...
«Минцифры предлагает взять с собой в военкомат» – и уехать уже со всеми этими документами и хвастаться в части?
напоминает грамоты со школы и университета на которые всем плевать :D
Взять с собой справку... - это высший уровень цифровизации, конечно!
Рекомендация: грузинскую границу только транспортом (ролики, самокаты), казахи пускают, монголы тоже
А вело?
ну если вы чемпион тур де франс, то можно
- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратил!
- Хватит разговаривать с дипломом
- А нет, пригодился...
Сперва не уезжайте, оставайтесь, вот вам ипотека и тд, а теперь умирайте, но ипотеку платите.
– Вот где справку свою получал, туда за отсрочкой и иди! Ишь, ходют они тут.
Надеюсь для богопомазанных господ из it будет предусмотрен отдельный вход в военкомат
"Основанием для явки в военкомат является только повестка, которая вручена надлежащим образом: лично в руки призывнику под его подпись. Если повестку опустили в почтовый ящик или пришло уведомление на «Госуслугах», можно не реагировать.
Если вам под подпись надлежащим образом вручили повестку на уточнение документов, то за неявку можно получить штраф от 500 до 3 000 рублей. Отдельного наказания за неоднократную неявку нет.
Повезло повезло
Что делать тем кому больше 27 лет? На них же отсрочка не распространяется.
Понятно, ИТ в России закончилось.