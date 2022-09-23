Право
Полина Лааксо

Сенаторы разработали законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Статьи редакции

Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены.

  • Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Если проект одобрят, участники «спецоперации» получат льготный период: размеры платежей либо уменьшат, либо участников временно освободят от выплат. Срок приостановления выплат будет определять заемщик.
  • Кредиторы будут обязаны рассматривать требования заёмщиков в течение пяти дней. Если этого не произойдет по истечении десяти дней, льготный период установят автоматически — со дня подачи требования или с даты, которую указал в нём заёмщик.
  • Если мобилизованный участник «спецоперации» погибнет или получит увечья (какие именно — не уточняется), обязательства по его собственным кредитам, а также займам его иждивенцев, будут прекращены — то есть не перейдут членам семьи. Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.
  • 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 22 сентября правительство заявило, что мобилизованные также смогут сохранить рабочие места.
Право
Маша Цепелева
ИТ-специалистов, сотрудников операторов связи и банков освободят от мобилизации — Минобороны Статьи редакции

По спискам от компаний.

#новость #мобилизация #кредиты

7709 просмотров
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157 комментариев
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 Рома Агаев

Простите людям ипотеку завтра с 25 млн армией будут уже в Берлине!

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Идрис Идрис

Отправьте сенаторов, депутатов, чинуш на фронт и завтра война закончится

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8 комментариев
Зарубежный меч

Им прости - до Португалии дойдут

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1 комментарий
Рыбный Петя

Новую ипотеку брать...

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Кино Все-Фильмы-Города

Неужели кто-то еще верит этой власти?
Скорость, с которой они одни обещания меняют на совершенно противоположное сокращаются невероятными темпами.

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Денис Демидов
Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.

Как и нет в указе ничего насчет "частичной" мобилизации, самая обыкновенная.

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Саша G

Раз идут умирать, значит верят.

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2 комментария
Kirill Vorobyev

Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек. Сначала говорили, что не будет мобилизации, затем сказали, что 300 тысяч забираем. А теперь Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек! Вот думайте теперь, что будет.

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Антон piter

Так вот я вчера-сегодня у всех спрашиваю "что будет", если объявят не 300к, а 1кк, а все загадочно мнутся и молчат. Так что будет то? Типа того, что мобилизация 300к - это еще куда ни шло, а 1кк - это вот сразу какое-то вау, от которого у всех откроются глаза, они обомлеют и пойдут что-нибудь свергать? Такие все загадочные эти конспирологи...

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51 комментарий
Илья Ефимов

Если вы услышали что-то от Писькова, то можно смело поворачивать его слова на 180 градусов, тогда вы угадаете с тем, что нам всем грозит

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And

Ни где не было официальной инфы про 1.2 мил.

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1 комментарий
Sever

Момент истины настаёт. Все получат то чего и заслужили. Z патриоты попиздуют на передовую, олигархи и пи..ры чиновники лишились своих пмж и доступа к яхтам-виллам, дебилы получат свою дебильную радость от месива, деды-бабки вместе с открытками получат Х3 на лекарства но с открыткой на 1 мая. Так вот

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GanicusCsw

А с чего ты решил, что инфа о миллионе не фейковая? Я тоже могу сказать, что завтра призовут миллиард человек. Песков конечно не согласится с этим и я автоматически буду прав? Ждем миллиардную армию

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Рыбный Петя

1,2+0,3=1,5млн?

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Валерий Альбертович Жмышенко

Как можно погибнуть, если потерь нет? Какой то фэк.

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GanicusCsw

Я с вами видео на украинском телевидении видел, вроде на вертолете разбились

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1 комментарий
Вадим Д.

Сенаторы:
– «Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены», но лучше пусть ничего не меняется.

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Идрис Идрис

Но лучше пусть сенаторы сами идут воюют. Им то никаких кредитных каникул не требуется. Доходы такие, что за них можно и повоевать

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15 комментариев
Jarosik Cobain

Вроде как зеков и прочий хлам обещали досрочно отпустить, которые по 10-15 лет сидят за разную жесть, а тут какие-то плешивые каникулы, хаха, спасибо, уже бегу

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кот наоборот

Если я правильно понимаю, это значит:
- когда вернутся, общество пополнится зэками с реальным опытом массовых убийств;
- мужиков нет, чтоб защитить женщин от тех самых зэков;
- зато защитили родину (почему то на чужой территории, почему то с расширением границ той самой родины);

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Валерий Альбертович Жмышенко
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Телевизионный крюк
Если мобилизованный участник «спецоперации» погибнет или получит увечья
Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.

Наверное пункт 7

Будешь должен, если вернешься, будешь должен.

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Зарубежный меч

А ЦБ видимо снизит нормы резервирования для банков, чтобы через пару месяцев они массово не посыпались? Мне глубоко пофиг на банки, но у них есть клиенты.

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Sergeant Ding

Кого это сейчас волнует?

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Yy Kk
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Макс Данилов

А почему бы просто не аннулировать все кредиты мобилизованным, (или их ближайшим родственникам) . Ипотека например может быть оформлена на одного из супругов.. Уверен,явка кратно бы повысилась.

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роман долгополов

Тогда банки перестанут выдавать кредиты все кто до 35

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3 комментария
Vladimir Kushnarev

Это только начало. По мере истерики в обществе по поводу мобилизации, «бонусы» будут увеличивать.

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Поджог Сараев

Триста тысяч мобиков * 1млн кредита (в среднем) = 300 миллиардов. Не бог весть какие деньги в масштабах РФ, но тут не принято давать деньги пролам. И так сойдёт

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1 комментарий
Армен Арзуманян

Грустно все это...

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Антон piter

Вам повестка не пришла что ли? Почему грустно?

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8 комментариев
Фокс Йовович

Самый прикол с этими каникулами, если ты ими воспользовался, то на льготное рефинансирование можешь никогда не рассчитывать. А тут тебя прям специально на каникулы запе́хивают))

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Виктория Рожкова

Пока предлагают, банки на это предложение кладут
Изменится ли ситуация? Вряд ли

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arty

Всё зависит от того, что им сказали на совещании до объявления мобилизации).

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Рома Агаев

Ну пидарасы.... пидарасены!!!

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Сергей Дурнов

да, мыкола, ваши-то просто сдохнут

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Даниил Пановский

Дичь

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Александр А.

Есть же простое правило - не играй с шулерами. Как именно они тебя обманут - не суть важно. Результат гарантирован.

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Игорь Протасов

Интересно, насколько вырастет количество кредитов теперь?
То, что оплатят кредит остащиеся женщины оставим за скобками

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Noblesse. tv
Если мобилизованный участник «спецоперации» погибнет или получит увечья (какие именно — не уточняется), обязательства по его собственным кредитам, а также займам его иждивенцев, будут прекращены — то есть не перейдут членам семьи. Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.

Опять- на словах Лев Толстой, а на деле п****рас простой...

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Никита

"размеры платежей либо уменьшат"
а им зп что ли выплачивать будут? откуда деньги брать?

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xion xion

Конечно будут, как по контракту

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11 комментариев
Рыбный Петя

Да! Какой-то важный человек сказал что даже большие...

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Пися Камушкин

Где-то офигел один Греф)))

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Антон piter

Ничего страшного. Ему просто еще раз разрешат дивы не выплачивать, чтобы покрыть убытки и всё...

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Алеоп

Это сразу надо было сделать, еще 21 числа и не обсуждать, а сразу в указе написать

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Sergeant Ding

Не будет никаких каникулов

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Виктор Афанасьев

звучит бредово 😑😐

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Михаил Прокопьев

Ага , а если убьют , то родственники вернут долги. Такая чушь!!! Списали бы уж людям долги раз они за них жизнью рискуют..

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Vladimir Kushnarev

Покроет страховка, банки в профите.

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Pavel Petel

Это не мобилизация, это кредитные каникулы.

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Kiss MySnikers

Я думаю, надо было называть число 150 000 человек. Все равно они от балды называли, потому что никто проверить не сможет, и они изначально понимали, что призывать будут, сколько им захочется.

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Arseniy Iamke

Если мобики приравниваются к контрактникам, но срок действия контракта истечет только вместе с окончанием частичной мобилизации можно возродить славную традицию 25 летней призывной службы, просто не заканчивая все это время СВО

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Sergeant Ding

Зачем 25 лет если сейчас по факту служба будет бессрочной.

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Carrot Monument

"Сенаторы"

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