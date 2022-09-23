Сенаторы разработали законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Статьи редакции
Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены.
- Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Если проект одобрят, участники «спецоперации» получат льготный период: размеры платежей либо уменьшат, либо участников временно освободят от выплат. Срок приостановления выплат будет определять заемщик.
- Кредиторы будут обязаны рассматривать требования заёмщиков в течение пяти дней. Если этого не произойдет по истечении десяти дней, льготный период установят автоматически — со дня подачи требования или с даты, которую указал в нём заёмщик.
- Если мобилизованный участник «спецоперации» погибнет или получит увечья (какие именно — не уточняется), обязательства по его собственным кредитам, а также займам его иждивенцев, будут прекращены — то есть не перейдут членам семьи. Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.
- 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 22 сентября правительство заявило, что мобилизованные также смогут сохранить рабочие места.
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Простите людям ипотеку завтра с 25 млн армией будут уже в Берлине!
Отправьте сенаторов, депутатов, чинуш на фронт и завтра война закончится
Им прости - до Португалии дойдут
Новую ипотеку брать...
Неужели кто-то еще верит этой власти?
Скорость, с которой они одни обещания меняют на совершенно противоположное сокращаются невероятными темпами.
Как и нет в указе ничего насчет "частичной" мобилизации, самая обыкновенная.
Раз идут умирать, значит верят.
Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек. Сначала говорили, что не будет мобилизации, затем сказали, что 300 тысяч забираем. А теперь Песков отрицает, что вызовут 1,2 млн человек! Вот думайте теперь, что будет.
Так вот я вчера-сегодня у всех спрашиваю "что будет", если объявят не 300к, а 1кк, а все загадочно мнутся и молчат. Так что будет то? Типа того, что мобилизация 300к - это еще куда ни шло, а 1кк - это вот сразу какое-то вау, от которого у всех откроются глаза, они обомлеют и пойдут что-нибудь свергать? Такие все загадочные эти конспирологи...
Если вы услышали что-то от Писькова, то можно смело поворачивать его слова на 180 градусов, тогда вы угадаете с тем, что нам всем грозит
Ни где не было официальной инфы про 1.2 мил.
Момент истины настаёт. Все получат то чего и заслужили. Z патриоты попиздуют на передовую, олигархи и пи..ры чиновники лишились своих пмж и доступа к яхтам-виллам, дебилы получат свою дебильную радость от месива, деды-бабки вместе с открытками получат Х3 на лекарства но с открыткой на 1 мая. Так вот
А с чего ты решил, что инфа о миллионе не фейковая? Я тоже могу сказать, что завтра призовут миллиард человек. Песков конечно не согласится с этим и я автоматически буду прав? Ждем миллиардную армию
1,2+0,3=1,5млн?
Как можно погибнуть, если потерь нет? Какой то фэк.
Я с вами видео на украинском телевидении видел, вроде на вертолете разбились
Сенаторы:
– «Выплаты будут либо снижены, либо приостановлены», но лучше пусть ничего не меняется.
Но лучше пусть сенаторы сами идут воюют. Им то никаких кредитных каникул не требуется. Доходы такие, что за них можно и повоевать
Вроде как зеков и прочий хлам обещали досрочно отпустить, которые по 10-15 лет сидят за разную жесть, а тут какие-то плешивые каникулы, хаха, спасибо, уже бегу
Если я правильно понимаю, это значит:
- когда вернутся, общество пополнится зэками с реальным опытом массовых убийств;
- мужиков нет, чтоб защитить женщин от тех самых зэков;
- зато защитили родину (почему то на чужой территории, почему то с расширением границ той самой родины);
Однако в законопроекте, который внесли на рассмотрение в Госдуму, этого пункта пока нет.
Наверное пункт 7
Будешь должен, если вернешься, будешь должен.
А ЦБ видимо снизит нормы резервирования для банков, чтобы через пару месяцев они массово не посыпались? Мне глубоко пофиг на банки, но у них есть клиенты.
Кого это сейчас волнует?
А почему бы просто не аннулировать все кредиты мобилизованным, (или их ближайшим родственникам) . Ипотека например может быть оформлена на одного из супругов.. Уверен,явка кратно бы повысилась.
Тогда банки перестанут выдавать кредиты все кто до 35
Это только начало. По мере истерики в обществе по поводу мобилизации, «бонусы» будут увеличивать.
Триста тысяч мобиков * 1млн кредита (в среднем) = 300 миллиардов. Не бог весть какие деньги в масштабах РФ, но тут не принято давать деньги пролам. И так сойдёт
Грустно все это...
Вам повестка не пришла что ли? Почему грустно?
Самый прикол с этими каникулами, если ты ими воспользовался, то на льготное рефинансирование можешь никогда не рассчитывать. А тут тебя прям специально на каникулы запе́хивают))
Пока предлагают, банки на это предложение кладут
Изменится ли ситуация? Вряд ли
Всё зависит от того, что им сказали на совещании до объявления мобилизации).
Ну пидарасы.... пидарасены!!!
да, мыкола, ваши-то просто сдохнут
Дичь
Есть же простое правило - не играй с шулерами. Как именно они тебя обманут - не суть важно. Результат гарантирован.
Интересно, насколько вырастет количество кредитов теперь?
То, что оплатят кредит остащиеся женщины оставим за скобками
Опять- на словах Лев Толстой, а на деле п****рас простой...
"размеры платежей либо уменьшат"
а им зп что ли выплачивать будут? откуда деньги брать?
Конечно будут, как по контракту
Да! Какой-то важный человек сказал что даже большие...
Где-то офигел один Греф)))
Ничего страшного. Ему просто еще раз разрешат дивы не выплачивать, чтобы покрыть убытки и всё...
Это сразу надо было сделать, еще 21 числа и не обсуждать, а сразу в указе написать
Не будет никаких каникулов
звучит бредово 😑😐
Ага , а если убьют , то родственники вернут долги. Такая чушь!!! Списали бы уж людям долги раз они за них жизнью рискуют..
Покроет страховка, банки в профите.
Это не мобилизация, это кредитные каникулы.
Я думаю, надо было называть число 150 000 человек. Все равно они от балды называли, потому что никто проверить не сможет, и они изначально понимали, что призывать будут, сколько им захочется.
Если мобики приравниваются к контрактникам, но срок действия контракта истечет только вместе с окончанием частичной мобилизации можно возродить славную традицию 25 летней призывной службы, просто не заканчивая все это время СВО
Зачем 25 лет если сейчас по факту служба будет бессрочной.
"Сенаторы"