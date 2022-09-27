Тоже важно:

О том, что такое мобилизация, кто считается военнообязанным и что вообще такое «призыв» и «повестка», рассказали «Такие дела».



Настоящая повестка должна быть передана лично в руки — под подпись. Сообщения на Госуслугах, в этом случае, не считаются.