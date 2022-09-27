Хроника: как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации Статьи редакции
Что с отсрочками, кредитами, рабочими местами и пересечением границ.
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Кто и как может избежать мобилизации
- Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под мобилизацию: это сотрудники с высшим профильным образованием из аккредитованных ИТ-фирм, телекома, а также «системообразующих организаций в сфере информации и связи».
- На «бронь» не могут претендовать сотрудники, которые работают в сфере, но не имеют соответствующего профильного образования, и кто устроился в аккредитованную компанию уже после получения повестки, пояснило Минцифры.
- Ведомство утвердило список специальностей для отсрочки — их 195, и далеко не все профильные. Помимо программистов, математиков, «кибербезов» и дизайнеров получить «бронь» могут юристы, рекламщики, социологи, менеджеры и международники. Для этого нужно работать по специальности в ИТ, телекоме или СМИ и «выполнять критически важные функции».
- Работодатель должен подать списки работников для отсрочки через Госуслуги. Сервис должен заработать 27 сентября. Минцифры опубликовало пошаговую инструкцию: что и как заполнять и в каком виде прикреплять, а также какие сложности могут возникнуть.
- Помимо заявления от самого сотрудника, придётся загрузить также специальную форму от работодателя — с электронной подписью гендиректора компании. Ведомство рекомендовало заполнить форму заранее, для чего опубликовало универсальный шаблон и правила.
- Минцифры также выпустило шпаргалки с действиями для тех, кому повестка уже пришла, — для операторов связи, СМИ и ИТ. И шаги для специалистов, кому уже успели отказать в отсрочке.
Что будет с работой, если всё-таки призовут
- Работодатель будет обязан сохранить рабочие места за мобилизованным. Постановление подписало правительство 22 сентября, а через пять дней законопроект приняла Госдума в третьем чтении.
- Как только его подпишет Владимир Путин, работодатель будет обязан не расторгать, а приостанавливать договор с сотрудником, а время приостановки засчитывать в стаж.
- Руководителям лучше заранее оформить генеральную доверенность на родственника, назначить гендиректором того, кто не рискует быть мобилизованным, а также сделать электронную цифровую подпись, рекомендуют юристы бюро Buzko Krasnov.
Что с кредитами и обязательными платежами работников
Банки, МФО и другие кредиторы должны разработать для мобилизованных специальные кредитные каникулы, не начислять штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять из ипотечного жилья, если до этого на него обратили взыскание, такие рекомендации дал ЦБ.
- Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных прошёл первое чтение 27 сентября. Если его примут, размеры платежей либо уменьшат, либо временно упразднят. Срок приостановления выплат будет определять заёмщик. В случае его увечий или гибели обязательства прекратят — они не перейдут членам семьи.
- Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных от оплаты услуг правового и технического характера — например, при оформлении доверенностей и выдаче согласий «законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей».
- Мобилизованные и члены их семей могут не платить пени, если не смогли вовремя оплатить ЖКУ. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об этом 27 сентября.
Что с перемещениями по миру
- Поездки за границу не запрещены и для мужчин призывного возраста. Об этом 23 сентября сообщал Ростуризм, а позже Минобороны.
- Несмотря на это 26 сентября в аэропорту Тюмени рассказали, что получили списки невыездных россиян. Чтобы покинуть страну, им нужно получать спецразрешения от военкоматов. На внутренние рейсы ограничений нет.
- «Аэрофлот» вернёт мобилизованным деньги за билеты, купленные до 21 сентября. Для этого нужно предоставить повестку или другие подтверждающие документы. О том же сообщили в РЖД — там деньги вернут за «невозвратные» билеты, абонементы на пригородные поезда, и тем, кто собирался в поездку вместе с мобилизованным.
Всё в стране сейчас описывается одним словом: 3,14здец.
Частичный спецмобилизец
и это его хроника
У нас в городе сейчас военкомы ходят по адресам в сопровождении ментов. Так вот, даже если они пришли к вам, стучатся в дверь - ни в коем случае им не открывайте, даже если увидите в глазке не только военкома, но и мента.
Прикол в том, что даже если вы через дверь откровенно будете слать всю эту шоблу нахуй, у ментов нет полномочий взламывать дверь. Инфа соточка (ну, если вы там, канеш, какую-то совсем дичайшую грань не перейдёте).
Так что: никому не открывайте, а лучше даже и не общайтесь.
О каком в жопу отсуствиии полномочий ты говоришь. Ты ещё бы на конституцию состаялся
Ну если отсылка к Конституции не поможет, то можно пригрозить ментам сообщить об их противоправных действиях в СМИ и написать Президенту.
У меня на сегодня стопроцентная инфа именно от мусоров. Да, они ходят с военкомами, но на сегодня (подчеркну) взламывать дверь не могут. Вот хоть ты хуями их крой - не будут.
Вообще, т.н. silovikov не нужно рассматривать как единое целое. У них грызня идёт нихуёво даже в пределах одного ведомства. А уж если их вынуждают, каким-то образом, взаимодействовать (как в нашем случае) - они будут делать это на отъебись до тех пор, пока реально за жопу не возьмёт начальство.
есть другая инфа.
много отказников по контрактникам.
и соответственно дезертирства и посадок.
так вот в данную волну, забирают тех, кто разорвал контракты.
а кто присел по статьям, формируют бригады и на фронт.
поэтому для тех кто решил лучше отсидеть. будет нежданчик.
просто путь на фронт будет с небольшим лагом по времени...
Это не инфа, а какие-то фантазии, к реальности мало относящиеся.
забавный вы человек.
запомните НИКОГДА не нужно НЕдооценивать противника
ну так и по статьям УК 328 и 339 пока нет внесенных изменений.
на которые все ссылаются
административка за неявку.
я заходил и читал статьи внимательно.
заглавие не бьется со статьей.
представителям бизнеса можно/нужно проходить мимо
Отрицательный рост популяции. Вот что в стране сейчас.