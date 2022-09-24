Глава СПЧ попросил Минобороны отменить освобождение от мобилизации для большинства ИТ-специалистов Статьи редакции
Он считает, что «бронь» должны получить только те, кто работает с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры.
- Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отправил письмо министру обороны Сергею Шойгу о «проблемах частичной мобилизации».
- Также Фадеев отметил нарушения в работе комиссариатов — в первые дни мобилизации призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, а также не подходящих по возрасту. Ещё одна проблема, по словам главы СПЧ, устаревшие базы военкоматов и «хромающая» цифровизация.
- 23 сенятбря Минобороны назвало категории специалистов, которые освободят от «частичной мобилизации». Это работники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, зарегистрированных СМИ. У них должно быть профильное высшее образование.
- На следующий день Минцифры уточнило, что до 26 сентября составит перечень специальностей по каждому отраслевому направлению, которые могут быть освобождены от мобилизации. Форму для подачи списков от компаний откроют на Госуслугах на следующей неделе.
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Ха-ха-ха. Это Россия блядь.
прошу осовободит от брони главу СПЧ
- а вы точно правозащитник?
Больше уехало - меньше ему работы тут.
ну как бы равные права?
Для тех кто под угрозой мобилизации надо распостранять памятку, как под нее не попасть: https://bit.ly/3Sbsw0q
И да - каждый день не на фронте это плюс один день жизни. Те кто поедут первыми умрут с наибольшей вероятностью.
Ну пока мне попадались два "надёжных" пути спрятаться: монастырь или Германия.
https://www.forbes.ru/society/477953-germania-nazvala-uklonenie-ot-prizyva-ubeditel-noj-pricinoj-dla-polucenia-ubezisa
Там же итак не всех ИТшников включат... Аккредитация, списки и т.д. и т.п. Вроде условий достаточно.
каких условий? кроме как быть с вышкой и работать в аккредитованной компании больше вариантов нет. Даже из ОПК могут забрать, а ты потом доказывай что не верблюд.
В ИТ полно людей, которые бросили вышку или закончили только колледж.
Ну как минимум куча людей работает как раз в неакредитованных компаниях, а в производственных, торговых и т.д. От этого они не становятся менее айтишниками, но тем не менее не считаются
PS: хотел ответить на коммент выше
Вот и я о том же.
На самом деле разумно- чем IT полезней врача или водителя?
Конечно ничем. Просто с начала СВО правительство пыталось сдержать утечку it-специалистов. Как раз пообещали отсрочку. Теперь ничего не удерживает тех, кто может устроиться на "западе" и был в раздумьях. Свалят все, кто еще не свалил.
Я сам на западе загниваю, сайты Эрэфии открыть с законами не могу. Но что-то мне подсказывает, что норма права Не содержит выборочного (по профессии) отсева мобилизованных.
Таким образом освобождение от мобилизации по любой профессии Дискриминация.
Хотя о чем я.
Эрэфия и закон)))
Кто вообще верит в эти отсрочки. Если повестку получил, то военкомату уже безразлично, какие справки принесешь. Да там и времени не будет
Вдумайтесь, глава СПЧ негодует, почему айтишников в окопы не отправляют!
Мраааааась
Вот так и верь им, льготная ипотека, отсрочка...
Вот так и играются в хорошего и плохого полицая, а людей колбасит от "программировай" до "хули вылупился, копай окоп".
Все, GameDev...game over
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