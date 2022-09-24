Что касается «брони»: почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности.