Право
Маша Цепелева

Глава СПЧ попросил Минобороны отменить освобождение от мобилизации для большинства ИТ-специалистов Статьи редакции

Он считает, что «бронь» должны получить только те, кто работает с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры.

  • Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отправил письмо министру обороны Сергею Шойгу о «проблемах частичной мобилизации».

Что касается «брони»: почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех ИТ-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности.

Валерий Фадеев, глава СПЧ
  • Также Фадеев отметил нарушения в работе комиссариатов — в первые дни мобилизации призывали людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, а также не подходящих по возрасту. Ещё одна проблема, по словам главы СПЧ, устаревшие базы военкоматов и «хромающая» цифровизация.
  • 23 сенятбря Минобороны назвало категории специалистов, которые освободят от «частичной мобилизации». Это работники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, зарегистрированных СМИ. У них должно быть профильное высшее образование.
  • На следующий день Минцифры уточнило, что до 26 сентября составит перечень специальностей по каждому отраслевому направлению, которые могут быть освобождены от мобилизации. Форму для подачи списков от компаний откроют на Госуслугах на следующей неделе.

#новость #ит #мобилизация

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22 комментария
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 Vlad

Ха-ха-ха. Это Россия блядь.

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Taras Kostyk
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Алексей Сладков

прошу осовободит от брони главу СПЧ

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Лысый криптоинвестор

- а вы точно правозащитник?

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Вася Пражкин

Больше уехало - меньше ему работы тут.

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Крейг

ну как бы равные права?

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Arseniy Shestakov

Для тех кто под угрозой мобилизации надо распостранять памятку, как под нее не попасть: https://bit.ly/3Sbsw0q

И да - каждый день не на фронте это плюс один день жизни. Те кто поедут первыми умрут с наибольшей вероятностью.

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Саша G

Ну пока мне попадались два "надёжных" пути спрятаться: монастырь или Германия.

https://www.forbes.ru/society/477953-germania-nazvala-uklonenie-ot-prizyva-ubeditel-noj-pricinoj-dla-polucenia-ubezisa

Германия назвала уклонение от призыва…
Власти Германии назвали уклонение от мобилизации веской причиной для «положительного рассмотрения…
www.forbes.ru
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DNF

Там же итак не всех ИТшников включат... Аккредитация, списки и т.д. и т.п. Вроде условий достаточно.

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Евгений Круглов

каких условий? кроме как быть с вышкой и работать в аккредитованной компании больше вариантов нет. Даже из ОПК могут забрать, а ты потом доказывай что не верблюд.

В ИТ полно людей, которые бросили вышку или закончили только колледж.

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Mr. Anderson

Ну как минимум куча людей работает как раз в неакредитованных компаниях, а в производственных, торговых и т.д. От этого они не становятся менее айтишниками, но тем не менее не считаются

PS: хотел ответить на коммент выше

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Евгений Круглов

Вот и я о том же.

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Рулон Обоев

На самом деле разумно- чем IT полезней врача или водителя?

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Mr. Anderson

Конечно ничем. Просто с начала СВО правительство пыталось сдержать утечку it-специалистов. Как раз пообещали отсрочку. Теперь ничего не удерживает тех, кто может устроиться на "западе" и был в раздумьях. Свалят все, кто еще не свалил.

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Рулон Обоев

Я сам на западе загниваю, сайты Эрэфии открыть с законами не могу. Но что-то мне подсказывает, что норма права Не содержит выборочного (по профессии) отсева мобилизованных.
Таким образом освобождение от мобилизации по любой профессии Дискриминация.
Хотя о чем я.
Эрэфия и закон)))

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Последний Шанс

Кто вообще верит в эти отсрочки. Если повестку получил, то военкомату уже безразлично, какие справки принесешь. Да там и времени не будет

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Вася Пражкин

Вдумайтесь, глава СПЧ негодует, почему айтишников в окопы не отправляют!

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Александр Смирнов

Мраааааась

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Salena_ya

Вот так и верь им, льготная ипотека, отсрочка...

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Вадим Д.

Вот так и играются в хорошего и плохого полицая, а людей колбасит от "программировай" до "хули вылупился, копай окоп".

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Зарубежный меч

Все, GameDev...game over

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Artem Tarasov

+ одна виза, - один призывник

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