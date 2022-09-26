Право
Полина Лааксо

Производители микросхем попросили правительство об отсрочках от мобилизации для сотрудников — «Ъ» Статьи редакции

Они утверждают, что их мобилизация «противоречит интересам развития отрасли».

  • С просьбой об отсрочке к правительству обратилась Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.
  • В письме АРПЭ уточнила: большинство производителей электроники не входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, однако выполняет для него госконтракты. Определять список тех, кто сможет получить освобождение от призыва, ассоциация предложила через общероссийский классификатор видов экономической деятельности, или ОКВЭД.
  • В российской электронной промышленности занято около 350 тысяч человек, примерно половина из них — мужчины. Основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович пояснил: последствия потери этих специалистов будут долговременными, поскольку учить новых долго и трудно. А «управление промышленностью не будет эффективным», заметил исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.
  • Тем временем президент фирмы-производителя телеком-оборудования Zelax Сергей Сухман считает, что «паника не соответствует происходящим событиям»: случаи выдачи повесток сотрудникам таких компаний есть, но их немного, говорит он.
  • 22 сентября с аналогичной просьбой в Минцифры обращалось ИТ-сообщество — компании, руководители и специалисты. 23 сентября часть из них получило отсрочку.
Источник: «Красная весна»

#новость #мобилизация

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33 комментария
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 Идрис Идрис

Мечтатели. Ща выйдет глава СПЧ и заявит: Какие нах отсрочки, всех на фронт!

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Жан Жак

и сам останется в своем удобном кресле сидеть

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Идрис Идрис

Ну да, он же права человека защищает. И мы даже знаем как зовут этого человека

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Денис Демидов

Получат они отсрочки, как-то же надо калибры делать

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Вадим Д.

А какие отрасли прямо вот не нужны, чтобы спокойно всех отправлять?

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Идрис Идрис

Отрасль чиновники, депутаты, сенаторы. Этих можно смело отправлять, ничто не пострадает

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Вася Пражкин

Где-то даже и лучше может станет

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Идрис Идрис

Не где-то, а повсеместно. И война сразу закончится

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Максим Корнеев

то что закончится сразу же это 100%,воевать не тоже самое что других посылать

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Борис Вишневский

Силовиков еще надо отправить всех

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Denis Bystruev

Ну вот кстати непонятно, 300 тыс. — это менее 7% от общего количества силовиков в России.

«Сколько в сегодняшней России силовиков и правоохранителей? Примерно 4,5 млн человек, включая армию (1,9 млн), МВД (0,9 млн), Росгвардию (0,4 млн), МЧС (0,3 млн), ФСИН (0,3 млн), ФСБ с погранвойсками (0,2 млн)»

Источник: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/21/809260-transformatsiya-eliti

20 лет Путина: трансформация силовиков
Политолог Николай Петров о месте и роли силовых и правоохранительных структур в современной России
www.vedomosti.ru
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Борис Вишневский

Вполне себе понятно. 1. Не хотят чтобы силовики были недовольны, а то они могут и переворот сделать. Да и вряд ли они будут сильно эффективнее против регулярной армии, за редкими исключениями. 2. Призвать хотят не 300 тыс человек, а кому то еще митинги разгонять и дела шить надо

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Soho December

Если выключить человечность и включить цинизм на максимум, то СМИ, работники кинотеатров, музыканты, актеры, художники. Все представители сферы развлечений и туризма.

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Василий Буров

Дизайн, маркетинг, управление проектами ))

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Kir Vasilev

Ощущение, что в тонущем корабле, Путин приказал сделать еще несколько огромных дыр в палубе, чтобы быстрее все затонули

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kit

Как он себя видит:

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Иван

Как его видят другие:

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Идрис Идрис

А сам перебрался на айсберг

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Artur

Поскользнулся и нырнул за Курском

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Pushkareva Ekaterina

Так он ведь и запустил программу самоуничтожения. Просто попутно ещё кучу народа заберёт.

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Soulis
Тем временем президент фирмы-производителя телеком-оборудования Zelax Сергей Сухман считает, что «паника не соответствует происходящим событиям»: случаи выдачи повесток сотрудникам таких компаний есть, но их немного, говорит он.

Вы находитесь здесь

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Soho December

А если Сергею оторвать голову и насрать в дырку, то он запишет обращение, что нет повода для паники, ведь остались еще и другие части тела и он продолжит исполнять свои обязанности.

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Иван
мобилизация «противоречит интересам развития отрасли»

Есть отрасли, в которых мобилизация не противоречит интересам их развития? В долгосрочной (среднесрочной) перспективе проигрывает даже ВПК, который сможет поставить экспорт оружие разве что в Иран (не факт).

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Андрей Захаров

Только те отрасли, где полезен именно боевой опыт

Например, где полезно/необходимо получить подтверждение каких-то характеристик в боейвых условиях.

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Драка вегетарианца с людоедом

подтверждение характеристик дяди Вани — водителя грузовика мебельной компании в боевых условиях явно внесёт неоценимый вклад для всей отрасли, да

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Abnatop Sky
В российской электронной промышленности занято около 350 тысяч человек, примерно половина из них

.
ШТА?
.
Чем блять там заняты все эти люди???

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Андрей Захаров

В одной микросхеме сейчас миллиарды транзисторов, думаете один человек сможет столько напихать?))

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Aleksei M

Во во, это еще на каждом надо наклейкой залепить «made in china»

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Михаил Качалов
отсрочка от мобилизации

- прямо так и попросили? Не хотят идти в первую волну мобилизации, а хотят во вторую? Бывает отсрочка от призыва на срочную службу, бывает бронь от мобилизации, а чего хотят малограмотные из АРПЭ - не понятно

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Serh Sir

Надеюсь на коленях "попросили"

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Слегка Придурковатый

"Они утверждают, что их мобилизация «противоречит интересам развития отрасли»

Ну прям Капитаны Очевидность. Вообще-то мобилизация [название отрасли] противоречит интересам развития этой отрасли.

Так что отмазка так себе, да, трищ комиссар?

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Сергей Буров

Мобилизация противоречит развитию любой отрасли

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Вася Пражкин
Они утверждают, что их мобилизация «противоречит интересам развития отрасли».

Что, некому шильдики переклеивать? )

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