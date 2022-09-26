Мы начнём формировать списки, которые направим в Генштаб, и, в нашем понимании, военкоматы уже не должны будут выдавать повестки. Если повестка все же придет, будем исправлять такие ошибки. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться.