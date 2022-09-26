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Нужно высшее образование, требований по стажу нет: глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке от мобилизации для ИТ Статьи редакции

Трансляцию вёл Telegram-канал Минцифры.

  • В частности, Максут Шадаев уточнил, что на момент призыва или формирования списков от компании сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании, требований по стажу нет. Стаж от года для ИТ-специалистов нужен только при отсрочке от срочной службы.
  • Чтобы специалиста не привлекли на мобилизацию, у него должно быть высшее образование по профильной специальности, по которой он работает. Сотрудники со средним образованием и прошедшие программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не могут.
  • По словам Шадаева, у министерства есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы.

Мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня (26 сентября — vc.ru) приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • Новый список ведомства «будет большим» и единым для ИТ- и телеком-компаний, но если какой-то специальности в нём не окажется, сотрудники смогут добавить её в форме для заявлений на освобождение от «частичной мобилизации» на Госуслугах, но «без гарантий». Пока ограничений по срокам подачи заявок нет.
  • Минцифры рассчитывает открыть эту форму 27 сентября 2022 года: «Дальше мы будем раз в сутки передавать соответствующие списки в Генштаб и военкоматы».

Мы начнём формировать списки, которые направим в Генштаб, и, в нашем понимании, военкоматы уже не должны будут выдавать повестки. Если повестка все же придет, будем исправлять такие ошибки. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • Претендовать на отсрочку смогут только сотрудники, работающие полный рабочий день. Самозанятые и трудоустроенные как ИП — нет.
  • Также министр рассказал, что ведомство рассчитывает возобновить возможность аккредитации ИТ-компаний до 15 октября 2022 года.
  • 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников акредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генштаб.

#новость #минцифры

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54 комментария
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 bjorn

Вот совсем не понятно, чем обусловлено именно наличие ВО профильного? Очень много ит специалистов, разрабов, тестировщиков и прочих девопсов работает без ВО и очень успешно работает, я вам скажу.

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Медовар

Думаю это обусловлено совковым мышлением лиц, которые это придумали )

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6 комментариев
Roman Orlov

Физмат вышку логично тоже надо считать профильным в IT. По факту того, как оно работает.

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1 комментарий
Порядочный хот-дог

Дефицит it-специалистов, который усугубился оттоком после 24 февраля:
Чиновники:

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Nikolay Kenig
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1 комментарий
Андрей Мальцев

Ну, то есть никакой отсрочки ит-специалистам нет.

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Roman Moskovskiy

И это уже что-то, за что на фоне этого пиздеца минцифры спасибо 🥺

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Webmaq Development

Максут красавчик просто, продавил всё таки

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садовыйгном

Минус айтиспециалисты

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Sergeant Ding

А типа кто-то ждал, когда Максудов испортит воздух? Он же весь такой айтишник, ага.

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Nikolay Kenig

Пипец причем тут профильное образование???
Дело было не в бабине. Долбо.б сидел в кабине 😡

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Медовар

Интересно, какой процент разработчиков имеет профильное высшее образование)

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jonewayne

Я уже писал и отхватил минусов, но у нас в отделе мобильные разрабы, фронты и бекендеры все с вышкой, так или иначе попадают в список. Не гос контора, но занимаемся инфраструктурой.

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2 комментария
Жизненный корабль

~66% (170 тыс) не имеют профильного

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2 комментария
Юридический яд
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Kirill Sidorov

Когда я учился все были юристами и экономистами. Что такое войти в айти даже и не знали. Впрочем тогда из компов только Dendy был.

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bjorn

Проблема вся в том, что для того чтобы работать юристом или экономистом образование очень нужно

Для работы в ит, оно не нужно совсем (но лишним не будет), минцифры походу этого не понимает, либо понимает, но какие то другие причины

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6 комментариев
jonewayne

Я в 2011 поступал, тогда в универе бюджетных мест на матфаке на некоторые специальности оказалось больше, чем абитуриентов. Потом пошёл рост в связи с возросшей популярностью, курсами, рекламой и т.д. Года с 2016 уже все в курсе были, но да, это не специалисты с 20-летним стажем

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2 комментария
Denis

Ну заебись. У нас в айти компании профильного образования нет у минимум половины
Как и у меня блэт. Спасибо нахуй

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jonewayne

Астрологи объявили неделю липовых дипломов))

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Валерий Краснов
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Фрау Мюллер

ВО - это не очень про специальность, собсна, а про скиллы критически мыслить, анализировать, адекватно оценивать обстановку. Такие мобилизанты не нужны, все правильно

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bjorn

.

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Soulis

Может он хотел сказать наоборот?)

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Георгий Станков

А если компания айти, образование айти, а работаю не айтишником? Они будут проверять должность?

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jonewayne

Я думаю, тут компания должна позаботиться, никто же будет докапываться, в чём именно мы говнокодим, например. Если сотрудник важен, скажут, что именно эта специальность соответствует.

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2 комментария
selecadm

Ахаха, а бизнес-информатика вообще к какой должности профильное? Это даже не техническое, а экономическое согласно гос стандартам. Хотя там проходят программирование, жизненный цикл ПО, всякие разные архитектуры и так далее.

В этом году я сказал себе, что я уже не боюсь смерти. Но сначала я не понимал, к чему это. Теперь понял.

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George Berezkin

Тезисно:

1. Решение будет принимать Минобороны, Минцифры только передаст им списки
2. Образование нужно профильное высшее. 3. Трудоустройство до дня объявления мобилизации.
4. Приказа они никакого делать не собираются, все на словах/заявлениях/письмах.
5. Если вас не призовут - так и задумано, а если призовут, то приходите в военкомат с бумажкой, возможно вас выслушают и скажут "какая чудовищная ошибка произошла! Идите домой!"

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selecadm
3. Трудоустройство до дня объявления мобилизации.

У меня сегодня начальник отдела уволился и завтра на новую работу сразу устраивается. "Обрадую" его отсутствием отсрочки.

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Виктор Ефимов

Про профильное вычшее - еще не все потеряно https://t.me/grantsforIT/15164?single

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Ware Wow

Не знаю, но айтишников судя по инфе от знакомых забирают, приходят прямо на работу

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John Doe

Если вы закончили курсы полугодовые от шараш-монтажа, то вы не программисты ребята и девчата.
Чтобы стать программистом надо получить профильное ВО, так как учат куче смежных предметов и объясняют как это работает и почему. Надо освоить кучу других штук, сдать курсачи и т.п. А сварганить сайтик в IDE с подсказками и школьник сейчас может.
Всегда бизнес в итоге нанимает профильных профессионал переписывать все за выпускниками курсов.

Отхвачу минусов, но это и есть правда.

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