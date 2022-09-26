Нужно высшее образование, требований по стажу нет: глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке от мобилизации для ИТ Статьи редакции
Трансляцию вёл Telegram-канал Минцифры.
- В частности, Максут Шадаев уточнил, что на момент призыва или формирования списков от компании сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании, требований по стажу нет. Стаж от года для ИТ-специалистов нужен только при отсрочке от срочной службы.
- Чтобы специалиста не привлекли на мобилизацию, у него должно быть высшее образование по профильной специальности, по которой он работает. Сотрудники со средним образованием и прошедшие программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не могут.
- По словам Шадаева, у министерства есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы.
- Новый список ведомства «будет большим» и единым для ИТ- и телеком-компаний, но если какой-то специальности в нём не окажется, сотрудники смогут добавить её в форме для заявлений на освобождение от «частичной мобилизации» на Госуслугах, но «без гарантий». Пока ограничений по срокам подачи заявок нет.
- Минцифры рассчитывает открыть эту форму 27 сентября 2022 года: «Дальше мы будем раз в сутки передавать соответствующие списки в Генштаб и военкоматы».
- Претендовать на отсрочку смогут только сотрудники, работающие полный рабочий день. Самозанятые и трудоустроенные как ИП — нет.
- Также министр рассказал, что ведомство рассчитывает возобновить возможность аккредитации ИТ-компаний до 15 октября 2022 года.
- 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников акредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генштаб.
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Вот совсем не понятно, чем обусловлено именно наличие ВО профильного? Очень много ит специалистов, разрабов, тестировщиков и прочих девопсов работает без ВО и очень успешно работает, я вам скажу.
Думаю это обусловлено совковым мышлением лиц, которые это придумали )
Физмат вышку логично тоже надо считать профильным в IT. По факту того, как оно работает.
Дефицит it-специалистов, который усугубился оттоком после 24 февраля:
Чиновники:
Ну, то есть никакой отсрочки ит-специалистам нет.
И это уже что-то, за что на фоне этого пиздеца минцифры спасибо 🥺
Максут красавчик просто, продавил всё таки
Минус айтиспециалисты
А типа кто-то ждал, когда Максудов испортит воздух? Он же весь такой айтишник, ага.
Пипец причем тут профильное образование???
Дело было не в бабине. Долбо.б сидел в кабине 😡
Интересно, какой процент разработчиков имеет профильное высшее образование)
Я уже писал и отхватил минусов, но у нас в отделе мобильные разрабы, фронты и бекендеры все с вышкой, так или иначе попадают в список. Не гос контора, но занимаемся инфраструктурой.
~66% (170 тыс) не имеют профильного
Когда я учился все были юристами и экономистами. Что такое войти в айти даже и не знали. Впрочем тогда из компов только Dendy был.
Проблема вся в том, что для того чтобы работать юристом или экономистом образование очень нужно
Для работы в ит, оно не нужно совсем (но лишним не будет), минцифры походу этого не понимает, либо понимает, но какие то другие причины
Я в 2011 поступал, тогда в универе бюджетных мест на матфаке на некоторые специальности оказалось больше, чем абитуриентов. Потом пошёл рост в связи с возросшей популярностью, курсами, рекламой и т.д. Года с 2016 уже все в курсе были, но да, это не специалисты с 20-летним стажем
Ну заебись. У нас в айти компании профильного образования нет у минимум половины
Как и у меня блэт. Спасибо нахуй
Астрологи объявили неделю липовых дипломов))
ВО - это не очень про специальность, собсна, а про скиллы критически мыслить, анализировать, адекватно оценивать обстановку. Такие мобилизанты не нужны, все правильно
.
Может он хотел сказать наоборот?)
А если компания айти, образование айти, а работаю не айтишником? Они будут проверять должность?
Я думаю, тут компания должна позаботиться, никто же будет докапываться, в чём именно мы говнокодим, например. Если сотрудник важен, скажут, что именно эта специальность соответствует.
Ахаха, а бизнес-информатика вообще к какой должности профильное? Это даже не техническое, а экономическое согласно гос стандартам. Хотя там проходят программирование, жизненный цикл ПО, всякие разные архитектуры и так далее.
В этом году я сказал себе, что я уже не боюсь смерти. Но сначала я не понимал, к чему это. Теперь понял.
Тезисно:
1. Решение будет принимать Минобороны, Минцифры только передаст им списки
2. Образование нужно профильное высшее. 3. Трудоустройство до дня объявления мобилизации.
4. Приказа они никакого делать не собираются, все на словах/заявлениях/письмах.
5. Если вас не призовут - так и задумано, а если призовут, то приходите в военкомат с бумажкой, возможно вас выслушают и скажут "какая чудовищная ошибка произошла! Идите домой!"
У меня сегодня начальник отдела уволился и завтра на новую работу сразу устраивается. "Обрадую" его отсутствием отсрочки.
Про профильное вычшее - еще не все потеряно https://t.me/grantsforIT/15164?single
Не знаю, но айтишников судя по инфе от знакомых забирают, приходят прямо на работу
Если вы закончили курсы полугодовые от шараш-монтажа, то вы не программисты ребята и девчата.
Чтобы стать программистом надо получить профильное ВО, так как учат куче смежных предметов и объясняют как это работает и почему. Надо освоить кучу других штук, сдать курсачи и т.п. А сварганить сайтик в IDE с подсказками и школьник сейчас может.
Всегда бизнес в итоге нанимает профильных профессионал переписывать все за выпускниками курсов.
Отхвачу минусов, но это и есть правда.