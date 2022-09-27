Право
Полина Лааксо

Минцифры утвердило список ИТ-специальностей для отсрочки от мобилизации Статьи редакции

Он состоит из 195 пунктов и включает в себя не только профильные направления.

  • Соответствующий приказ ведомство опубликовало в своём Telegram-канале и разместило на официальном сайте. В нём же указан полный список направлений подготовки.
  • В перечень вошли специальности, которые были утверждены по-прежнему актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года и «по которым обучались раньше». Он составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний, пояснило Минцифры.
  • Среди направлений, помимо прочих: математика, информатика, статистика, физика, астрономия, химия, биология, строительство, горное дело, наноинженерия, авиастроение, оптотехника, машиностроение, криптография, информационная безопасность, финансы и кредит, дизайн, графика.
  • Список также включает в себя лингвистику, международные отношения, журналистику, менеджмент, рекламу и связи с общественностью, социологию, психологию, юриспруденцию, педагогическое образование, звукорежиссуру, управление персоналом, перевод и переводоведение.
  • В сообщении ведомство напомнило, что наличие нужной специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации, в операторе связи или СМИ «само по себе не дает права на освобождение от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции».
  • 26 сентября глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке. Он уточнил, что требований по стажу нет, но сотрудник должен работать в аккредитованной компании на время призыва, а его позиция должна соответствовать образованию из списка. Специалисты со средним образованием и прошедшие программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не могут.
  • 27 сентября на Госуслугах должен заработать сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных организаций, в котором, помимо прочего, и нужно будет указать специальность.
  • 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников акредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генштаб.
Право
Израильский череп
Нужно высшее образование, требований по стажу нет: глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке от мобилизации для ИТ Статьи редакции

Трансляцию вёл Telegram-канал Минцифры.

#новость #минцифры #мобилизация

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Многое по делу, спору нет, но некоторые... Звукорежиссура?! Важнейшие кадры?

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Alexander Klimanskiy

Пропаганда сама себя не сделает.

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Mi Ma

Звукорежжисер часть команды любого выпуска теленовостей, он входит в выпускающую бригаду и управляет эфиром, без него невозможен этот процесс в правильном качестве.

В основном текущая власть держится на пропаганде. Облучение должно происходить постоянно. Поэтому сотрудники СМИ уидимо исключены

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Критический яд

Геймдев же… не?

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Вадим Д.

Да много где, но не критически важная специальность, если не вспоминать про каналы массового вещания.
А геймдев яростно разъезжается.

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Andrew

Список из разряда, что бы каждый чиновник мог своих приближенных отмазать.

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Vladimir Frolov

Социология 🧐

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Вадим Д.

Верно, а кто же потом будет доказывать и объяснять, что всё происходящее на пользу отечеству и нашему сплочённому обществу? Правильно — немобилизованные социологи 😀

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Vladimir Frolov

😀😀😀

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Bacceti Sphodromantis

А что с ней не так? Кто будет 146% отсчитывать? Спрашиваю как социолог.

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Павел

Очнулись, когда половина айтишников уже свалили)

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Полина Лааксо
Автор

все равно не факт, что у тех айтишников было профильное образование, и не факт, что они работали в аккредитованных ит-компаниях :—(

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jonewayne

Из моих знакомых уехали в основном те, кто так или иначе под критерий не попадает.

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Alexander Klimanskiy

Я так понимаю, некие чиновники будут решать за долю малую, какие функции критические, а какие нет.

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Sergey N

Это делает гендиректор аккредитованной фирмы. Просто выписывает справку, что сотрудник занят в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры

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Виталий

Ну да, как обычно работяги огребают за всех. Если на фронт заберут команду пиарщиков, никто не заметит. А если бригаду электриков, люди сразу взвоют. Вот они, приоритеты гнилого государства.

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Слегка Придурковатый

Сейчас придёт глава СПЧ и скажет во имя прав человека, чтоб все шли в окопы.

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Константин Полухтин

У нас компания аккредитирована как ИТ. И никто в их условия не попал. Образование должно быть 1 год как получено, 1 год ты должен работать в компании, компании минимум 1 год должно быть, и тебе должно быть от 18 до 27.

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Sergey N

Это требования для отсрочки по призыву. От мобилизации таких требований нет. Нужно работать на момент подачи заявки, никаких требований по стажу нет

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Последний Шанс

в СМИ "критически важные функции" - это кого то нужно нахваливать ?

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Светлана

это что, такой своеобразный загон в цифровой концлагерь? или придуманный фронт, или строй себе сам цифровое рабство с новым крепостным ? Оригинально глобалисты устроились.

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Iks Ziger

Чтот такое критически важные функции в it?

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Павел Полько

Потом скажут, когда половину загребут.
А оставшаяся половина не подпадет по требования.

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Артем

Я не понял, графический дизайн включен или нет? А то полиграфия каким-то хером там включена)

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Владимир

С профильным образованием единицы работают.

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Айрат Галиуллин

Перепись ИТ-шников запущена

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Воислав Сербов

у меня кореша забрали, он водитель скорой, начальник военному сказал что типа у нас людей не хватает в две смены работает, а ему сказали нам поеб*ть))) возите как хотите больных)

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