Минцифры утвердило список ИТ-специальностей для отсрочки от мобилизации Статьи редакции
Он состоит из 195 пунктов и включает в себя не только профильные направления.
- Соответствующий приказ ведомство опубликовало в своём Telegram-канале и разместило на официальном сайте. В нём же указан полный список направлений подготовки.
- В перечень вошли специальности, которые были утверждены по-прежнему актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года и «по которым обучались раньше». Он составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний, пояснило Минцифры.
- Среди направлений, помимо прочих: математика, информатика, статистика, физика, астрономия, химия, биология, строительство, горное дело, наноинженерия, авиастроение, оптотехника, машиностроение, криптография, информационная безопасность, финансы и кредит, дизайн, графика.
- Список также включает в себя лингвистику, международные отношения, журналистику, менеджмент, рекламу и связи с общественностью, социологию, психологию, юриспруденцию, педагогическое образование, звукорежиссуру, управление персоналом, перевод и переводоведение.
- В сообщении ведомство напомнило, что наличие нужной специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации, в операторе связи или СМИ «само по себе не дает права на освобождение от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции».
- 26 сентября глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке. Он уточнил, что требований по стажу нет, но сотрудник должен работать в аккредитованной компании на время призыва, а его позиция должна соответствовать образованию из списка. Специалисты со средним образованием и прошедшие программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не могут.
- 27 сентября на Госуслугах должен заработать сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных организаций, в котором, помимо прочего, и нужно будет указать специальность.
- 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников акредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генштаб.
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Многое по делу, спору нет, но некоторые... Звукорежиссура?! Важнейшие кадры?
Пропаганда сама себя не сделает.
Звукорежжисер часть команды любого выпуска теленовостей, он входит в выпускающую бригаду и управляет эфиром, без него невозможен этот процесс в правильном качестве.
В основном текущая власть держится на пропаганде. Облучение должно происходить постоянно. Поэтому сотрудники СМИ уидимо исключены
Геймдев же… не?
Да много где, но не критически важная специальность, если не вспоминать про каналы массового вещания.
А геймдев яростно разъезжается.
Список из разряда, что бы каждый чиновник мог своих приближенных отмазать.
Социология 🧐
Верно, а кто же потом будет доказывать и объяснять, что всё происходящее на пользу отечеству и нашему сплочённому обществу? Правильно — немобилизованные социологи 😀
😀😀😀
А что с ней не так? Кто будет 146% отсчитывать? Спрашиваю как социолог.
Очнулись, когда половина айтишников уже свалили)
все равно не факт, что у тех айтишников было профильное образование, и не факт, что они работали в аккредитованных ит-компаниях :—(
Из моих знакомых уехали в основном те, кто так или иначе под критерий не попадает.
Я так понимаю, некие чиновники будут решать за долю малую, какие функции критические, а какие нет.
Это делает гендиректор аккредитованной фирмы. Просто выписывает справку, что сотрудник занят в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры
Ну да, как обычно работяги огребают за всех. Если на фронт заберут команду пиарщиков, никто не заметит. А если бригаду электриков, люди сразу взвоют. Вот они, приоритеты гнилого государства.
Сейчас придёт глава СПЧ и скажет во имя прав человека, чтоб все шли в окопы.
У нас компания аккредитирована как ИТ. И никто в их условия не попал. Образование должно быть 1 год как получено, 1 год ты должен работать в компании, компании минимум 1 год должно быть, и тебе должно быть от 18 до 27.
Это требования для отсрочки по призыву. От мобилизации таких требований нет. Нужно работать на момент подачи заявки, никаких требований по стажу нет
в СМИ "критически важные функции" - это кого то нужно нахваливать ?
это что, такой своеобразный загон в цифровой концлагерь? или придуманный фронт, или строй себе сам цифровое рабство с новым крепостным ? Оригинально глобалисты устроились.
Чтот такое критически важные функции в it?
Потом скажут, когда половину загребут.
А оставшаяся половина не подпадет по требования.
Я не понял, графический дизайн включен или нет? А то полиграфия каким-то хером там включена)
С профильным образованием единицы работают.
Перепись ИТ-шников запущена
у меня кореша забрали, он водитель скорой, начальник военному сказал что типа у нас людей не хватает в две смены работает, а ему сказали нам поеб*ть))) возите как хотите больных)