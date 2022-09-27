Право
Полина Лааксо

Минцифры утвердило список специальностей в ИТ для отсрочки от мобилизации Статьи редакции

Он состоит из 195 пунктов и включает в себя не только профильные направления.

  • Соответствующий приказ ведомство опубликовало в своём Telegram-канале и разместило на официальном сайте. В нём же указан полный список направлений подготовки.
  • В перечень вошли специальности, которые были утверждены по-прежнему актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года и «по которым обучались раньше». Он составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний, пояснило Минцифры.
  • Среди направлений, помимо прочих: математика, информатика, статистика, физика, астрономия, химия, биология, строительство, горное дело, наноинженерия, авиастроение, оптотехника, машиностроение, криптография, информационная безопасность, финансы и кредит, дизайн, графика.
  • Список также включает в себя лингвистику, международные отношения, журналистику, менеджмент, рекламу и связи с общественностью, социологию, психологию, юриспруденцию, педагогическое образование, звукорежиссуру, управление персоналом, перевод и переводоведение.
  • В сообщении ведомство напомнило, что наличие нужной специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации, в операторе связи или СМИ «само по себе не дает права на освобождение от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции».
  • 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генштаб.
  • 26 сентября глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке. Он уточнил, что требований по стажу нет, но сотрудник должен работать в аккредитованной компании на время призыва, а его позиция должна соответствовать образованию из списка. Специалисты со средним образованием и прошедшие программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не могут.
  • 27 сентября на Госуслугах должен заработать сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных организаций, в котором, помимо прочего, и нужно будет указать специальность.
Дополнено в 9:57. Если в таблице из приложения к приказу нет нужной сотруднику специальности, Минцифры рекомендовало всё равно подавать заявление и форму в соответствии с инструкцией. Скорее всего, эта специальность включена в сам перечень приоритетных.
Право
Израильский череп
Нужно высшее образование, требований по стажу нет: глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке от мобилизации для ИТ Статьи редакции

Трансляцию вёл Telegram-канал Минцифры.

#новость #минцифры #мобилизация

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123 комментария
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 Yy Kk

По-моему, все это мышиная возня. Дело не в том, кому дали отсрочки, а кому нет, а в том, что это тотально все неправильно. Такое ощущение, что читаешь комментарии заключённых концлагеря, которые обсуждают, почему в печь отправляют первыми тех, а не этих.

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Alexandr Leibowitz

Минцифры - единственный госорган, который реально пытается спасти и защитить граждан в текущей ситуации. Хоть каких-то, хоть как-то. Мышиная возня или нет, но они делают то, что в их силах. Даже этот список они зубами выгрызали у Минобороны, которые, само собой, вообще ничего об отсрочках слышать не желают. Так что стоит их поблагодарить как минимум за такие попытки.

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5 комментариев
Alexandr

Когда пошли первые заметные блокировки, это лет 8-10 назад, и уже было очень ясно, что движение идет вообще не туда, на хабре было полно весёлых комментариев типа "А я ща вот ВПН подыму и никакие блокировки мне не страшны, ха-ха-ха".

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2 комментария

Комментарий удален модератором

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Андрей

Это точно. Происходит какой-то сюр

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Виктор Албанец

Не понял вас. Что тотально не правильно? Раскройте мысль пожалуйста

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1 комментарий
Вадим Д.

Многое по делу, спору нет, но некоторые... Звукорежиссура?! Важнейшие кадры?

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Alexander Klimanskiy

Пропаганда сама себя не сделает.

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2 комментария
Mi Ma

Звукорежжисер часть команды любого выпуска теленовостей, он входит в выпускающую бригаду и управляет эфиром, без него невозможен этот процесс в правильном качестве.

В основном текущая власть держится на пропаганде. Облучение должно происходить постоянно. Поэтому сотрудники СМИ уидимо исключены

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1 комментарий
Критический яд

Геймдев же… не?

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4 комментария
Igor Nikonov

Там суть не в том, что люди работают по этим направлениям, а в том, что у них есть такое образование, и они работают в айти-компании. Многие люди, работающие в айти, имеют не профильное образование. Список как раз для таких.

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2 комментария
Олег

Там же компания должна быть еще аккредитована как IT, не у всех айтишное образование. Ну и ваще надо у главного бумажку подписать, что ты важный чел

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Павел

Список специальностей составлялся на основе специальностей, которые есть у работников в ИТ-организациях на текущий момент.

В чате в телеграме просили добавить такую-то специальность, ну они (минцифры) и добавляли. Только писать в чате могут не все, а только определенный перечень людей (собственно скорее всего представители акредитованные ИТ организаций).

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Виталий

Ну да, как обычно работяги огребают за всех. Если на фронт заберут команду пиарщиков, никто не заметит. А если бригаду электриков, люди сразу взвоют. Вот они, приоритеты гнилого государства.

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Никита Мардюков

Ребят, вы как в первый день родились. Айтишники вам че не работяги? Че будете делать, когда все перестанет работать?

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Marie Jane23

Приближается отопительный сезон, каждый год происходят сотни аварий на теплотрассах. Кто все будет это чинить, в коммунальщики и так не идёт народ. Сейчас работяг заберут, а офисные смузи явно не пойдут инфраструктуру чинить.

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3 комментария
Ярослав Булатов

думаю всё куда прозаичней, ебланов пиарщиков - можно тока в утиль кинуть, а электрики и линию передач подключат и с боевой машиной разберутся и заднюю не дадут, вот только до всей это операции, почему то зп у них не соответствовало с их качествами и достоинствами…

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Andrew

Список из разряда, что бы каждый чиновник мог своих приближенных отмазать.

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Оптимист

все приближенные уже давно уехали и сидят в уютных норках, смотрят на все происходящее

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Семен Смирнов

Учитывая в какой спешке он делался (судя по инструкциям как им пользоваться), никто там под чиновников не подстраивался

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Слегка Придурковатый

Сейчас придёт глава СПЧ и скажет во имя прав человека, чтоб все шли в окопы.

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Павел

Очнулись, когда половина айтишников уже свалили)

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Полина Лааксо
Автор

все равно не факт, что у тех айтишников было профильное образование, и не факт, что они работали в аккредитованных ит-компаниях :—(

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1 комментарий
jonewayne

Из моих знакомых уехали в основном те, кто так или иначе под критерий не попадает.

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2 комментария
Воислав Сербов

у меня кореша забрали, он водитель скорой, начальник военному сказал что типа у нас людей не хватает в две смены работает, а ему сказали нам поеб*ть))) возите как хотите больных)

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Vladimir Frolov

Социология 🧐

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Вадим Д.

Верно, а кто же потом будет доказывать и объяснять, что всё происходящее на пользу отечеству и нашему сплочённому обществу? Правильно — немобилизованные социологи 😀

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3 комментария
Bacceti Sphodromantis

А что с ней не так? Кто будет 146% отсчитывать? Спрашиваю как социолог.

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1 комментарий
Константин Полухтин

У нас компания аккредитирована как ИТ. И никто в их условия не попал. Образование должно быть 1 год как получено, 1 год ты должен работать в компании, компании минимум 1 год должно быть, и тебе должно быть от 18 до 27.

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Sergey N

Это требования для отсрочки по призыву. От мобилизации таких требований нет. Нужно работать на момент подачи заявки, никаких требований по стажу нет

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Айрат Галиуллин

Перепись ИТ-шников запущена

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Hnorr

ща специализацию и адреса фактического проживания соберут, чтоб потом долго не искать и приходить за конкретными спецами. А ловко они это придумали!

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Gatito

А остальные профессии нафиг не нужны, можно дергать всех подряд: строителей, водителей, экая беда!

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Пётр Радищев

Неудивительно, что сейчас айтишников пытаются защитить, в конце концов направление развития направлено в цифровизацию важных сфер, без этого экономика вообще рухнет

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oconsuel

Вопрос к этой формулировке: "... а его позиция должна соответствовать образованию из списка.". Если я отучился на информационной безопасности,а пошел в дизайн, на меня тоже распространяется,так как и то,и то входит в этот список? Или я должен работать по той специальности,которую получил?

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Айрат Галиуллин

Ну как же так, как же ты променял ИБ на дизайн? 😄

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2 комментария
Павел

Нет, занимая должность не влияет на это.
Гендиректор компании или другое ответственное лицом при подаче списал должно подтвердить, что ты выполняешь критически важные функции (в формулировке как в приказе) + образование + организация должна состоять в перечне ИТ-организаций

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Светлана

это что, такой своеобразный загон в цифровой концлагерь? или придуманный фронт, или строй себе сам цифровое рабство с новым крепостным ? Оригинально глобалисты устроились.

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Hnorr

Психологи, лингвисты, технология переработки сельскохозяйственной продукции (!), работающие по диплому в аккредитованных организациях ИТ и связи. Сельхоз. продукция, кстати, это ИТ или связь?
В списке есть всякое корабельное вооружение, боеприпасы и взрыватели, тех.эксплуатация и восстановление боевых летательных аппаратов и двигателей. Это разве не те специальности, которые в подобной ситуации должны быть востребованы в первую очередь?
Если список включает полный винегрет, насколько вообще безопасно передавать данные в мин.обороны людям, имеющим специальность из списка.... хмммммм

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Владимир Кусачев

В первую очередь важны те специалисты, которые смогут заменить зарубежные продукты отечественными. У нас сейчас приоритет в развитие технологий, иначе кто вам будет пилить приложения

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2 комментария
Artem

Тут общий список на все, и IT, и СМИ, и финансовая сфера и первоначальная оборонка, которая сразу освобождалась. Сейчас все в единый список слили

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1 комментарий
Последний Шанс

в СМИ "критически важные функции" - это кого то нужно нахваливать ?

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Биткоин Газманова

Да

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Роман Сарваров

Никогда не подумал бы что мне пригодится мой диплом менеджера.

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Максим Козиков

Никогда бы не подумал, что мне пригодятся все два диплома

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1 комментарий
Denis Novikov

Прогеры на ИП работающие на западные стартапы такие:

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Vasek Romanov

С одной стороны радуешься что может не будешь в числе первых на фронте, с другой это никак не остановит все это безумие. Да и забрать все равно могут как закончатся попавшие в первые волны. Это скорее как еще одна возможность уехать не парясь что на границе завернут.

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Alexander Klimanskiy

Я так понимаю, некие чиновники будут решать за долю малую, какие функции критические, а какие нет.

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Sergey N

Это делает гендиректор аккредитованной фирмы. Просто выписывает справку, что сотрудник занят в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры

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6 комментариев
Сергей Рыбак

какая то дичь. Где Юристы и Менеджеры по туризму?)

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Здоровый космос

Больше живых мужчин останется, вас не радует?
Меня вот только звукорежиссура смутила.

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1 комментарий
Hnorr

менеджмент есть и правовая защита чего-то там тоже проскакивала в списке

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1 комментарий
Mikhail Alexandrovich Timoshin

Я не понимаю почему все пишут "список ИТ-специальностей"?
Моя специальность под 26 пунктом. 08.03.01. Строительство и проектирование автомобильных дорог, аэродромов, мостов и тоннелей.
Какой я айтишник бля?

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Gollut

Под шумок приписали по-братски

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Полина Лааксо
Автор

написали «в ИТ», чтобы не обзывать строителей айтишниками :—)

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Биткоин Газманова

Не пали контору

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Iks Ziger

Чтот такое критически важные функции в it?

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Павел Полько

Потом скажут, когда половину загребут.
А оставшаяся половина не подпадет по требования.

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Павел

Компания сама описывает их, когда подаёт списки

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Артем

Я не понял, графический дизайн включен или нет? А то полиграфия каким-то хером там включена)

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Renat Zaripov

Листовки печатать кто будет?

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2 комментария
bjorn

Сайт минцифры упал, уже минут как 15

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Владимир Прасолов

Кто-нибудь, объясните им, что на программистов ещё в колледжах обучают, или у нас только с ВО за человека считают?

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Serpantin74

Минобр как и мин цифры, прекрасно понимают, что в IT много кто пришел без профиля. Вот для этого и есть пункт про ВО, Шадаев пытался оставить и среднее образование, но тогда запасников будет намного меньше. Поэтому мин обр и продавил такое условие

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Ияза Гара

Вообще странное дело. Многие в IT приходят с совершенно другим дипломом. Многие крутые специалисты сообщение имеют высшего образования.
Логики нет совсем. Понятное дело что хотят сделать хоть какие-то критерии против левых схем. Но к примеру трудоустройство после некой даты - уже вполне себе ограничение, нет?

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Евгений Круглов

А самозанятым куда или кто работает через ИП, что вы так легко намекаете на трудоустройство до 21-го сентября? Эти категории даже с дипломом ВО пролетают, потому что не имеют аккредитации

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4 комментария
Вадим Моржик

журналистику, менеджмент, рекламу и связи с общественностью, социологию, психологию, юриспруденцию
—---
И эти тоже?

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Hnorr

Химия, биология, архитектура, торговое дело, геология, горное дело - тоже, как известно, важные специальности ИТ и связи, поэтому также в списке

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Обратный самолет
Он состоит из 195 пунктов

включая, разумеется, "правоохранительную деятельность"

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Ruslan Zorab

Кто будет определять критичность выполняемых функций для СМИ? Ничего не понятно.

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Павел

Компания сама и определяет про подаче списка.

Если подала, то там есть поле где она описывает критически важную функцию

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Indiana Jones

Это все замечательно, но где в списке издательское дело?) Есть реклама, социология, а одна из важнейших профессий, связанная с пропагандой и распространением не только печатной, но и электронной информации отсутствует

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Жора который смог

Пожалуйста, объясните дурочку:
Доучиваюсь на ИБ (вышка), работаю в системообразующей компании (или как она там) в отделе ИТ, численность компании >10к.
Мне вообще хоть что-то светит, а то непонятен заголовок «195 специальностей и направлений подготовки высшего образования»

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boj Ko

Это всё что спасёт —— Выход один! Даже два - Грузия и Литва!

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Владимир Кузнецов

Минбумаги увидело как массово сваливают люди от призыва и поняло что скоро просто некому будет работать. Они обещали призвать 300к и уже столько выехало и еще больше уедет, потому что никто не хочет оказаться в рядах тех кто не смог отмазаться. Эффект на экономику от мобилизации будет похлеще санкций.

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Владимир

С профильным образованием единицы работают.

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Сергей Старовойтов

В списке куча технических специальностей.

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