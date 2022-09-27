Дополнено в 9:57. Если в таблице из приложения к приказу нет нужной сотруднику специальности, Минцифры рекомендовало всё равно подавать заявление и форму в соответствии с инструкцией. Скорее всего, эта специальность включена в сам перечень приоритетных.