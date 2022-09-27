Минцифры утвердило список специальностей в ИТ для отсрочки от мобилизации Статьи редакции
Он состоит из 195 пунктов и включает в себя не только профильные направления.
- Соответствующий приказ ведомство опубликовало в своём Telegram-канале и разместило на официальном сайте. В нём же указан полный список направлений подготовки.
- В перечень вошли специальности, которые были утверждены по-прежнему актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года и «по которым обучались раньше». Он составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний, пояснило Минцифры.
- Среди направлений, помимо прочих: математика, информатика, статистика, физика, астрономия, химия, биология, строительство, горное дело, наноинженерия, авиастроение, оптотехника, машиностроение, криптография, информационная безопасность, финансы и кредит, дизайн, графика.
- Список также включает в себя лингвистику, международные отношения, журналистику, менеджмент, рекламу и связи с общественностью, социологию, психологию, юриспруденцию, педагогическое образование, звукорежиссуру, управление персоналом, перевод и переводоведение.
- В сообщении ведомство напомнило, что наличие нужной специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации, в операторе связи или СМИ «само по себе не дает права на освобождение от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции».
- 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Руководители компаний должны подать списки работников по установленной форме в Генштаб.
- 26 сентября глава Минцифры ответил на вопросы об отсрочке. Он уточнил, что требований по стажу нет, но сотрудник должен работать в аккредитованной компании на время призыва, а его позиция должна соответствовать образованию из списка. Специалисты со средним образованием и прошедшие программы переподготовки претендовать на освобождение от призыва не могут.
- 27 сентября на Госуслугах должен заработать сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных организаций, в котором, помимо прочего, и нужно будет указать специальность.
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По-моему, все это мышиная возня. Дело не в том, кому дали отсрочки, а кому нет, а в том, что это тотально все неправильно. Такое ощущение, что читаешь комментарии заключённых концлагеря, которые обсуждают, почему в печь отправляют первыми тех, а не этих.
Минцифры - единственный госорган, который реально пытается спасти и защитить граждан в текущей ситуации. Хоть каких-то, хоть как-то. Мышиная возня или нет, но они делают то, что в их силах. Даже этот список они зубами выгрызали у Минобороны, которые, само собой, вообще ничего об отсрочках слышать не желают. Так что стоит их поблагодарить как минимум за такие попытки.
Когда пошли первые заметные блокировки, это лет 8-10 назад, и уже было очень ясно, что движение идет вообще не туда, на хабре было полно весёлых комментариев типа "А я ща вот ВПН подыму и никакие блокировки мне не страшны, ха-ха-ха".
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Это точно. Происходит какой-то сюр
Не понял вас. Что тотально не правильно? Раскройте мысль пожалуйста
Многое по делу, спору нет, но некоторые... Звукорежиссура?! Важнейшие кадры?
Пропаганда сама себя не сделает.
Звукорежжисер часть команды любого выпуска теленовостей, он входит в выпускающую бригаду и управляет эфиром, без него невозможен этот процесс в правильном качестве.
В основном текущая власть держится на пропаганде. Облучение должно происходить постоянно. Поэтому сотрудники СМИ уидимо исключены
Геймдев же… не?
Там суть не в том, что люди работают по этим направлениям, а в том, что у них есть такое образование, и они работают в айти-компании. Многие люди, работающие в айти, имеют не профильное образование. Список как раз для таких.
Там же компания должна быть еще аккредитована как IT, не у всех айтишное образование. Ну и ваще надо у главного бумажку подписать, что ты важный чел
Список специальностей составлялся на основе специальностей, которые есть у работников в ИТ-организациях на текущий момент.
В чате в телеграме просили добавить такую-то специальность, ну они (минцифры) и добавляли. Только писать в чате могут не все, а только определенный перечень людей (собственно скорее всего представители акредитованные ИТ организаций).
Ну да, как обычно работяги огребают за всех. Если на фронт заберут команду пиарщиков, никто не заметит. А если бригаду электриков, люди сразу взвоют. Вот они, приоритеты гнилого государства.
Ребят, вы как в первый день родились. Айтишники вам че не работяги? Че будете делать, когда все перестанет работать?
Приближается отопительный сезон, каждый год происходят сотни аварий на теплотрассах. Кто все будет это чинить, в коммунальщики и так не идёт народ. Сейчас работяг заберут, а офисные смузи явно не пойдут инфраструктуру чинить.
думаю всё куда прозаичней, ебланов пиарщиков - можно тока в утиль кинуть, а электрики и линию передач подключат и с боевой машиной разберутся и заднюю не дадут, вот только до всей это операции, почему то зп у них не соответствовало с их качествами и достоинствами…
Список из разряда, что бы каждый чиновник мог своих приближенных отмазать.
все приближенные уже давно уехали и сидят в уютных норках, смотрят на все происходящее
Учитывая в какой спешке он делался (судя по инструкциям как им пользоваться), никто там под чиновников не подстраивался
Сейчас придёт глава СПЧ и скажет во имя прав человека, чтоб все шли в окопы.
Очнулись, когда половина айтишников уже свалили)
все равно не факт, что у тех айтишников было профильное образование, и не факт, что они работали в аккредитованных ит-компаниях :—(
Из моих знакомых уехали в основном те, кто так или иначе под критерий не попадает.
у меня кореша забрали, он водитель скорой, начальник военному сказал что типа у нас людей не хватает в две смены работает, а ему сказали нам поеб*ть))) возите как хотите больных)
Социология 🧐
Верно, а кто же потом будет доказывать и объяснять, что всё происходящее на пользу отечеству и нашему сплочённому обществу? Правильно — немобилизованные социологи 😀
А что с ней не так? Кто будет 146% отсчитывать? Спрашиваю как социолог.
У нас компания аккредитирована как ИТ. И никто в их условия не попал. Образование должно быть 1 год как получено, 1 год ты должен работать в компании, компании минимум 1 год должно быть, и тебе должно быть от 18 до 27.
Это требования для отсрочки по призыву. От мобилизации таких требований нет. Нужно работать на момент подачи заявки, никаких требований по стажу нет
Перепись ИТ-шников запущена
ща специализацию и адреса фактического проживания соберут, чтоб потом долго не искать и приходить за конкретными спецами. А ловко они это придумали!
А остальные профессии нафиг не нужны, можно дергать всех подряд: строителей, водителей, экая беда!
Неудивительно, что сейчас айтишников пытаются защитить, в конце концов направление развития направлено в цифровизацию важных сфер, без этого экономика вообще рухнет
Вопрос к этой формулировке: "... а его позиция должна соответствовать образованию из списка.". Если я отучился на информационной безопасности,а пошел в дизайн, на меня тоже распространяется,так как и то,и то входит в этот список? Или я должен работать по той специальности,которую получил?
Ну как же так, как же ты променял ИБ на дизайн? 😄
Нет, занимая должность не влияет на это.
Гендиректор компании или другое ответственное лицом при подаче списал должно подтвердить, что ты выполняешь критически важные функции (в формулировке как в приказе) + образование + организация должна состоять в перечне ИТ-организаций
это что, такой своеобразный загон в цифровой концлагерь? или придуманный фронт, или строй себе сам цифровое рабство с новым крепостным ? Оригинально глобалисты устроились.
Психологи, лингвисты, технология переработки сельскохозяйственной продукции (!), работающие по диплому в аккредитованных организациях ИТ и связи. Сельхоз. продукция, кстати, это ИТ или связь?
В списке есть всякое корабельное вооружение, боеприпасы и взрыватели, тех.эксплуатация и восстановление боевых летательных аппаратов и двигателей. Это разве не те специальности, которые в подобной ситуации должны быть востребованы в первую очередь?
Если список включает полный винегрет, насколько вообще безопасно передавать данные в мин.обороны людям, имеющим специальность из списка.... хмммммм
В первую очередь важны те специалисты, которые смогут заменить зарубежные продукты отечественными. У нас сейчас приоритет в развитие технологий, иначе кто вам будет пилить приложения
Тут общий список на все, и IT, и СМИ, и финансовая сфера и первоначальная оборонка, которая сразу освобождалась. Сейчас все в единый список слили
в СМИ "критически важные функции" - это кого то нужно нахваливать ?
Да
Никогда не подумал бы что мне пригодится мой диплом менеджера.
Никогда бы не подумал, что мне пригодятся все два диплома
Прогеры на ИП работающие на западные стартапы такие:
С одной стороны радуешься что может не будешь в числе первых на фронте, с другой это никак не остановит все это безумие. Да и забрать все равно могут как закончатся попавшие в первые волны. Это скорее как еще одна возможность уехать не парясь что на границе завернут.
Я так понимаю, некие чиновники будут решать за долю малую, какие функции критические, а какие нет.
Это делает гендиректор аккредитованной фирмы. Просто выписывает справку, что сотрудник занят в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры
какая то дичь. Где Юристы и Менеджеры по туризму?)
Больше живых мужчин останется, вас не радует?
Меня вот только звукорежиссура смутила.
менеджмент есть и правовая защита чего-то там тоже проскакивала в списке
Я не понимаю почему все пишут "список ИТ-специальностей"?
Моя специальность под 26 пунктом. 08.03.01. Строительство и проектирование автомобильных дорог, аэродромов, мостов и тоннелей.
Какой я айтишник бля?
Под шумок приписали по-братски
написали «в ИТ», чтобы не обзывать строителей айтишниками :—)
Не пали контору
Чтот такое критически важные функции в it?
Потом скажут, когда половину загребут.
А оставшаяся половина не подпадет по требования.
Компания сама описывает их, когда подаёт списки
Я не понял, графический дизайн включен или нет? А то полиграфия каким-то хером там включена)
Листовки печатать кто будет?
Сайт минцифры упал, уже минут как 15
Кто-нибудь, объясните им, что на программистов ещё в колледжах обучают, или у нас только с ВО за человека считают?
Минобр как и мин цифры, прекрасно понимают, что в IT много кто пришел без профиля. Вот для этого и есть пункт про ВО, Шадаев пытался оставить и среднее образование, но тогда запасников будет намного меньше. Поэтому мин обр и продавил такое условие
Вообще странное дело. Многие в IT приходят с совершенно другим дипломом. Многие крутые специалисты сообщение имеют высшего образования.
Логики нет совсем. Понятное дело что хотят сделать хоть какие-то критерии против левых схем. Но к примеру трудоустройство после некой даты - уже вполне себе ограничение, нет?
А самозанятым куда или кто работает через ИП, что вы так легко намекаете на трудоустройство до 21-го сентября? Эти категории даже с дипломом ВО пролетают, потому что не имеют аккредитации
журналистику, менеджмент, рекламу и связи с общественностью, социологию, психологию, юриспруденцию
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И эти тоже?
Химия, биология, архитектура, торговое дело, геология, горное дело - тоже, как известно, важные специальности ИТ и связи, поэтому также в списке
включая, разумеется, "правоохранительную деятельность"
Кто будет определять критичность выполняемых функций для СМИ? Ничего не понятно.
Компания сама и определяет про подаче списка.
Если подала, то там есть поле где она описывает критически важную функцию
Это все замечательно, но где в списке издательское дело?) Есть реклама, социология, а одна из важнейших профессий, связанная с пропагандой и распространением не только печатной, но и электронной информации отсутствует
Пожалуйста, объясните дурочку:
Доучиваюсь на ИБ (вышка), работаю в системообразующей компании (или как она там) в отделе ИТ, численность компании >10к.
Мне вообще хоть что-то светит, а то непонятен заголовок «195 специальностей и направлений подготовки высшего образования»
Это всё что спасёт —— Выход один! Даже два - Грузия и Литва!
Минбумаги увидело как массово сваливают люди от призыва и поняло что скоро просто некому будет работать. Они обещали призвать 300к и уже столько выехало и еще больше уедет, потому что никто не хочет оказаться в рядах тех кто не смог отмазаться. Эффект на экономику от мобилизации будет похлеще санкций.
С профильным образованием единицы работают.
В списке куча технических специальностей.