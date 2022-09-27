Минцифры опубликовало форму подтверждения, что сотрудник соответствует требованиям для отсрочки Статьи редакции
Загружать её пока некуда, но зато можно заранее заполнить.
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- 27 сентября на Госуслугах должен заработать сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которых не должны мобилизовать.
- Подавать заявления через него работники будут самостоятельно, но к самому заявлению придётся также приложить документ от работодателя — форму подтверждения соответствия специалиста необходимым требованиям.
- Так как без этой формы подавать заявление бессмысленно, Минцифры предложило заполнить её заранее — независимо от того, когда именно запустится сервис на Госуслугах. Для этого ведомство опубликовало универсальный шаблон в формате .csv.
- В форме нужно прописать все данные, не добавляя и не удаляя строк, а также не меняя расширение. Затем гендиректор компании должен поставить на нём усиленную квалифицированную электронную подпись, или УКЭП (большинство получали её от Федеральной налоговой службы). А итоговый документ останется загрузить в сервис на Госуслугах.
- На своём официальном сайте ведомство также разместило подробную пятистраничную инструкцию по подаче заявления на предоставление отсрочки от мобилизации, где указало, что и как заполнять и в каком виде прикреплять, а также какие сложности могут возникнуть.
- Если сотруднику откажут из-за ошибок в документе, он сможет подать заявление повторно.
- 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Тогда же Минцифры выпустило шпаргалки для сотрудников ИТ, телекома и СМИ на случай получения повестки и инструкцию для тех, кому придёт отказ.
- 26 сентября Минцифры ответило на вопросы об отсрочке и опубликовало список специальностей, с которыми можно на неё претендовать. Наличие диплома о профильном высшем образовании не гарантирует отсрочку: сотрудник должен работать в аккредитованной компании по указанному направлению и «выполнять критически важные функции».
СВО по разрушению страны развивается стремительным и темпами
Загружать её пока некуда, показывайте соседям и военкому, глядя в его добрые глаза.
На флешке носить? 😁
Судя по ржавым калашам, торта перфокартах. Хрен его знает чем они там в военкоматах пользуются.
Не торта, наверное, а только? Но вообще - там только бумага в почёте.
Дискета 💾
И на флешке, но лучше распечатать на А-1, чтоб издалека видно было!
Пойдёшь с бумагой и подумают, что протестуешь еще.
Сделаешь ошибку — тебе пизда
директору
'Подавать заявления работники будут самостоятельно.' Перепись подлежащих мобилизации объявляется открытой.
А в чем смысл подписи гендира, если все остальные данные в форме верны будут?
Вообще, у меня есть мысль зачем. Будет квота на 10 человек, например, а подпадают 100 и гендир будет решать кому жить, а кому умереть. У нас же любят ответственность перекладывать
В ответственности
Ответственности за что?
с одного не получился загон в цифру, подошли с другого конца. Уроды..
Докатились.