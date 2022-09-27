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Право
Полина Лааксо

Минцифры опубликовало форму подтверждения, что сотрудник соответствует требованиям для отсрочки Статьи редакции

Загружать её пока некуда, но зато можно заранее заполнить.

2081 просмотров
  • 27 сентября на Госуслугах должен заработать сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которых не должны мобилизовать.
  • Подавать заявления через него работники будут самостоятельно, но к самому заявлению придётся также приложить документ от работодателя — форму подтверждения соответствия специалиста необходимым требованиям.
  • Так как без этой формы подавать заявление бессмысленно, Минцифры предложило заполнить её заранее — независимо от того, когда именно запустится сервис на Госуслугах. Для этого ведомство опубликовало универсальный шаблон в формате .csv.
  • В форме нужно прописать все данные, не добавляя и не удаляя строк, а также не меняя расширение. Затем гендиректор компании должен поставить на нём усиленную квалифицированную электронную подпись, или УКЭП (большинство получали её от Федеральной налоговой службы). А итоговый документ останется загрузить в сервис на Госуслугах.

Минцифры обратило внимание, что не собирает формы в обход Госуслуг, а также уточнило: документ должен подписывать именно гендиректор, иначе рассматривать его не будут.

  • На своём официальном сайте ведомство также разместило подробную пятистраничную инструкцию по подаче заявления на предоставление отсрочки от мобилизации, где указало, что и как заполнять и в каком виде прикреплять, а также какие сложности могут возникнуть.
  • Если сотруднику откажут из-за ошибок в документе, он сможет подать заявление повторно.
Так выглядит .csv-шаблон
  • 23 сентября Минобороны сообщило, что от мобилизации освободят сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, банковских организаций и некоторых других. Тогда же Минцифры выпустило шпаргалки для сотрудников ИТ, телекома и СМИ на случай получения повестки и инструкцию для тех, кому придёт отказ.
  • 26 сентября Минцифры ответило на вопросы об отсрочке и опубликовало список специальностей, с которыми можно на неё претендовать. Наличие диплома о профильном высшем образовании не гарантирует отсрочку: сотрудник должен работать в аккредитованной компании по указанному направлению и «выполнять критически важные функции».
Право
Полина Лааксо
Минцифры утвердило список ИТ-специальностей для отсрочки от мобилизации Статьи редакции

Он состоит из 195 пунктов и включает в себя не только профильные направления.

#новость #минцифры #мобилизация

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16 комментариев
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 Идрис Идрис

СВО по разрушению страны развивается стремительным и темпами

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Вадим Д.

Загружать её пока некуда, показывайте соседям и военкому, глядя в его добрые глаза.

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bjorn

На флешке носить? 😁

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Inx

Судя по ржавым калашам, торта перфокартах. Хрен его знает чем они там в военкоматах пользуются.

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Вадим Д.

Не торта, наверное, а только? Но вообще - там только бумага в почёте.

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Лелик Плотников

Дискета 💾

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Вадим Д.

И на флешке, но лучше распечатать на А-1, чтоб издалека видно было!

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Inx

Пойдёшь с бумагой и подумают, что протестуешь еще.

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MEGAtraXXXer666

Сделаешь ошибку — тебе пизда

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Constantine Kiselev

директору

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Roman Missetskiy

'Подавать заявления работники будут самостоятельно.' Перепись подлежащих мобилизации объявляется открытой.

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Soho December

А в чем смысл подписи гендира, если все остальные данные в форме верны будут?

Вообще, у меня есть мысль зачем. Будет квота на 10 человек, например, а подпадают 100 и гендир будет решать кому жить, а кому умереть. У нас же любят ответственность перекладывать

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Артем К

В ответственности

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Soho December

Ответственности за что?

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Светлана

с одного не получился загон в цифру, подошли с другого конца. Уроды..

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Ульрих фон Лихтенштейн

Докатились.

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