РСПП попросил правительство дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний Статьи редакции
Их призыв может быстро остановить работу предприятий, считают в союзе.
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний, а также работникам, занятым на непрерывном производстве и на объектах критической инфраструктуры.
- Кроме руководителей, отсрочку надо предоставить ключевому персоналу в компаниях с непрерывным производством и в системообразующих организациях, на опасных производственных объектах и критических объектах инфраструктуры, включая те, что входят в одну цепочку производства с оборонными предприятиями, считают в союзе.
- Отсрочку от мобилизации просили производители микросхем, авиакомпании, работники агропромышленного комплекса и стройиндустрии.
- 27 сентября Минцифры опубликовало список специальностей для в ИТ и связи для отсрочки. По специальности надо иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующих организаций в сфере информации и связи». Ведомство предлагало включить и руководителей таких компаний в список для «брони».
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Кажется, пора публиковать списки тех, у кого отсрочки нет, так себя проще будет найти, чем вычислять по перечням отсрочек.
Сейчас всех забронируют, а кто пойдет то, молодняк из деревень?
Так рабочего класса и не останется.
Уже из сел и деревень гребут , им приходится бросать полевые работы , стариков ,детей и в военкомат 🙄
грудных
Да
Я как ИП ответственен за своих сотрудников. Половина из них женщины с детьми. Контракты на 3-4 месяца вперёд, кредит. Закрывать точно не буду, но и передать не смогу. Дилемма.
Вот и лафхак нарисовался. Открываешь компанию - получаешь отсрочку.
Ну там что-нить про «год назад» добавят и норм.
Ага, сделают миллион условий что попадет под условия компаний 20))
ИП опять по губам поводят?
И самозанятым
Как всегда, у них же, блин, особый статус.
Вообще не понимаю, зачем мобилизация, у нас вместе с полицией миллион штыков, на Украине воюет 35000 ч, отправьте контрактников, да и все