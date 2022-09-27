Право
Маша Цепелева

РСПП попросил правительство дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний Статьи редакции

Их призыв может быстро остановить работу предприятий, считают в союзе.

  • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компаний, а также работникам, занятым на непрерывном производстве и на объектах критической инфраструктуры.

Призыв на воинскую службу владельцев и руководителей организаций может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий.

РСПП
  • Кроме руководителей, отсрочку надо предоставить ключевому персоналу в компаниях с непрерывным производством и в системообразующих организациях, на опасных производственных объектах и критических объектах инфраструктуры, включая те, что входят в одну цепочку производства с оборонными предприятиями, считают в союзе.
  • Отсрочку от мобилизации просили производители микросхем, авиакомпании, работники агропромышленного комплекса и стройиндустрии.
  • 27 сентября Минцифры опубликовало список специальностей для в ИТ и связи для отсрочки. По специальности надо иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующих организаций в сфере информации и связи». Ведомство предлагало включить и руководителей таких компаний в список для «брони».

#новость #мобилизация

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Кажется, пора публиковать списки тех, у кого отсрочки нет, так себя проще будет найти, чем вычислять по перечням отсрочек.

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Alexey QuQu

Сейчас всех забронируют, а кто пойдет то, молодняк из деревень?
Так рабочего класса и не останется.

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Cidirw Cidirw

Уже из сел и деревень гребут , им приходится бросать полевые работы , стариков ,детей и в военкомат 🙄

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Grigoriy Malyshev

грудных

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Cidirw Cidirw

Да

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Sergey Ryabov

Я как ИП ответственен за своих сотрудников. Половина из них женщины с детьми. Контракты на 3-4 месяца вперёд, кредит. Закрывать точно не буду, но и передать не смогу. Дилемма.

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Влад Светлый

Вот и лафхак нарисовался. Открываешь компанию - получаешь отсрочку.

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xbevice

Ну там что-нить про «год назад» добавят и норм.

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Вооруженный Петя
Вот и лафхак нарисовался. Открываешь компанию - получаешь отсрочку.

Ага, сделают миллион условий что попадет под условия компаний 20))

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Grigoriy Malyshev

ИП опять по губам поводят?

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xbevice

И самозанятым

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Вадим Д.

Как всегда, у них же, блин, особый статус.

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Николай Новиков маркетолог

Вообще не понимаю, зачем мобилизация, у нас вместе с полицией миллион штыков, на Украине воюет 35000 ч, отправьте контрактников, да и все

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