Право
Полина Лааксо

Госдума приняла законопроект о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян Статьи редакции

Документ одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

  • Речь о поправках в Трудовой кодекс, предусматривающих особые условия для работников, которые «призваны по мобилизации, пребывают в запасе или заключили контракт о прохождении военной службы».
  • В соответствии с ними работодатель будет приостанавливать договор с работниками из указанных категорий до окончания службы, а не расторгать. Сделать последнее во время мобилизации он может только в двух случаях: если ликвидируют бизнес или истекает срок действия договора.
  • Пока мобилизованный сотрудник отсутствует, работодатель может заключить срочный договор с другим специалистом. После службы у сотрудника будет три месяца, чтобы вернуться на рабочее место, — в противном случае компания вправе расторгнуть с ним соглашение.
  • Период приостановления зачтут в трудовой стаж, необходимый для оформления пенсии, и в стаж работы по специальности. Вдобавок к этому в течение полугода после возобновления договора работник имеет право уходить в оплачиваемый отпуск «в удобное для него время — независимо от стажа».
  • Все причитающиеся сотруднику выплаты и зарплату работодатель обязан выплатить не позднее дня приостановления договора. На время службы за специалистом также сохраняется право на льготы, которые он получал до этого, — вроде дополнительного страхования или негосударственного пенсионного обеспечения.
  • Призванных сотрудников с детьми в будущем нельзя будет «привлекать для особого режима работы» без их согласия — например, отправлять в служебные командировки, вынуждать работать сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.
  • 26 сентября пояснения к инициативе опубликовал также Минтруд. Тогда ведомство пояснило, что закон распространяется в том числе на тех сотрудников, что по-прежнему проходят испытательный срок.
Источник: ИА «Красная весна»

#новость #мобилизация

1492 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 George Berezkin

В будущем. Когда вернешься с фронта. У тебя будет работа, вагон ирисок, вертолет и сможешь гнуть ложки силой мысли. Но, потом. В будущем.

Ответить
Развернуть ветку
Adren Incse

Если вернёшься...

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gorbenko

еще и со всеми конечностями которые нужны для работы

Ответить
Развернуть ветку
Здоровый космос

А вот люди, которые в длительной коме после ковида, они наверное, ют.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Скорее на том свете

Ответить
Развернуть ветку
Adren Incse

Ммм... стаж, пенсия. Что это?

Ответить
Развернуть ветку
Уравновешенный Ганс

пенсия, мне кажется, что-то из фантастики, на нее точно не нужно надеяться

Ответить
Развернуть ветку
Богданов Никита

это мечта же, ну

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Госдума, а слабо гарантировать не трудовые права, а жизнь, например? Хехе.

Ответить
Развернуть ветку
Чрезвычайный бас

Жизнь теперь надо заСЛУЖить 🙂

Ответить
Развернуть ветку
W R

Здорово! Опять льготы за счёт работодателя ))

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Так и работодателя призовут. Профит!

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Я смотрю теперь, будут еще спрашивать - мобилизован или нет?
А по факту все это - филькина грамота.
Ликвидировать бизнес ничего не мешает.
И открыть новый.
Или договора заключать месяца на три

Ответить
Развернуть ветку
Здоровый космос
Я смотрю теперь, будут еще спрашивать - мобилизован или нет?

Военнообязанные, планирующие декрет, останутся без работы вообще(

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Зайцев

Они реально думают, что это как то замотивирует?

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Речь идет только о статье 83 ТК, которой никто обычно не пользуется. Мобилизованные увольняются по собственному желанию по 77 ТК, так как у них контракт возникает с МО. Даже если так, в случае смерти работника - договор расторгается. Я думаю после участия работникам потребуется не работа, а лечения, психотерапевты, протезирование, адаптация.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Хрустенко

А в городах кроме Москвы они могут гарантировать потом условия для передвижения на инвалидных колясках? Ну если повезет вернуться имею ввиду.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null