Госдума приняла законопроект о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян Статьи редакции
Документ одобрили сразу во втором и третьем чтениях.
- Речь о поправках в Трудовой кодекс, предусматривающих особые условия для работников, которые «призваны по мобилизации, пребывают в запасе или заключили контракт о прохождении военной службы».
- В соответствии с ними работодатель будет приостанавливать договор с работниками из указанных категорий до окончания службы, а не расторгать. Сделать последнее во время мобилизации он может только в двух случаях: если ликвидируют бизнес или истекает срок действия договора.
- Пока мобилизованный сотрудник отсутствует, работодатель может заключить срочный договор с другим специалистом. После службы у сотрудника будет три месяца, чтобы вернуться на рабочее место, — в противном случае компания вправе расторгнуть с ним соглашение.
- Период приостановления зачтут в трудовой стаж, необходимый для оформления пенсии, и в стаж работы по специальности. Вдобавок к этому в течение полугода после возобновления договора работник имеет право уходить в оплачиваемый отпуск «в удобное для него время — независимо от стажа».
- Все причитающиеся сотруднику выплаты и зарплату работодатель обязан выплатить не позднее дня приостановления договора. На время службы за специалистом также сохраняется право на льготы, которые он получал до этого, — вроде дополнительного страхования или негосударственного пенсионного обеспечения.
- Призванных сотрудников с детьми в будущем нельзя будет «привлекать для особого режима работы» без их согласия — например, отправлять в служебные командировки, вынуждать работать сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.
- 26 сентября пояснения к инициативе опубликовал также Минтруд. Тогда ведомство пояснило, что закон распространяется в том числе на тех сотрудников, что по-прежнему проходят испытательный срок.
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В будущем. Когда вернешься с фронта. У тебя будет работа, вагон ирисок, вертолет и сможешь гнуть ложки силой мысли. Но, потом. В будущем.
Если вернёшься...
еще и со всеми конечностями которые нужны для работы
А вот люди, которые в длительной коме после ковида, они наверное, ют.
Скорее на том свете
Ммм... стаж, пенсия. Что это?
пенсия, мне кажется, что-то из фантастики, на нее точно не нужно надеяться
это мечта же, ну
Госдума, а слабо гарантировать не трудовые права, а жизнь, например? Хехе.
Жизнь теперь надо заСЛУЖить 🙂
Здорово! Опять льготы за счёт работодателя ))
Так и работодателя призовут. Профит!
Я смотрю теперь, будут еще спрашивать - мобилизован или нет?
А по факту все это - филькина грамота.
Ликвидировать бизнес ничего не мешает.
И открыть новый.
Или договора заключать месяца на три
Военнообязанные, планирующие декрет, останутся без работы вообще(
Они реально думают, что это как то замотивирует?
Речь идет только о статье 83 ТК, которой никто обычно не пользуется. Мобилизованные увольняются по собственному желанию по 77 ТК, так как у них контракт возникает с МО. Даже если так, в случае смерти работника - договор расторгается. Я думаю после участия работникам потребуется не работа, а лечения, психотерапевты, протезирование, адаптация.
А в городах кроме Москвы они могут гарантировать потом условия для передвижения на инвалидных колясках? Ну если повезет вернуться имею ввиду.