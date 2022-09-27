Право
Израильский череп

Минцифры открыло на Госуслугах сервис для подачи заявлений на освобождение от призыва сотрудников ИТ-компаний Статьи редакции

Специалистам нужно заполнить форму, подтверждающую право на отсрочку, и заявление.

  • Минцифры открыло на Госуслугах сервис для подачи заявлений на освобождение от призыва по «частичной мобилизации» сотрудников ИТ- и телеком-компаний.
  • Чтобы направить заявление, сотруднику нужно заполнить форму подтверждения о соответствии требованиям для отсрочки от работодателя и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора.
  • После этого в сервисе на Госуслугах нужно проверить свои личные данные, ввести информацию о воинском учёте, высшем образовании и работе, а затем прикрепить к заявлению форму-подтверждение и файл электронной подписи. Ведомство выпустило инструкцию с деталями по заполнению формы и заявления.
  • После обработки заявок Минцифры направит их в Генштаб, а Минобороны примет решение о непривлечении к мобилизации. Первые списки министерство рассчитывает направить 29 сентября 2022 года.
  • 23 сентября Минобороны сообщило, что под «частичную мобилизацию» не попадут ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи, банков и СМИ. Но претендовать на отсрочку смогут не все. Например, в ИТ сотрудник должен работать полный рабочий день в аккредитованной компании на время призыва, иметь профильное высшее образование и «выполнять критически важные функции». 27 сентября Минцифры утвердило список специальностей.
Источник: «кабачковая икра по акции»

#новость #минцифры

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38 комментариев
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 Артём Валеев

Когда там импичмент можно будет объявить через госуслуги? Мне кажется пора

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Дмитрий Ольшевский

ахахаха! огонь

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Serghei Maveriz

Ты о какой стране?

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Zamir Saidov

Айтишники запилили сервис, чтобы отмазывать самих себя

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Алекс Петров

Хорошая попытка, военком

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Lukas Dexter

Кто обслуживает и обновляет 1С не давайте освобождение 😂😂😂

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Владимир

Нельзя. Тогда вся бухгалтерия в стране встанет…

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Lukas Dexter

Да она и так встает периодически 😁

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Слегка Придурковатый

Предостерегаю вас. Не делайте этого, не заполняйте форму. Минцифры, и его глава Максут, никогда ничего не сделают без одобрения сверху (а иной раз даже бегут впереди паровоза).

Но решать, канеш, вам, айтишники.

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jonewayne

А мне надо, ещё в военкомат сам пойду за справкой... в отпуск скоро лететь.

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Слегка Придурковатый

Ну если ты сам пойдёшь в военкомат, то я примерно представляю, где географически будет находиться твой отпуск.

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jonewayne

С чего бы? Знакомые айтишники ходят для уточнения данных, никого не забирают силком. Я именно про тех, кто в аккредитованный компании работает, в запасе, не служил, с профильной вышкой. Страху нагоняете, да, ведомства через жопу работают, но когда за тебя юристы компании впрягаются, то резко вопросы исчезают.

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Слегка Придурковатый

Блажен, кто верует.

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jonewayne

Я с военкоматом и другими структурами много взаимодействовал, и суды были, и операции, и косил. Если боишься - да, не надо идти. Я был сначала в ситуации, когда у меня резко стала категория А, потому что спросили про жалобы, а я ответил, что таковых нет. Потом также резко я стал негоден по здоровью, вопросов не задавали. А у меня их намного меньше к военкомату, чем к структурам типа МВД, которые меня потом пытались лишить водительского удостоверения по диагнозу. Однако достаточно было нормального адвоката, и всё резко разрешилось. Короче, я просто привык к происходящему ещё давно, для меня такая рулетка вполне приемлема.

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Слегка Придурковатый

Да я тебя не отговариваю. Пожалуйста, действуй, как знаешь.
Адвокаты у него там нормальные, значит, в текущих-то условиях. Хехе.

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jonewayne

Я тут прям как будто не на vc, а на пикабу зашёл) Всё плохо, всё рухнуло, ничего не работает, паника, крики, ужас.

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Andrew Sychev

Всё хорошо, всё строится, всё работает, радость, смех, веселье.

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jonewayne

Между этими двумя крайностями есть ещё много другого. Конкретно с февраля стало намного хуже, только почему-то если конкретно меня это затрагивает меньше остальных, то я всё равно должен "коллективно" страдать и писать, как всё плохо.

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Wega

ну не у всех айтишников так все схвачено, открою вам секрет.

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jonewayne

Так я же не говорю, что всем надо бежать в военкомат, конкретно за себя говорил, риски понимаю, ситуацию тоже, с юристами переговорил. Прятаться тоже ок, но у меня невозвратные почти 700к на отпуск у туроператора, рискну.

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Вячеслав Быков

А что изменится? Любая компания обязана и так вести воинский учет своих сотрудников и ежегодно отправлять отчеты в военкоматы.

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Aleksandr Ostrenko

Я открою секрет - штраф за неисполнение этой обязанности 3 т.р. и от повторного нарушения не увеличивается. Большинство забивает болт, т.к. мороки кратно больше.
Другой вопрос, что если захотят - данные о сотрудниках из ПФР возьмут легко.

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Andrew Sychev

Перепись призывников открыта

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Denis

Нет спасиба нахуй

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Andrey Yatsenko

Не отправляется анкета в Минобороны. Технический сбой.

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jonewayne

Дак они только моки выкатили, теперь надо бекендера найти вместо уехавшего на выходных в Ереван, и через пару дней заработает))

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Скрытый Потанцевал

бекендер ушел на фронт

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jonewayne

СВИЧНУЛСЯ, так сказать

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Tannim

Могли бы мобилизовать кибервойска, и туда айтишников.

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Владимир

Лично знаю людей, у которых в военном билете написано «оператор ЭВМ»

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selecadm
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Сергей Васильев

У меня в этом месте "Оператор электронно-вычислительных машин".

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Tannim

Значит пойдет рыть окопы с помощью зубной щетки.

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jonewayne

Я бы пошёл тащить за рики соло мид... ещё в дурке лежал, но эти два факта никак не связаны

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James Baxter

где список акредитованных компаний?

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Andrew Sychev

А тебе зачем?

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Скрытый Потанцевал

звучит как приманка

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Alexey Taruntaev

Просто размышление в рамках общей паранои.
Какой шанс что IT специалисты из списка аккредитованных it кампаний, операторов связи, платежных средств и прочего системообразующего - резко станут невыездными?

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