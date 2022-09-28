Менять команды в государственных информационных системах в военное время – огромный риск. Если будут мобилизованы подрядчики, которые делали сайты Госуслуг, Госдумы, СПЧ, системы электронного документооборота и других, то после взлома они будут лежать до конца специальной военной операции, потому что поднимать их будет некому.