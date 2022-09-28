ИТ-компании с госзаказами попросили об отсрочках от мобилизации для своих «кибервойск» — «Ведомости» Статьи редакции
Без их сотрудников государственные сервисы «будет некому поднимать».
- С соответствующим коллективным письмом к правительству обратилась группа ИТ-компаний, выполняющих заказы для органов госвласти и оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили руководители фирм «Стратосфера» и MKDG.
- Авторы письма отметили: не у всех сотрудников на рынке госзаказа есть дипломы о высшем и профильном образовании, и попросили бронь для них на период исполнения госконтрактов и гарантийных обязательств. Они считают, что их работники — «кибервойска, которые обеспечивают безопасность, надёжность работы и отказоустойчивость государственных систем». Речь идёт о 20-30 тысячах специалистов.
- По словам гендиректора «Стратосферы» Константина Елистратова, до публикации перечня специальностей для отсрочки под освобождение могли попасть более 60% его сотрудников, сейчас — около 20%. В зоне риска оказались разработчики со средним специальным и неоконченным высшим образованиями, которые, как говорит Елистратов, ничем не уступают коллегам с нужными дипломами.
- Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин счёл просьбу авторов письма странной. По его словам, «госзаказом так или иначе занимается большая часть компаний», а требование о высшем образовании вряд ли отменят. «Иначе можно будет нанимать кого угодно, что компании и будут делать», — пояснил он.
- Отсрочку от мобилизации у правительства уже просили производители микросхем, авиакомпании, работники агропромышленного комплекса и стройиндустрии, фитнес-клубы и Российский союз промышленников и предпринимателей.
- 27 сентября Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Для этого надо иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующих организациях в сфере информации». Ведомство предлагало включить и руководителей таких компаний в список для «брони».
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Сначала они роскомнадзоры пилят и цензуру а потом сидят в тылу. Пиздец крысы.
Надеюсь списки этих достойных людей не потеряют и обнародуют чтобы люди могли пожать им руку за достойную и нужную работу по подъему сайтов
пусть лучше обнародуют данные военных коммисаров
Там работают такие же люди, как и в других местах. Это не решение сотрудников, что блокировать
Это ещё раз доказывает, что частичной мобилизации не бывает. Я имею в виду только людских ресурсов. Если ты изымаешь из экономики уйму людей, то экономика тоже начнёт трансформироваться. Ну что от них ожидать, они живут в каком-то своём мире, где сказал-принесли, нажал-заработало.
Как никто, есть же индусы и остальные на аутсорсе.
Ты бы почитал код после индусов, там чисто
Работает же?
Спаси и сохрани друга в IT
Админь
Россию?
- Я предлагаю мировую,
сказал уставший президент
и добродушно улыбнулся.
И мировая началась.
От этого не дождёшься "Я устал, я ухожу". Скорее всех нас отправит в мир иной...
эх хорошая сказка
Осталось бы что поднимать, а не только кому.
Да откатимся во времена, когда Черненко организовал пневмопочту
Прекрасное изобретение, согласен!
Когда уже мамки выйдут на митинги и сравняют с землей все вокруг
есть женщины в русских селеньях...
Бабье вето? Не дождётесь, им за нас Ладу Гранту обещали
на фронте нужны нэтраннеры
От того что лягут и будут лежать сайты Госдумы и СПЧ немногие потеряют
Скоро всех коснётся.
Вот с тем, что ресурсы эти будет некому поднимать, несогласен, но правда в том, что эти команды знают эти проекты вдоль и поперёк