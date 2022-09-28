Право
Полина Лааксо

ИТ-компании с госзаказами попросили об отсрочках от мобилизации для своих «кибервойск» — «Ведомости» Статьи редакции

Без их сотрудников государственные сервисы «будет некому поднимать».

  • С соответствующим коллективным письмом к правительству обратилась группа ИТ-компаний, выполняющих заказы для органов госвласти и оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили руководители фирм «Стратосфера» и MKDG.
  • Авторы письма отметили: не у всех сотрудников на рынке госзаказа есть дипломы о высшем и профильном образовании, и попросили бронь для них на период исполнения госконтрактов и гарантийных обязательств. Они считают, что их работники — «кибервойска, которые обеспечивают безопасность, надёжность работы и отказоустойчивость государственных систем». Речь идёт о 20-30 тысячах специалистов.

Менять команды в государственных информационных системах в военное время – огромный риск. Если будут мобилизованы подрядчики, которые делали сайты Госуслуг, Госдумы, СПЧ, системы электронного документооборота и других, то после взлома они будут лежать до конца специальной военной операции, потому что поднимать их будет некому.

Николай Апурин, соавтор письма и директор системного интегратора Artwell
  • По словам гендиректора «Стратосферы» Константина Елистратова, до публикации перечня специальностей для отсрочки под освобождение могли попасть более 60% его сотрудников, сейчас — около 20%. В зоне риска оказались разработчики со средним специальным и неоконченным высшим образованиями, которые, как говорит Елистратов, ничем не уступают коллегам с нужными дипломами.
  • Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин счёл просьбу авторов письма странной. По его словам, «госзаказом так или иначе занимается большая часть компаний», а требование о высшем образовании вряд ли отменят. «Иначе можно будет нанимать кого угодно, что компании и будут делать», — пояснил он.
  • Отсрочку от мобилизации у правительства уже просили производители микросхем, авиакомпании, работники агропромышленного комплекса и стройиндустрии, фитнес-клубы и Российский союз промышленников и предпринимателей.
  • 27 сентября Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Для этого надо иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующих организациях в сфере информации». Ведомство предлагало включить и руководителей таких компаний в список для «брони».

#новость #мобилизация

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24 комментария
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 Случайные фотографии

Сначала они роскомнадзоры пилят и цензуру а потом сидят в тылу. Пиздец крысы.
Надеюсь списки этих достойных людей не потеряют и обнародуют чтобы люди могли пожать им руку за достойную и нужную работу по подъему сайтов

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illusive man

пусть лучше обнародуют данные военных коммисаров

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Семен Смирнов

Там работают такие же люди, как и в других местах. Это не решение сотрудников, что блокировать

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Alex Lee

Это ещё раз доказывает, что частичной мобилизации не бывает. Я имею в виду только людских ресурсов. Если ты изымаешь из экономики уйму людей, то экономика тоже начнёт трансформироваться. Ну что от них ожидать, они живут в каком-то своём мире, где сказал-принесли, нажал-заработало.

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Zamir Saidov

Как никто, есть же индусы и остальные на аутсорсе.

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Please be patient ihave autism

Ты бы почитал код после индусов, там чисто

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Сергей Галкин

Работает же?

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Святослав Польшин

Спаси и сохрани друга в IT

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Вася Пражкин

Админь

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Михаил Кондратьев
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Идрис Идрис

Россию?

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Ice Mario

- Я предлагаю мировую,
сказал уставший президент

и добродушно улыбнулся.
И мировая началась.

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Идрис Идрис

От этого не дождёшься "Я устал, я ухожу". Скорее всех нас отправит в мир иной...

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Денис Бочков

эх хорошая сказка

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Вадим Д.

Осталось бы что поднимать, а не только кому.

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Веселый турник

Да откатимся во времена, когда Черненко организовал пневмопочту

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Вадим Д.

Прекрасное изобретение, согласен!

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ED BARANOV

Когда уже мамки выйдут на митинги и сравняют с землей все вокруг

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Вадим Егорычев

есть женщины в русских селеньях...

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Идрис Идрис

Бабье вето? Не дождётесь, им за нас Ладу Гранту обещали

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illusive man

на фронте нужны нэтраннеры

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Временной кот

От того что лягут и будут лежать сайты Госдумы и СПЧ немногие потеряют

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СвяТой_ТапоК

Скоро всех коснётся.

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Айрат Галиуллин

Вот с тем, что ресурсы эти будет некому поднимать, несогласен, но правда в том, что эти команды знают эти проекты вдоль и поперёк

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