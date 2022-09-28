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Право
Полина Лааксо

Сотрудники ИТ-компаний подали 1500 заявок на отсрочку от мобилизации за четыре часа Статьи редакции

Многие заявления не могут принять из-за ошибок.

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27 сентября на Госуслугах заработал сервис, через который сотрудники ИТ-компаний, телекома и СМИ могут подать заявление на освобождение от участия в «спецоперации».

За первые четыре часа работы в систему поступило более 1500 обращений. Минцифры заметило в них повторяющиеся ошибки, из-за которых документы могут не принять. Чтобы не подавать их заново и не тратить время, ведомство выдало новые рекомендации:

  • Скачивать шаблон формы, которую должен подписать гендиректор компании-работодателя, лучше из источников ведомства — из Telegram или напрямую с сайта.
  • Подписывать форму гендиректору лучше усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной непосредственно Федеральной налоговой службой России — и именно этот файл .sig прикреплять к заявлению.
  • В форме-подтверждении разрешается изменять только определённые данные в конкретном столбце. Подробнее об этом ведомство рассказало на третьей странице инструкции по подаче.
  • В документе не должно быть опечаток — например, в названии компании, иначе система не сможет сопоставить его данные с файлом с подписью. В случае технических ошибок система должна присылать соответствующие уведомления.
Пошаговая инструкция по заполнению заявления

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #минцифры #мобилизация

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20 комментариев
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 V Gradusov

Этих - в полк быстрого реагирования

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Andrey Romanov

я так понимаю что эти ребята попадут в списки не выездных, как необходимые для функционирования инфраструктуры страны, что думаете?

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Denis Kostin

что это беспредел,в тюрьме в своей же стране

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Сергей Немчинов

Беспредел? Да ну что вы...Мы жеж европейская цивилизованная страна, а это все козни запада.

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Андрей Захаров

Очень даже вероятно.
В нашем государстве ничего просто так не бывает))

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Сергей Немчинов

В резерв.

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Веселый турник

Когда у минцифры шаблоны в Телеграм - то Телеграм будет жить....

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Слегка Придурковатый

Не подписывайте, глупцы, вас обязательно кинут. Всегда кидали, и в этот раз кинут.

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Сергей Немчинов

а вот вдруг в этот раз нет? )))

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Слегка Придурковатый

Сыграешь со мной в напёрстки? гг

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Сильный американец

Проблема россиян не в том, что им постоянно врут,
а в том, что они постоянно этому верят..

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Вадим Д.

«Многие заявления не могут принять из-за ошибок» – точно они дипломированные специалисты?
Прямо соревнование на скорость устроили.

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Грамотный кран

Пока одни делают ошибки, другие пользуются ими.

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Сердечный Мика

Проверять будут после обеденного перерыва. Т.е. ты уже на фронте будешь пока твою заявку обработают

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Рулон Обоев
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Деда Миша

Наивные ребята

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Дмитрий Галыгин

- 100 тыс выехали,
- 1,5 тыс официально ИТ (ещё тысяч 10 будет),
- 300 со всей страны пытаются собрать.

Делайте выводы

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Владислав Недзвецкий

Это не ты снимался в рекламе эльдорадо?

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Дмитрий Галыгин

😂😂😂

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Collateral Damage

А бараны так стремились попасть в стойло, не думая, что за стойлом бойня...

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