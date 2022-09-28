Сотрудники ИТ-компаний подали 1500 заявок на отсрочку от мобилизации за четыре часа Статьи редакции
Многие заявления не могут принять из-за ошибок.
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27 сентября на Госуслугах заработал сервис, через который сотрудники ИТ-компаний, телекома и СМИ могут подать заявление на освобождение от участия в «спецоперации».
За первые четыре часа работы в систему поступило более 1500 обращений. Минцифры заметило в них повторяющиеся ошибки, из-за которых документы могут не принять. Чтобы не подавать их заново и не тратить время, ведомство выдало новые рекомендации:
- Скачивать шаблон формы, которую должен подписать гендиректор компании-работодателя, лучше из источников ведомства — из Telegram или напрямую с сайта.
- Подписывать форму гендиректору лучше усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной непосредственно Федеральной налоговой службой России — и именно этот файл .sig прикреплять к заявлению.
- В форме-подтверждении разрешается изменять только определённые данные в конкретном столбце. Подробнее об этом ведомство рассказало на третьей странице инструкции по подаче.
- В документе не должно быть опечаток — например, в названии компании, иначе система не сможет сопоставить его данные с файлом с подписью. В случае технических ошибок система должна присылать соответствующие уведомления.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Этих - в полк быстрого реагирования
я так понимаю что эти ребята попадут в списки не выездных, как необходимые для функционирования инфраструктуры страны, что думаете?
что это беспредел,в тюрьме в своей же стране
Беспредел? Да ну что вы...Мы жеж европейская цивилизованная страна, а это все козни запада.
Очень даже вероятно.
В нашем государстве ничего просто так не бывает))
В резерв.
Когда у минцифры шаблоны в Телеграм - то Телеграм будет жить....
Не подписывайте, глупцы, вас обязательно кинут. Всегда кидали, и в этот раз кинут.
а вот вдруг в этот раз нет? )))
Сыграешь со мной в напёрстки? гг
Проблема россиян не в том, что им постоянно врут,
а в том, что они постоянно этому верят..
«Многие заявления не могут принять из-за ошибок» – точно они дипломированные специалисты?
Прямо соревнование на скорость устроили.
Пока одни делают ошибки, другие пользуются ими.
Проверять будут после обеденного перерыва. Т.е. ты уже на фронте будешь пока твою заявку обработают
Наивные ребята
- 100 тыс выехали,
- 1,5 тыс официально ИТ (ещё тысяч 10 будет),
- 300 со всей страны пытаются собрать.
Делайте выводы
Это не ты снимался в рекламе эльдорадо?
😂😂😂
А бараны так стремились попасть в стойло, не думая, что за стойлом бойня...