27 сентября на Госуслугах заработал сервис , через который сотрудники ИТ-компаний, телекома и СМИ могут подать заявление на освобождение от участия в «спецоперации».

За первые четыре часа работы в систему поступило более 1500 обращений. Минцифры заметило в них повторяющиеся ошибки, из-за которых документы могут не принять. Чтобы не подавать их заново и не тратить время, ведомство выдало новые рекомендации: