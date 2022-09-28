Право
Маша Цепелева

Госдума разрешила мобилизованным россиянам просить у банков кредитные каникулы Статьи редакции

Если призванный умрёт или станет инвалидом первой группы, кредит спишут целиком.

  • По законопроекту, военнослужащие могут обратиться в банк или другую кредитную организацию, чтобы изменить условия договора или отсрочить платежи на срок службы. Кредитные каникулы распространяются и на членов семей военнослужащих.
  • Сделать это надо не позднее 31 декабря 2023 года, льготы будут действовать только если отсрочка по кредиту раньше не давалась. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространяется.
  • Помимо мобилизованных законопроект распространяется на контрактников и добровольцев, которые заключили договор не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и другими службами. Закон будет распространяться и на пограничников, которые задействованы в «спецоперации». Отсрочку можно будет получить и по кредитам ИП.
Право
Полина Лааксо
Хроника: как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации Статьи редакции

Что с отсрочками, кредитами, рабочими местами и пересечением границ.

Люди в военкомате Новосибирска после объявления мобилизации, фото Сиб.фм

#новость #мобилизация #кредиты

1836 просмотров
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77 комментариев
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Разрешила просить

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Александр Свинин
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4 комментария
segamega

В России разрешили просить

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Вадим Д.

Ещё пара дней и высочайше позволят нижайше молить.

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Никита Королёв
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2 комментария
Dennis Prochko

просить давно можно было. а вот и образец заявления

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Denis Bychkov

Это когда такая дичь в Екб была?

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7 комментариев
Эдуард Суровый

Блин, когда vc превратился в политический агрегатор?

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Dennis Prochko

с конца февраля

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3 комментария
Zachemonitashatpushku

С тех пор, как закончилась акция "я вне политики"

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1 комментарий
Tannim

Так новость чисто экономическая и бизнес.

Эти 300 тысяч(или более) человек не смогут платить кредиты, брать кредиты, тратить эти кредиты.

Крайне редко когда бизнес и политика СОВСЕМ НЕ СВЯЗАНЫ.

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Олег в Вакууме

"И поэтому все так произошло..." ©

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Elena Krinitsyna

А родственникам большинства как пропавших без вести придётся отрабатывать долги всю жизнь

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تقي

У них есть альтернатива пожизненному рабству

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Вадим Д.

Ай, молодцы! А ещё:
На въездах в Северную Осетию будут вручать повестки всем подлежащим мобилизации! Вот тут снова "Браво"!
И прям там можно умолять о кредитных каникулах!
https://tass.ru/armiya-i-opk/15898757

На въездах в Северную Осетию будут вручать…
Это касается граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но…
tass.ru
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Константин Приветов

а работники военкоматов сами не хотят пойти повоевать? или как обычно халявить будут за бюджетный счет, имитируя бурную деятельность...

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8 комментариев
15 сантиметров в обхвате

Короче как и с самоизоляцией так и с частичной мобилизацией, очередной изъёб из подвыперда, так чтобы какбэ и поддержать и в то же время ничего не давать но своё поиметь, ну в общем совковненько

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Веселый турник

А банкам по-прежнему разрешила отказывать?

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Временной кот

"Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбу. Ты даже не называешь меня "Крестный отец" (с) кино

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Kirill Sidorov

На границах рядом с мобильными военкоматами будут стоять мобильные офисы банков чтобы "попросить"? )

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Веселый турник
льготы будут действовать только если отсрочка по кредиту раньше не давалась.

заебись они к людям, которых в ковид в Москве выпускали работать по пропускам, сейчас и года нет, кто вернулся как-то в график по взятой до ипотеке, а теперь они уходят, а жена вот это всё с дитями будет тянуть. И дай Бог ему вернуться.

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дискотека 80-х

Гнать этих тварей надо. Пинками. Аж до самого Шпицбергена, который они просто так отдали Норвегии.

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jonewayne

А каникулы такие же, как при ковиде? Типа платежей нет, но проценты капают, в итоге вырастает срок кредита?

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Веселый турник

Внимание! Кредитные каникулы - это отсрочка платежа, а не списывание части долга. Во время каникул заёмщик не платит по кредиту, но долг продолжает начисляться. Этот непогашенный долг переносится на будущее и уплачивается заёмщиком после погашения всего остального долга по кредиту. Во время этого отложенного погашения проценты по кредиту уже не начисляются, таким образом каникулы увеличивают срок кредита, но не сумму переплаты.

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2 комментария
Шпуля Шунтиковна

Разрешила просить. Ну просто охренеть

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Daniel de Lion

Челом бьем, о великий Тинькофф банк! Разрешите нижайше испросить вашего великого позволения на кредитные каникулы🙏🏽

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Веселый турник

200 баксов

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Тинькофф

Если у вас есть вопрос по кредитным каникулам, то вы можете написать нам в личные сообщения.

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2 комментария
Sergei Fedostsev

Уже из части мобилизованному можно просить

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Екатерина Реднекова

Из окопа звонить на горячую линию

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Веселый турник

Из хорошего - попадают члены семьи, но для этого надо, чтобы ушедший был или/или. Или умершим, или инвалидом. Боже, о чём я пишу, пиздец. Если розыск пропавшего - это ничего, а платить заставят.
https://www.dp.ru/a/2022/09/28/Gosduma_prinjala_zakon_o_k

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для…
Госдума приняла в окончательном чтении закон о кредитных каникулах для мобилизованных…
www.dp.ru
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Иван Серик

Выглядит, как сценарий фильма ужасов! Стоп! Это в реале происходит!

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1 комментарий
Виктор

А если НЕТ от банков.... Ну, помогли чем смогли)

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Оля Янко

Я бы на месте гос думы, вначале референдум провела хотят ли русские ,что бы Украина стала частью России. Заранее предупредив ,тех кто будет голосовать ,что всех за в ближайший месяц с запаса отправят на фронт😅..... главное ,что бы голосование не подтасовывали. Проголосуют против - хрен с ней с этой территорией ( потому как бунт неизбежен будет, если насильно народ отправят умирать) . Эвакуировать тех кто захотел и все....... А если за проголосуют - то за свой базар нужно отвечать - на фронт. Потом еще потянуть с документами - еще референдум (количество z пропорционально будет уменьшаться, а процент против этих территорий увеличиваться)... Данная ситуация самая лучшая для грамотного выхода из данной ситуации...... но это личное моё мнение ,при том условии ,если конечная цель правительства не является война со всем миром.

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Никита Королёв

Может вам еще права и свободы дать? Ничего себе!

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1 комментарий
Инженер-душнила

"Я бы на месте гос думы, вначале референдум провела хотят ли русские ,что бы Украина стала частью России."

Бойтесь своих желаний...а то возьмут и проведут...и результат будет 97,83% хотят.

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5 комментариев
Ринат

Круто, можно не переживать после ранения или гибели, но надо переживать за деньги если останешься жив.

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Андрей Захаров

Идея вроде бы хорошая, но что будет с банками?
Ведь на каждую просрочку (реальную или предполагаемую) банку надо формировать резерв...

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تقي

Война, глобальные катастрофы, конец света, - поxeру, плОтить все равно должны будете (лично в карман безумному старому гному), но вам платить ни за что не будут

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Полина Калинкина

Спасибо, что разрешили. Низкий поклон

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eBabka

Разрешила простить? То есть они могут еще и не простить)) Обиженку включить - погасишь, тогда и прощу

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