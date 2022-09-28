Госдума разрешила мобилизованным россиянам просить у банков кредитные каникулы Статьи редакции
Если призванный умрёт или станет инвалидом первой группы, кредит спишут целиком.
- По законопроекту, военнослужащие могут обратиться в банк или другую кредитную организацию, чтобы изменить условия договора или отсрочить платежи на срок службы. Кредитные каникулы распространяются и на членов семей военнослужащих.
- Сделать это надо не позднее 31 декабря 2023 года, льготы будут действовать только если отсрочка по кредиту раньше не давалась. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространяется.
- Помимо мобилизованных законопроект распространяется на контрактников и добровольцев, которые заключили договор не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и другими службами. Закон будет распространяться и на пограничников, которые задействованы в «спецоперации». Отсрочку можно будет получить и по кредитам ИП.
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Разрешила просить
В России разрешили просить
Ещё пара дней и высочайше позволят нижайше молить.
просить давно можно было. а вот и образец заявления
Это когда такая дичь в Екб была?
Блин, когда vc превратился в политический агрегатор?
с конца февраля
С тех пор, как закончилась акция "я вне политики"
Так новость чисто экономическая и бизнес.
Эти 300 тысяч(или более) человек не смогут платить кредиты, брать кредиты, тратить эти кредиты.
Крайне редко когда бизнес и политика СОВСЕМ НЕ СВЯЗАНЫ.
"И поэтому все так произошло..." ©
А родственникам большинства как пропавших без вести придётся отрабатывать долги всю жизнь
У них есть альтернатива пожизненному рабству
Ай, молодцы! А ещё:
На въездах в Северную Осетию будут вручать повестки всем подлежащим мобилизации! Вот тут снова "Браво"!
И прям там можно умолять о кредитных каникулах!
https://tass.ru/armiya-i-opk/15898757
а работники военкоматов сами не хотят пойти повоевать? или как обычно халявить будут за бюджетный счет, имитируя бурную деятельность...
Короче как и с самоизоляцией так и с частичной мобилизацией, очередной изъёб из подвыперда, так чтобы какбэ и поддержать и в то же время ничего не давать но своё поиметь, ну в общем совковненько
А банкам по-прежнему разрешила отказывать?
"Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбу. Ты даже не называешь меня "Крестный отец" (с) кино
На границах рядом с мобильными военкоматами будут стоять мобильные офисы банков чтобы "попросить"? )
заебись они к людям, которых в ковид в Москве выпускали работать по пропускам, сейчас и года нет, кто вернулся как-то в график по взятой до ипотеке, а теперь они уходят, а жена вот это всё с дитями будет тянуть. И дай Бог ему вернуться.
Гнать этих тварей надо. Пинками. Аж до самого Шпицбергена, который они просто так отдали Норвегии.
А каникулы такие же, как при ковиде? Типа платежей нет, но проценты капают, в итоге вырастает срок кредита?
Внимание! Кредитные каникулы - это отсрочка платежа, а не списывание части долга. Во время каникул заёмщик не платит по кредиту, но долг продолжает начисляться. Этот непогашенный долг переносится на будущее и уплачивается заёмщиком после погашения всего остального долга по кредиту. Во время этого отложенного погашения проценты по кредиту уже не начисляются, таким образом каникулы увеличивают срок кредита, но не сумму переплаты.
Разрешила просить. Ну просто охренеть
Челом бьем, о великий Тинькофф банк! Разрешите нижайше испросить вашего великого позволения на кредитные каникулы🙏🏽
200 баксов
Если у вас есть вопрос по кредитным каникулам, то вы можете написать нам в личные сообщения.
Уже из части мобилизованному можно просить
Из окопа звонить на горячую линию
Из хорошего - попадают члены семьи, но для этого надо, чтобы ушедший был или/или. Или умершим, или инвалидом. Боже, о чём я пишу, пиздец. Если розыск пропавшего - это ничего, а платить заставят.
https://www.dp.ru/a/2022/09/28/Gosduma_prinjala_zakon_o_k
Выглядит, как сценарий фильма ужасов! Стоп! Это в реале происходит!
А если НЕТ от банков.... Ну, помогли чем смогли)
Я бы на месте гос думы, вначале референдум провела хотят ли русские ,что бы Украина стала частью России. Заранее предупредив ,тех кто будет голосовать ,что всех за в ближайший месяц с запаса отправят на фронт😅..... главное ,что бы голосование не подтасовывали. Проголосуют против - хрен с ней с этой территорией ( потому как бунт неизбежен будет, если насильно народ отправят умирать) . Эвакуировать тех кто захотел и все....... А если за проголосуют - то за свой базар нужно отвечать - на фронт. Потом еще потянуть с документами - еще референдум (количество z пропорционально будет уменьшаться, а процент против этих территорий увеличиваться)... Данная ситуация самая лучшая для грамотного выхода из данной ситуации...... но это личное моё мнение ,при том условии ,если конечная цель правительства не является война со всем миром.
Может вам еще права и свободы дать? Ничего себе!
"Я бы на месте гос думы, вначале референдум провела хотят ли русские ,что бы Украина стала частью России."
Бойтесь своих желаний...а то возьмут и проведут...и результат будет 97,83% хотят.
Круто, можно не переживать после ранения или гибели, но надо переживать за деньги если останешься жив.
Идея вроде бы хорошая, но что будет с банками?
Ведь на каждую просрочку (реальную или предполагаемую) банку надо формировать резерв...
Война, глобальные катастрофы, конец света, - поxeру, плОтить все равно должны будете (лично в карман безумному старому гному), но вам платить ни за что не будут
Спасибо, что разрешили. Низкий поклон
Разрешила простить? То есть они могут еще и не простить)) Обиженку включить - погасишь, тогда и прощу