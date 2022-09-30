Право
Турецкий бокал

Деловые объединения попросили правительство дать отсрочку от призыва части работников любых компаний Статьи редакции

В частности, руководителям бизнеса и 30-50% сотрудников, пребывающих в запасе.

  • Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и корпорация МСП предложили дать отсрочку от мобилизации определённой доле работников любых компаний — независимо от отрасли, в которой они работают. Об этом пишет РБК.
  • Представители бизнеса указывают, что бронь для части сотрудников ИТ и оборонно-промышленного комплекса недостаточна для продолжения работы предпринимателей. Поскольку от призыва не освобождены руководители и ключевые сотруднии, бизнес рискует прекратить работу или ухудшить качество услуг для россиян.
  • Объединения предлагают дать отсрочку физлицам-учредителям, гендиректорам и главным бухгалтерам вне зависимости от отрасли и формы собственности, а также ИП и главам фермерских хозяйств.
  • Также они считают нужным дать отсрочку работникам компаний — не менее 30% от общего количество сотрудников, которые находятся в запасе ВС, если штат превышает 15 человек, и не менее 50%, если в компании работают менее или 15 человек.
  • Квоту в 50% потенциально мобилизуемых работников бизнес предлагает давать независимо от штата и для «компаний с непрерывным производством, стратегически значимых, системообразующих, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры».
  • Согласно предложениям, чтобы получить квоту, компания должна работать не менее полугода. При этом на отсрочку смогут рассчитывать сотрудники, которых приняли на работу до 1 сентября 2022 года.
  • Основательница «АндерСон» и бывший омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова раскритиковала инициативу. Она отметила, что бизнес забыл про самозанятых и отнёсся к «живым сотрудникам» как к «процентам». В конце сентября РСПП уже просил правительство об отсрочке для владельцев и руководителей компаний.

#новость #мобилизация

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4 комментария
Serghei Maveriz

А может всем отсрочку?

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Васисуалий Лоханкин

Кроме депутатов и пропагандистов!

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Valentin Dombrovsky
Основательница «АндерСон» и бывший омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова раскритиковала инициативу. Она отметила, что бизнес забыл про самозанятых и отнёсся к «живым сотрудникам» как к «процентам».

А что Татулова предлагает? Никого не мобилизовывать? Хороший план, поддерживаю — но как его реализовать?

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A B

Мобилизировать безработных - и безработица упадет, сплошной профит! [sarcasm]

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