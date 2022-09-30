Деловые объединения попросили правительство дать отсрочку от призыва части работников любых компаний Статьи редакции
В частности, руководителям бизнеса и 30-50% сотрудников, пребывающих в запасе.
- Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и корпорация МСП предложили дать отсрочку от мобилизации определённой доле работников любых компаний — независимо от отрасли, в которой они работают. Об этом пишет РБК.
- Представители бизнеса указывают, что бронь для части сотрудников ИТ и оборонно-промышленного комплекса недостаточна для продолжения работы предпринимателей. Поскольку от призыва не освобождены руководители и ключевые сотруднии, бизнес рискует прекратить работу или ухудшить качество услуг для россиян.
- Объединения предлагают дать отсрочку физлицам-учредителям, гендиректорам и главным бухгалтерам вне зависимости от отрасли и формы собственности, а также ИП и главам фермерских хозяйств.
- Также они считают нужным дать отсрочку работникам компаний — не менее 30% от общего количество сотрудников, которые находятся в запасе ВС, если штат превышает 15 человек, и не менее 50%, если в компании работают менее или 15 человек.
- Квоту в 50% потенциально мобилизуемых работников бизнес предлагает давать независимо от штата и для «компаний с непрерывным производством, стратегически значимых, системообразующих, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры».
- Согласно предложениям, чтобы получить квоту, компания должна работать не менее полугода. При этом на отсрочку смогут рассчитывать сотрудники, которых приняли на работу до 1 сентября 2022 года.
- Основательница «АндерСон» и бывший омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова раскритиковала инициативу. Она отметила, что бизнес забыл про самозанятых и отнёсся к «живым сотрудникам» как к «процентам». В конце сентября РСПП уже просил правительство об отсрочке для владельцев и руководителей компаний.
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А может всем отсрочку?
Кроме депутатов и пропагандистов!
А что Татулова предлагает? Никого не мобилизовывать? Хороший план, поддерживаю — но как его реализовать?
Мобилизировать безработных - и безработица упадет, сплошной профит! [sarcasm]