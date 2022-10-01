Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний — минимум 30% выручки должно быть от ИТ Статьи редакции
Минцифры до 10 октября 2022 года создаст форму на Госуслугах для подачи заявлений.
- Правительство России утвердило новые правила аккредитации ИТ-компаний. Как уточнили в Минцифры, главным условием станет получение минимум 30% выручки от деятельности в ИТ-сфере. Также компании нужно соответствовать одному из двух вариантов дополнительных условий.
- Первый вариант: средняя зарплата сотрудников — не ниже средней по стране или региону; профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного; на сайте есть информация о реализуемой работе в сфере ИТ.
- Второй вариант: доход компании более 1 млн рублей; компания-правообладатель ПО из реестра отечественного и получает доход от реализации прав на него; профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного; на сайте есть информация о реализуемой работе в сфере ИТ.
- ИТ-стартапы без выручки тоже могут получить аккредитацию. Основные условия: средняя зарплата — не ниже средней по стране или региону; компания создана менее чем за три года до подачи заявления; доход менее 1 млн рублей с момента создания; профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного; на сайте есть информация о реализуемой работе в сфере ИТ.
- Если в регионе есть реестр стартапов, то компании нужно находиться и в этом реестре. Если компании в нём нет, нужно соответствовать основным условиям, а также получать не менее 30% выручки от ИТ.
- В Минцифры также отметили, что расширили список профильного ОКВЭД — теперь их больше 30. В своём Telegram-канале министерство рассказало, какие нужны документы, в каких случаях могут отказать и нужно ли подтверждать статус уже аккредитованным компаниям.
- Об изменении порядка аккредитации ИТ-компаний Минцифры сообщило в начале августа 2022 года. Сейчас приём заявок приостановлен. Аккредитация, в частности, позволяет получить льготы по налогам и отсрочку от армии для сотрудников.
2195 просмотров
Это как лимон выжимать , вроде ничего не осталось , но давануть нужно, хотя бы разочек.
Даже выжимать не начали, а только собирают лимончики в пресс, регистрируют только компании. А дальше будут компании по указке работать и отдавать деньги депутатам
Вообще аккредитация интересная штука и накладывает обязательства помимо получения плюшек.
Получается что компания будет должна с потрохами сдавать себя и клиентов государству в соответствии с нашими законами. Представляете сколько сайтов и проектов может исчезнуть из интернета и сколько не появится, лишь потому что это неугодно государству и как оперативно будут проходить блокировки а ещё рак вмешиваться будут в разработки.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/1674af1aece43e81e0e98e11391825aa1ffebf05/
Накладывает, но если ты обычная It компания, которая занимается своим делом, платит налоги и не маячит перед номом у государства, то вмешиваться в разработку никто не будет
Это все равно, что утверждать «регистрироваться на госуслугах вредно, туда может прийти штраф»
Всё регулировали регулировали, да не вырегулировали. Отстали бы уже от этого IT, все равно не могут принять нормальное решение, то забудут кого-то, то потеряют. То примут всех подряд вместе с почтой России, то выкинут. Да за неделю можно всё собрать, обдумать и решить. Только собираться должны специалисты, которые понимают всё изнутри, а не те, кто сверху смотрит и непонятно что там видит, но решает за всех без разбора.
Интересно, теперь всякие Почты России смогут пролезть? 😁
Они же вроде вылезли, на кой им туды-сюды шлёндрать? Сова из Винни пуха. JPEG
а если ИП+контракты с другими ИП (постоянные наемники) с выручкой более 1млн руб от работы по нужным ОКВЭД? только ООО?
регим ООО, называемся стартапами...
* "наемники" - партнеры-кодеры :-)
Вопрос имеется к каждому пункту:
1. Почему именно 30%? Цифра с потолка взята, причем не указан отчётный период за который всё считается. Здесь скорее плюс, т.к. кому нужно оказаться в списке подтянут показатели, бухгалтер нужен только хороший.
2. Зарплата средняя по региону и стране отличается конечно очень сильно, опять же непонятно за какой период считать. За год или 3 месяца последних? Или все в сумме ? С этим тоже можно нашульмовать, например гендиру добавить в ЗП пару сотен, чтоб в среднем по палате стало на всю компанию выше. С ОКВЭДами дрянь - дело будет, в пандемию так пытались "помочь" МСП, в итоге лучше б не мешали, помощь получили в итоге только крупные госкомпании и конторы. Не всегда можно точно указать верный ОКВЭД, его либо нет, для инновационных разработок и чего-то нового, либо он максимально далёк от действительности, а сменить его - привлечь внимание к себе.
3. Почему доход 1кк+ ? А если компания новая и ещё не имеет дохода нормального или это стартап ? Хоть стартапы тоже в группе, но там проблема все с той же средней ЗП, бывает люди за идею работают или почти бесплатно, по началу, а потом действительно зарабатывают.
4. Бюрократия и ещё раз бюрократия, нужно вставать в какие-то списки стартапов, чтобы что? Компаниям будто заняться нечем. Это же кто то должен ставить на учёт, убирать из него, вести какую-то работу, зачастую бесполезную.
5. Чего-то мне кажется, что компаниям проще приостановить деятельность, релоцироваться или просто закрыться. Ну не сегодня это нужно делать, каждый день дорог, сейчас последние специалисты сбегут, особенно топы, с хорошей зарплатой и главное мозгами.
Ну и ключевое это болезненная отсрочка. Отсрочка это временная мера, лучше давать бронь, которую нельзя отменить, в отсрочку уже никто не верит. Каждый день меняются условия. Так и живём, а в целом, у нас всё хорошо - "sarcasm".
Как же грешно сейчас смеяться. Придумали неведому херню, наобещали 2 неведомы херни и кузовок, и как давай условия менять, потому что
https://youtu.be/e6o-Myq54a8
Вангую:
Ноябрь - минимум 50% выручки должно быть от IT.
Декабрь - минимум 90% выручки должно быть от IT.
Январь - минимум 146% выручки должно быть от IT.
Февраль - минимум должен быть кум двоюродного брата свата сестры депутата Госдумы.
Отрадно