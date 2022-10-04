Власти разработали меры поддержки для мобилизованных бизнесменов: две недели отсрочки и сохранение статуса собственника Статьи редакции
А также особый порядок увольнения сотрудников при призыве руководителя, упрощённая процедура оформления доверенностей, заморозка выплат по аренде и другое.
- Поручения по поддержке малого и среднего бизнеса получили ведомства на совещании у первого зампреда правительства Андрея Белоусова, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания. Поблажки касаются разных аспектов работы предпринимателей в «текущих условиях». По словам представителя Белоусова, первый блок мер уже на финальной стадии, его представят «на этой неделе».
- Например, Минобороны получило поручение о возможности сохранить статус собственника бизнеса. Сейчас по закону военнослужащие (в том числе и проходящие военную службу по призыву) не могут заниматься предпринимательской деятельностью ни лично, ни через доверенных лиц.
- Также ведомство должно разработать предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей — с момента вручения повестки до явки в военкомат. За это время бизнесмен может «завершить необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью».
- Минэкономразвития вместе с Минюстом будут заниматься вопросами об упрощённой процедуре оформления доверенности и передачи дел, «а также процедур, связанных со сменой директора». С Минтрудом — разработают особый порядок увольнения сотрудников при мобилизации руководителя и оказания им финансовой поддержки.
- С Минфином — предложат процедуру изменения и расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Например, чтобы мобилизованного не включали в реестр недобросовестных поставщиков. Также Минфин с Росимуществом должны предоставить предложения по расторжению или приостановке договоров аренды для мобилизованных предпринимателей без штрафов.
- Также на заседании обсуждались вопросы по заморозке фискальных и иных обязательных платежей, а также платежей по договорам лизинга и варианты действий, если мобилизован сотрудник, под личное поручительство которого организации был предоставлен кредит. А ещё — вопрос освобождения мобилизованных и их семей от налогов и сохранение северного трудового стажа.
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Это занавес, все что нужно знать о поддержке предпринимательстаа в стране
То что они предлагают это не помощь. А уничтожение индивидуального предпринимателя как класс!!! А если у меня нет сотрудников. А все бизнес процессы завязаны на мне и простой даже в пол года мобилизации, смерти подобен. 8 лет бизнеса перечеркнут окопами в другой стране. Хорошо если живым вернёшься. Дума идиоты и глава такой же!
Ага, но у них, полагаю, ещё припасено. И немало чем удивить и "поддержать" смогут.
— Запущена программа поддержки малого и среднего бизнеса!
Запущена программа поддержки аграриев, а так же студентов, бюджетников, многодетных, пенсионеров...
— Как всё запущено!
поддержка в стране?
Максимум, возмущённым комментарием под новостью ответят.
Да его с девизом на флаг уже можно добавлять.
Опередил
Ахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахаххахаха
Кстати, а где боты? Которые бы сейчас рассказали, тогда как США бомбила Югославию и Ирак, а Россия героически отбивалась от печенегов, то на этом фоне, призыв предпринимателей это на пользу стране.
Офигенная поддержка: - мы не придем к тебе еще пару недель, поживи пока
"предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей"
Перед смертью не надышишься.
Нормально, 2 недели дают чтобы убежать
Поговорка 100% попадание в тему конечно)
в принципе за две недели можно попытаться себаса отсюда
На границах сейчас мобилизационные пункты, а пограничники получили базу данных мобилизированных, так что только нелегально разве что...
В их мире розовых пони и единорогов, передача фирмы кому-то по доверке решает все вопросы с операционной и стратегической деятельностью. Вот что значит быть оторваным от реальности.
ну вы бизнес передайте,чтобы он все еще приносил деньги государству,а сами в окопы
п*здец товарищи
ненуачо, в их мире всё переписано на бабушек и тёщ, офшоры крутятся вроде
А для тех кто на вернется, двухмесячная отсрочка по налогам и бесплатная лекция как сохранить бизнес в условиях кремации.
Какой-то сюрреализм блят. Человек вложил в свой бизнес душу, свои деньги, а если еще кредиты...а ему две недели? Спасибо! Россию вперед! Вопрос куда?
Кредиты погасяд посмертно
Ещё правительство согласовало новые льготы для пожилых людей: им можно переходить улицу на красный, стоять под стрелой и прислоняться к дверям в транспорте
Отличная помощь! Интересно что будет, если придется заморозить строительство социально важных объектов😂
В настоящий момент призывают как раз для строительства социально важных объектов- окопов и блиндажей, остальное для них сейчас не важно
Э, слышь, и зохвати с собой в окопы диадок чтобы акты сверок пулять контрагентам на воле, а то нологовая расстроится((
То же подумал. А ви фи в окопах есть, чтобы я ноут мог взять, чтобы не потерять мобильность в решении бизнес вопросов?
Собственники коммерческой недвижимости напряглись
увы, собственник там же в окопе напрягаться будет. в целом бизнес ополовинят в лучшем случае.
Предприниматель всегда риски))
Жить в РФ это всегда риски.
Ну итить спасибо, слуги народа. Вот это поддержали так поддержали!
Время предпринимательствовать и время умирать.
Мы тебя забираем. Увольняй всех! А как быть с обязательствами? И по поводу аренду. Также как в ковид касалось только муниципальной недвижимости.
Роисся вперде!!!!!
Вот это вообще к чему? Есть конструктив какой-нибудь?
Это сон...
Вот Ваш комментарий 17 сентября.
В том то и дело, что нет, даже наоборот я с жалостью увидел сколько есть неудачников на что то обиженных, спрятавшихся за ники и т.д. Все можно изменить, просто станьте проще, выбросьте из головы разные придуманные вами проблемы)
Какой-то ад. Кто будет армию содержать? Тех, кто может передать свой бизнес единицы. На этих людях держится внутренняя экономика страны. В тылу от них будет намного больше пользы, чем на фронте. Масса людей лишится работы. Ну ребята, вы чего?!
Армию будут содержать родственники мобилизованных, покупая им спальные мешки, прокладки вместо стелек и тампоны для пулевых отверстий.
Нефтегаз
Отличные меры поддержки🤡👍
Вот это помощь
Тут удачно, что конкретного бизнесмена прийдется поддерживать всего-ничего ~2-14 дней на передовой или ~45 секунд в прямом столкновении.
поувольнять всех и ликвидировать организацию. На полностью законных основаниях.
Вот это классно!
две недели? им самим не смешно?
Из малого бизнеса одни Ашотмаркеты останутся...
Это лучше, чем если бы даже эти меры не предпринимали.
Т.е. если ты предприниматель тебе дают две недели просто свернуть всю свою деятельность ? Xd
Как удобно, спасибо за поддержку!
Я думаю Замятин и Оруэлл даже не подозревали, что в России может творится такой сюр, что их книгам присвоят рейтинг чтения 3+.
Что делать тем же бизнесменам или предпренимателям, у которых одних обязательств тысяч на 400 в месяц? Например строительство дома, ипотека, кредиты и прочее? Что этому человеку делать после демобилизации? Или такой расклад не планируется?
После демочего?) Сейчас много слов с приставкой "де" крутится, но к сожалению демобилизация как проблема слышится от текущего призыва срочников, так как для них демобилизация === демилитаризация
Ну, помолиться.
А есть сейчас шанс получить шенген?
-А что отец, визы у вас выдают?
-Кому и повестка - виза.
Мне вот интересно, они когда это обсуждали хохотали или на серьезных щщах
Жесть просто нет слов