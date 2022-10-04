Право
Уполномоченный магнит

Власти разработали меры поддержки для мобилизованных бизнесменов: две недели отсрочки и сохранение статуса собственника Статьи редакции

А также особый порядок увольнения сотрудников при призыве руководителя, упрощённая процедура оформления доверенностей, заморозка выплат по аренде и другое.

  • Поручения по поддержке малого и среднего бизнеса получили ведомства на совещании у первого зампреда правительства Андрея Белоусова, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания. Поблажки касаются разных аспектов работы предпринимателей в «текущих условиях». По словам представителя Белоусова, первый блок мер уже на финальной стадии, его представят «на этой неделе».
  • Например, Минобороны получило поручение о возможности сохранить статус собственника бизнеса. Сейчас по закону военнослужащие (в том числе и проходящие военную службу по призыву) не могут заниматься предпринимательской деятельностью ни лично, ни через доверенных лиц.
  • Также ведомство должно разработать предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей — с момента вручения повестки до явки в военкомат. За это время бизнесмен может «завершить необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью».
  • Минэкономразвития вместе с Минюстом будут заниматься вопросами об упрощённой процедуре оформления доверенности и передачи дел, «а также процедур, связанных со сменой директора». С Минтрудом — разработают особый порядок увольнения сотрудников при мобилизации руководителя и оказания им финансовой поддержки.
  • С Минфином — предложат процедуру изменения и расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Например, чтобы мобилизованного не включали в реестр недобросовестных поставщиков. Также Минфин с Росимуществом должны предоставить предложения по расторжению или приостановке договоров аренды для мобилизованных предпринимателей без штрафов.
  • Также на заседании обсуждались вопросы по заморозке фискальных и иных обязательных платежей, а также платежей по договорам лизинга и варианты действий, если мобилизован сотрудник, под личное поручительство которого организации был предоставлен кредит. А ещё — вопрос освобождения мобилизованных и их семей от налогов и сохранение северного трудового стажа.

#новость #ип #поддержка

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78 комментариев
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 Oleg Akinin

Это занавес, все что нужно знать о поддержке предпринимательстаа в стране

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DO YOURSELF

То что они предлагают это не помощь. А уничтожение индивидуального предпринимателя как класс!!! А если у меня нет сотрудников. А все бизнес процессы завязаны на мне и простой даже в пол года мобилизации, смерти подобен. 8 лет бизнеса перечеркнут окопами в другой стране. Хорошо если живым вернёшься. Дума идиоты и глава такой же!

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4 комментария
Вадим Д.

Ага, но у них, полагаю, ещё припасено. И немало чем удивить и "поддержать" смогут.

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2 комментария
Aleksandr Petrov

— Запущена программа поддержки малого и среднего бизнеса!
Запущена программа поддержки аграриев, а так же студентов, бюджетников, многодетных, пенсионеров...
— Как всё запущено!

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Phung

поддержка в стране?

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Кремлевский Данила

Максимум, возмущённым комментарием под новостью ответят.

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Sergey B.
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Вадим Д.

Да его с девизом на флаг уже можно добавлять.

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redsoxwalker

Опередил

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Артём Горячкин

Ахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахаххахаха

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Сергей Немчинов

Кстати, а где боты? Которые бы сейчас рассказали, тогда как США бомбила Югославию и Ирак, а Россия героически отбивалась от печенегов, то на этом фоне, призыв предпринимателей это на пользу стране.

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kit

Офигенная поддержка: - мы не придем к тебе еще пару недель, поживи пока

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Слегка Придурковатый

"предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей"

Перед смертью не надышишься.

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Морейский Морей

Нормально, 2 недели дают чтобы убежать

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4 комментария
A B

Поговорка 100% попадание в тему конечно)

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Igor Zhukov

в принципе за две недели можно попытаться себаса отсюда

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A B

На границах сейчас мобилизационные пункты, а пограничники получили базу данных мобилизированных, так что только нелегально разве что...

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Владислав

В их мире розовых пони и единорогов, передача фирмы кому-то по доверке решает все вопросы с операционной и стратегической деятельностью. Вот что значит быть оторваным от реальности.

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Матвей Дубровин

ну вы бизнес передайте,чтобы он все еще приносил деньги государству,а сами в окопы
п*здец товарищи

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maximus

ненуачо, в их мире всё переписано на бабушек и тёщ, офшоры крутятся вроде

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Алек Борисовский

А для тех кто на вернется, двухмесячная отсрочка по налогам и бесплатная лекция как сохранить бизнес в условиях кремации.

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Сергей Немчинов

Какой-то сюрреализм блят. Человек вложил в свой бизнес душу, свои деньги, а если еще кредиты...а ему две недели? Спасибо! Россию вперед! Вопрос куда?

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Фокс Йовович

Кредиты погасяд посмертно

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Семен Смирнов

Ещё правительство согласовало новые льготы для пожилых людей: им можно переходить улицу на красный, стоять под стрелой и прислоняться к дверям в транспорте

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Руслан Алиев

Отличная помощь! Интересно что будет, если придется заморозить строительство социально важных объектов😂

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Lengor

В настоящий момент призывают как раз для строительства социально важных объектов- окопов и блиндажей, остальное для них сейчас не важно

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Фокс Йовович

Э, слышь, и зохвати с собой в окопы диадок чтобы акты сверок пулять контрагентам на воле, а то нологовая расстроится((

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Сергей Немчинов

То же подумал. А ви фи в окопах есть, чтобы я ноут мог взять, чтобы не потерять мобильность в решении бизнес вопросов?

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2 комментария
Сергей Иванов
приостановке договоров аренды для мобилизованных предпринимателей без штрафов.

Собственники коммерческой недвижимости напряглись

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Присущий Макс

увы, собственник там же в окопе напрягаться будет. в целом бизнес ополовинят в лучшем случае.

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Роман Чугин

Предприниматель всегда риски))

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Roman

Жить в РФ это всегда риски.

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Вадим Д.

Ну итить спасибо, слуги народа. Вот это поддержали так поддержали!

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Андрей Костин

Время предпринимательствовать и время умирать.

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Alexei Kurakin

Мы тебя забираем. Увольняй всех! А как быть с обязательствами? И по поводу аренду. Также как в ковид касалось только муниципальной недвижимости.

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PK

Роисся вперде!!!!!

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Анна Лыкова-Прокофьева

Вот это вообще к чему? Есть конструктив какой-нибудь?

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2 комментария
Армен Арзуманян

Это сон...

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Сергей Немчинов

Вот Ваш комментарий 17 сентября.

В том то и дело, что нет, даже наоборот я с жалостью увидел сколько есть неудачников на что то обиженных, спрятавшихся за ники и т.д. Все можно изменить, просто станьте проще, выбросьте из головы разные придуманные вами проблемы)

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3 комментария
Анна Лыкова-Прокофьева

Какой-то ад. Кто будет армию содержать? Тех, кто может передать свой бизнес единицы. На этих людях держится внутренняя экономика страны. В тылу от них будет намного больше пользы, чем на фронте. Масса людей лишится работы. Ну ребята, вы чего?!

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Sergey Prince

Армию будут содержать родственники мобилизованных, покупая им спальные мешки, прокладки вместо стелек и тампоны для пулевых отверстий.

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Slava Reznor

Нефтегаз

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Black7

Отличные меры поддержки🤡👍
Вот это помощь

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дискотека 80-х
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High Stakes

Тут удачно, что конкретного бизнесмена прийдется поддерживать всего-ничего ~2-14 дней на передовой или ~45 секунд в прямом столкновении.

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Aleks
За это время бизнесмен может «завершить необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью

поувольнять всех и ликвидировать организацию. На полностью законных основаниях.

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Данила Пригожинко

Вот это классно!

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виктор сикрит

две недели? им самим не смешно?

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Руководящий Слава

Из малого бизнеса одни Ашотмаркеты останутся...

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Александр Антонов

Это лучше, чем если бы даже эти меры не предпринимали.

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Даниил Бирюков

Т.е. если ты предприниматель тебе дают две недели просто свернуть всю свою деятельность ? Xd

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George Berezkin

Как удобно, спасибо за поддержку!

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Дмитрий Филиппов

Я думаю Замятин и Оруэлл даже не подозревали, что в России может творится такой сюр, что их книгам присвоят рейтинг чтения 3+.

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Универсальный месяц

Что делать тем же бизнесменам или предпренимателям, у которых одних обязательств тысяч на 400 в месяц? Например строительство дома, ипотека, кредиты и прочее? Что этому человеку делать после демобилизации? Или такой расклад не планируется?

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Foo Bar

После демочего?) Сейчас много слов с приставкой "де" крутится, но к сожалению демобилизация как проблема слышится от текущего призыва срочников, так как для них демобилизация === демилитаризация

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1 комментарий
Sergey Prince

Ну, помолиться.

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Андрей Рядькин

А есть сейчас шанс получить шенген?

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Roman

-А что отец, визы у вас выдают?
-Кому и повестка - виза.

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Slava Reznor

Мне вот интересно, они когда это обсуждали хохотали или на серьезных щщах

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Slava Reznor

Жесть просто нет слов

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