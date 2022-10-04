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«Кассир.ру» подал досудебную претензию к «Яндексу» — требует 328 млн рублей компенсации по делу о «колдунщиках» Статьи редакции

Сервис считает, что понёс убытки, которые ему должны возместить. Но опрошенные «Ъ» юристы говорят, что обосновать компенсацию будет сложно.

  • «Кассир.ру» в досудебном порядке требует от «Яндекса» компенсации упущенной выгоды из-за создания дискриминационных условий в поисковой системе при помощи «колдунщиков» — обогащённых ответов. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель сервиса. Претензию направили «Яндексу» 20 сентября.
  • Гендиректор «Кассир.ру» заявил, что 2018-го по 2021 год с помощью «колдунщиков» «Яндекс Афиша» переманивала потенциальных клиентов «Кассира.ру», что привело к оттоку пользователей сервиса.
  • ФАС закрыла дело о «колдунщиках» в отношении «Яндекса» в мае 2022 года — сам спор шёл с 2020 года: тогда «Авито», «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались ведомству на виджеты в верхней части поисковой выдачи.
  • В 2021 году служба обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания этого не сделала. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело — компании грозил оборотный штраф.
  • В январе 2022 года стороны заключили мировое соглашение. С ним не согласился билетный оператор «Кассир.ру» и подал две кассационные жалобы — в феврале и апреле — но обе отклонили. Сервис считает, что соглашение не учитывает его интересы. Другие компании утверждают, что оно решило все спорные вопросы, а «Кассир.ру» вышел из него сам.
  • По словам опрошенных изданием юристов, сервис может подать в суд на «Яндекс», доказывать дискриминацию не придётся. Но нужно будет доказать в цифрах процент оттока пользователей — и подтвердить, что он произошёл именно из-за «колдунщиков», а не по какой-то другой причине. А чтобы обосновать сумму, потребуется много документов, финансовая аналитика и проведение экспертизы.

#новость #яндекс #кассирру

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13 комментариев
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 Дмитрий Струков

А из самого Кассир.ру в случае отмены концерта - деньги хрен выбъешь.

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Динар Низамиев

Мне до сих пор не отдали за отмененный концерт Ленни Кравица 2020 года

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EHF

Ну они то всегда ни при чём... "Мы только витрина" - разбирайтесь сами напрямую...

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Foo Bar

Я предлагаю не судиться. Пусть мобилизуют сотрудников офисов Яндекса и Кассир.ру и пусть бьются на поле боля. Кого больше останется тот и победил

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Марина Никифорова

Кто такие колдунщики????

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wasted

Колдунщик — специальный модуль выдачи поисковых систем «Яндекса» и Google, задача которого — давать точный и ёмкий ответ на запрос пользователя прямо на странице с результатами поиска, избавляя его от необходимости искать информацию по ссылкам.

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Сексорцист Милфхантерович

Хитровыебанеый проприетарный алгоритм пропихивающий в топ тех, кто больше платит.

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Кремлевский Данила

Рекламные и информационные виджеты в любом поисковике.
Отображаются перед результатами поиска сверху и/или справа если позволяет размер экрана.

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МКУ ГП РФ

Те, кто мобилизацию объявил при падающей экономике и переполненной росгвардии

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Слегка Придурковатый
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Дмитрий Филиппов

То есть причина конечно не в ущербности сервиса Кассир ру?

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Jackson

понятно что ничего не понятно

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Сексорцист Милфхантерович

Ох уж эти Яндексовские колдунщики.

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