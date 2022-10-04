«Кассир.ру» подал досудебную претензию к «Яндексу» — требует 328 млн рублей компенсации по делу о «колдунщиках» Статьи редакции
Сервис считает, что понёс убытки, которые ему должны возместить. Но опрошенные «Ъ» юристы говорят, что обосновать компенсацию будет сложно.
- «Кассир.ру» в досудебном порядке требует от «Яндекса» компенсации упущенной выгоды из-за создания дискриминационных условий в поисковой системе при помощи «колдунщиков» — обогащённых ответов. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель сервиса. Претензию направили «Яндексу» 20 сентября.
- Гендиректор «Кассир.ру» заявил, что 2018-го по 2021 год с помощью «колдунщиков» «Яндекс Афиша» переманивала потенциальных клиентов «Кассира.ру», что привело к оттоку пользователей сервиса.
- ФАС закрыла дело о «колдунщиках» в отношении «Яндекса» в мае 2022 года — сам спор шёл с 2020 года: тогда «Авито», «Циан», «Туту.ру» и другие пожаловались ведомству на виджеты в верхней части поисковой выдачи.
- В 2021 году служба обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске, но компания этого не сделала. После коллективного требования онлайн-сервисов исполнить решение ФАС завела дело — компании грозил оборотный штраф.
- В январе 2022 года стороны заключили мировое соглашение. С ним не согласился билетный оператор «Кассир.ру» и подал две кассационные жалобы — в феврале и апреле — но обе отклонили. Сервис считает, что соглашение не учитывает его интересы. Другие компании утверждают, что оно решило все спорные вопросы, а «Кассир.ру» вышел из него сам.
- По словам опрошенных изданием юристов, сервис может подать в суд на «Яндекс», доказывать дискриминацию не придётся. Но нужно будет доказать в цифрах процент оттока пользователей — и подтвердить, что он произошёл именно из-за «колдунщиков», а не по какой-то другой причине. А чтобы обосновать сумму, потребуется много документов, финансовая аналитика и проведение экспертизы.
1433 просмотров
А из самого Кассир.ру в случае отмены концерта - деньги хрен выбъешь.
Мне до сих пор не отдали за отмененный концерт Ленни Кравица 2020 года
Ну они то всегда ни при чём... "Мы только витрина" - разбирайтесь сами напрямую...
Я предлагаю не судиться. Пусть мобилизуют сотрудников офисов Яндекса и Кассир.ру и пусть бьются на поле боля. Кого больше останется тот и победил
Кто такие колдунщики????
Колдунщик — специальный модуль выдачи поисковых систем «Яндекса» и Google, задача которого — давать точный и ёмкий ответ на запрос пользователя прямо на странице с результатами поиска, избавляя его от необходимости искать информацию по ссылкам.
Хитровыебанеый проприетарный алгоритм пропихивающий в топ тех, кто больше платит.
Рекламные и информационные виджеты в любом поисковике.
Отображаются перед результатами поиска сверху и/или справа если позволяет размер экрана.
Те, кто мобилизацию объявил при падающей экономике и переполненной росгвардии
То есть причина конечно не в ущербности сервиса Кассир ру?
понятно что ничего не понятно
Ох уж эти Яндексовские колдунщики.