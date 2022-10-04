Право
Уполномоченный магнит

Суд оштрафовал Twitch и TikTok на 7 млн рублей Статьи редакции

Первую компанию — за «фейки» о «спецоперации», вторую — за «пропаганду ЛГБТ».

  • TikTok оштрафовали на 3 млн рублей — за «пропаганду ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях». Протокол составили на основании заявлений Росмолодежи, которые организация направила Роскомнадзору.
  • Twitch получил штраф на 4 млн рублей — за отказ удалять интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Это уже второй штраф по такой причине — в августе из-за интервью с Арестовичем сервис оштрафовали на 3 млн рублей.
  • Кроме того, как пишет ТАСС, Twitch грозят ещё два штрафа на 8 млн рублей за отказ удалить «недостоверные сведения о проведении “спецоперации” в Украине».

#новость #tiktok #twitch

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22 комментария
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 Илья Волочков

А то, что стримеры уже годами рекламируют казино, втягивая в этой дело наивных детишек и лудоманов, кончено же, всё равно. Все истории стримов есть, но никого не привлекают к ответственности.

А как про "Украину" что-то показали, так скорее штрафовать. Вот она, забота о детях и гражданах РФ со стороны РКН...

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Aza Dzi

Все просто - на казино можно заработать деньги с невинных детишек, а на пропаганде ЛГБТ - нет 😂
(шутка если что :)

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Сергей К

Не то чтобы я верил в "пропаганду ЛГБТ", но на продвижении этой культуры вполне можно заработать, как и на чем угодно в принципе. Мерчандайз, творчество на эту тематику и тд. Просто казино это проверенный десятилетиями способ, вот только его Твич вроде уже собрался блокировать.

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Влад Светлый

В российском законодательстве существует запрет на "радикальный феминизм"? Там хоть есть определение, что это такое?

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Andrey Barkov

Даже если и нет такого, они просто быстренько нарисуют, как обычно и бывает

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Вадим Д.

Слабаки и дешёвки. Где гугловский размах? Где триллионы, втекающие в бюджет страны?

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Евгений Широков

В бюджет страны?

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Сексорцист Милфхантерович

Бюджет?

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Dr. Smith

страны? бюджет есть только у правительства

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Вадим Д.

Я не указал какой и через чьи карманы.

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Предметный бокал

Это шаг доброй моли

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Васисуалий Лоханкин

Добьются того, что все такие компании закроют юрлица в России.

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Сексорцист Милфхантерович

Дрочерам на советский союз однозначно понравится эта киллер фича.

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Слегка Придурковатый

Есть список неискаженных представлений о традиционных сексуальных отношениях? Друг интересуется.

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Дарья Смолякова

Господи, вот они тупые. Вы же сразу можете по российским законам Ликвидировать тик ток и твитер. Результат правда такой же будет, как от штрафов.

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Aza Dzi

Мне кажется, если в России у детей перестанет открываться тикток, то грядут подростковые митинги с размахом побольше, чем в день ареста Навального 😂

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Сексорцист Милфхантерович

Лол, пих-пох то за что, китайцы братушки как отреагировали?

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Предметный бокал

Их реакция:

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eclipse

Ну всё ждите падение тик ток он не переживëт штраф в такую сумму

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Aza Dzi

Тикток? Не переживет штраф? В 3 миллиона?
Вы что)

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Alexandr Robell

Объясните, пожалуйста, недалёкому (мне), каким образом происходит процесс штрафа российским судом иностранной стриминговой компании? Спасибо

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Дарья Смолякова

Никак. Фактически штраф никто не платит, не Букинг, не Гугл, все что могут приставы, арестовать счета в российских банках, если они есть, а обычно их нет или банк добрый, перед арестом дает возможность вывести деньги.

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