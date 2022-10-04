Право
Светский глобус

Группа представителей «Тинькофф» подала коллективный иск после снижения зарплат весной Статьи редакции

В банке утверждают, что доходы представителей упали из-за кризиса, но осенью они должны восстановиться.

  • 22 человека пытаются в суде Москвы признать трудовыми заключённые с банком договоры гражданско-правового характера (ГПХ), пишет РБК со ссылкой на иск. Его подлинность подтвердил представитель инициативной группы, которая готовила обращение.
  • По словам истцов, причина иска — «систематическая невыплата» с весны 2022 года части зарплат представителям банка, которые развозят клиентам карты, документы и так далее.

В чём претензия истцов

  • Согласно заявлению, с марта по август 2022 года не менее 3500 представителей «Тинькофф», работающих по договорам ГПХ, стали получать в среднем на 40% меньше за тот же объём работы.
  • Иск касается формата трудовых отношений, хотя в самом заявлении об этом не говорится. В частности, согласно иску, «Тинькофф» заключил с сотрудниками договор присоединения на выполнение работ — без указания сроков и конкретного результата.
  • Но деньги за работу выплачивали дважды в месяц в одни и те же промежутки в течение двух лет, а часть работников с теми же обязанностями работают по трудовым договорам. За несоблюдение графика предусмотрены штрафы, говорят истцы.
  • Они просят суд установить факт трудовых отношений с банком с даты начала работы, обязать банк заключить трудовые договоры и внести записи в их трудовые книжки. Адвокат истцов Евгений Карякин отметил, что признание отношений трудовыми даст сотрудникам, в частности, гарантии минимальной оплаты труда.

Что ответили в «Тинькофф»

  • Формат ГПХ связан со спецификой работы представителей, сообщили в «Тинькофф». Он позволяет «гибко и удобно взаимодействовать с банком, например, выбирать удобное время работы». «Такой порядок взаимодействия определён законом, мы открыто сообщаем о таком порядке сотрудничества кандидатам», — добавили в пресс-службе.
  • Там отметили, что за февраль 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге средняя выплата составляла свыше 70 тысяч рублей, в других регионах — около 60 тысяч. Доход зависит от количества встреч, их сложности и качества работы (отзывы, пунктуальность и так далее).
  • При этом с марта по май 2022 года «нагрузка и сложность встреч для представителей снизилась»: это связано с кризисом, в результате которого банки снизили кредитование россиян. «Тинькофф» не увольнял людей и позволил каждому представителю продолжить зарабатывать, «пусть и меньшие суммы из-за снизившейся по объективным причинам нагрузки», добавили в банке.
  • По его оценке, доход представителей упал на 20% в этот период, были и технические проблемы с выплатами, но сейчас долгов перед работниками нет. В банке рассчитывают, что с октября доходы работников будут сопоставимы с февральскими, потому что осень — «традиционно высокий период».

#новость #тинькофф

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38 комментариев
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 Вася Пражкин
стали получать в среднем на 40% меньше за тот же объём работы

Знаменитая тинькофская комиссия?

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Кремлевский Данила

/*
Дай-ка я присяду к твоему верхнему комментарию чтоб меня видно было.
*/

не менее 3500 представителей столкнулись…

А вот интересно, если в обычном районном отделении обычного банка сидит человек ≈10–15,
И если бы тинёк пошел путем таких отделений, то это сопоставимый штат получился бы?

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Цкуро Бесцветный

Если отделение работает с 10 до 20 без выходных, можно смело ваши 10-15 увеличить до 15-25 на отделение. Т.к. число в конкретный день ниже общего числа сотрудников (у кого-то выходной, у кого-то отпуск и т.д.)

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Кремлевский Данила

Ну вот 3500, это сколько отделений получилось бы?

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Цкуро Бесцветный

3500/25 = 140. Ну на Москву с областью хватило бы.)))

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Евгений Ивашинко

хахахаха

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Сексорцист Милфхантерович

Просим понимания.

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Евгений Беленький

По отработанной схеме двигаются)

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Евгений Шерстюк

Значит все мои данные сверяет, заполняет, фотографирует какой-то левый человек? И закон о (обработке) персональных данных тоже непонятно как исполняется?! Можно нам тоже тогда в суд на тинькофф подать?)

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Цкуро Бесцветный

Вы перед получением карты акцептируете соглашение об обработке ПД, если удосужитесь хоть раз его открыть - увидите, что отдаете их неограниченному кругу лиц, обозначенных как Контрагенты банка)))

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Вася Пражкин

Почему левый, у него договор с банком есть.

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Maxim Petrukhin

Именно. Просто в штат взять жаба душит.

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Мурад Муртазалиев

Оказывается тинек грабит не только своих клиентов, но и сотрудников

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Вадим Д.

Тинькофф просто в очередной раз выдавливает выгоду из всего, до чего может дотянуться.

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Павел Разорвин

Шансов мягко говоря много, т к присутствуют все признаки трудового договора, + ежемесячные выплаты это точно не ГПХ, ГПХ это разовые услуги и разовые выплаты а тут и график и одна и та же работа!
Как бы Тинькоф не пытался уйти от ответственности ему это не удасться и налоговая кстати тоже такой шанс не упустит!

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Вадим Д.

Ну так ГПХ может продлеваться и перезаключаться, мои знакомые так работают довольно долго, правда они как раз в штат не хотят.

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Maxim Petrukhin

Доказывается как два пальца, практики вагон.

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Цкуро Бесцветный

ГПХ выгоден работодателю, т.к. при той же выплаченной з/п он при этом не платит отчисления в ПФР и соцстрах.
А у сотрудника соотв-нно не идет пенсионный стаж, нет выплат по больничному.

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Вадим Д.

Я понимаю, но моим знакомым удобно именно так работать, так уж у них обстоятельства сложили. Я не говорю, что это всем подойдёт.

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Michael Ivonin

Вы ошибаетесь. По ГПХ платят и НДФЛ, и соцвзносы, и стаж идёт при должном объеме работ. Не платят по ГПХ только взносы на травматизм. От соцвзносов работодатель освобождён только в том случае, если человек является самозанятым.

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M-S-R

стаж не идёт и в пенсионный отчислений нет. Стаж по трудовой считается

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Alex

у него самый большой ROE среди банков, поэтому ребята в этом плане молодцы.

Вообще странно на vc видеть обвинение "в очередной раз выдавливает выгоду из всего, до чего может дотянуться". Это же принцип коммерческой компании. Можете еще отчеты их посмотреть - у них растет количество пользователей.

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Владимир Кузнецов

"у них растет количество пользователей" - а почему оно должно падать? кто то что ли поедет расторгать договор?
я деньги все вывел, картами больше не пользуюсь, счет висит почти пустой.

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Саша Ефимов

Ну так зайди в приложение и расторгни договор

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Mista

Шансов как раз много. Ежемесячные выплаты это уже признак трудового договора. А там еще и штрафы похоже в договоре прописаны.

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Daniel de Lion

Надо признать, что это уже не Тинькофф, а Потанинофф

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Aleksey Danilin

Вроде бы давно он уже не Тинькофф толком

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Свиридова Наталья

Бегите с этого говно банка. Отжали банк и сделали из него помойку

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Alex

Если судить по таймингу:
с основания по текущий момент - банк работает через представителей (которые не могут быть сотрудниками банка по законодательству)
с марта по май - снизилась нагрузка
май - банк продали
по август - возвращали долги
сентябрь - текущий момент - сообщают о возрастании нагрузки и прежних выплатах

Вы точно сделали правильный вывод?

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ВК

А в какой банк посоветуете?

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Армен Арзуманян

Странно...Перед тем как публично заявлять о нарушениях трудового законодательства, в виде не выплаты заработной платы правильнее было бы установить факт трудовых отношений и будет ли он установлен никому не известно... Не выплачивать за грубое нарушение, а вот обвинять в этом кого то с кем на данный момент не установлен факт трудовых отношений с моей точки зрения не этично как минимум. Я не в коем случае не заступаюсь, а просто о ситуации в целом.

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Anna Francis

Вся экосистема тинькова валится камнем вниз, включая управление 29-м сентября - аварией, отрубившей абонентам связь, на тинькоф мобайле

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Сексорцист Милфхантерович

Банк для спецпредложений :^

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Сексорцист Милфхантерович

Эх, Тинькофф, когда-то ты был лучшим :(

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Свиридова Наталья

А стал худшим.

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Vladimir Kushnarev

Была уже такая же новость некоторое время назад, с тех пор ничего не изменилось? Кто адвокат?

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S8dAS

"на 40% меньше"
в харю швырнули все эти карты и хлопнули дверями

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Никита Климанов

Контора pidoorасов снова зафейлила, спешите видеть

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