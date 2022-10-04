Туриндустрия попросила Ростуризм об отсрочках от мобилизации для сотрудников — «Ведомости» Статьи редакции
В списке повара, врачи, инженеры-взрыватели и техники.
- С просьбой о «бронях» обратился глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо. РСТ предупреждал, что подготовит обращение, ещё 30 сентября.
- В письме Уманский призвал освободить «высококвалифицированных [управленцев]» — генеральных, операционных и финансовых директоров, а также глав департаментов. По его словам, впервые за долгие годы эти ключевые позиции стали чаще занимать россияне, а не иностранцы.
- Вдобавок к менеджерам он попросил не призывать «уникальных и узких специалистов, заменить которых будет сложно». В качестве примеров упомянул шеф-поваров, врачей санаторно-курортных комплексов, техников канатных дорог, инженеров по проведению лавинных работ на горнолыжных курортах.
- Директор юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов отмечает: в туристической отрасли и без мобилизации наблюдается нехватка квалифицированных кадров — в транспорте, среди инженерного состава гостиниц и природных парков, а также работников ресторанов. И заместить призванных действительно будет трудно.
- Бизнес также несёт ответственность перед клиентами и контрагентами, говорит исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова. И если у крупных компаний, считает она, ещё есть шансы справиться даже при мобилизации части сотрудников, то у индивидуальных предпринимателей их меньше — «передать по доверенности такой бизнес невозможно».
- 27 сентября 2022 года Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Для этого надо иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующих организациях в сфере информации». Ведомство предлагало включить и руководителей таких компаний в список для «брони».
- Так как не все специалисты попадают под формальные критерии, об отсрочках в официальных письмах правительству просили ИТ-фирмы, в том числе с госзаказами, производители электроники, авиакомпании, фитнес-клубы, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также другие деловые объединения и агропромышленный комплекс.
- 4 октября стало известно, что власти разработали дополнительные меры поддержки для мобилизованных бизнесменов — это две недели отсрочки и сохранение статуса собственника.
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Пора уже прямо признать, что никакая профессия на войну ехать не хочет.
Пора понять, что надо прекратить использовать чужие жизни для своей несбывшееся мечтой и прекратить всю эту хуйню.
Иван Грозный, чем вы недовольны? Вы считаете, что надо продолжать войну? Если так, почему вы сидите на диване и не уходите воевать?
Даже военные
Нужна отсрочка, я инструктар по лыжам, скоро сезон. У меня очень тяжелая и опасная работа. Путин, помоги
Кто последний попросит об отсрочке - тот и поедет в мобилизацию
Детский сад
проблемы на 2019 год
Если они так сильно хотят воевать, то никто не против, чтоб они сами пошли воевать. На передовую господа, скатертью дорога!
Тут без передовой вырождение нации в цифрах)
+ СВО и мобилизация = Доля
Имбицилам пох. Можем повторить, победа будет за нами, за Дедов.
У меня дед воевал во ВОВ он вообще, ВООБЩЕ мне ничего не расказывал за войну - видать так досталось за полтора его года службы ( год себе приписал, судя по его военнику, ранело под Ржевом, орден Красной Звезды), + мамина тетя в блокаду в Ленинграде пережила - слово "война" это табу в семье было.
Уёбки сука - СВО.
Прально! Давайте освободим от мобилизации: тренеров фитнес клубов, инструкторов горнолыжных курортов, менеджеров туристических компаний, продакт-менеджеров, дизайнеров, маркетологов, pr-менеджеров, доставщиков, барист, барменов, диджеев, маникюрщиков, админов развлекательных пабликов ВК, популярных ютуб блогеров, сеошников, журналистов, бизнес-тренеров, диетологов, психологов, имиджмейкеров, риелторов, фотографов...
Пусть по мобилизации идут: ученые, врачи, учителя, преподаватели ВУЗов, инженера, пожарные, спасатели, рабочие заводов и сельского хозяйства...
Нет, освободить всех от мобилизации! Все хотят мира, строить и благополучия своей семьи и страны.
Чет Украина никого не освободила от мобилизации-там не хотят мира строить и благополучия?Или там хотят победить в войне?
Какой-то сюр
ладно туризм - в группе отбывающих из рф уже сообщения что рейс задерживают из за того что пилот не прошел паспортный контроль.
Сидеть и ждать, когда заберут. Отважные люди.
Короче у всех бронь кроме тебя Вася! 😂😂😂