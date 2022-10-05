Право
Виртуальный коктейль

Книжный союз попросил Минпромторг об отсрочках от мобилизации для полиграфистов Статьи редакции

В организации опасаются, что если призовут хотя бы часть сотрудников — это приведёт к простоям или даже полной остановке работы типографий.

  • В письме от Российского книжного союза (РКС) его глава Сергей Степашип просит главу Минпромторга Дениса Мантурова об отсрочках для сотрудников полиграфической отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо. Его подлинность подтвердили в РКС, Минпромторг его пока не получил.
  • Согласно документу, кризис в сегменте книжной полиграфии «достиг крайней точки» — острый дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций в 2022 году усилились санкциями со стороны поставщиков оборудования и запчастей.
  • В 68% типографий работает около 15 человек в штате, большинство сотрудников в отрасли — мужчины в возрасте до 39 лет, которые могут подлежать мобилизации. А на подготовку специалиста требуется от полугода до года.
  • Если мобилизуют военнообязанных сотрудников первой категории запаса, это приведёт к частичным остановкам производства и «снижению выпуска продукции как минимум вдвое». Если всех — в большинстве предприятий остановится производство.
  • 27 сентября 2022 года Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Для этого надо иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующей организации в сфере информации». Ведомство предлагало включить в список для «брони» и руководителей таких компаний.
  • Так как не все специалисты попадают под критерии, об отсрочках правительство просили ИТ-фирмы, в том числе с госзаказами, производители электроники, авиакомпании, фитнес-клубы, РСПП, а также другие деловые объединения, агропромышленный комплекс и туриндустрия.
  • 4 октября «Ведомости» сообщили, что правительство разработало меры поддержки для мобилизованных бизнесменов — в том числе две недели отсрочки, сохранение статуса собственника, особый порядок увольнения сотрудников при призыве руководителя и другие.

#новость #мобилизация

1687 просмотров
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18 комментариев
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 Roman

"Да кому она нужна, ваша полиграфия, всё давно онлайн" бабка.jpg

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Denis Kostin
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Сексорцист Милфхантерович

И эта бабка частично права.

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Последний Шанс

Давайте всем отсрочки. Любая законная работа нужна

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Сексорцист Милфхантерович

Либо отсрочки всем, либо мобилизация всех. Что же выберет МО РФ. хм-м-м 🤔

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Quiz
на подготовку специалиста требуется от полугода до года

Ответ очевиден "бабы еще нарожают". Это не 5-10 лет, как в случае с высокотехнологичными отраслями и медициной.

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Оптимист

100% либо просто отменить мобилизацию и все

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Александр Моисеев

а вы оптимист

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Сексорцист Милфхантерович

Отменить войну и оставить территории после референдума в составе России. 🥰

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Aleksey Bobkov

А помирать тогда кто будет?

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Вадим Д.

В другое время можно было пошутить, что некому будет агит-листовки печатать, но сейчас за каждую отрасль серьёзные опасения. И так зависят чуть больше, чем полностью от импорта: сырьё, оборудование, запчасти, а тут ещё сотрудников могут увести и не конкуренты, а, возможно, насовсем.

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Случайные фотографии

Нет бумаги - не нужны полиграфисты

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Hex Jeans

Как же в современном мире без спам-листовок в почтовых ящиках. Стратегическая отрасль!

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Aleksey Bobkov

Полиграфисты были холопами, стали рабами

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Дмитрий Филиппов

Холопы вольную у Царя просят, нет уж, родился в России, страдай теперь. У нас особый путь. Мы русские, с нами Бог!
Ничего не забыл из того дерьма, чем нас кормили с 90-х?

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виктор сикрит

Жду просьбу от союза охранников

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Случайные фотографии
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Айрат Галиуллин

👀 😳

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