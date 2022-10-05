Книжный союз попросил Минпромторг об отсрочках от мобилизации для полиграфистов Статьи редакции
В организации опасаются, что если призовут хотя бы часть сотрудников — это приведёт к простоям или даже полной остановке работы типографий.
- В письме от Российского книжного союза (РКС) его глава Сергей Степашип просит главу Минпромторга Дениса Мантурова об отсрочках для сотрудников полиграфической отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо. Его подлинность подтвердили в РКС, Минпромторг его пока не получил.
- Согласно документу, кризис в сегменте книжной полиграфии «достиг крайней точки» — острый дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций в 2022 году усилились санкциями со стороны поставщиков оборудования и запчастей.
- В 68% типографий работает около 15 человек в штате, большинство сотрудников в отрасли — мужчины в возрасте до 39 лет, которые могут подлежать мобилизации. А на подготовку специалиста требуется от полугода до года.
- Если мобилизуют военнообязанных сотрудников первой категории запаса, это приведёт к частичным остановкам производства и «снижению выпуска продукции как минимум вдвое». Если всех — в большинстве предприятий остановится производство.
- 27 сентября 2022 года Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Для этого надо иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующей организации в сфере информации». Ведомство предлагало включить в список для «брони» и руководителей таких компаний.
- Так как не все специалисты попадают под критерии, об отсрочках правительство просили ИТ-фирмы, в том числе с госзаказами, производители электроники, авиакомпании, фитнес-клубы, РСПП, а также другие деловые объединения, агропромышленный комплекс и туриндустрия.
- 4 октября «Ведомости» сообщили, что правительство разработало меры поддержки для мобилизованных бизнесменов — в том числе две недели отсрочки, сохранение статуса собственника, особый порядок увольнения сотрудников при призыве руководителя и другие.
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"Да кому она нужна, ваша полиграфия, всё давно онлайн" бабка.jpg
И эта бабка частично права.
Давайте всем отсрочки. Любая законная работа нужна
Либо отсрочки всем, либо мобилизация всех. Что же выберет МО РФ. хм-м-м 🤔
Ответ очевиден "бабы еще нарожают". Это не 5-10 лет, как в случае с высокотехнологичными отраслями и медициной.
100% либо просто отменить мобилизацию и все
а вы оптимист
Отменить войну и оставить территории после референдума в составе России. 🥰
А помирать тогда кто будет?
В другое время можно было пошутить, что некому будет агит-листовки печатать, но сейчас за каждую отрасль серьёзные опасения. И так зависят чуть больше, чем полностью от импорта: сырьё, оборудование, запчасти, а тут ещё сотрудников могут увести и не конкуренты, а, возможно, насовсем.
Нет бумаги - не нужны полиграфисты
Как же в современном мире без спам-листовок в почтовых ящиках. Стратегическая отрасль!
Полиграфисты были холопами, стали рабами
Холопы вольную у Царя просят, нет уж, родился в России, страдай теперь. У нас особый путь. Мы русские, с нами Бог!
Ничего не забыл из того дерьма, чем нас кормили с 90-х?
Жду просьбу от союза охранников
👀 😳