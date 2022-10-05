Минцифры уточнило детали нового порядка аккредитации ИТ-компаний Статьи редакции
Главное из вебинара главы ведомства Максута Шадаева.
- Индивидуальные предприниматели не могут претендовать на аккредитацию. Получить её вправе только «полноценные юрлица».
- Крупные фирмы с большим штатом разработчиков могут зарегистрировать профильные ИТ-дочки — налоговая не будет рассматривать это как «искусственное дробление бизнеса» (скорее всего, речь о компаниях, в которых ИТ-направление приносит менее 30% выручки из-за наличия множества других бизнес-ответвлений — vc.ru).
- Для стартапов разработан отдельный порядок аккредитации, напомнил Шадаев. Доказать статус стартапа можно, попав в региональный реестр. Пока он есть только в Москве, поэтому предоставить выписку должны только московские компании, остальным достаточно соответствовать формальным требованиям. Но Минцифры попросит все регионы запустить свои собственные реестры в ближайшие два месяца — как способ верифицировать намерения ИТ-проектов.
- Ранее аккредитованные компании с любым косвенным госучастием пройдут переаккредитацию, если подтвердят соответствие другим новым требованиям, прямое участие при этом не должно превышать 50%. Новые организации получить аккредитацию с прямым или косвенным (50% и более) госучастием не смогут. Так ведомство хочет «стимулировать развитие частного коммерческого бизнеса».
- Документально подтвердить «профильный» доход и средние зарплаты необходимо до 1 июня 2023 года. В противном случае аккредитацию не выдадут или отберут, если уже выдали. Если компания зарегистрирована в 2021 году или ранее, нужна справка по доходам за 2021 год. Если в 2022-м — с момента её регистрации до подачи документов для аккредитации.
- Если ИТ-фирму аккредитовали до нового порядка — с уже неактуальным ОКВЭДом, она всё равно пройдёт проверку, не меняя код классификатора. Ряд допустимых ОКВЭДов при этом планируют расширить в ближайшее время: возможный список Шадаев надеется показать уже 6 октября.
- Фирмы, которые регулярно получают налоговые льготы как аккредитованные, переаккредитуют «автоматически» — ведомство запросит все нужные данные у налоговой. Но они всё равно должны отвечать новому порядку.
- Если зарплаты в компании ниже средних по региону или стране, она вправе апеллировать к регистрации своего продукта в реестре российского ПО. Тогда требование по выплатам учитывать не будут, а дата регистрации ПО значения не имеет. Глава Минцифры также напомнил, что сотрудники на ГПХ и декретной ставке не учитываются, и добавил: ведомству и так «с трудом удалось избежать средней отраслевой ставки».
- Если регистрировать в реестре российского ПО нечего, компания может поднять зарплаты до 1 июня 2023 года. В противном случае её лишат аккредитации. То же ждёт те фирмы, которые большую часть зарплаты выплачивают в виде дивидендов. Чтобы сохранить аккредитацию, им придётся изменить структуру выплат.
- Компании с официальным штатом из одного-двух человек могут получить аккредитацию, но их, скорее всего, выделят в отдельный список и поставят на контроль — чтобы убедиться, что это не способ уклониться от проверок и мобилизации, а рабочая структура бизнеса, который выпускает полезные ИТ-продукты.
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"Нет выручки - нет аккредитации" - сказал Минцыфры.
"Нет аккредитации - нет айтишников" - сказали айтишники, вылетая в Турцию.
Нету ручек, нет конфетки.
Люди бегают из стороны в сторону под каждое движение брови бюрократа
Ага, надоело быть хомяком в многомерном пространстве, который вроде бы бежит куда хотел, но непременно оказывается в двух пальцах от жопы
Кароч, если вы ИПешечка, то вы в пролете. Стартап не в Москве - вы в пролете. Кодер, но меньше 30% выручки приходится на ИТ - вы в пролете. Несоответствие зарплаты или непрофильные доходы - вы в пролете. Ну и далее по списку.
А если честно, Максут Игоревич - один из немногих людей, которые дают возможность на законных основаниях решить серьезные проблемы, появившиеся в жизни мужчин от 18 до 65 лет. Да, это бюрократия, да, это куча бумаг и инстанций, да, многие вопросы не проработаны. Но он делает то, что может, там, где может. За что ему и сотрудникам Минцифры спасибо.
пысы. Вот никогда бы не подумал, что буду писать что-то подобное про госорган, особенно после длительных дискуссий с приверженцами либертарианских идей, но как есть.
Наоборот для стартапов не в Москве не нужна даже выписка
Лучше б он табакеркой вовремя е**нул.
Не совсем так. Если я ИПешечка - то в пролете мобилизация. Не для того я с нуля 7 лет поднимал бизнес, чтобы по щелчку пальцами всё закрыть, лишиться прибыли и лишить работы 13 человек. Оформленных, заметим, по трудовым договорам. И всё это в обмен на сомнительные перспективы пойти поубивать украинцев. Среди которых отец и мачеха моей жены. Отличный план, надежный блять, как швейцарские часы.
В правительстве ёбнутые, если этого не понимают. Пора менять законы для ИП.
Хватит лизать этому Шадаеву, что тут что на Хабре - одно и то же🤮
Ну не сделаете вы из него Шиндлера, как не пытайтесь.
Список - не тот, да и сам человек - тоже.
Вся эта имитация бурной деятельности закончится тем, что вас забреют в голозадые войска, а Максут привычно разведёт руками (почитайте нытьё этого поца, про то, что есть Минобороны, а есть он - маленький чиновничек): «ну не шмогла я, не шмогла!».
Если ты - айтишник (хотя и не только лишь), то единственный вопрос, на который нужно дать себе ответ ПРЯМО СЕЙЧАС: - какого хера ты всё ещё находишься в РФ?
Аккредитация в сделку не входила
Да все, меняйте что хотите, делайте, что хотите. Это уже никому не интересно больше.
Какие же клоуны. Столько условий вводится, потом меняется.
Чинуши это тормоза
"Компании, у которых нет выручки, получить аккредитацию не могут."
Разве формулировка была такая?
Те новые ООО - стартапы, которые откроют буквально сейчас, не будут иметь выручки совсем. Максут, по-моему, объяснил, что аккредитоваться можно будет и без выручки в моменте, но через "квартал" нужно будет показать, что она уже какая-то есть, как раз.
Поправьте, если я ослышался.
привет! это абсолютно точно цитата, я не могла настолько спятить, но стартапов она не касалась. точный вопрос я сейчас не припомню, но он звучал как половина других, мол, мы хорошие, но у нас деняк нет, дашь аккред? а так добавила уточнение в текст, чтобы никого не пугать 🦧
Это Максут Шадаев. Если у вас нет выручки и вам меньше трёх лет, велкам но с зарплатой выше средней по РФ или по региону регистрации. Только для Москвы нужна выписка из реестра стартапов. Для других регионов (у которых этих реестров пока нет) это не требуется. Но это условие слетает как только компании исполняется три года с момента регистрации.
оперативно :) теперь совсем понятно. спасибо.
про "не стартапы" - да. ну теперь выглядит менее страшно 💪 хотя заголовок все равно кликбейтовый
Да, а потом удивляются - напугать/ хайпануть - оч жалко что так
друзья, ну прямая же цитата, было бы видео — нашла бы таймкод, но с тем, что вне контекста звучит она не очень, а точнее совсем нехорошо, согласна. удалила, чтобы не буллили за хайп!
Это цитата была на вопрос компании - дословно не помню, нам больше 3 лет, выручки нет, занимаемся внутренними разработками для материнской компании. Можно получить аккредитацию?". Я сказал нет выручки нет аккредитации имея ввиду данный конкретный случай. Компании больше 3 лет!!!
Максут, а, может, еще подскажете чуть пониже в другой ветке, где средние зарплаты по стране и региону проверять? 🫡
По данным Росстата, это написано в Положении: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010005
Там не о выручке идет речь, а о доходах.
ага
Он что-нибудь сказал о том, занафига требуется раскрывать налоговую тайну?
Чтобы мы данные могли проверить - в противном случае у нас нет права получать от ФНС подтверждения выручки и средней зарплаты по компании
Максут Игоревич, здравствуйте!
Спасибо за неравнодушие.
Сведения о выручке (а также о доходах) не составляют налоговую тайну (пп. 10 п. 1 ст. 102 Налогового кодекса), они раскрываются в ГИРБО.
Сведения о средней зарплате по каким налоговым документам будут рассчитывать? Достаточно ли будет согласия на признание общедоступными сведений, содержащихся только в расчете по страховым взносам (код 10035), или нужно предоставлять согласие на раскрытие вообще всех сведений, включая те, которые не имеют отношения к расчету средней зарплаты и выручки?
Гнида предательская, только своих чинух выгораживает, которые к госконтрактам присосались.
Меня больше заинтересовало вот это:Ранее аккредитованные компании с любым косвенным госучастием пройдут переаккредитацию, если подтвердят соответствие другим новым требованиям, прямое участие при этом не должно превышать 50%.
А как же Сбер и прочее? Неужели им грозит переаккредитация? Неужели у них есть шанс её не пройти?))
Или тут про что-то другое ?
Сбер еще в июле лишили аккредитации.
https://www.forbes.ru/tekhnologii/473225-mincifry-isklucilo-sber-i-tin-koff-iz-spiska-it-kompanij
Вот так новость! А Сбер в своих вакансиях указывает как преимущество "Работа в аккредитованной компании" - не во всех, но мне попадались такие.
Скорее всего, у него есть аккредитованная дочерняя компания, таким можно пройти переаккредитацию.
А где смотреть средние ЗП по региону и стране?
пускай меня поправят подкованные комментаторы, но, возможно, у росстата?
https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
Самое забавное, что у Росстата сведения не средние по региону, а средние по тем, кто сдает туда формы статистического наблюдения (крупный бизнес).
Деайтизация России руками чинуш.
Такъ победимъ!
nice news