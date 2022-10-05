«Нет выручки — нет аккредитации»: Минцифры уточнило детали нового порядка аккредитации ИТ-компаний Статьи редакции
Главное из вебинара главы ведомства Максута Шадаева.
- Индивидуальные предприниматели не могут претендовать на аккредитацию. Получить её вправе только «полноценные юрлица».
- Крупные фирмы с большим штатом разработчиков могут зарегистрировать профильные ИТ-дочки — налоговая не будет рассматривать это как «искусственное дробление бизнеса» (скорее всего, речь о компаниях, в которых ИТ-направление приносит менее 30% выручки из-за наличия множества других бизнес-ответвлений — vc.ru).
- Для стартапов разработан отдельный порядок аккредитации, напомнил Шадаев. Доказать статус стартапа можно, попав в региональный реестр. Пока он есть только в Москве, поэтому предоставить выписку должны только московские компании, остальным достаточно соответствовать формальным требованиям. Но Минцифры попросит все регионы запустить свои собственные реестры в ближайшие два месяца — как способ верифицировать намерения ИТ-проектов.
- Ранее аккредитованные компании с любым косвенным госучастием пройдут переаккредитацию, если подтвердят соответствие другим новым требованиям, прямое участие при этом не должно превышать 50%. Новые организации получить аккредитацию с прямым или косвенным (50% и более) госучастием не смогут. Так ведомство хочет «стимулировать развитие частного коммерческого бизнеса».
- Документально подтвердить «профильный» доход и средние зарплаты необходимо до 1 июня 2023 года. В противном случае аккредитацию не выдадут или отберут, если уже выдали. Если компания зарегистрирована в 2021 году или ранее, нужна справка по доходам за 2021 год. Если в 2022-м — с момента её регистрации до подачи документов для аккредитации.
- Если ИТ-фирму аккредитовали до нового порядка — с уже неактуальным ОКВЭДом, она всё равно пройдёт проверку, не меняя код классификатора. Ряд допустимых ОКВЭДов при этом планируют расширить в ближайшее время: возможный список Шадаев надеется показать уже 6 октября.
- Фирмы, которые регулярно получают налоговые льготы как аккредитованные, переаккредитуют «автоматически» — ведомство запросит все нужные данные у налоговой. Но они всё равно должны отвечать новому порядку.
- Если зарплаты в компании ниже средних по региону или стране, она вправе апеллировать к регистрации своего продукта в реестре российского ПО. Тогда требование по выплатам учитывать не будут, а дата регистрации ПО значения не имеет. Глава Минцифры также напомнил, что сотрудники на ГПХ и декретной ставке не учитываются, и добавил: ведомству и так «с трудом удалось избежать средней отраслевой ставки».
- Если регистрировать в реестре российского ПО нечего, компания может поднять зарплаты до 1 июня 2023 года. В противном случае её лишат аккредитации. То же ждёт те фирмы, которые большую часть зарплаты выплачивают в виде дивидендов. Чтобы сохранить аккредитацию, им придётся изменить структуру выплат.
- Компании с официальным штатом из одного-двух человек могут получить аккредитацию, но их, скорее всего, выделят в отдельный список и поставят на контроль — чтобы убедиться, что это не способ уклониться от проверок и мобилизации, а рабочая структура бизнеса, который выпускает полезные ИТ-продукты.
- Компании, у которых нет выручки, получить аккредитацию не могут.
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А где смотреть средние ЗП по региону и стране?