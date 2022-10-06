Автодилеры попросили Минпромторг об отсрочках от мобилизации для сотрудников Статьи редакции
Без них некому будет проводить техосмотры и ремонтировать автомобили, а это приведёт к росту случаев ДТП.
- С соответствующим письмом к ведомству обратилась ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД), пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо. В Минпромторге подтвердили, что получили и рассмотрят документ.
- Ассоциация попросила бронь для сотрудников с высшим образованием и дополнительной подготовкой, отвечающих за ремонт, техосмотр и обслуживание автомобилей. Без них работа «будет парализована полностью». На дорогах вдобавок ко всему участятся случаи ДТП, но скорость реагирования экстренных служб при этом будет ниже, а это — угроза «жизни и здоровью граждан», говорится в документе.
- Один крупный московский автодилерский холдинг, по словам источника, уже лишился 5,5% специалистов, а если потеряет 12% — будет вынужден отменять записи на техобслуживание. Источник также отмечает цепной характер ситуации: по его словам, когда сотрудник получает повестку и увольняется, двое его ближайших коллег тоже уходят, чтобы избежать повестки по месту работы. В другом холдинге повестки пришли примерно 2% коллектива в 1500 человек — и ещё 2% намерено взяли отпуск.
- В региональных центрах, как сообщают знакомые с ситуацией собеседники «Ведомостей», картина другая. На одном из таких предприятий, например, работает 1340 человек и около 800 из них — военнообязанные. Но с 21 сентября повестки получило всего семь сотрудников — и те вернулись, так как «не соответствовали параметрам».
- После 24 февраля сервисные услуги стали пользоваться повышенным спросом, поскольку россияне меньше покупали новые автомобили. До этого ремонт и техобслуживание приносили 40-50% денег, сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков. Теперь показатель может доходить до 70-80%.
- Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что сервис был популярен всегда, но согласен, что проблема «существует» и может также привести к трудностям с выполнением обязательств по обслуживанию лизинговых автомобилей. Но тяжелее всего, по его словам, будет терять специалистов по электронике.
- 27 сентября 2022 года Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Нужно иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующей организации в сфере информации».
- Так как не все специалисты попадают под критерии, об отсрочках правительство просили ИТ-фирмы, в том числе с госзаказами, производители электроники, авиакомпании, фитнес-клубы, РСПП, другие деловые объединения, агропром, туриндустрия и книжный союз.
- 4 октября «Ведомости» сообщили, что правительство разработало меры поддержки для мобилизованных бизнесменов — это, помимо прочего, две недели отсрочки, сохранение статуса собственника, а также особый порядок увольнения сотрудников при призыве руководителя.
2408 просмотров
В очередь, сукины дети, в очередь! (с) Минобороны.
Вообще интересно получается:
- Объявленные цифры по резерву: 25 млн (я попробовал проверить по доступной статистике за вычетом тех кто не попадает под критерии и силовиков, цифра похожа на правду)
- Утекшие данные о планах по мобилизации: 1.2 млн человек или почти 5% от резерва
- Утекшие данные о тех кто уже попал под мобилизацию: 400 тыс
- Утекшие данные об уехавших после 21 сентября: до 1 млн или примерно в 2.5 раза больше чем уже мобилизованных (в статье указано в 2 раза)
Итого: можно ожидать потери рабочей силы на уровне 17.5% или примерно 4 - 4.5 млн человек за счет мобилизации и эвакуации.
Для сравнения, численность 14 городов-миллионников (без Москвы и Питера) в 2022 году составила 16.5 млн человек.
Автолюбителям тоже надо написать. Пешеходам надо написать. Любителям чая и кофе, пива и водки. Иначе их будет не хватать.
Кто систематически потребляет водку, должны получить отсрочку от армии. Потому как их мобилизация нанесет удар по ликеро-водочной промышленности.
Более того, по государству. Ибо люди пьющие и курящие заносят в казну больше всего бабла, т.к. акциз на эти виды товаров конский.
Вы так пишете как будто мобилизация это ок
!!! Ребята !!!!
Срочно вступайте в мою ассоциацию комментаторов в интернете, тоже об отсрочке попросим.
А то без нас и комментировать некому останется.
Поднимемся.
Я, как опытный комментатор, выношу тебе вотум недоверия, ибо твоя ассоциация - это фейк. Вот моя ассоциация - самая трушная.
Не верьте ему, верьте мне.
Не. Ты слегка придурковатый
Ты так говоришь, как будто это плохо.
в наше сложное для страны время, нет времени на "слегка". Надо быть в полной мере, до отказа, целиком и полностью придурковатым!
Уел, чертяка. Пойдёшь моим замом?
заметано!
У тебя голосов еще недостаточно для вынесения вотума, твоя попытка захвата провалилась
целая отрасль загнется
Этих барыг не жалко. Пусть хоть всем салоном забирают.
Сколько у нас просящих ведомств и ассоциаций оказывается))) им пора объединяться в РПВ (российское просящее ведомоство)
А на госуслугах сделать форму - челобитная царю.
было бы смешно если б не было так грустно
На фронт их всех ... Пусть там техосмотр танков делают ...
Предлагаю для сотрудников автодилеров отдельный батальон создать.
Тонировка и коврики для БМП - 200к
Защитная сеточка для артбатареи - 50к
Набор танковых дефлекторов - 100к
Страховка от тропических болезней - 400к/год
А кто брать откажется, пойдёт в штурмовой отряд. Пешком и с винтовкой Мосина.
Опасения отрасли понятны, но, учитывая существенное сокращение продаж авто, чем они планируют заниматься?
А очередь таких обращений велика и автодилеры явно не в самом верху списка.
Так это же просто просьба, никто не говорит, что на неё отреагируют положительно
Пытаются попасть в общий тренд?
Пытаются защитить работников от бесполезной смерти
Это понятно, конечно, я в самом начале об этом сказал. Просто конкретно эта отрасль вряд ли может рассчитывать на удовлетворение просьбы.
Пытаться лучше, чем не пытаться
Думаю, просто, пытаются поддержать свою сферу, лучше хоть что-то делать, чем не делать ничего
Все хотят показать свою значимость
Короче никому сво нинужна кроме мо
Завтра кто попросит ?
Вот этих вообще не жалко
Короче воевать поедут только ИП и самозанятые
Барыги решили отжать ништяков
Продажи стоят..
Так количество людей тоже уменьшается, все ок. Больше мобилизуют - меньше машин - меньше дтп
Назовите сферу бизнеса где еще не попросили отстрочку.
Госдума тоже бизнес.
Они себе уже издали указ об отсрочке на год с возможностью продления.
Вот про это и отписал.
Про ритуальщиков не слышал пока.
Ассоциация пекарей России следующая на очереди об отсрочке.
Шта?!!
Багыри ещё не заработали всех денег и просят ещё немного времени на это?
Дворники еще не просили?
Хотелось бы пожить спокойно...
Но, видно, как-нибудь потом
в целом тенденция понятна,все специальности важны и всем нужна отсрочка
.