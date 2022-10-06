Право
Полина Лааксо

Автодилеры попросили Минпромторг об отсрочках от мобилизации для сотрудников Статьи редакции

Без них некому будет проводить техосмотры и ремонтировать автомобили, а это приведёт к росту случаев ДТП.

  • С соответствующим письмом к ведомству обратилась ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД), пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо. В Минпромторге подтвердили, что получили и рассмотрят документ.
  • Ассоциация попросила бронь для сотрудников с высшим образованием и дополнительной подготовкой, отвечающих за ремонт, техосмотр и обслуживание автомобилей. Без них работа «будет парализована полностью». На дорогах вдобавок ко всему участятся случаи ДТП, но скорость реагирования экстренных служб при этом будет ниже, а это — угроза «жизни и здоровью граждан», говорится в документе.
  • Один крупный московский автодилерский холдинг, по словам источника, уже лишился 5,5% специалистов, а если потеряет 12% — будет вынужден отменять записи на техобслуживание. Источник также отмечает цепной характер ситуации: по его словам, когда сотрудник получает повестку и увольняется, двое его ближайших коллег тоже уходят, чтобы избежать повестки по месту работы. В другом холдинге повестки пришли примерно 2% коллектива в 1500 человек — и ещё 2% намерено взяли отпуск.
  • В региональных центрах, как сообщают знакомые с ситуацией собеседники «Ведомостей», картина другая. На одном из таких предприятий, например, работает 1340 человек и около 800 из них — военнообязанные. Но с 21 сентября повестки получило всего семь сотрудников — и те вернулись, так как «не соответствовали параметрам».
  • После 24 февраля сервисные услуги стали пользоваться повышенным спросом, поскольку россияне меньше покупали новые автомобили. До этого ремонт и техобслуживание приносили 40-50% денег, сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков. Теперь показатель может доходить до 70-80%.
  • Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что сервис был популярен всегда, но согласен, что проблема «существует» и может также привести к трудностям с выполнением обязательств по обслуживанию лизинговых автомобилей. Но тяжелее всего, по его словам, будет терять специалистов по электронике.
  • 27 сентября 2022 года Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Нужно иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующей организации в сфере информации».
  • Так как не все специалисты попадают под критерии, об отсрочках правительство просили ИТ-фирмы, в том числе с госзаказами, производители электроники, авиакомпании, фитнес-клубы, РСПП, другие деловые объединения, агропром, туриндустрия и книжный союз.
  • 4 октября «Ведомости» сообщили, что правительство разработало меры поддержки для мобилизованных бизнесменов — это, помимо прочего, две недели отсрочки, сохранение статуса собственника, а также особый порядок увольнения сотрудников при призыве руководителя.
Источник: Autonews

#новость #мобилизация

2408 просмотров
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48 комментариев
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 Слегка Придурковатый

В очередь, сукины дети, в очередь! (с) Минобороны.

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Quiz

Вообще интересно получается:
- Объявленные цифры по резерву: 25 млн (я попробовал проверить по доступной статистике за вычетом тех кто не попадает под критерии и силовиков, цифра похожа на правду)
- Утекшие данные о планах по мобилизации: 1.2 млн человек или почти 5% от резерва
- Утекшие данные о тех кто уже попал под мобилизацию: 400 тыс
- Утекшие данные об уехавших после 21 сентября: до 1 млн или примерно в 2.5 раза больше чем уже мобилизованных (в статье указано в 2 раза)
Итого: можно ожидать потери рабочей силы на уровне 17.5% или примерно 4 - 4.5 млн человек за счет мобилизации и эвакуации.
Для сравнения, численность 14 городов-миллионников (без Москвы и Питера) в 2022 году составила 16.5 млн человек.

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Вася Пражкин

Автолюбителям тоже надо написать. Пешеходам надо написать. Любителям чая и кофе, пива и водки. Иначе их будет не хватать.

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Сергей Немчинов

Кто систематически потребляет водку, должны получить отсрочку от армии. Потому как их мобилизация нанесет удар по ликеро-водочной промышленности.

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Слегка Придурковатый

Более того, по государству. Ибо люди пьющие и курящие заносят в казну больше всего бабла, т.к. акциз на эти виды товаров конский.

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vlad egorov

Вы так пишете как будто мобилизация это ок

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Рациональный Никита

!!! Ребята !!!!
Срочно вступайте в мою ассоциацию комментаторов в интернете, тоже об отсрочке попросим.
А то без нас и комментировать некому останется.

Поднимемся.

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Слегка Придурковатый

Я, как опытный комментатор, выношу тебе вотум недоверия, ибо твоя ассоциация - это фейк. Вот моя ассоциация - самая трушная.

Не верьте ему, верьте мне.

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Леонид Гнездилов

Не. Ты слегка придурковатый

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Слегка Придурковатый

Ты так говоришь, как будто это плохо.

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Valeratal Val

в наше сложное для страны время, нет времени на "слегка". Надо быть в полной мере, до отказа, целиком и полностью придурковатым!

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Слегка Придурковатый

Уел, чертяка. Пойдёшь моим замом?

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Valeratal Val

заметано!

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Рациональный Никита

У тебя голосов еще недостаточно для вынесения вотума, твоя попытка захвата провалилась

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Сергей Немчинов

целая отрасль загнется

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Black7

Этих барыг не жалко. Пусть хоть всем салоном забирают.

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Pic.jpg

Сколько у нас просящих ведомств и ассоциаций оказывается))) им пора объединяться в РПВ (российское просящее ведомоство)

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Сергей Немчинов

А на госуслугах сделать форму - челобитная царю.

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Стас Батурин

было бы смешно если б не было так грустно

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Инженер-душнила
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Турист Кубани

На фронт их всех ... Пусть там техосмотр танков делают ...

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Sendero

Предлагаю для сотрудников автодилеров отдельный батальон создать.

Тонировка и коврики для БМП - 200к
Защитная сеточка для артбатареи - 50к
Набор танковых дефлекторов - 100к
Страховка от тропических болезней - 400к/год

А кто брать откажется, пойдёт в штурмовой отряд. Пешком и с винтовкой Мосина.

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Вадим Д.

Опасения отрасли понятны, но, учитывая существенное сокращение продаж авто, чем они планируют заниматься?
А очередь таких обращений велика и автодилеры явно не в самом верху списка.

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Айрат Галиуллин

Так это же просто просьба, никто не говорит, что на неё отреагируют положительно

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Вадим Д.

Пытаются попасть в общий тренд?

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vlad egorov

Пытаются защитить работников от бесполезной смерти

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Вадим Д.

Это понятно, конечно, я в самом начале об этом сказал. Просто конкретно эта отрасль вряд ли может рассчитывать на удовлетворение просьбы.

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vlad egorov

Пытаться лучше, чем не пытаться

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Айрат Галиуллин

Думаю, просто, пытаются поддержать свою сферу, лучше хоть что-то делать, чем не делать ничего

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Pic.jpg

Все хотят показать свою значимость

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Alex Kul

Короче никому сво нинужна кроме мо

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Последний Шанс

Завтра кто попросит ?

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Qwerty54321

Вот этих вообще не жалко

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Озверевший Фукуяма

Короче воевать поедут только ИП и самозанятые

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Евгений Торанов

Барыги решили отжать ништяков

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Andrei Tsay

Продажи стоят..

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Михаил Величко

Так количество людей тоже уменьшается, все ок. Больше мобилизуют - меньше машин - меньше дтп

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Рациональный Никита

Назовите сферу бизнеса где еще не попросили отстрочку.

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Pavel Petel

Госдума тоже бизнес.

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Рациональный Никита

Они себе уже издали указ об отсрочке на год с возможностью продления.

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Pavel Petel

Вот про это и отписал.

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Слегка Придурковатый

Про ритуальщиков не слышал пока.

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Рациональный Никита

Ассоциация пекарей России следующая на очереди об отсрочке.

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Ияза Гара

Шта?!!
Багыри ещё не заработали всех денег и просят ещё немного времени на это?

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Pavel Petel

Дворники еще не просили?

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Benza

Хотелось бы пожить спокойно...
Но, видно, как-нибудь потом

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Donna Bauer

в целом тенденция понятна,все специальности важны и всем нужна отсрочка

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Аккаунт заморожен

.

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