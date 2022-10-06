«Дочка» Google в России подала иск к московским судебным приставам Статьи редакции
Детали разбирательства в карточке дела не приводятся.
- ООО «Гугл» подало в Арбитражный суд Москвы заявление «об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности», следует из картотеки дел. 4 октября 2022 года суд принял его к производству.
- Ответчики — начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера, старший судебный пристав Михаил Кузнецов и главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве.
- Этот межрайонный отдел занимается взысканиями с «Гугл» по решениям Арбитражного суда Москвы, уточняют «Ведомости». В пресс-службе российского офиса Google и ФССП не ответили на запросы издания.
- Опрошенные газетой юристы отмечают, что с учётом доступных данных нельзя точно определить предмет претензий Google к приставам. Но подобные иски в судебной практике встречаются часто и могут использоваться, например, чтобы затянуть исполнительное производство. Кроме того, суды удовлетворяют «около половины» всех исков, оспаривающих действия приставов и госорганов.
- В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста счетов. Арест не позволяет нормально работать офису, в том числе выплачивать зарплаты, указывала компания. Суд начал процедуру банкротства в сентябре.
- В июле суд оштрафовал Google на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии» на YouTube. До этого компания получила ещё несколько штрафов.
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А вы тоже помните новость годичной давности, как девушка с ресепшена Гугл направила приставов в Америку для взыскания долгов? :D
Ну правильно. Дочка не филиал.
не филиал, но собственность
Небось глава приставов по инерции чисто случайно что-нибудь из офиса Гугла прихватил.
Желаю удачи, но крайне сомнительно, что результат как-то изменится.
Да время тянут, больше чем уверен.
И это тоже, разумеется.
А куда жаловаться на лживую власть и СМИ? Почему они такие хитрожопые все продумали, а на них управы не найти, теперь с выходом из ЕСПЧ, так совсем ничего не сделать
Разве что личному психологу теперь)
Вы тоже смотрите Brassic?)
Да, пушка сериал)
Смешно. Как пыня скажет так и будет. Он выше всех законов.
они подали в Московский арбитражный суд иск на начальника судебных приставов...вообще считаю эти гигантские шрафы к гуглу необоснованными,удачи им конечно
если бы подали не в Российский суд,еще б понял