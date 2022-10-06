Право
Усталый украинец

ЕС утвердил новые санкции против России: запрет на обслуживание криптокошельков россиян и другие Статьи редакции

Также объединение расширило ограничения на импорт и экспорт и ввело потолок цен на нефть.

  • Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России из-за «референдумов» в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а таже мобилизации и угроз ядерным оружием, говорится на сайте Еврокомиссии. Документы пока не опубликовали.
  • Санкции включают дополнительные органичения на импорт на сумму почти €7 млрд — например, запрет на ввоз готовой продукции из стали, некоторых химикатов и других товаров. Также вводятся новые ограничения на экспорт.
  • В пакет также включены запрет на предоставление российским компаниям ИТ-консультаций, юридических услуг и запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях.
  • Новый пакет санкций вводит запрет на все криптокошельки, аккаунтов и предоставления услуг хранения криптоактивов в ЕС — независимо от суммы. Раньше ограничение было в €10 тысяч.
  • Вероятно, централизованные биржи с юрлицом в Европе предпочтут последовать санкциям и полностью запретят россиянам торги на своей площадке, пояснил Forbes основатель форума Terracrypto Никита Вассев. По мнению сооснователя Berezka DAO и Weezi Романа Кауфмана, доступными останутся децентрализованные биржи.
  • Ещё одна мера — запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка с 5 декабря 2022 года, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023-го.

#новость #санкции #ес

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 Allestor Klei
В пакет также включены запрет на предоставление российским компаниям ИТ-консультаций, юридических услуг

Ну чтож, ждем падение экономики Кипра, ибо там большая часть компаний из России. Выстрел себе в хуй какой-то

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Так там компании кипрские, они ж не в рф зареганы)

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Igor Chimbur

"Забавная", конечно, политика у европейских политиков. Запрещаем подавляющему меньшинству россиян ездить в шенген по земле, услуги с криптой, канселим где только можно, а вот сын Иванова спокойно дальше алмазами торгует.

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Igor Chimbur
Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на все криптокошельки, аккаунтов и предоставления услуг хранения криптоактивов

Крипта же вне политики и вообще спасение?

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Merimok

Ну так да.

Ты при любом запрете можешь купить как и раньше крипту, только хранить не на бирже, а на своем кошельке, установленном на смартфон, ПК, или какой-то физический кошелек.

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Igor Chimbur

Это то понятно, не первый день на земле. Скорее апеллировал к самой формулировке, что и до крипты любители запрещать все, что связано с РФ, добрались.

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Yaroslav Chuykov

только если у тебя не российский паспорт :D

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Никита

храни вне биржи, в чем проблемы?

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Brain Juice

Надеюсь Binance не коснется ограничение, не уж то из-за безумного деда мы вообще без крипты останемся (

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на все криптокошельки, аккаунтов и предоставления услуг хранения криптоактивов — независимо от суммы, раньше ограничение было в €10 тысяч.

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Алексей Долонгис

санкции не затронут простых граждан, ага)

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Karabas Barabas

Какие биржи-кошельки? Kucoin, metamask, trustwallet касается это? Как понять?

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A B

Kucoin скажет сам, а кошельки просто с впна поставить можно

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Karabas Barabas

Да вот раз забудешь включить впн и хз)

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A B

Тот же метамаск никак не забанит, это просто кошелек, программа. Установить разве что и подконнектится с ru ip не получится

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Влад Борщ

В текущих реалиях без VPN в интернет выходить в РФ вообще странно. А на случай "отвала" VPN настройте killswitch :)

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pontlesslizard

Скорее всего все биржи, что находятся в "Европейской юрисдикции" или блюдут её. И бинанс конечно же впереди паровоза.

The existing prohibitions on crypto assets have been tightened by banning all crypto-asset wallets, accounts, or custody services, irrespective of the amount of the wallet

Пока полного документа с пояснениями не выкатили если что, это все, что есть.

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Karabas Barabas

С бинансом давно все понятно))

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Ilya Slutskin

Поясните, Trust Wallet это будет касаться?

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Your tears

Как теперь зарплату выводить или это все касается не анонимных крипто кошельков ? Пояснительную бригаду сюда

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Merimok

Все это касается централизованных бирж.

И скорее всего, p2p-обмен будет работать в любом случае, даже в рамках Binance.

Но, если покупать на свой кошелек, который не в централизованной бирже, то ничего не случится.

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Your tears

Фух это я и хотел услышать

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Merimok

Тут стоит помнить что Госдума запрещает крипту сама, и банки могут подозрительные операции блокировать по какому-то тупому принципу.

Не знаю, часто ли такое применяется, но по закону вы все можете пососать дикий хер(я украинец и у меня все ок).

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Denis Bychkov

Банк блокирует операцию, далее созвон СБ банка и операция проходит (один раз мне блокировали счёт, но за полчаса разобрались).
P2P рынок не реально заблокировать на данный момент, так как юридически запретить переводы между картами не очень логично.
Кстати украинские банки тоже лютуют по отношению к крипте, по крайней мере с привата у меня были трудности с приобретением.

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Максим Кабанов

Кошелёк в централизованной бирже это что?
У меня exodus и p2p на huobi . Есть чего бояться?

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Сеня Смаков

Централизованных бирж, преимущественно расположенных (юридически) в ЕС.

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Слегка Придурковатый

Про нефть - это же основной и главный пункт всего пакета. Правда, там какие-то движухи с ОПЕК+ по ограничению добычи запилили, поэтому действенность этого пункта может прилететь бумерангом.

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Вадим Д.

Ну здравствуй, новый 2014-й, помноженный на очередной коэффициент.

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MadRat96

Жесть, за крипту больше всего обидно

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