Право
Крошечный огонь

Суд отложил разбирательство между Twitter и Илоном Маском до 28 октября — до этого времени нужно закрыть сделку Статьи редакции

Если этого не случится — заседание состоится уже в ноябре.

  • Судья канцлерского суда Делавэра приостановил разбирательство между соцсетью и миллиардером, пишет CNBC.
  • Теперь, согласно распоряжению, стороны должны закрыть сделку до 17:00 28 октября. Если этого не случится — им нужно связаться с судьёй. которая назначит новое заседание, но уже в ноябре.
  • О приостановке просили юристы Маска — сейчас стороны, которые обеспечивают финансирование сделки, работают над её закрытием, оно планируется на 28 октября. Twitter при этом выступал против — соцсеть считает, что пока Маск не выполнит свои обязательства, дело должно рассматриваться в суде.
  • В апреле Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд, но в июле тот отказался от покупки — якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После этого компания подала иск с требованием завершить сделку, а Маск направил встречный иск.
  • Разбирательство должно было начаться 17 октября 2022 года и пройти в ускоренном режиме за пять дней. В августе Маск продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы избежать экстренной продажи бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». А в октябре предложил возобновить сделку.

#новость #twitter #илонмаск

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13 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Куплю, не куплю. Будет суд, не будет суда. Я уже запутался в этом шапито.

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Петров Дмитрий

во-во, тянут резину

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Mindful Reading Service

как будто сериал смотрим и его продлили на новый сезон

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Alex Shevchenko

Будем как в 90х Санта Барбара. В предыдущей серии: *****

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Вадим Д.

Маску не помешает адвокат Джонни Деппа 😄

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Олег Делинков

их у него несколько было)и да согласен,они ему нужны)

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Валера...Валерия

Маск герой России?

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Alex Shevchenko

Слава Маску!

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Вадим Д.

Шёпот из-за плеча Маска: «Покупай, Илон, покупай».

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Alex Shevchenko

А из за второго плеча: "Не покупай, Илон, не будь дураком!"😇

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Vladimir Medvedev

Как тебе такое, Илон Маск

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M-S-R

Бакса по 2 за акцию можно взять. Компы, столы что-то да стоят

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Преступный Денис

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