Суд отложил разбирательство между Twitter и Илоном Маском до 28 октября — до этого времени нужно закрыть сделку Статьи редакции
Если этого не случится — заседание состоится уже в ноябре.
- Судья канцлерского суда Делавэра приостановил разбирательство между соцсетью и миллиардером, пишет CNBC.
- Теперь, согласно распоряжению, стороны должны закрыть сделку до 17:00 28 октября. Если этого не случится — им нужно связаться с судьёй. которая назначит новое заседание, но уже в ноябре.
- О приостановке просили юристы Маска — сейчас стороны, которые обеспечивают финансирование сделки, работают над её закрытием, оно планируется на 28 октября. Twitter при этом выступал против — соцсеть считает, что пока Маск не выполнит свои обязательства, дело должно рассматриваться в суде.
- В апреле Twitter сообщила, что Маск купит компанию за $44 млрд, но в июле тот отказался от покупки — якобы потому что «Twitter не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После этого компания подала иск с требованием завершить сделку, а Маск направил встречный иск.
- Разбирательство должно было начаться 17 октября 2022 года и пройти в ускоренном режиме за пять дней. В августе Маск продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы избежать экстренной продажи бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». А в октябре предложил возобновить сделку.
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Куплю, не куплю. Будет суд, не будет суда. Я уже запутался в этом шапито.
во-во, тянут резину
как будто сериал смотрим и его продлили на новый сезон
Будем как в 90х Санта Барбара. В предыдущей серии: *****
Маску не помешает адвокат Джонни Деппа 😄
их у него несколько было)и да согласен,они ему нужны)
Маск герой России?
Слава Маску!
Шёпот из-за плеча Маска: «Покупай, Илон, покупай».
А из за второго плеча: "Не покупай, Илон, не будь дураком!"😇
Как тебе такое, Илон Маск
Бакса по 2 за акцию можно взять. Компы, столы что-то да стоят
Эта музыка может звучать вечно, лучше вот что почитайте
https://vc.ru/u/348400/515142