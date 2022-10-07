Право
Крошечный огонь

Минприроды предложило освободить от мобилизации сотрудников региональных мусорных операторов и водителей мусоровозов Статьи редакции

Ведомство считает, что эти организации — системообразующие предприятия, которые влияют на «социальную стабильность регионов».

  • Минприроды направило письма властям регионов — в них ведомство предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Об этом со ссылкой на документ пишет ТАСС.
  • В письме замглавы ведомства Дмитрий Тетенькин говорит, что операторы и перевозчики отходов — «непрерывно действующие и системообразующие организации», которые имеют региональное значение и оказывают «существенное влияние на социальную стабильность регионов».
  • 27 сентября 2022 года Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Нужно иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующей организации в сфере информации».
  • Так как не все специалисты попадают под критерии, об отсрочках правительство просили ИТ-фирмы, в том числе с госзаказами, производители электроники, авиакомпании, фитнес-клубы, РСПП, другие деловые объединения, агропром, туриндустрия, автодилеры и книжный союз.

#новость #мобилизация

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13 комментариев
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 Иоанн Глазырин

Ждём просьб от ассоциации дворников, заправщиков и таксистов

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Иван Серик

Курьеров!

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Случайные фотографии
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Леонид Гнездилов

Хехе, оператор мусора)

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Chris Mei

Да, мусоров с красной площади надо вывезти, может хоть тогда движение пойдет

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Штош

Так бы и написали что мусора освобождаются от мобилизации. Блин учить надо заголовки писать

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рома

АХВХВЖАХПХАХАХПХПХАХ

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Mike Amirov

это те которые z клеили самые первые?)

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Леонид Гнездилов

Да, но это другое)

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Вадим Д.

Не думаю, что подготовка "сотрудников региональных мусорных операторов (кто это такие?! первая линия обращений граждан?) и водителей мусоровозов" требует таких же затрат, как подготовка врачей, учителей или инженеров.
Так что при любом раскладе – достаточно легко будет набрать новых "операторов" и водителей.
Но в целом, конечно, просто это мероприятие по отлову людей прикрыть.

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Павел Иванов

Надо освободить ещё и онанистов, иначе будет падение прон индустрии

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Валерий Кондрашин

4 марта:

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Zeta Reticulum

Бюджетное рабство выходит на новый уровень

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