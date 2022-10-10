Попавшим под мобилизацию предпринимателям дадут отсрочку в пять дней — на передачу дел Статьи редакции
А ещё продлят сроки передачи отчётностей и уплаты налогов, страховых взносов и других платежей.
- Минюст и Минобороны разработают законопроект, по которому предприниматели, призванные по мобилизации, смогут остаться собственниками бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Сейчас по закону военнослужащие (в том числе и проходящие военную службу по призыву) не могут заниматься предпринимательской деятельностью ни лично, ни через доверенных лиц.
- После принятия законопроекта предприниматели получат пятидневную отсрочку — на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.
- Также бизнесменам продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также можно будет перенести сроки предоставления деклараций по налогам и другой отчётности.
- Предприниматели получат кредитные каникулы и отсрочки по уплате аренды. А если не получается исполнить контракт на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены.
- О возможных мерах поддержки для мобилизованных бизнесменах 4 октября писали «Ведомости» — но издание сообщало о двухнедельной отсрочке.
5563 просмотров
В особо успешных бизнесах Росгвардия совместно с ФСБ возьмут передачу дела на себя.
И будут охранять ваше дело так же надежно как Крымский мост.
Думаю, разумный человек просто не возьмет в руки повестку.
если бы все было так просто
Повестка не обязывает к мобилизации. В указе от 21.09.22 написано, п.2, "заключается контракт с мобилизованным". А контракт заключен может быть только добровольно (ст.34 о воинской службе).
ну по сути все верно, человек может просто не брать, но у автоматов с их подсосами много всяких уловок, особенно привязать к уклонистам и прочее и прочее, правда это еще доказать нужно, но тут адвокат грамотный нужен.
Пикча с пингвином:
Это уже помощь малому бизнесу или нет? Не могу понять
если это похоронный бизнес – то да
Я вам расскажу как это будет на самом деле. Вам повесят все что только можно, налоги, проценты, пени, заблочат счета. А потом с обоссаной справкой из военкомата будете бегать по всем этим шарашкам, чтобы отменить все кары. Так было всегда всю мою предпринимательскую жизнь).
Да-да. Поэтому я даже от отсрочки платежей по страховым платежам в этом году отказался, ибо нафиг надо.
с какого года ты в бизнесе то чел?, если поедешь туда то вряд ли побегаешь со справкой пора уже перестать наивничать)
То есть НЕ освободят, а продлят срок. Получается, пока будет в окопе гнить, налог будет начисляться, взносу там, в ФСС, ПФР, НДФЛ и так далее. Даже в древнем Риме такой шизы не было.
Как один штопанный объяснял.
Зарплата там большая, вполне хватит платить ипотеку.
Хватает на ипотеку, хватит и на налоги.
Зная наше государство, оно потом еще штраф вкатит за несвоевременную уплату
Так Древний Рим был подстилкой Запада, вы посмотрите как в суверенной Северной Корее дела обстоят, тогда и поймете.
это финиш или начало?
Это пиздец
ать-два, передать дела
5 дней предпринимателям, это, конечно, хорошо. А вот остальным, получается, дела передавать не надо?
Знаменитое «и так сойдёт».
Ну а какие у обычного человека дела важнее ДОЛГА РОДИНЕ? Если больше одного дня давать, могут начать подозревать что-то, так что лучше быстрее спаковывать
А у тебя какие проблемы? Взял винтовку и на фронт(с) старый анекдот
Я искал эту картинку
А что там по кредитам? Если бизнесмен набрал кредитов миллионов на 100, и не вернулся с мобилизации. Ему все простят или отожмут остатки бизнеса?
Ау! 5 дней дали. Разбирайтесь. За это время рачительный хозяин и место на кладбище успеет себе организовать. Господь землю создал за 7, за 5 и Роттенберг справится.
https://vc.ru/legal/510132-gosduma-razreshila-mobilizovannym-rossiyanam-prosit-u-bankov-kreditnye-kanikuly?ysclid=l92uxgirxv890594681Если призванный умрёт или станет инвалидом первой группы, кредит спишут целиком.
"Поддержка малого бизнеса".... многим ИП и владельцам мелких ооошек будет проще в окно выйти чем разгребать последствия в виде потери имущества. Кому, блять, передавать если один как пчелка вертишься, а сотрудники ничего в бизнесе не понимают. Гарантии какие-то чтоль дали на случай потери имущества, доли рынка, бизнеса, крупных контрактов и прочего. Жаль людей
как они интересно определили, что 5 дней достаточно для передачи дел в бизнесе...
Библию посмотрели?
Если нужен целый закон, который ещё и в будущем собираются принять, значит ли это, что мобилизация явно не единоразовая?
Просто подгоняют законодательство под реалии. По хорошему, это все делают заранее, конечно...
ну так через 11 дней вроде уже месяц как мобилизуют, а 0.1 процент от общего числа резерва не могут видимо никак собрать.
Такая помощь, сродни - веревочку маслицем помазать, чтобы шею не натерло..
Я бы сформулировал иначе. В туалет дают сходить перед повешением и клизму ещё делают.
Так уже прогресс.
Судя по мобикам веревку свою надо было приносить
Строишь бизнес, платишь налоги, выживашь в ковид без помощи, а потом бац и должен передать дела хер пойми кому, если работал в одного.
Ну если должен, то передавай.
Благодетели 🙏
Хм, жаль не сказали кому передавать
Можете мне передавать.
Я профессиональный управляющий, имеется диплом с отличием.
Предприниматели последние люди, кого должен касаться призыв, иначе страны не останется.
А ее уже не осталось, да и страна это экспорт нефти, ее пока покупать будут.
"Предприниматели получат кредитные каникулы и отсрочки по уплате аренды. А если не получается исполнить контракт на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены." А арендодатели, кредитные организации и вторые стороны договора в курсе прекрасного закона? С ними оговаривать юридическую сторону вопроса кто будет - помощника из правительства выделят? Хоспади, что за страна.....
Могут. А могут и нет.
Как же это всё неоднозначно, вроде и хочется верить лучше, но всё труднее и труднее
Интересно как? Вот я сдаю в аренду помещения, если мне платить не будут, по закону и договору я имею право "выселить" арендатора. Отсрочка мне не нужна, а если его там убьют? Да и потом, как он бизнес будет вести, удаленно, из окопа? Конечно нет, это глупые обещания. С другой стороны, судебную практику будите менять?) Что-то уже такое было в пандемию, на деле суды не будут защищать поставщика, это точно абсолютно, тем более контракты бывают очень сложные и очень долгие, там просто так условия не поменяешь, а не аренда.
Про аренду у государства имеется ввиду
Во-первых не дали, а обещают дать. А обещаниям мы верим! И еще как!
Во-вторых к какому году дадут? К 2025-му? К 10-й волне мобилизации?
Если можно так просто передать дела… Через голубиную почту проблемы решать? Или на передовой под пулями такой сидишь и объясняешь как проблемы с продуктом или логистикой решить? Ценный специалист увольняется, и ты такой звонишь тому кому дела передал и говоришь, ну теперь сам, как я ранее. А предприниматель это тот кто и грузчик, кто техничка в своём офисе, свой бухгалтер, дизайнер и все остальное. Как бы это все передать на кого-то?
"Мобилизованные предприниматели будут получать по е-баллу каждый день службы, пока остаются собственниками бизнеса" - так реалистичнее
Это оказывается меры поддержки. А просто на *уй послать мобилизацию нельзя?
Что будет, если попавший под призыв откажется приходить?
Ничего
будут делать вид, что ищут
кидать в ящик повестки
приходить в 6 часов утра (включая родственников до 3 колена)
все как всегда
Терпи, русич, ***** будешь.
Пздц
Это примерно как евреям в нацисткой Германии давали несколько дней на передачу собственности перед отправкой в концлагерь.
Да гори оно всё!
Теперь и оставшиеся предприниматели уедут
Дадут 5 дней на передачу дела и еще 5 дней на возврат тела.
Когда разработают законопроект— одни уже будут в окопах, другие в Грузии. Жаль, главные бизнесмены во власти имеют пожизненную бронь(
5 дней на то чтобы сломать себе ногу? отлично
Не сломать, а найти врача, снимок и наложить гипс на здоровую ногу. Сломать можно и за 5 минут.