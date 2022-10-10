Право
Удивленный динозавр

Попавшим под мобилизацию предпринимателям дадут отсрочку в пять дней — на передачу дел Статьи редакции

А ещё продлят сроки передачи отчётностей и уплаты налогов, страховых взносов и других платежей.

  • Минюст и Минобороны разработают законопроект, по которому предприниматели, призванные по мобилизации, смогут остаться собственниками бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Сейчас по закону военнослужащие (в том числе и проходящие военную службу по призыву) не могут заниматься предпринимательской деятельностью ни лично, ни через доверенных лиц.
  • После принятия законопроекта предприниматели получат пятидневную отсрочку — на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.
  • Также бизнесменам продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также можно будет перенести сроки предоставления деклараций по налогам и другой отчётности.
  • Предприниматели получат кредитные каникулы и отсрочки по уплате аренды. А если не получается исполнить контракт на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены.
  • О возможных мерах поддержки для мобилизованных бизнесменах 4 октября писали «Ведомости» — но издание сообщало о двухнедельной отсрочке.

#новость #мобилизация

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110 комментариев
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Гигантский щит

В особо успешных бизнесах Росгвардия совместно с ФСБ возьмут передачу дела на себя.

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JewelRunner

И будут охранять ваше дело так же надежно как Крымский мост.

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Андрей Волхонский

Думаю, разумный человек просто не возьмет в руки повестку.

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roboto

если бы все было так просто

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22 комментария
Дарья Смолякова

Повестка не обязывает к мобилизации. В указе от 21.09.22 написано, п.2, "заключается контракт с мобилизованным". А контракт заключен может быть только добровольно (ст.34 о воинской службе).

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3 комментария
Минская Мария

ну по сути все верно, человек может просто не брать, но у автоматов с их подсосами много всяких уловок, особенно привязать к уклонистам и прочее и прочее, правда это еще доказать нужно, но тут адвокат грамотный нужен.

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Arseny Zemlin

Пикча с пингвином:

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умный человек
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2 комментария
John Malkovich
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Jiko

Это уже помощь малому бизнесу или нет? Не могу понять

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Звенислав Николаевич

если это похоронный бизнес – то да

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Kirill Sidorov

Я вам расскажу как это будет на самом деле. Вам повесят все что только можно, налоги, проценты, пени, заблочат счета. А потом с обоссаной справкой из военкомата будете бегать по всем этим шарашкам, чтобы отменить все кары. Так было всегда всю мою предпринимательскую жизнь).

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Valentin Dombrovsky

Да-да. Поэтому я даже от отсрочки платежей по страховым платежам в этом году отказался, ибо нафиг надо.

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1 комментарий
Семен Семеныч

с какого года ты в бизнесе то чел?, если поедешь туда то вряд ли побегаешь со справкой пора уже перестать наивничать)

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2 комментария
Gollut
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Дарья Смолякова
акже бизнесменам продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей.

То есть НЕ освободят, а продлят срок. Получается, пока будет в окопе гнить, налог будет начисляться, взносу там, в ФСС, ПФР, НДФЛ и так далее. Даже в древнем Риме такой шизы не было.

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Игорь Протасов

Как один штопанный объяснял.
Зарплата там большая, вполне хватит платить ипотеку.
Хватает на ипотеку, хватит и на налоги.
Зная наше государство, оно потом еще штраф вкатит за несвоевременную уплату

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1 комментарий
JewelRunner

Так Древний Рим был подстилкой Запада, вы посмотрите как в суверенной Северной Корее дела обстоят, тогда и поймете.

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Сергей Не

это финиш или начало?

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Artem White

Это пиздец

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Гигантский щит

ать-два, передать дела

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Вадим Д.

5 дней предпринимателям, это, конечно, хорошо. А вот остальным, получается, дела передавать не надо?
Знаменитое «и так сойдёт».

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Пабы старой Руси

Ну а какие у обычного человека дела важнее ДОЛГА РОДИНЕ? Если больше одного дня давать, могут начать подозревать что-то, так что лучше быстрее спаковывать

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Нужный меч

А у тебя какие проблемы? Взял винтовку и на фронт(с) старый анекдот

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кто прочитал тот сдохнет
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Влад Эфиров

Я искал эту картинку

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Dmitriy

А что там по кредитам? Если бизнесмен набрал кредитов миллионов на 100, и не вернулся с мобилизации. Ему все простят или отожмут остатки бизнеса?

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Егор Павлов

Ау! 5 дней дали. Разбирайтесь. За это время рачительный хозяин и место на кладбище успеет себе организовать. Господь землю создал за 7, за 5 и Роттенберг справится.

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1 комментарий
Hambala Fully

https://vc.ru/legal/510132-gosduma-razreshila-mobilizovannym-rossiyanam-prosit-u-bankov-kreditnye-kanikuly?ysclid=l92uxgirxv890594681

Если призванный умрёт или станет инвалидом первой группы, кредит спишут целиком.
Госдума разрешила мобилизованным россиянам…
Если призванный умрёт или станет инвалидом первой группы, кредит спишут целиком.
vc.ru
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2 комментария
Денис Боенсков

"Поддержка малого бизнеса".... многим ИП и владельцам мелких ооошек будет проще в окно выйти чем разгребать последствия в виде потери имущества. Кому, блять, передавать если один как пчелка вертишься, а сотрудники ничего в бизнесе не понимают. Гарантии какие-то чтоль дали на случай потери имущества, доли рынка, бизнеса, крупных контрактов и прочего. Жаль людей

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Игорь Ашин

как они интересно определили, что 5 дней достаточно для передачи дел в бизнесе...

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Sergeant Ding

Библию посмотрели?

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1 комментарий
Пабы старой Руси

Если нужен целый закон, который ещё и в будущем собираются принять, значит ли это, что мобилизация явно не единоразовая?

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кто прочитал тот сдохнет

Просто подгоняют законодательство под реалии. По хорошему, это все делают заранее, конечно...

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1 комментарий
Garmonbon

ну так через 11 дней вроде уже месяц как мобилизуют, а 0.1 процент от общего числа резерва не могут видимо никак собрать.

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Василий Мартьянов

Такая помощь, сродни - веревочку маслицем помазать, чтобы шею не натерло..

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Sergeant Ding

Я бы сформулировал иначе. В туалет дают сходить перед повешением и клизму ещё делают.

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Игорь Протасов

Так уже прогресс.
Судя по мобикам веревку свою надо было приносить

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Никита

Строишь бизнес, платишь налоги, выживашь в ковид без помощи, а потом бац и должен передать дела хер пойми кому, если работал в одного.

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Analtoy Wasserschlang

Ну если должен, то передавай.

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George Berezkin

Благодетели 🙏

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Угон Харлеев

Хм, жаль не сказали кому передавать

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Vladimir Petrov

Можете мне передавать.
Я профессиональный управляющий, имеется диплом с отличием.

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2 комментария
Константин Арманкуцев

Предприниматели последние люди, кого должен касаться призыв, иначе страны не останется.

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Pavel Petel

А ее уже не осталось, да и страна это экспорт нефти, ее пока покупать будут.

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Шпуля Шунтиковна

"Предприниматели получат кредитные каникулы и отсрочки по уплате аренды. А если не получается исполнить контракт на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены." А арендодатели, кредитные организации и вторые стороны договора в курсе прекрасного закона? С ними оговаривать юридическую сторону вопроса кто будет - помощника из правительства выделят? Хоспади, что за страна.....

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Sergeant Ding

Могут. А могут и нет.

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Александр Михайлов

Как же это всё неоднозначно, вроде и хочется верить лучше, но всё труднее и труднее

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Дарья Смолякова
отсрочки по уплате аренды. А если не получается исполнить контракт на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены.

Интересно как? Вот я сдаю в аренду помещения, если мне платить не будут, по закону и договору я имею право "выселить" арендатора. Отсрочка мне не нужна, а если его там убьют? Да и потом, как он бизнес будет вести, удаленно, из окопа? Конечно нет, это глупые обещания. С другой стороны, судебную практику будите менять?) Что-то уже такое было в пандемию, на деле суды не будут защищать поставщика, это точно абсолютно, тем более контракты бывают очень сложные и очень долгие, там просто так условия не поменяешь, а не аренда.

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Василий Мартьянов

Про аренду у государства имеется ввиду

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1 комментарий
Друз Фаруэл

Во-первых не дали, а обещают дать. А обещаниям мы верим! И еще как!
Во-вторых к какому году дадут? К 2025-му? К 10-й волне мобилизации?

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Khamitov Ilshat

Если можно так просто передать дела… Через голубиную почту проблемы решать? Или на передовой под пулями такой сидишь и объясняешь как проблемы с продуктом или логистикой решить? Ценный специалист увольняется, и ты такой звонишь тому кому дела передал и говоришь, ну теперь сам, как я ранее. А предприниматель это тот кто и грузчик, кто техничка в своём офисе, свой бухгалтер, дизайнер и все остальное. Как бы это все передать на кого-то?

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Chained Dragon

"Мобилизованные предприниматели будут получать по е-баллу каждый день службы, пока остаются собственниками бизнеса" - так реалистичнее

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nkmstudio

Это оказывается меры поддержки. А просто на *уй послать мобилизацию нельзя?

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Daniel de Lion
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Россия

Что будет, если попавший под призыв откажется приходить?

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Daniel de Lion

Ничего

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1 комментарий
Kurgus Utair

будут делать вид, что ищут

кидать в ящик повестки

приходить в 6 часов утра (включая родственников до 3 колена)

все как всегда

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1 комментарий
Андрей Верижников

Терпи, русич, ***** будешь.

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Сергей Сахно

Пздц

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Anton Beloborodov

Это примерно как евреям в нацисткой Германии давали несколько дней на передачу собственности перед отправкой в концлагерь.

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Genio Genio

Да гори оно всё!

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Eve Kotova

Теперь и оставшиеся предприниматели уедут

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Владимир Кузнецов

Дадут 5 дней на передачу дела и еще 5 дней на возврат тела.

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Hol

Когда разработают законопроект— одни уже будут в окопах, другие в Грузии. Жаль, главные бизнесмены во власти имеют пожизненную бронь(

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ImPReZ

5 дней на то чтобы сломать себе ногу? отлично

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Sergeant Ding

Не сломать, а найти врача, снимок и наложить гипс на здоровую ногу. Сломать можно и за 5 минут.

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2 комментария
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