Право
Мутный чайник

Мобилизованным предпринимателям продлят время на передачу дел — семь дней вместо пяти Статьи редакции

За это время нужно найти нового руководителя и оформить доверенность на него.

  • Это следует следует из поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который подготовили два сенатора и 24 депутата, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
  • 10 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что мобилизованным предпринимателям дадут пять дней отсрочки на оформление доверенности и передачу дел. Теперь срок — семь дней.
  • Также в документе говорится, что призванные бизнесмены смогут заниматься предпринимательской деятельностью через доверенных лиц — по закону это было запрещено. Мобилизованным предпринимателям пришлось бы закрыть ИП или выйти из состава учредителей компании. Законопроект предлагает снять ограничение, чтобы этого не допустить.
  • Как пишет издание, представители бизнеса надеялись на полное освобождение от призыва — например, деловые объединения просили об отсрочке для физлиц-учредителей, гендиректоров и главных бухгалтеров вне зависимости от отрасли и формы собственности, а также ИП и глав фермерских хозяйств.
  • Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Ведомостям», что бизнес продолжает бороться за полную отсрочку. Но если предпринимателя призовут, семь дней — достаточный срок для поиска нового директора, подготовки доверенности, расчёта с сотрудниками и другого, считает он. Главное, чтобы это были семь рабочих дней, а не календарных.
  • Один из авторов законопроекта сообщил, что документ разрабатывали вместе с деловым сообществом, и семь дней — это «компромиссный вариант». Другой автор говорит, что если этого времени не хватит, срок могут увеличить.

#новость #мобилизация

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12 комментариев
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 Невкусно и грустно

Оттепель

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Merimok

Не мобилизовать предпринимателей, чтобы и без того немного(совсем чуть чуть) расшатанная экономика, не расшаталась еще больше — ну вообще не вариант?

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Merimok

Хотя о чем это я, если бы кого-то там интересовало состояние экономики, НЕ войну никто бы не начинал.

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Прн

Думаю они рассуждают в таком формате - крупные как нибудь выкрутятся, а на мелких пофиг

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Прн

Вот теперь заебок, выезжаю!

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Сергей

Обычно мемами не комментирую, но тут кстати

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Gollut

Ни дня без благодарностей

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Analtoy Wasserschlang

Продлевать будете?

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Vyacheslav Bagmut

Какие блять заботливые...

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Vlad Granin

"Семь дней — достаточный срок для поиска нового директора".
Бугагашенька?

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Porosenok Petr

Вместо целой швабры только 3/4, спасибо

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Sharik Sharikov

Ну наконец то , хороший бизнес климат для предпринимателей . Вот она помощь малому бизнесу, бьем челом тебе царь батюшка !!1!1

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