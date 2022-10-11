Мобилизованным предпринимателям продлят время на передачу дел — семь дней вместо пяти Статьи редакции
За это время нужно найти нового руководителя и оформить доверенность на него.
- Это следует следует из поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который подготовили два сенатора и 24 депутата, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
- 10 октября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что мобилизованным предпринимателям дадут пять дней отсрочки на оформление доверенности и передачу дел. Теперь срок — семь дней.
- Также в документе говорится, что призванные бизнесмены смогут заниматься предпринимательской деятельностью через доверенных лиц — по закону это было запрещено. Мобилизованным предпринимателям пришлось бы закрыть ИП или выйти из состава учредителей компании. Законопроект предлагает снять ограничение, чтобы этого не допустить.
- Как пишет издание, представители бизнеса надеялись на полное освобождение от призыва — например, деловые объединения просили об отсрочке для физлиц-учредителей, гендиректоров и главных бухгалтеров вне зависимости от отрасли и формы собственности, а также ИП и глав фермерских хозяйств.
- Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Ведомостям», что бизнес продолжает бороться за полную отсрочку. Но если предпринимателя призовут, семь дней — достаточный срок для поиска нового директора, подготовки доверенности, расчёта с сотрудниками и другого, считает он. Главное, чтобы это были семь рабочих дней, а не календарных.
- Один из авторов законопроекта сообщил, что документ разрабатывали вместе с деловым сообществом, и семь дней — это «компромиссный вариант». Другой автор говорит, что если этого времени не хватит, срок могут увеличить.
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Оттепель
Не мобилизовать предпринимателей, чтобы и без того немного(совсем чуть чуть) расшатанная экономика, не расшаталась еще больше — ну вообще не вариант?
Хотя о чем это я, если бы кого-то там интересовало состояние экономики, НЕ войну никто бы не начинал.
Думаю они рассуждают в таком формате - крупные как нибудь выкрутятся, а на мелких пофиг
Вот теперь заебок, выезжаю!
Обычно мемами не комментирую, но тут кстати
Ни дня без благодарностей
Продлевать будете?
Какие блять заботливые...
"Семь дней — достаточный срок для поиска нового директора".
Бугагашенька?
Вместо целой швабры только 3/4, спасибо
Ну наконец то , хороший бизнес климат для предпринимателей . Вот она помощь малому бизнесу, бьем челом тебе царь батюшка !!1!1