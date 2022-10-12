ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов за повышение цен более чем на 20% с января Статьи редакции
Оператора призвали снизить стоимость планов.
- С января по октябрь 2022 года МТС повышала стоимость тарифов без достаточных «технологических, экономических и иных» причин и тем самым «нарушила интересы потребителей», заключила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
- В результате разбирательства ведомство признало МТС виновной в «установлении и поддержании монопольно высоких цен» и потребовало снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня». После административного расследования компании назначат штраф.
- Соответствующее дело против МТС регулятор возбудил ещё 22 февраля 2022-го. В январе 2022 года оператор увеличил цены в среднем на 9,5%, в августе — на 8,4%, а в сентябре и октябре — ещё на 9,7%. В сумме за указанные месяцы повышение тарифных ставок для 28 млн абонентов составило более 20%.
- После открытия дела МТС поясняла, что вынуждена повышать тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и другого. В компании считали, что даже с учётом изменений, услуги в России «остаются дешёвыми и доступными».
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Так их! Домру тоже ценники поднял на текущие тарифы на 20% примерно. Пущай вернут обратно!
вы друг Лукашенко получается?
Фу! Какое ужасное оскорбление. Дуэль, сударь! Немедля!
Нет, конечно, но весьма солидная прибавка к стоимости, неприятно, знаете ли.
повышение цен,если это не ты повышаешь цену всегда неприятно)и всегда неизбежно со временем(
Тра та та
Мне Мегафон тоже, кстати, цену поднял. ФАС, ебани и его заодно.
Пишешь заявление на перенос номера к другому оператору, потом тебе текущий выкатывает тариф с дисконтом до 80%, профит)
Уже далеко не всегда работает.
ну больше одного раза так сделать не получится
Перед глазами есть наглядный пример. Уже несколько лет прокатывает на полосатом операторе - каждый год обновляют скидку после "попытки" переноса номера.
Проще, завести второй номер, если от первого не хочется отказаться, и перейти на корпоративную симку, на рынке достаточно предложений, итого в разы дешевле чем у официалов.Мой тариф (вотрой номер) безлимитный интернет, 1000мин на все операторы, и куча всякого хлама, доступ к сервисам, за 260р/мес
П.С сейчас конкретно данный тариф трудно найти но ближе есть, использую чисто для инета, звонков и раздачи дома (можно экономить ещё на домашнем инете, WiFi) благо инет отличный
П.С 2 отвечаю сразу на счёт блокировки, да в любой момент могут заблокировать но моему номеру с тарифом более 3х лет
ФАС, фас на мегафон))
а что ФАС считает достаточными причинами? Я что-то запамятовал, у нас же рыночная экономика, мтс монополистом не является, соответственно для него любая причина поднять цену это достаточная причина. Какие есть в законе четко обозначенные рамки достаточности чтобы в них не вписывалось желание больше денюжек? Интересы потребителей с каких пор стали заботить? До этого просто перед фактом ставили и все, а кто не доволен, тому статья.
тоже не понял с какой стати, тем более что остальные операторы тоже подняли цены на услуги
Это ж сайт бузинесс-менов (людей занятости). Чё вы как коммунисты ноете? Повысились цены - просто начни больше зарабатывать. Тем более поуехало столько ебланов/крыс/предателей/ссыкунов в свои грузии/казахстаны, столько места освободилось - жопой жуй рынок услуг.
Додик, из танка пишешь аль из окопа?
Что, солдатских 40к в месяц не хватает, по 15 рублей за пост в перерывах заработать решил?
Да и не критично же подняли, что аж без связи оставили полстраны. Но ФАС тоже молодцы, но не там где это было бы уместно)
Да большинству связь и не нужна - они через неё новости свои сраные читают, порево качают и ничего нужного.
"экономически обоснованного уровня" Это до какого? у мтс цены выше всех остльных операторов? мне мтс тоже поднял цены и на домашний и на мобильный, но мне кажется у операторов всё же есть некие проблемы с оборудованием, и в этот раз они не просто по своей прихоти подняли цены.
У нас же типа аж 4 оператора (не считая mvno-шных), то есть не особо монополия при том, что все повышают...
Вообще то мне вся тройка тарифы подняла.
И МТС, и Билайн, и Мегафон.
Ну и прочие операторы уверен тоже.
Подняли все, но видимо МТС сделал это без уважения.
непонятно почему именно мтс обязали понизить тарифы тогда
У меня за 5 лет тариф подорожал на 20 рублей (месяц назад), хз, о чём речь. А год назад увеличили пакет бесплатного интернета в 2 раза, при прежней стоимости.
Вам повезло) У меня за 5 лет тариф подорожал почти в 2 раза. С 12 до 23 рублей в сутки
Так, и что теперь? Ждать пока тарифы понизят?
🤣
ФАС:
Кто это, поделись с нами.
Это ФАС
с кем с вами? вас тут много?
Это из Пиратов Карибского моря персонаж если что)
Ничесе, такое тоже бывает? 👀
Нет (да)
ФАС, фас!
Кто знает, напишите какой-нибудь норм тариф недорогой и не пакетный. Пользуюсь Супер МТС, но чувствую текать от них надо.
Да хрен найдешь такой тариф. Все опсосы суют в минималку дофига минут, которые нафиг не нужны в таком кол-ве с учетом звонков через мессенджеры, и мало трафика.
Yota
Да там разве что интернета побольше, а так те же ~600 руб, как и у всех если не брать ограничение скорости.
500 ₽
950 минут и анлим
Нужно активней мигрировать от одного к другому оператору, будет эффект, будут думать и бороться за пользователя.
А меня больше интересует фактическое отсутствие мобильного интернета, LTE даже местами пропадает
Хорошие новости :-)
Когда пять лет пользуешься анлимом за четыре сотки безо всяких изменений
Сижу уже пять лет на йота тарифе для настоящих мужчин - 0 минут, 0 смс, безлимитный интернет, плачу 395р
Отлично! цены-то немерено выше потолка!
Фас говорит МТС что вы не обосновано задрали цену , а МТС говорит что им за коммуналку платить нечем ,🙉