Право
Полина Лааксо

ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов за повышение цен более чем на 20% с января Статьи редакции

Оператора призвали снизить стоимость планов.

  • С января по октябрь 2022 года МТС повышала стоимость тарифов без достаточных «технологических, экономических и иных» причин и тем самым «нарушила интересы потребителей», заключила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
  • В результате разбирательства ведомство признало МТС виновной в «установлении и поддержании монопольно высоких цен» и потребовало снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня». После административного расследования компании назначат штраф.
  • Соответствующее дело против МТС регулятор возбудил ещё 22 февраля 2022-го. В январе 2022 года оператор увеличил цены в среднем на 9,5%, в августе — на 8,4%, а в сентябре и октябре — ещё на 9,7%. В сумме за указанные месяцы повышение тарифных ставок для 28 млн абонентов составило более 20%.
  • После открытия дела МТС поясняла, что вынуждена повышать тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и другого. В компании считали, что даже с учётом изменений, услуги в России «остаются дешёвыми и доступными».

#новость #фас #мтс

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49 комментариев
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 Вадим Д.

Так их! Домру тоже ценники поднял на текущие тарифы на 20% примерно. Пущай вернут обратно!

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Борис Супонев

вы друг Лукашенко получается?

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Вадим Д.

Фу! Какое ужасное оскорбление. Дуэль, сударь! Немедля!
Нет, конечно, но весьма солидная прибавка к стоимости, неприятно, знаете ли.

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Борис Супонев

повышение цен,если это не ты повышаешь цену всегда неприятно)и всегда неизбежно со временем(

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sobsar

Тра та та

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Слегка Придурковатый

Мне Мегафон тоже, кстати, цену поднял. ФАС, ебани и его заодно.

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Олег Павлов

Пишешь заявление на перенос номера к другому оператору, потом тебе текущий выкатывает тариф с дисконтом до 80%, профит)

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Oleg Shirochenkov

Уже далеко не всегда работает.

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Ян Тюрин

ну больше одного раза так сделать не получится

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Den Lukashov

Перед глазами есть наглядный пример. Уже несколько лет прокатывает на полосатом операторе - каждый год обновляют скидку после "попытки" переноса номера.

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Rafa Ramazanov

Проще, завести второй номер, если от первого не хочется отказаться, и перейти на корпоративную симку, на рынке достаточно предложений, итого в разы дешевле чем у официалов.Мой тариф (вотрой номер) безлимитный интернет, 1000мин на все операторы, и куча всякого хлама, доступ к сервисам, за 260р/мес
П.С сейчас конкретно данный тариф трудно найти но ближе есть, использую чисто для инета, звонков и раздачи дома (можно экономить ещё на домашнем инете, WiFi) благо инет отличный
П.С 2 отвечаю сразу на счёт блокировки, да в любой момент могут заблокировать но моему номеру с тарифом более 3х лет

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Tar Mendo

ФАС, фас на мегафон))

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Aleks

а что ФАС считает достаточными причинами? Я что-то запамятовал, у нас же рыночная экономика, мтс монополистом не является, соответственно для него любая причина поднять цену это достаточная причина. Какие есть в законе четко обозначенные рамки достаточности чтобы в них не вписывалось желание больше денюжек? Интересы потребителей с каких пор стали заботить? До этого просто перед фактом ставили и все, а кто не доволен, тому статья.

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Вадим Егорычев

тоже не понял с какой стати, тем более что остальные операторы тоже подняли цены на услуги

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Игорь Милованов

Это ж сайт бузинесс-менов (людей занятости). Чё вы как коммунисты ноете? Повысились цены - просто начни больше зарабатывать. Тем более поуехало столько ебланов/крыс/предателей/ссыкунов в свои грузии/казахстаны, столько места освободилось - жопой жуй рынок услуг.

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Bastard

Додик, из танка пишешь аль из окопа?
Что, солдатских 40к в месяц не хватает, по 15 рублей за пост в перерывах заработать решил?

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ART

Да и не критично же подняли, что аж без связи оставили полстраны. Но ФАС тоже молодцы, но не там где это было бы уместно)

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Игорь Милованов

Да большинству связь и не нужна - они через неё новости свои сраные читают, порево качают и ничего нужного.

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Johann Janzen
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lakoros

"экономически обоснованного уровня" Это до какого? у мтс цены выше всех остльных операторов? мне мтс тоже поднял цены и на домашний и на мобильный, но мне кажется у операторов всё же есть некие проблемы с оборудованием, и в этот раз они не просто по своей прихоти подняли цены.

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Arsenii

У нас же типа аж 4 оператора (не считая mvno-шных), то есть не особо монополия при том, что все повышают...

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Прочный Артем

Вообще то мне вся тройка тарифы подняла.
И МТС, и Билайн, и Мегафон.

Ну и прочие операторы уверен тоже.

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Слегка Придурковатый

Подняли все, но видимо МТС сделал это без уважения.

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Прочный Артем
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Юрий Климов

непонятно почему именно мтс обязали понизить тарифы тогда

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Andrew Lobachev

У меня за 5 лет тариф подорожал на 20 рублей (месяц назад), хз, о чём речь. А год назад увеличили пакет бесплатного интернета в 2 раза, при прежней стоимости.

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Привет

Вам повезло) У меня за 5 лет тариф подорожал почти в 2 раза. С 12 до 23 рублей в сутки

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Николай Бойко

Так, и что теперь? Ждать пока тарифы понизят?

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Алексей Корниенко

🤣

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Андрей Киселев

ФАС:

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Игорь Милованов

Кто это, поделись с нами.

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Прочный Артем

Это ФАС

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Андрей Киселев

с кем с вами? вас тут много?

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Aza Dzi

Это из Пиратов Карибского моря персонаж если что)

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Айрат Галиуллин

Ничесе, такое тоже бывает? 👀

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Danila Poyarkov

Нет (да)

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Западный глобус

ФАС, фас!

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Roman Bannov

Кто знает, напишите какой-нибудь норм тариф недорогой и не пакетный. Пользуюсь Супер МТС, но чувствую текать от них надо.

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Arsenii

Да хрен найдешь такой тариф. Все опсосы суют в минималку дофига минут, которые нафиг не нужны в таком кол-ве с учетом звонков через мессенджеры, и мало трафика.

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Marat Yansaitov

Yota

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Arsenii

Да там разве что интернета побольше, а так те же ~600 руб, как и у всех если не брать ограничение скорости.

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Marat Yansaitov

500 ₽
950 минут и анлим

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Армен Арзуманян

Нужно активней мигрировать от одного к другому оператору, будет эффект, будут думать и бороться за пользователя.

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Elena Krinitsyna

А меня больше интересует фактическое отсутствие мобильного интернета, LTE даже местами пропадает

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Сексорцист Милфхантерович

Хорошие новости :-)

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Razor

Когда пять лет пользуешься анлимом за четыре сотки безо всяких изменений

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Eternal Hate

Сижу уже пять лет на йота тарифе для настоящих мужчин - 0 минут, 0 смс, безлимитный интернет, плачу 395р

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Виталий Кузьмин

Отлично! цены-то немерено выше потолка!

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Cidirw Cidirw

Фас говорит МТС что вы не обосновано задрали цену , а МТС говорит что им за коммуналку платить нечем ,🙉

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