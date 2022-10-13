ФАС возбудила дело против «Мегафона» за необоснованное повышение цен на услуги Статьи редакции
В мае оно составило 12%.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В мае 2022 года «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи в среднем на 12%, что коснулось более 16,5 млн абонентов.
- Повышение цен оператором превысило уровень потребительской инфляции, зафиксированный тогда Росстатом, однако обоснований этому ФАС не нашла. Ведомство заключило, что рост затрат компании не соответствует «росту доходов от повышения тарифов» и потому ущемляет интересы потребителей.
- Редакция vc.ru отправила запрос в пресс-службу «Мегафона».
- В феврале 2022 года такое дело ФАС возбудила против МТС, а в октябре признала компанию виновной. С января по октябрь оператор повысил тарифы более чем на 20%.
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А где Аэрофлот с ценой билета мск арм 22 сентября 600000 рублей? Где антимонопольный комитет? Рим - Краков 3400 рублей, Таллин - Мальта 1800 рублей. До коле обдирать будут русских?!
Неприкрытая русофобия со стороны Аэрофлота)
Это рыночек русофобный тогда, запретить его надо))
Аэрофлот большинство своего флота не может использовать для международных полетов (просто наложат арест на борт в иностранном аэропорту). Единственным решением было бы увеличение количества рейсов иностранными АК.
Какими интересно иностранными АК? Белавиа?)
разбегающиеся айтишники с полными карманами денег страшная сила
Вот кстати интересно, что было раньше курица или яйцо? Билеты стали раскупать со страшной силой или сначала цены на них улетели ту зе мун? Я думала, что спрос был первым в этой гонке, а предложение подтянулось. Но потом оказалось, что через несколько дней после начала кипиша, билеты раскупались не все, а цены по-прежнему были завышены. Теперь меня гложат сомнения, спрос опережал предложение изначально или наоборот
vc работает
А я вчера там же про домру писал, может тоже сбудется?
Про меня есть, значит, камент - огонь.
Теле2 с Билайном – ФАС ещё не у вас?
ФАС вспомнили, что надо работу работать?)
У ФАС период осеннего возбуждения.
Сейчас ещё с клиентов и на штрафы с судебными расходами бабла снимут.
это все из-за этого комментария :D
Принимаю заказы на штрафы конкурентов от ФАС. Прайс щадящий, скорость высокая.
«Коснулось более 16,5 млн абонентов» - это потенциальное направление для коллективного иска абонентов о взыскании разницы между состоявшимся повышением и индексом потребительских цен.
Это потенциал для штрафа в 10 тыс. рублей.
Публичный штраф - это одно, а требования частных лиц, которые возможно обьединить «по крышу» группового иска, - другое.
Уважаемые ФАС а так же можно на военные формы точнее перекупщики спикулянтов бизнесменов и так далее подать в суд? На поднятия цены Экипировку военнослужащим начиная с началом СВО цены поднялись в два раза на обмундирования а после мобилизации в три раза в некоторых местах и в 4 начиная от носков закачивая бронижилетом я уж молчу на цены медикаменты. Благодарю
То есть это нормально пойти самому себе форму купить, чтобы в ней служить? А потом жаловаться ФАС, что форма дорогая... Мне кажется мы что-то не так делаем
@Полина Лааксо в заголовке, вероятно, должен быть Мегафон, раз на МТС возбудились в феврале?
мы уже поправили :—)
👍🏻 Хотя, по сути, тоже правильно было – и заголовок, и возбуждение.
Возбуждай и властвуй)
не сложно догадаться к кому ФАС придут следующими
Живи на яркой стороне, следующий ? Делаем ставки
Мегафон второй день под обстрелом на VC 🤣
Следующий будет Теле2
Против МТС уже возбудили)
а Сбер когда ввёл тариф за переводы на Тинькофф — сделал это вполне обоснованно, ведь клиенты уходят :(((
ахах,ФАС что читает комменты на вс?)теле2 и билайн следующие я так понимаю
Мегафон, будущее зависит от тебя. Понимаешь?
ФАС вспомнила, что надо не только компании между гигантами перекидывать
А где Билайн, не повышал что-ли?