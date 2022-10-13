Право
Полина Лааксо

ФАС возбудила дело против «Мегафона» за необоснованное повышение цен на услуги Статьи редакции

В мае оно составило 12%.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В мае 2022 года «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи в среднем на 12%, что коснулось более 16,5 млн абонентов.
  • Повышение цен оператором превысило уровень потребительской инфляции, зафиксированный тогда Росстатом, однако обоснований этому ФАС не нашла. Ведомство заключило, что рост затрат компании не соответствует «росту доходов от повышения тарифов» и потому ущемляет интересы потребителей.
  • Редакция vc.ru отправила запрос в пресс-службу «Мегафона».
  • В феврале 2022 года такое дело ФАС возбудила против МТС, а в октябре признала компанию виновной. С января по октябрь оператор повысил тарифы более чем на 20%.

#мегафон #новость #фас

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33 комментария
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 Vsevbox

А где Аэрофлот с ценой билета мск арм 22 сентября 600000 рублей? Где антимонопольный комитет? Рим - Краков 3400 рублей, Таллин - Мальта 1800 рублей. До коле обдирать будут русских?!

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Пришелец 16

Неприкрытая русофобия со стороны Аэрофлота)

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Бублик

Это рыночек русофобный тогда, запретить его надо))
Аэрофлот большинство своего флота не может использовать для международных полетов (просто наложат арест на борт в иностранном аэропорту). Единственным решением было бы увеличение количества рейсов иностранными АК.

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Пришелец 16

Какими интересно иностранными АК? Белавиа?)

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ЯжПрограммист

разбегающиеся айтишники с полными карманами денег страшная сила

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Ещё чуть-чуть

Вот кстати интересно, что было раньше курица или яйцо? Билеты стали раскупать со страшной силой или сначала цены на них улетели ту зе мун? Я думала, что спрос был первым в этой гонке, а предложение подтянулось. Но потом оказалось, что через несколько дней после начала кипиша, билеты раскупались не все, а цены по-прежнему были завышены. Теперь меня гложат сомнения, спрос опережал предложение изначально или наоборот

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ЯжПрограммист

vc работает

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Вадим Д.

А я вчера там же про домру писал, может тоже сбудется?

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Слегка Придурковатый

Про меня есть, значит, камент - огонь.

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Вадим Д.

Теле2 с Билайном – ФАС ещё не у вас?

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Яковенко Марта

ФАС вспомнили, что надо работу работать?)

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Вадим Д.

У ФАС период осеннего возбуждения.

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Alex

Сейчас ещё с клиентов и на штрафы с судебными расходами бабла снимут.

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Стас Батурин

это все из-за этого комментария :D

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Слегка Придурковатый

Принимаю заказы на штрафы конкурентов от ФАС. Прайс щадящий, скорость высокая.

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Виктор Домшенко

«Коснулось более 16,5 млн абонентов» - это потенциальное направление для коллективного иска абонентов о взыскании разницы между состоявшимся повышением и индексом потребительских цен.

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KK

Это потенциал для штрафа в 10 тыс. рублей.

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Виктор Домшенко

Публичный штраф - это одно, а требования частных лиц, которые возможно обьединить «по крышу» группового иска, - другое.

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Азамат Жаксыбаев

Уважаемые ФАС а так же можно на военные формы точнее перекупщики спикулянтов бизнесменов и так далее подать в суд? На поднятия цены Экипировку военнослужащим начиная с началом СВО цены поднялись в два раза на обмундирования а после мобилизации в три раза в некоторых местах и в 4 начиная от носков закачивая бронижилетом я уж молчу на цены медикаменты. Благодарю

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Ещё чуть-чуть

То есть это нормально пойти самому себе форму купить, чтобы в ней служить? А потом жаловаться ФАС, что форма дорогая... Мне кажется мы что-то не так делаем

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Вадим Д.

@Полина Лааксо в заголовке, вероятно, должен быть Мегафон, раз на МТС возбудились в феврале?

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Полина Лааксо
Автор

мы уже поправили :—)

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Вадим Д.

👍🏻 Хотя, по сути, тоже правильно было – и заголовок, и возбуждение.

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Олег Павлов

Возбуждай и властвуй)

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Protein Wars

не сложно догадаться к кому ФАС придут следующими

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Иоанн Глазырин

Живи на яркой стороне, следующий ? Делаем ставки

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Inflammable Dragon

Мегафон второй день под обстрелом на VC 🤣

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Ivan Lapaev

Следующий будет Теле2
Против МТС уже возбудили)

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Илья

а Сбер когда ввёл тариф за переводы на Тинькофф — сделал это вполне обоснованно, ведь клиенты уходят :(((

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Heather Morris

ахах,ФАС что читает комменты на вс?)теле2 и билайн следующие я так понимаю

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Хороший кубок

Мегафон, будущее зависит от тебя. Понимаешь?

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Казума Малевич

ФАС вспомнила, что надо не только компании между гигантами перекидывать

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Вася Пражкин

А где Билайн, не повышал что-ли?

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