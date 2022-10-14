Минпромторг обязал Wildberries детализировать штрафы, которые маркетплейс выписывает продавцам Статьи редакции
Небольшие магазины не понимают, за что им начисляют списания, а обращаться в суд дорого, поэтому они поднимают цены на 15%, рассказал источник.
- До конца октября 2022 года Wildberries должен начать детализировать штрафы, которые назначает продавцам по итогам месяца за нарушения при складировании товаров. Это требование выдвинула комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
- В пресс-службе маркетплейса сообщили vc.ru, что «разработка сервисов идёт по графику». На вопрос о том, считается ли система штрафов сервисом, компания ответила отрицательно и сказала, что у маркетплейса «нет штрафов».
- Комиссия приняла решение после 110 жалоб на непрозрачность системы от 66 поставщиков. Авторы отметили, что маркетплейс не всегда рассматривает обращения в срок, и оценили общую сумму потенциального ущерба в 117 млн рублей. Оставить свою претензию можно на сайте Ассоциации компаний интернет-торговли.
- Если система станет прозрачнее, продавцы смогут снизить цены на товары на 15% — это наценка, которую они закладывают в стоимость на случай штрафов, пояснил источник «Ведомостей». По его же словам, магазин может оспорить суммы списания через суд, но у небольших компаний и ИП нет лишних денег, чтобы покрывать зачастую неподъёмные издержки.
- Проблема с непрозрачными штрафами действительно касается прежде всего небольших продавцов, отмечает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его словам, отношения с крупными брендами маркетплейсы выстраивают «по другим схемам»
- Маркетплейсы вправе устанавливать штрафы по своему усмотрению, если продавцы нарушают соглашения: например, говорят, что привезут один объём товаров, а доставляют втрое больше. Так, Ozon, например, принимает дополнительные единицы бесплатно, но при этом снимает дополнительную плату за просрочку размещения на складах.
- В июне 2022 года продавцы Wildberries жаловались на необоснованные денежные удержания со стороны маркетплейса, один из них смог вернуть деньги. К тому моменту в картотеке арбитражных судов числилась информация о нескольких десятках разных исков против Wildberries, поданных с начала лета.
- Комиссию при Минпромторге организовали, чтобы решать споры маркетплейсов друг с другом и продавцами. В неё, помимо членов ведомства, входят представители Федеральной антимонопольной службы, профильных ассоциаций и сами участники рынка — например, Ozon, Wildberries и «Яндекс».
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А что это за штраф: "прокатило"?
Самый популярный штраф, до этого все платили.
да и сейчас эта детализация может ничего не дать
WB жжёт напалмом второй день подряд! С двух рук. Когда их уже карать будут?!
"Нет штрафов" для продавцов; "борьба" с фейковыми скидками. Что дальше – приличные условия труда для сотрудников?
это не WB, это их) Наконец-то)
Я работал кладовщиком в этом говне, можно и в минус уйти :D
Тут всё же речь о штрафах для продавцов. Но условия работы там адовые, все уже наслышаны. Рад, что Вы ушли оттуда!
На заводе чувствую себя королём, спасибо!
Ну это же конец. Начало в том, что будет детализация. И увидев очередную херь, люди будут снова жаловаться. Наконец-то, благодаря огласке, они не проскочили молча с этими штрафами чужого юрлица на своём счёте.
WB умеет выкручиваться)
Это реально в кассу, когда их уже атата сделают, чтобы не мутили, а то как казино ей богу, выигрывает только один.
Штрафов нет. А что есть? Отрицательное премирование?
Кажется миллиардный бизнес на рабах накрывается медным тазом :D
Надо бы их еще штрафами наградить за то, что ни никак не могу в сохранности доставлять товар! беспредел какой-то!