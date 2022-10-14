«Они только прикрываются заботой о природе»: Apple оштрафовали в Бразилии за продажу iPhone без зарядного адаптера Статьи редакции
Компанию также обязали предоставить «зарядки» жителям страны, которые купили смартфоны после 13 октября 2020 года.
- О том, что суд штата Сан-Паулу оштрафовал Apple на 100 миллионов реалов ($19 млн) за то, что компания продолжает продавать в стране смартфоны без адаптеров питания, 13 октября сообщил Reuters.
- Суд постановил, что Apple должна начать продавать в Бразилии iPhone с комплектным зарядным устройством.
- Представители Apple объяснили в суде, что компания перестала предлагать адаптеры с iPhone, чтобы сократить выбросы углекислого газа.
- Судья заявил, что Apple лишь «прикрывается заботой о природе», чтобы навязывать потребителям обязательную покупку зарядных устройств.
- По решению суда Apple также должна предоставить адаптеры питания всем бразильцам, которые купили iPhone после 13 октября 2020 года. Компания намерена обжаловать приговор.
- Apple убрала адаптер питания из комплектов iPhone в 2020 году. После этого власти одного из штатов в Бразилии обязали компанию вернуть зарядные блоки, а после оштрафовали её на $2 млн. В сентябре власти страны запретили Apple продавать iPhone без зарядных блоков в комплекте.
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Мне стало так хорошо
И мне)))
С учётом стоимости оригинальной зарядки - правильно сделали, что штрафанули, но заботил ли этот вопрос яблопользователей никто 🤷🏻♂️
Можно просто картинку Айфона продавать NFT, чтобы природу не портить 🧘
NFT хранится, например в IPFS, а она хранится на нодах, что есть оборудование, так что и тут получится, что портит природу :)
Пора штрафовать на разъём lightning вместо type-c.
даже казнить !
Жадность часто толкает на неблаговидные поступки в погоне за вожделенными деньгами.
Да, 100 млн реалов ($19 млн) за отсутствие з/у, не то же самое, что 60 000 ₽ за слив данных, красавцы 👍🏻
Каеф )