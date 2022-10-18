Отсрочку от мобилизации после подачи заявления на Госуслугах не получили 0,5% ИТ-специалистов — Минцифры Статьи редакции
Ведомство не раскрывает, сколько всего заявлений подано. Известно, что за первые четыре часа после открытия формы было 1500 заявок.
- На Госуслугах начали приходить сообщения об отказе ИТ и другим специалистам, которые подавали заявления на отсрочку от мобилизации, рассказали в Минцифры. Отказали 0,5% из них.
- Основные причины: специальность в дипломе не из перечня, утвержденного Минцифры, должность не связана с критически важными для компании функциями.
- 23 сентября Минобороны сообщило, что под «частичную мобилизацию» не попадут ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи, банков и СМИ. В ИТ сотрудник должен работать полный рабочий день в аккредитованной компании на время призыва, иметь профильное высшее образование и «выполнять критически важные функции».
- 27 сентября Минцифры утвердило список специальностей и открыло форму для подачи заявлений на Госуслугах. За первые четыре часа подали 1500 заявлений.
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Забавно, что без диплома нужной специальности, человек вполне может занимать какую-либо позицию, на которую очень сложно будут найти замену. А тут их просто опрокинули, ну, впрочем, как и всегда
Ну те люди которые без диплома и образования - пишут законы. Но по чему то считают что все остальные в современном мире должны иметь профильную корку как первое образование.
Просто еще раз подтверждает некомпетентность законотворцев.
Ну 0.5% это прям в порядке погрешности, поэтому пока не понятно. Но да запись в дипломе в наше время мало что отражает о значимости человека на предприятии.
скорее всего сделали так, чтобы сложнее было купить должность в IT компании, в довесок еще придется покупать и диплом. Хотя это конечно слабое утешение для реально работающих специалистов без диплома
И много ли в стране институтов что выпускают ИТ специалистов?
все еще советские ценности: без бумажки ты какашка
"У нас дефицит it-специалистов!"
: отказ в отсрочке несколько тысяч it-специалистам
"Вы не понимаете, это не те специалисты, у них должна быть вышка и вообще отказ в отсрочке не повлияет на децифит"
Одна мармеладка
логика переехала,не ищите
Отправь заявку, получи отказ, жди дома с квадрокоптером весёлого военкома!
Расскажи всем друзьям и отправляйтесь навстречу увлекательным приключениям вместе.
Зачем скрывать число поданных заявлений? ИТ-специалистов меньше, чем думалось? Или наоборот – столько, что если всем давать отсрочку, то и мобилизовать некого будет?
Не планируешь вести рубрику «СВОКР»?
0.5% не получили отсрочку, но 100% обновили о себе сведения в новую базу :-)
Думаю, что через базу ФНС гораздо проще получить все нужные данные без плясок с заполнением форм
Сведений везде полно, откуда можно достать, эти заморочки с гос услугами не нужны
Уехал в Армению, не подавал ничего на отсрочку (категория В), работаю в топовой компании. Обратно в Россию только вперед ногами. Неужели люди не понимали, что составляют списки "невыездных" / "стратегический запас" / "тероборона", а не дают отсрочку?
Есть пруфы?
А разве мобилизация не закончилась? (в Москве, области и Питере как минимум). Если закончилась, то зачем брони?
[вопрос риторический]
В Москве? Это в той Москве, где типов у метро ловят? Точно закончилась?
Указа об окончании мобилизации нет.
В Питере никто не говорил об окончании
Мобилизацию может закончить только бункерный отдельным указом.
Все заявления от губеров не более чем "словесные интервенции"
Только первый этап, который до осеннего призыва.А сколько будет этапов - нам не доложили. Но обещали больше одного...
С чего вообще этим айтишникам отсрочки? На основании чего? Чем они лучше условного слесаря или строителя? Пусть как все, идут служить и защищать страну!
Дело тут в том, что IT отток очень большой, всем остальным уехать за границу на много сложнее чем IT, поэтому именно их хотят удержать.
защищать родину от кого ?
Во-первых, товарищ Илья под вашим комментарием прав. Во-вторых, мир всё больше уходит в цифровизацию, it специальности востребованы абсолютно везде и их ценность от этого будет только расти. Технологическая область развивается сейчас как никакая другая, при этом, ускоряет рост других.
В-третьих, хороший it специалист - человек с хорошим образованием (под этим имею ввиду образование, как набор следующих двух понятий, а не вышку) , навыками и знаниями. Порог вхождения в профессию достаточно высокий, что бы там ни писали всякие "... Brains" на рекламах своих "курсов". Уж точно выше слесаря и строителя, хоть это и тоже социально значимые специальности.
Технологии толкают мир, за хороших тех. специалистов сражаются it гиганты, нет отрасли, где их услуги сейчас в той или иной степени не были бы востребованы, профессия, где основной инструмент - мозг, а соображающих явно меньше, чем людей, умеющих делать однотипную работу руками. Я скорее озадачен вашим недоумением.
На основании того, что заменить их строителем, таксистом, дворником и т.д. нельзя - слишком долго учиться. А наоборот - можно. Они лучше именно тем, что гораздо больше других учились (имеется в виду не сколько вышка, сколько профессия).
Это во-первых.
Во-вторых - они довольно до хрена налогов платят, на которые, в частности, содержатся контрактники.
сколько это в людях,которые получили отказ,просто и 1% звучит как немного,а по итогу это 300т жизней
Впринципе, ничего нового. Процент оправдательных приговоров в России около 0.2%, меньше чем при Сталине (2%). Цифры вполне сопоставимые и приближены к реальности.
Остальные 99,5%, не радуйтесь - скоро и за вами придут.
А будут видео от блогеров, что 0.5% это всего лишь кусочек картошки в целой пачке из вкусно и точка?))))
Мммм, прикольно. А ничего, что там отсрочку и не давали?
Замечательно :). Вспомнилась 100 процентная гарантия поступления в вуз или возврат денег.
Такая же схема
Или я в тех 0,5%?
"А зачем нам неудачники? "
Ну, чего, сделаем местную перепись 0.5%? У меня вот из ~20 знакомых ровно 2 сделали отсрочку от Минцифры, остальные сделали отсрочку через Ташкент, Ереван и Тбилиси.
Эти айтишнеки и так ничего толкового не делают, сидят в шикарных московских офисах с зарплатами 60+ тысяч, жируют, так еще и от армии откосили.
600+ тысяч
Какие офисы? Джуны только там, рангом выше уже на Бали в собственных вилах
Это половинка одной мармеладки в целой пачке?
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Хоть тут диплом пригодился!
так звучит новость, словно они хвастаются, мол вот, 95,5 процентов получили отсрочку, какие мы молодцы, что ее дали. но а по факту это лютый треш
Что, прям так и получили? Все они имеют форму 3 от министерства обороны РФ?