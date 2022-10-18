Право
Маша Цепелева

Отсрочку от мобилизации после подачи заявления на Госуслугах не получили 0,5% ИТ-специалистов — Минцифры Статьи редакции

Ведомство не раскрывает, сколько всего заявлений подано. Известно, что за первые четыре часа после открытия формы было 1500 заявок.

  • На Госуслугах начали приходить сообщения об отказе ИТ и другим специалистам, которые подавали заявления на отсрочку от мобилизации, рассказали в Минцифры. Отказали 0,5% из них.
  • Основные причины: специальность в дипломе не из перечня, утвержденного Минцифры, должность не связана с критически важными для компании функциями.
  • 23 сентября Минобороны сообщило, что под «частичную мобилизацию» не попадут ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи, банков и СМИ. В ИТ сотрудник должен работать полный рабочий день в аккредитованной компании на время призыва, иметь профильное высшее образование и «выполнять критически важные функции».
  • 27 сентября Минцифры утвердило список специальностей и открыло форму для подачи заявлений на Госуслугах. За первые четыре часа подали 1500 заявлений.

#новость #минцифры #мобилизация #отсрочка

4969 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
66 комментариев
Написать комментарий...
 Меркушев Леонид

Забавно, что без диплома нужной специальности, человек вполне может занимать какую-либо позицию, на которую очень сложно будут найти замену. А тут их просто опрокинули, ну, впрочем, как и всегда

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

Ну те люди которые без диплома и образования - пишут законы. Но по чему то считают что все остальные в современном мире должны иметь профильную корку как первое образование.
Просто еще раз подтверждает некомпетентность законотворцев.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

Ну 0.5% это прям в порядке погрешности, поэтому пока не понятно. Но да запись в дипломе в наше время мало что отражает о значимости человека на предприятии.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Дмитрий

скорее всего сделали так, чтобы сложнее было купить должность в IT компании, в довесок еще придется покупать и диплом. Хотя это конечно слабое утешение для реально работающих специалистов без диплома

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
mr.biscuit.eater

И много ли в стране институтов что выпускают ИТ специалистов?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ivan Berg

все еще советские ценности: без бумажки ты какашка

Ответить
Развернуть ветку
Персональный браслет

"У нас дефицит it-специалистов!"
: отказ в отсрочке несколько тысяч it-специалистам
"Вы не понимаете, это не те специалисты, у них должна быть вышка и вообще отказ в отсрочке не повлияет на децифит"

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Одна мармеладка

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Stanislav Barkov

логика переехала,не ищите

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Отправь заявку, получи отказ, жди дома с квадрокоптером весёлого военкома!
Расскажи всем друзьям и отправляйтесь навстречу увлекательным приключениям вместе.
Зачем скрывать число поданных заявлений? ИТ-специалистов меньше, чем думалось? Или наоборот – столько, что если всем давать отсрочку, то и мобилизовать некого будет?

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Voronkov

Не планируешь вести рубрику «СВОКР»?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alexander Rumyankov

0.5% не получили отсрочку, но 100% обновили о себе сведения в новую базу :-)

Ответить
Развернуть ветку
wasted

Думаю, что через базу ФНС гораздо проще получить все нужные данные без плясок с заполнением форм

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Максим Данилов

Сведений везде полно, откуда можно достать, эти заморочки с гос услугами не нужны

Ответить
Развернуть ветку
Проходивший мимо

Уехал в Армению, не подавал ничего на отсрочку (категория В), работаю в топовой компании. Обратно в Россию только вперед ногами. Неужели люди не понимали, что составляют списки "невыездных" / "стратегический запас" / "тероборона", а не дают отсрочку?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Взлёт

Есть пруфы?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

А разве мобилизация не закончилась? (в Москве, области и Питере как минимум). Если закончилась, то зачем брони?

[вопрос риторический]

Ответить
Развернуть ветку
Советник Альянса

В Москве? Это в той Москве, где типов у метро ловят? Точно закончилась?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Dmitry Kuzmitsky

Указа об окончании мобилизации нет.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Ефимов

В Питере никто не говорил об окончании

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Мобилизацию может закончить только бункерный отдельным указом.
Все заявления от губеров не более чем "словесные интервенции"

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Винниамин Пяточков

Только первый этап, который до осеннего призыва.А сколько будет этапов - нам не доложили. Но обещали больше одного...

Ответить
Развернуть ветку
Петр Полесов

С чего вообще этим айтишникам отсрочки? На основании чего? Чем они лучше условного слесаря или строителя? Пусть как все, идут служить и защищать страну!

Ответить
Развернуть ветку
Илья М

Дело тут в том, что IT отток очень большой, всем остальным уехать за границу на много сложнее чем IT, поэтому именно их хотят удержать.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kurgus Utair

защищать родину от кого ?

Ответить
Развернуть ветку
Роман Ряжских

Во-первых, товарищ Илья под вашим комментарием прав. Во-вторых, мир всё больше уходит в цифровизацию, it специальности востребованы абсолютно везде и их ценность от этого будет только расти. Технологическая область развивается сейчас как никакая другая, при этом, ускоряет рост других.
В-третьих, хороший it специалист - человек с хорошим образованием (под этим имею ввиду образование, как набор следующих двух понятий, а не вышку) , навыками и знаниями. Порог вхождения в профессию достаточно высокий, что бы там ни писали всякие "... Brains" на рекламах своих "курсов". Уж точно выше слесаря и строителя, хоть это и тоже социально значимые специальности.
Технологии толкают мир, за хороших тех. специалистов сражаются it гиганты, нет отрасли, где их услуги сейчас в той или иной степени не были бы востребованы, профессия, где основной инструмент - мозг, а соображающих явно меньше, чем людей, умеющих делать однотипную работу руками. Я скорее озадачен вашим недоумением.

Ответить
Развернуть ветку
Винниамин Пяточков

На основании того, что заменить их строителем, таксистом, дворником и т.д. нельзя - слишком долго учиться. А наоборот - можно. Они лучше именно тем, что гораздо больше других учились (имеется в виду не сколько вышка, сколько профессия).
Это во-первых.
Во-вторых - они довольно до хрена налогов платят, на которые, в частности, содержатся контрактники.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Долгоруков

сколько это в людях,которые получили отказ,просто и 1% звучит как немного,а по итогу это 300т жизней

Ответить
Развернуть ветку
Человеческий ящик

Впринципе, ничего нового. Процент оправдательных приговоров в России около 0.2%, меньше чем при Сталине (2%). Цифры вполне сопоставимые и приближены к реальности.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Остальные 99,5%, не радуйтесь - скоро и за вами придут.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Степанов

А будут видео от блогеров, что 0.5% это всего лишь кусочек картошки в целой пачке из вкусно и точка?))))

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Баскус

Мммм, прикольно. А ничего, что там отсрочку и не давали?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Замечательно :). Вспомнилась 100 процентная гарантия поступления в вуз или возврат денег.
Такая же схема

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Баскус

Или я в тех 0,5%?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Chris Mei

"А зачем нам неудачники? "

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Ну, чего, сделаем местную перепись 0.5%? У меня вот из ~20 знакомых ровно 2 сделали отсрочку от Минцифры, остальные сделали отсрочку через Ташкент, Ереван и Тбилиси.

Ответить
Развернуть ветку
Петр Полесов

Эти айтишнеки и так ничего толкового не делают, сидят в шикарных московских офисах с зарплатами 60+ тысяч, жируют, так еще и от армии откосили.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Лачевский

600+ тысяч

Ответить
Развернуть ветку
Дима Коренев

Какие офисы? Джуны только там, рангом выше уже на Бали в собственных вилах

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Марина Крылова

Это половинка одной мармеладки в целой пачке?

Ответить
Развернуть ветку
Персональный браслет

Этот комментарий удален за ненадобностью

Ответить
Развернуть ветку
Галкин Никита

Хоть тут диплом пригодился!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ткачев

так звучит новость, словно они хвастаются, мол вот, 95,5 процентов получили отсрочку, какие мы молодцы, что ее дали. но а по факту это лютый треш

Ответить
Развернуть ветку
Hex Jeans

Что, прям так и получили? Все они имеют форму 3 от министерства обороны РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 66 комментариев
null