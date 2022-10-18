Суд впервые оштрафовал Amazon за неудаление запрещённой информации — на 4 млн рублей Статьи редакции
И в очередной раз оштрафовал Twitch на 4 млн рублей.
- Amazon назначили два штрафа — за отказ удалить запрещенную информацию о способах совершения самоубийства, а также за репост с запрещенного сайта о наркотиках Hydra, пишет «Коммерсантъ».
- Всего компанию оштрафовали на 4 млн рублей. Это первые штрафы в России именно для Amazon.
- Также оштрафовали принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch — на 4 млн рублей за отказ удалять интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. По этой причине сервис штрафуют уже в третий раз: в августе он получил штраф на 3 млн рублей, в начале октября — на 4 млн рублей.
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А яндекс с Дзеном не хотят на столько же оштраХовать? В комментах собираются самоубийцы, которые обмениваются странной информацией и местами для прыжков наhttps://dzen.ru/media/id/5c255a1be62df200a991b390/priznaki-chto-chelovek-planiruet-samoubiistvo-5ca7ca0e7b798f00b376f3a4
А вот вообще великолепие самолечения, эта, прости господи, "информация" ничем не вредит людям? Уважаемый суд, вы не хотите заняться своими прямыми обязанностями, такими как принятие общеобязательных решений, затрагивающих существенные права и законные интересы граждан, от которых могут зависеть судьбы людей и их благополучие, поддержание законности и правопорядка?
https://dzen.ru/video/watch/60abac6d1805213c6f9d3df7
Наш суд- самый гуманный суд в мире…
особенно если дело против гугла :D
Нет конечно. У действующей власти есть приоритет не раскачивать лодку. А приоритета, чтоб вы жили хорошо, у действующей власти нет.
В стране убили экономику как ещё зарабатывать деньги, если власти умеют только через силу отжимать?
какой это заработок - никто им этих денег не заплатит. но можно попробовать заблокировать амазон и гугуль
Это работает только в одну сторону
Гидры больше нет! А штрафы есть!
А, если я буду ссылаться на несуществующий сайт и картинку нарисую, меня тоже оштрафуют?!
за одни такие мысли выпишут (прозиум ха ха)
Ну попытаются.
Вон Асмус этой медсестре в кино впаяли привлечение к административной ответсвенности за размещенный 24 февраля просто черный квадрат, а в сентябре на 2м заседании суд в Москве прекратил административное дело о дискредитации армии России против актрисы Кристины Асмус из-за отсутствия состава преступления и «многочисленных нарушений со стороны органов дознания».
Вот так работают.
Составили протокол по делу о дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). За 24 февраля. А то, что 20.3.3 КоАП и новые редакции статей 207.3 УК РФ и 280.3 УК РФ вступили в силу только 5 апреля, как-то блять, никто не подумал))
Это всё, что вам нужно знать о правовом поле, законности и судопроизводстве.
И всех комментаторах типа кому ответ в этой "беседе"
https://vc.ru/ask/520043-wildberries-gotovitsya-k-massovomu-kidku-sellerov?comment=5042526&from=copylink&type=quick
Смотря какую картинку ты нарисуешь.
Я смотрю вы знаток ))
Да. Штрафуют же за изображения из 17 мгновений весны
Придурки!
За оскорбления чувств верующих посадят 😄
А я понял – это пробник штрафа!
Жалкий амазон приговорили к 4 млн ₽, это ж не "ужасный и кровавый google"? которому лярдами штрафы отгружают.
Теперь Безос станет нищим! 😭😢🤧
Возможно, его накажут самым страшным образом и он не сможет приехать на праздник огурца в Суздале 👆🏻
Хотя это, конечно, будет явный перебор.
Как же так! Ох горе-то какое!
узнал об этом празднике на vc,прогуглил,фестиваль кринжа какой то,но даже хотелось бы правда побывать там,посмеяться
Да кринж, конечно, лютый, херня откровенная, но в каждом регионе такая есть и все этим очень гордятся. На самом деле, есть и путные, не скрою, но их по 2-3 пальцам можно пересчитать.
даже я перестала употреблять это слово
Миллиардные пойдут потом, надо подождать. Гугл тоже первоначально на "малые" суммы штрафовали
Обязательно пойдут, зря что ли целый суд старается. Это пробники, первые ласточки, так сказать.
А амазон разве вообще работает в России?
нет, но штраф то есть
За штрафом последует требование о приземлении офиса в РФ ))
Проверенный метод
а разве это важно для суда?посмотрите на гугл,давно ушел,а штрафы есть
Особого эффекта не произведёт такое наказание
А это не для эффекта. Просто нашли ещё один способ как кого-то "доить"
Придурки!
Почему так мало? Это намеренный саботаж от лица крупной компании. Не хотят удалять значит будет пополнять бюджет за их счёт. 4 лярда на первый раз надо было, а дальше только больше, а не 4 млн.
На всю капитализацию сразу же!
Поддерживаю!
Такие важные и нужные законы надо соблюдать, иначе никак
За чей счет? Это когда у Amazon юрлицо в рф появилось?
А разве они с Google вообще оплачивают эти штрафы?
Мне кажется что они расчитывают на буст наших ВБ, яндекса, сбера и т.д
Начинают кошмарить конкурентов.
А вот интересуются ли почему просто не удалять контент о самоубийствах и о наркотиках.
Кому эти инфо полезно?
Суд впервые оштрафовал Amazon, но 100% не последний раз