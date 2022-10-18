Право
Целесообразный волк

Суд впервые оштрафовал Amazon за неудаление запрещённой информации — на 4 млн рублей Статьи редакции

И в очередной раз оштрафовал Twitch на 4 млн рублей.

  • Amazon назначили два штрафа — за отказ удалить запрещенную информацию о способах совершения самоубийства, а также за репост с запрещенного сайта о наркотиках Hydra, пишет «Коммерсантъ».
  • Всего компанию оштрафовали на 4 млн рублей. Это первые штрафы в России именно для Amazon.
  • Также оштрафовали принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch — на 4 млн рублей за отказ удалять интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. По этой причине сервис штрафуют уже в третий раз: в августе он получил штраф на 3 млн рублей, в начале октября — на 4 млн рублей.

#новость #amazon #twitch #штрафы

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42 комментария
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Согласный фонарь

А яндекс с Дзеном не хотят на столько же оштраХовать? В комментах собираются самоубийцы, которые обмениваются странной информацией и местами для прыжков наhttps://dzen.ru/media/id/5c255a1be62df200a991b390/priznaki-chto-chelovek-planiruet-samoubiistvo-5ca7ca0e7b798f00b376f3a4
А вот вообще великолепие самолечения, эта, прости господи, "информация" ничем не вредит людям? Уважаемый суд, вы не хотите заняться своими прямыми обязанностями, такими как принятие общеобязательных решений, затрагивающих существенные права и законные интересы граждан, от которых могут зависеть судьбы людей и их благополучие, поддержание законности и правопорядка?
https://dzen.ru/video/watch/60abac6d1805213c6f9d3df7

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Персональный браслет
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Leech59

Наш суд- самый гуманный суд в мире…

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Аллоизий Могарыч

особенно если дело против гугла :D

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Zloy Marketolog

Нет конечно. У действующей власти есть приоритет не раскачивать лодку. А приоритета, чтоб вы жили хорошо, у действующей власти нет.

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Maksim Georgiev

В стране убили экономику как ещё зарабатывать деньги, если власти умеют только через силу отжимать?

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Mike Elkin

какой это заработок - никто им этих денег не заплатит. но можно попробовать заблокировать амазон и гугуль

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Willia

Это работает только в одну сторону

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Иван Серик

Гидры больше нет! А штрафы есть!

А, если я буду ссылаться на несуществующий сайт и картинку нарисую, меня тоже оштрафуют?!

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Razor

за одни такие мысли выпишут (прозиум ха ха)

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Согласный фонарь

Ну попытаются.
Вон Асмус этой медсестре в кино впаяли привлечение к административной ответсвенности за размещенный 24 февраля просто черный квадрат, а в сентябре на 2м заседании суд в Москве прекратил административное дело о дискредитации армии России против актрисы Кристины Асмус из-за отсутствия состава преступления и «многочисленных нарушений со стороны органов дознания».
Вот так работают.
Составили протокол по делу о дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). За 24 февраля. А то, что 20.3.3 КоАП и новые редакции статей 207.3 УК РФ и 280.3 УК РФ вступили в силу только 5 апреля, как-то блять, никто не подумал))
Это всё, что вам нужно знать о правовом поле, законности и судопроизводстве.
И всех комментаторах типа кому ответ в этой "беседе"
https://vc.ru/ask/520043-wildberries-gotovitsya-k-massovomu-kidku-sellerov?comment=5042526&from=copylink&type=quick

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Слегка Придурковатый

Смотря какую картинку ты нарисуешь.

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Антон Большаков

Я смотрю вы знаток ))

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Игорь Протасов

Да. Штрафуют же за изображения из 17 мгновений весны

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Иван Серик

Придурки!

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Zloy Marketolog

За оскорбления чувств верующих посадят 😄

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Вадим Д.

А я понял – это пробник штрафа!
Жалкий амазон приговорили к 4 млн ₽, это ж не "ужасный и кровавый google"? которому лярдами штрафы отгружают.

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Казума Малевич

Теперь Безос станет нищим! 😭😢🤧

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Вадим Д.

Возможно, его накажут самым страшным образом и он не сможет приехать на праздник огурца в Суздале 👆🏻
Хотя это, конечно, будет явный перебор.

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Казума Малевич

Как же так! Ох горе-то какое!

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Christy Guerra

узнал об этом празднике на vc,прогуглил,фестиваль кринжа какой то,но даже хотелось бы правда побывать там,посмеяться

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Вадим Д.

Да кринж, конечно, лютый, херня откровенная, но в каждом регионе такая есть и все этим очень гордятся. На самом деле, есть и путные, не скрою, но их по 2-3 пальцам можно пересчитать.

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Согласный фонарь

даже я перестала употреблять это слово

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Serghei Maveriz

Миллиардные пойдут потом, надо подождать. Гугл тоже первоначально на "малые" суммы штрафовали

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Вадим Д.

Обязательно пойдут, зря что ли целый суд старается. Это пробники, первые ласточки, так сказать.

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Andrey Dmitriev

А амазон разве вообще работает в России?

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Razor

нет, но штраф то есть

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Антон Большаков

За штрафом последует требование о приземлении офиса в РФ ))

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Меркушев Леонид

Проверенный метод

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Артём Кречетов

а разве это важно для суда?посмотрите на гугл,давно ушел,а штрафы есть

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Алексей

Особого эффекта не произведёт такое наказание

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Serghei Maveriz

А это не для эффекта. Просто нашли ещё один способ как кого-то "доить"

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Иван Серик

Придурки!

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Алексей Орешкин

Почему так мало? Это намеренный саботаж от лица крупной компании. Не хотят удалять значит будет пополнять бюджет за их счёт. 4 лярда на первый раз надо было, а дальше только больше, а не 4 млн.

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Serghei Maveriz

На всю капитализацию сразу же!

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Алексей Орешкин

Поддерживаю!

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Serghei Maveriz

Такие важные и нужные законы надо соблюдать, иначе никак

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Oleksandr Letnikov

За чей счет? Это когда у Amazon юрлицо в рф появилось?

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Михаил Шварц

А разве они с Google вообще оплачивают эти штрафы?

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Антон Большаков

Мне кажется что они расчитывают на буст наших ВБ, яндекса, сбера и т.д
Начинают кошмарить конкурентов.

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Justin Marchmalow

А вот интересуются ли почему просто не удалять контент о самоубийствах и о наркотиках.
Кому эти инфо полезно?

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Аватарка- не приговор

Суд впервые оштрафовал Amazon, но 100% не последний раз

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