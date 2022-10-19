Адвокаты попросили главу Минпромторга освободить их от мобилизации Статьи редакции
Вместо этого они предлагают отправлять их в «новые регионы» России — это поможет в «становлении правового государства» на этих территориях.
- Союз адвокатов России (САР) обратился к запреду правительства и главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением рассмотреть возможность предоставить адвокатам бронь от мобилизации, пишет «Коммерсантъ».
- До этого адвокаты уже просили об отсрочке: Федеральная адвокатская палата обращалась в Минюст с просьбой пояснить, дадут ли адвокатам отсрочку и получила ответ, что такого права у них нет. Также отсрочку просила адвокатская палата Москвы — у Сергея Собянина и спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова.
- САР решил, что просить лучше у Мантурова, так как он возглавляет комиссию по отсрочкам. Глава союза Игорь Трунов отмечает, что их просьба совпала с заявлениями регионов о выполнении целей мобилизации и её скором окончании — но фактически никакого указа о её прекращении не было. По словам Трунова, «спецоперация» продолжается и «возможна постановка других заданий»
- В случае мобилизации адвокатов без квалифицированной помощи останутся социально незащищённые слои населения, в том числе и беженцы, а также подлежащие призыву и мобилизации, говорится в обращении к Мантурову. При этом в стране всего 78 тысяч адвокатов — примерно один защитник на 2 тысячи человек.
- Вместо этого Трунов предлагает отправлять адвокатов на альтернативную службу — например, в «присоединённые» регионы для работы по специальности с местным населением. Такой подход сыграет «положительную роль в становлении на новых территориях России правового государства».
- 27 сентября 2022 года Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочек в ИТ, телекоме и СМИ. Нужно иметь профильное высшее образование и работать в аккредитованной ИТ-компании, операторе связи или «системообразующей организации в сфере информации».
- Так как не все специалисты попадают под критерии, об отсрочках правительство просили ИТ-фирмы, в том числе с госзаказами, производители электроники, авиакомпании, фитнес-клубы, РСПП, другие деловые объединения, агропром, туриндустрия, автодилеры, мусорные операторы, книжный союз и другие.
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Одни только слесари не просят отсрочки похоже …
Слесарям в отличие от многих других некогда, им работать надо.
Думаю слесари, в большинстве своём, поддерживают СВО.
А кто не поддерживает, кроме нацистов?
Люди с развитым понятийным мышлением не поддерживают.
Да уж лучше быть нацистом, чем поддерживать войну.
Тут путаница, ты не нацист если не поддерживаешь СВО, а вот если поддерживаешь...
ну зачем же вы так плохо о слесарях
не понимаю ехидства в комментариях. Давать отсрочку всем работникам правового аппарата кроме адвокатов - это свинство и очередной плевок в российское право. И очередной гвоздь в крышку гроба правового государства
Давать кому-то отсрочку, а остальным не давать это большее свинство. Общество поделили на нужных людей, и на говно, которое годится только на мясо.
И вот эта история с многодетными.... я не понял... постойте, у человека УЖЕ есть дети. Вы уверены, что погибнуть должен тот, у кого детей еще нет, и по всей вероятности теперь не будет?
Даже у казаков оберегали тех, у кого еще нет детей.
вообще мобилизация для нападения это максимально тупо.
Ну мы это даже не обсуждаем. Это не тупо, это рабство и пиздец.
Да даже мобилизация оборонительная в 21 веке под большим вопросом, если речь не о геноциде расовом или приходе кровавого тоталитарного режима. Всем похер должно быть на смену шильдика, пусть кто хочет тот и воюет, но они чего-то сами желанием не горят, у них другая "работа".
Утопия, но война начинается не столько с лидера, сколько с солдата готового лезть в окопы. Оборонять или нападать, не важно, всегда скажут, что это священная война за все хорошее.
Нет солдата, нет войны.
Этот вопрос нам предстоит решить.
Государство явно даёт понять, что заботиться о детях погибшего оно не собирается, поэтому в рамках своей логики посылает умирать бездетных
какова-какова?
что-то явно не сходится
Люди просто не понимают, к чему все катится или не хотят понимать. Адвокаты для них какая-то зажравшаяся каста (сами при этом даже экзамен не пробовали сдать, потому на страну и 80к человек, знаю лично 2 профессионалов, а не просто юристов), но как только нужно простое представительство в суде или профессиональная длительная защита там, где они даже еженедельные изменения в закон не отслеживают - так бегут.
Ну теперь некому будет перед деяниями граждан, когда они сами ни бэ, ни мэ, ни тем более, перед государством, их защитить.
Успехов им, которые даже исковое по болванке написать не в состоянии или досудебку, потому что не знают, на какие нормы ссылаться. Будут смиряться с отказом в полуграмотных районных судах и клясть всё вокруг. Не видят спираль истории о снова закручивающимся бесправии гражданина перед государством.
Получат пакетик в карман за мнение или снова "ах, военкомат просто ошибся, посидите без сына, который изначально не был годен"- только уже некому будет их защитить.
Успехов.
посидите без сына, который изначально не был годен
а тут от адвоката толк как от подорожника при переломе
Ну это ваше мнение.
Если Вы считаете, что Голунова отстоял только общественный вой, а не фиксация раз за разом косяков по дознанию и сбору доков тех, кто смог это сделать и понимает, как не обрушить защиту самому при этих извергах под камерами - Ваше право, конечно.
Конечно же реакция общественности (интересно, почемы вы называете это пренебрежительно "общественным воем"?).
У нас в стране нет никакого независимого суда, тем более дело политическое. Адвокат в таком суде - это такой клоун, важно только медийная часть того что он говорит.
Если Вы из буквально написанного делаете удобные себе выводы "пренебрежительно", то может, и ответы на вопросы Вам мои не нужны, Вы уже во мнении утвердились.
Про отсутствие независимого суда я в курсе, благодарю Вас.
Желаете действовать наугад без всякого норматива, пристраиваясь к беззаконию - мешать не буду, конечно, только не на каждого такая "реакция общественности" у нас в обществе. Может и не помочь так же, как подорожник при переломе.
Так в том то и дело что Голунов без реакции общественности бы сел, и адвокаты бы никак не помогли от слова совсем.
Ну если Вы держали свечку, то опять-таки, я потрачу своё время с большей пользой. Само по себе ни одно обжалование в канцелярию не прилетает чужим трудом с бесстрашием и желанием бороться за человека, и не почтовой совой оно там оказывается, но конечно-конечно, никак и совсем.
с базовой логикой у вас не очень.
Я вам говорю что Голунова спас общественный резонанс, и адвокат бы не помог, а вы возражаете что у другой персоны общественного резонанса бы не было.
Я вам говорю адвокат бы не помог, а вы возражаете, что без адвоката нельзя освободиться.
Ещё раз - оба этих возражения никак не опровергают тезис "адвокат бы не помог" даже если окажутся истиной.
слушайте, ну вот есть условный парень Станислав (имя заменил, но все остальное лично мне знакомая реальность). Станислав живет в обычном российском городе миллионике. Он еще с университетских годов был активным человеком с гражданской позицией. с 10ых по 20ые участник каждого оппозиционного митинга в своем городе, донатил медузе, овд инфо и другим людям, работу которых он считал значимой для общества. На выборах (да, назовем это выборами) Станислав всегда голосовал против долбаебов и едросов.
2022: Станислав теперь снимает квартиру с еще 5ю такими парнями из разных уголков России в Астане.
А все те кого он поддерживал добросовестными донатами еще ранее окинули страну (конечно, вынуждены были и их выдавили, спору нет).
А последняя капля как по мне это сопливые кандидаты москвоские от Каца, которые свои голоса защищать кинулись в споры с дедом Венедиктовым.
Кого еще пожалеем и скажем что их труд и вклад не дооценивают?
для бля, видосы которые сами вояки сливают отдельный вид ебаного стыда. где чел гогочет что броник ему дали страйкбольный, а потом садится на свое место в автобусе и вперед. воевать.
я хуй знает короче, но мой оптимизм и эмпатия почти на исходе
Условный Станислав и + ещё 5 долбоёбов = долбоёбы.
Неужели это непонятно?
Чего их жалеть, этим пусть мамки занимаются.
И отличаются они от долбоёбов, едущих в «страйкбол» на максимальном реализме погамать только мастью.
Как есть лошади гнедые, а есть - пегие. Вот и вся разница.
Вас это удивляет? Как раз это хорошо показывает приоритеты
да никто уже никакие гвозди не забивает, все давно забито, гнием под землёй
тогда это выглядит как пляски на костях
У него хохлы пригранияные территории бомбят, а его волнует целостность права.
становлении правового государства😂😂😂
Погодите, так ведь эти самые адвокаты рассказывают нам как "защититься" от мобилизации. Что же получается, они сами идут по другому пути?!
Хорошие адвокаты, вероятно, сумели бы самостоятельно защитить свои интересы, но раз так: объявляется всероссийский розыск Защитника защитников! 🦸♂️
Плох тот адвокат, который не может себя защитить от мобилизации
а нахуй их отправлять в новые регионы? они тут дохрена помогли? чет не очень. и там ничего хорошего не построят. винтовку в руки и в окоп.
новости про завершение мобилизации я так понимаю фейк?
Пока документа, завершающего мобилизацию нет - то и завершения нет
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Так, причём тут Минпромторг ?
Так торговать отсрочками, адвокаты знают кому писать.
ага, предоставят на условиях не ссылаться на законы и Конституцию при защите пострадавших от действия представителей власти и защищать исключительно интересы членов правительства?