«Ведомости»: Минтруд предложил давать курьерам льготные заказы — чтобы мотивировать их платить страховые взносы Статьи редакции
Ведомство подготовило поправки, которые регулируют отношения платформ занятости и работников — о правах, обязанностях и штрафах.
- Минтруд предложил обязать операторов платформенной занятости («Яндекс», «Сбер», «Профи», You.Do и другие онлайн-площадки, через которые самозанятые и ИП оказывают услуги) информировать работников о добровольных отчислениях на пенсионное и медицинское обслуживание, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к закону о занятости, который подготовило ведомство. При этом платформы не обязаны обеспечивать работникам соцгарантии – делать взносы на пенсионное и социальное страхование, больничные, отпускные, декретные.
- Вместо этого Минтруд предлагает предоставлять работникам более выгодными условиями по выполняемым ими заказам. Например, если самозанятый курьер заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС, платформа может установить для него меньший размер комиссии. Это должно стимулировать его самому платить страховые взносы.
- Также операторы платформ получат право софинансировать расходы на взносы по собственному усмотрению. Так, например, уже делает «Яндекс» — в 2021 году компания обещала вложить 1 млрд рублей на программу страхования водителей и курьеров.
- Кроме того, Минтруд предложил операторам цифровых платформ «применять меры ответственности» — штрафовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в рабочую смену в соответствии с договором, говорят источники. Максимальное время работы предлагается ограничить 24 часами, но владельцы площадок смогут сами устанавливать пределы смен.
- Оператор должен информировать работника об условиях заказа — место и время выполнения, размер вознаграждения. Также площадка может участвовать в расчёте стоимости заказа, определять порядок, размер и частоту выплаты и вести учёт рейтинга выполнения заказа. Оператор должен разрешить работникам отказываться от заказа и не может ограничивать доступ к заявкам от конкретного заказчика для определенных групп занятых и устанавливать ограничения на распределение заказов для них.
- Спорные ситуации предлагается решать через специально созданный Совет цифровых платформ занятости, куда работник может подать жалобу. В состав совета будут входить представители как площадок, так и органов власти.
- Представитель Минтруда сообщил, что проект находится «в высокой степени готовности». После завершения проработки новых норм внутри рабочей группы он будет представлен на общественное обсуждение.
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А если курьер будет разносить повестки - можно удваивать сумму заказа и давать бесплатное страхование жизни.
п.с. я пропустил или курьеры еще не попросили освободить их от мобилизации?
У большей части курьеров (в Москве по крайней мере) гражданства нет, там и освобождать не нужно.
Но только если по повесткам потом военкомат отчитался о получении квадрокоптеров.
ну зачем вы им идеи подкидываете,щас бы от курьера повестку получить
Ожидание:если самозанятый курьер заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС, платформа может установить для него меньший размер комиссии
Реальность:если самозанятый курьер заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС, платформа оставит ему прежний размер комиссии, а остальным не заключившим договор повысит комиссию
Достависта в один прекрасный момент объявила о снижении собственных доходов, в связи с этими обстоятельстами курьерам объявили, что теперь первые 15 минут расчëтного времени доставки не тарифицируются - по новым правилам сервиса. Фактически получилось, что первые 15 минут курьер работает бесплатно! Куда смотрит Минтруд и Роструд?!
Также одновременно с этим, они сократили вознаграждение для курьеров!
А разве Достависта заключает трудовой договор? Там всё по ГПХ между самозанятым и компанией. Скажу больше, что типовой договор можно пересматривать в обе стороны. Но вообще при таком отношении, лучше слать на хрен всем составом.
И тут курьеры как поняли, да как ломанулись «заключать договоры негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС».
чиновники Минтруда в естественной среде обитания
"Максимальное время работы предлагается ограничить 24 часами, но владельцы площадок смогут сами устанавливать пределы смен"
Я правильно понимаю, что они хотят ограничить рабочую смену 24 часами и ни часом больше? Ну благодетели просто. гг
Нет предела заработку! 😂
И не чаще 7 раз в неделю!
Можно 25. Но это не точно
А максимальная продолжительность рабочей недели будет составлять 7 дней подряд!
А больше то и не получится, в сутках как раз 24 часа 😂
Рабочее время одного дня закончилось, началось другое)
Ты не шаришь в бизнесе.
Можно сделать рабочую смену 48 часов, например, а платить столько же, сколько за 24 (12 или 8 - зависит от степени смекалистости бизнесмена).
А я думала рабство отменили)
Если мы говорим про рабочую смену, то это регулируется трудовым законодательством.
Минтруд похоже еще не в курсе.
Государство все больше скидывает с себя социалку.
Вместо начала нормального регулирования трудовых отношений все больше строят схемки и схематозы в которых черт ногу сломит
Просто надо деняк. Они же кончаются.
что только делать с пенсиями через 5 лет?
Какими такими пенсиями?!
В разделе физики отвечающей за электричество есть понятие короткого замыкания.
Это когда напряженность электрического поля превышает способность среды препятствовать прохождению электрических разрядов. В результате происходит катастрофа
Это не КЗ, а пробой
А для проституток когда такой закон примут?
Так у них и так постоянные льготы. Вон недавно зп повысили до 8.5 тыс в сутки, если назначают в новый регион.
А вы с какой целью этим интересуетесь? 😂
Ну все понятно в какую сторону и к чему подводят самозанятых
Это шутка такая?
А причём здесь Яндекс, Сбер или любой другой сервис? Ему кто убытки компенсирует? Минтруд?