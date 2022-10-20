Онлайн-ритейлеры пожаловались в ФАС на рост тарифов на HeadHunter в несколько раз Статьи редакции
Они требуют признать, что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке.
- В ФАС обратилась ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в неё входят Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 19 октября. В ведомстве уточнили изданию, что жалоба рассматривается.
- По данным АКИТ, с марта 2020 года HeadHunter поднял стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с 85 рублей до 340 рублей за объявление. Некоторые другие услуги также подорожали в несколько раз.
- При этом клиенты сервиса — 350 тысяч компаний, а в базе — более 50 млн резюме, из-за чего HeadHunter «может влиять на ценообразование на своём рынке». В связи с этим ассоциация просит ФАС просит признать действия сервиса злоупотреблением доминирующего положения.
- По данным гендиректора HeadHunter Михаила Жукова, стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с марта 2020 года выросла всего на 10%. В то же время, согласно отчётности HeadHunter, выручка компании в 2021 году выросла на 92,8%, до 15,96 млрд рублей, чистая прибыль — на 191,3%, до 5,49 млрд рублей.
- Источник «Ъ» в крупной розничной сети говорит, что торговым предприятиям требуется большой штат линейного персонала, для чего нужно массовое размещение вакансий, поэтому эта отрасль «сильно ощущает эффект от роста цен». Одни только онлайн-ритейлеры ежегодно размещают десятки тысяч вакансий ежегодно, уточняет другой источник.
- Однако по словам управляющего партнера консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Ярослава Кулика, одного факта роста цен будет недостаточно для установления нарушения со стороны HeadHunter. Сервис может доказать, что повышение стоимости тарифов не было монопольно высоким.
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не совсем прям так, дело просто в том что конкуренции у HH нет. Че хотят то и делают.
Если только Авито, но там закрывают базовые обычно вакансии от грузчиков до продавцов стажеров.
Авито тоже монополька, которая теперь что хочет, то и творит. То низзя у них что-то продавать (типа кальянов или айкосов), то они блочат объяву по велению левой пятки, тарифы на доставку и услуги стали конские, лимиты на бесплатные объявления нищие и отличаются по регионам.
согласен. Бесплатное объявление вообще перестали толком работать.
так на них также можно в ФАС пожаловаться. Все друг на друга могут жаловаться) Вон недавно МТС вроде как вынудили понизить цены, как раз из-за жалоб в ФАС.
Hh тарифы повышает постоянно и в разы. Из-за отсутствия конкурентов деньги берут сумасшедшие буквально за любой чих. Самая наверное жадная контора среди российских ит.
ИТ? У них штат ИТ подразделения - 100 человек от силы, при общем штате 1000+ То, что на рынке они занимают доминирующее положение не их вина, а проблемы конкурентов, которые не хотят вкладываться в своё развитие
Есть инфа, что если все бабки, что были слиты на публикации в hh для линейного персонала переложить в их зарплаты, то текучка будет в какой-то степени меньше. И вся эта зависимость от hh будет чуть меньше. Но это не точно.
Проще вообще выйти за забор и выбрать из очереди нужных специалистов
Звучит очень логично.
Но у нас не любят "удерживать" своих сотрудников. Большинству руководителей приятно считать, что под ним незаменимых нет и "там за воротами очередь на твоё место" и "мы не вступаем в переговоры с терр... работниками."
Вот это неожиданно. ФАС, надо разобраться – у нас доминирующее положение, возможен штраф!
HH цирк зарабатывающий на входных билетах
"...стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с 85 рублей до 340 рублей за объявление"
"...стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с марта 2020 года выросла всего на 10%"
Кажется, кто-то из них пиздит.
У hh.ru ценник просто космический и многим просто недоступный. Но на других ресурсах я что-то не видел такого количества и качества вакансий.
Эти ли проблема? Достаточно создать контору, в которой будут только вакансии с гарантированной бронью от мобилизации и всё, нет HH.. Непонятно лишь, как онлайн ритейлерам туда влезть.
Удивлен что до сих пор никто не создал хороший и удобный аналог hh.
Добавление компании 1000 рублей и 100 рублей за одну размещенную вакансию. Просмотр откликов, контактов и прочее все бесплатно. Вполне гуманно.
Хороших и удобных аналогов немало. Проблема в том, что они не раскручены, следовательно во-первых база резюме там намного меньше и во-вторых откликов на вакансию будет тоже меньше. А чтобы раскрутить такой сайт до уровня ХедХа денег нужно немножко больше, чем тысяча рублей.
Так нету аналогов, есть не удобные job сайты с которых постоянно сливается персоналка:)
Не могу сказать, что хх лучше, там можно официально купить базу контактов и выгрузить нужный пул через API.
Но они хоть какую-то проверку компаний проводят и не дают себя парсить.
у них денег и так прорва, а так борзеть с невменяемыми ценами уже наглость. Кого они раскручивали, себя? ЛОЛ, так сайтов всего 2, кто раньше появился, того и тапки. Там и раскручивать было нечего. Так что обычные барыги, которые с каждой тысячи насобирали себе хулиарды на старость
Будто других площадок для поиска работы нет))
есть конечно,но и HH удобный сайт
В газету раньше Все для Вас, очень эффективно 😂
не "все обо всем "?
можно еще объявление от руки написать и на подъезд с номером приклеить
А хороший был сайт по поиску работы. Был…Сейчас или нашим перепишут или уйдут. Явно сами на это напрашиваются.Лучше своё и популярное уже создать наконец. С нашим то количеством талантливых программистов - вообще не проблема. Возвращайтесь , программируйте, рубяты!) А Алишер пусть вложит бабки.
Товарищ военком, ну хватит уже:))
Ну это оборотный штраф как бы
дополнительный стимул работодателям больше поощрять старых работников, чтобы они не увольнялись и им не приходилось искать замену на hh
Ну теперь ФАС выпишет Штраф 60 000 р. Кажется у них такой Я..Тариф.
Нужно жёстко наказать негодяев за такой монопольный финансовый беспредел.
Прикольно) А то, что валдберис ввёл цены на регистрацию на платформе предпринимателю и плюс с 17 октября подняли, с 10 тысяч на 30 аж, а при этом в компании полный бардак и ты за свои 30 тысяч, правды не найдёшь? Так то нормально? Или это они средства для hh собирают 😆
ХХ действительно забурели. Хотя альтернативы для постинга вакансий все же есть.
"Источник «Ъ» в крупной розничной сети говорит, что торговым предприятиям требуется большой штат линейного персонала, для чего нужно массовое размещение вакансий, поэтому эта отрасль «сильно ощущает эффект от роста цен»."
Но и ритейлу стоит вспомнить, что проблема не в стоимости размещения а в ужасный условиях и размерах оплаты труда.
200-250 р/час и думаю проблема отпадет