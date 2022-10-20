Право
Артур Томилко

Путин подписал законы о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей и отсрочке на передачу дел Статьи редакции

Льготами смогу воспользоваться ИП, учредители и участники компаний.

  • Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Согласно документу, заёмщик или его доверенное лицо могут попросить у кредитора предоставления отсрочки на платежи по договорам, заключенным до дня его мобилизации.
  • Кредитные каникулы будут действовать во прохождения службы и ещё 90 дней после её окончания. Срок может быть увеличен на время, когда мобилизованных проходит лечение, или при его признании «безвестно отсутствующим».
  • Для получения кредитных каникул заёмщику необходимо подтвердить факт мобилизации и предоставить не нулевую бухгалтерскую отчётность за предыдущий год.
  • Президент также подписал закон, который позволяет мобилизованным предпринимателям передавать бизнес в доверительное управление. Для оформления документов предоставляется отсрочка — пять дней.
  • Документ отменяет запрет на совмещение воинской службы и предпринимательства. До этого военнослужащим было разрешено заниматься бизнесом только если это предусмотрено должностными обязанностями.
  • Действие закона распространяется на индивидуальных предпринимателей, учредителей и участников компаний, мобилизованных после 21 сентября.
  • Законопроект, по которому мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса, внесли в Госдуму 10 октября 2022 года. Также в правительстве обсуждались отсрочки для бизнесменов по аренде помещений, оплате страховых и налоговых взносов.

#новость #мобилизация

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40 комментариев
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 D. Olko

5 дней найти кому доверить бизнес. За месяц персонал найти иногда не реально

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Uuno Turhopuru

"Марь Петровна, вот ключ от сейфа, печать в верхнем ящике, пароли от 1с на рабочем столе в папке "Пароли". Доверенность я вам отдал. Да, придет Кузнецов просить аванс - не давать, он ещё за прошлый не отчитался. И почините, наконец, кулер... Ну покеда, я позвоню, как будет возможность ."
Так Путин представляет передачу дел владельцем бизнеса.

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photo.travel

Он не позвонит

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Aleksey Bobkov

готов стать директором вашей хуйни

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D. Olko

Я сам готов принять в дар под доверительное управление что угодно, пока самого не мобилизовали

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Aleksey Bobkov

готов получать чистую прибыль

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D. Olko

Это надо по хэштэгу " #неженатый ИПшник отдаст в доверительное управление" искать

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Творческий теркин30см

сидеть с бухом готов?
а то вдруг там хуйня неведома

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Aleksey Bobkov

готов сидеть с бухлом

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Евгений Широков

Договорились. А я буду делать так.

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Игорь Протасов

Так если там все плохо, можно уйти на сво

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Творческий теркин30см

Ну, знаете ли!
Это ж как

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Игорь Мазаев
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Aleksey Bobkov
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Мурад Муртазалиев

Пингвин почему не стоит на коленях? Недостаточно патриот что-ли.

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Aleksey Bobkov

сук, у тебя не в ту сторону пингвин!

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Тим

Вот эту картинку надо

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Те самые "каникулы" с огромной стопкой литературы на лето для обязательного прочтения

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Творческий теркин30см

как на лето?(

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Aleksey Bobkov

вот и лето пролетело, все осталось позади

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Творческий теркин30см

о, какая тема! ля, от души!
капец. 1000 лет не слышала
https://youtu.be/DH9vEW5_PiY

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Aleksey Bobkov

не все поймут, не многие вспомнят

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Творческий теркин30см

Выйду на улицу, девки тусуются)

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Никита Ровнин

Ну наконец-то, оттепель.

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Сергей И

Нам уже, чтобы было право попросить, нужен отдельный закон)

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Вадим Д.

Да, отсрочка. Но ведь могли и принудительно заставлять после получения повестки и до убытия расплатиться. Так что, наверное (очень наверное), поддержали. Поэтому поклон благодарного пингвина.

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Aleks
Документ отменяет запрет на совмещение воинской службы и предпринимательства. До этого военнослужащим было разрешено заниматься бизнесом только если это предусмотрено должностными обязанностями.

не мобилизованным, а военнослужащим. Интересно, сколько нынешних военнослужащих сразу окажется бизнесменами? Как я понимаю это действует так что если занимался бизнесом, но скрывал, то наказывать за это не будут? Удобная лазейка, даже если бизнес был миллиардным.

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Никита

Как бы военный рекет не начался. Бизнес и так отжимать стали все чаще, а теперь ещё под военным предлогом

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Aleks

скажем так, у нас законы автоматически легализуют все что под него попадает, даже если до принятия закона это было незаконным и наказания не последует, а формулировки на редкость расплывчаты и можно что угодно приписать. Почему было не написать что именно мобилизованные могут совмещать и только на период мобилизации? А так даже если мобилизация закончится, то закон "забудут" отменить. Наверху, так-то, юристы сидят. И они гарантированно знают как можно это трактовать и как это применяется, значит сознательно данная формулировка введена, а не по недосмотру.

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Никита

Поэтому и говорю, лишь бы без рекета, пусть сами создают свои стартапы.

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Кто поближе к Москве, вы мне скажите, мобилизация идёт там или чо?

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Творческий теркин30см

На улице не хватают. Того, кто получил из знакомых, 2 взяли во время, 1 отпустили (про курьера тут рассказывала, сын 2 раза авт держал).
Остальные близкие мне духом и родные мне кровью уже не находятся в стране с ночи 22/23. Й надо.

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Творческий теркин30см

но ДПС, я Вам скажу, прибавилось.
Причём если раньше по перехватам стояло по 2 кузова каждые на своей стороне, то сейчас стоят ровно на сплошной между встречками тоже, прям посередине. На Варшавке и без них душно, и вот на тебе.

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Было душно, а теперь безопасно:)

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Ruslan Sevastyanov

Означает ли это, что продолжение мобилизации грядёт в ближайшее время?

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Творческий теркин30см

так она и не заканчивалась...

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Valeratal Val

А почему нет? конца "операции" не видно, а эта партия мобилизованных погоды не сделают. Неопытные, маломотивированные

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Aleksey Bobkov

еее, помощь предпринимателям-добровольцам!

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Александр Константинов

Передал дела и в гробик …

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Elena Krinitsyna

А товарищ военком обогатится не только на взятках, но и на отжатии бизнесов. Тех, что ещё шевелятся.

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