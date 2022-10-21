Правительство уточнило детали налоговых льгот и других мер поддержки мобилизованных предпринимателей Статьи редакции
Некоторыми механизмами также смогут воспользоваться физические лица и самозанятые.
- Физические лица, ИП, учредители и руководители компаний смогут получить отсрочку от уплаты страховых взносов, налогов и сборов, кроме госпошлин, сообщила замминистра труда Ольга Баталина. Накопленную задолженность можно будет выплатить в рассрочку — размер первого платежа равен одной шестой от общей суммы. Погасить всю сумму нужно не позднее 28-го числа третьего месяца после демобилизации.
- Мобилизованным предпринимателям продлят сроки подачи налоговых деклараций и финансовой отчётности. Предоставить документы можно до 25 числа третьего месяца после завершения службы. Сроки уплаты налогов и взносов будут продлеваться автоматически.
- Долги по налогам самозанятого, который был мобилизован, сможет погасить его доверенное лицо. Для этого нужно оформить платёжное поручение на сайте ФНС и указать в нём ИНН должника.
- Условия госконтракта будут пересмотрены, если доверенное лицо мобилизованного руководителя или сотрудника компании обратится к заказчику для подписания дополнительного соглашения.Если сделать это невозможно, контракт может быть расторгнут досрочно без негативных последствий для компании.
- Аккредитация медицинских и фармацевтических специалистов, аттестация оценщиков, а также ряд других разрешений будут продлеваться автоматически на период мобилизации. Компании, где были мобилизованы аккредитованные работники, в течение 3-6 месяцев смогут найти им замену без назначения штрафов и необходимости останавливать работу.
- Владимир Путин 20 октября 2022 года утвердил законы о кредитных каникулах для предпринимателей и отсрочки на передачу дел. Правительству поручили определить, как реализовать меры.
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Сюрреализм какой-то: государство массово зовет умирать по законам 19 века, зато все налоги и отсрочки остаются современные.
Этак мобилизованный чудом останется жив, вернется и еще всем должен останется!
А какой-то чиновник в ответ на претензии скажет: Мы вас туда не посылали.
это не сюрреализм, а русский мир
а от страны тебе пластмассовый веник
Вот раньше десятину надо было платить, получается, самые низкие налоги и никаких соц взносов
удобно😂
В случае смерти мобилизованного в бою его место занимает доверенное лицо.
это не импортозамещение а что
Месяц ровно прошел, а они всё обсуждают. А нельзя было это продумать ЗАРАНЕЕ.
Если ты еще не заметил, никакого плана нет!
Есть судорожные реакции на изменение ситуации на фронтах.
Думать это не про Россию
Теперь заживем!
до первого наступления ВСУ
"Погасить всю сумму нужно не позднее 28-го числа третьего месяца после демобилизации."
А что госуслуги и сбербанк онлайн в окопах работают?
Так типа к этому времени ты уже дома должен быть
кто-то дома, кто-то в земле
Зная наше государство, вместе с похоронкой придет требование оплатить налоги
А если без вести пропал, пени начислять будут?
А в наследство смогут родственники вступить если владелец бизнеса пропал без вести?
А страховка ипотечникам интересно работает или форс мажор + пропал без вести и ваше очко (квартира) уходит в пользу зрительного зала (банка).
Вопросы важные но ответы на них никто не дает, но судя по всему будет "как всегда".
это не важно, главное чтобы ты сейчас спокойно помирать пошел
Где пингвин ?
он устал
Спина болит у него уже
Частичная закончилась, начинается полная судя по делам этих "управленцев"
нет никакой частичной
Ну я это понимаю, по их логике они сами себе противоречат и заврались в край
ну заврались и что)
Что, что, люди умерают и в частности из-за их вранья
вообще не понимаю вроде как должно через две недели закончится мобилизация
Все только начинается 🥳☹️
Ура, рассрочка!
Пингвин.jpg
"третьего месяца после демобилизации"
Мы тогда уже все дряхлыми стариками будем. Кроме Молодого Энергичного Лидера, конечно.
Долги самозанятого, который был мобилизован, сможет погасить его доверенное лицо. Для этого нужно оформить платёжное поручение на сайте ФНС и указать в нём ИНН должника.
Это дичь, так они самозанятым помогают? 🤔
никто никому не помогает,это все бред полный
Да.
А можно мне в поддержку моего саппорта из LoL ?
Ему я по крайней мере доверяю
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Все вода
"Доверяю погашение моих долгов правительству."