Право
Артур Томилко

Правительство уточнило детали налоговых льгот и других мер поддержки мобилизованных предпринимателей Статьи редакции

Некоторыми механизмами также смогут воспользоваться физические лица и самозанятые.

  • Физические лица, ИП, учредители и руководители компаний смогут получить отсрочку от уплаты страховых взносов, налогов и сборов, кроме госпошлин, сообщила замминистра труда Ольга Баталина. Накопленную задолженность можно будет выплатить в рассрочку — размер первого платежа равен одной шестой от общей суммы. Погасить всю сумму нужно не позднее 28-го числа третьего месяца после демобилизации.
  • Мобилизованным предпринимателям продлят сроки подачи налоговых деклараций и финансовой отчётности. Предоставить документы можно до 25 числа третьего месяца после завершения службы. Сроки уплаты налогов и взносов будут продлеваться автоматически.
  • Долги по налогам самозанятого, который был мобилизован, сможет погасить его доверенное лицо. Для этого нужно оформить платёжное поручение на сайте ФНС и указать в нём ИНН должника.
  • Условия госконтракта будут пересмотрены, если доверенное лицо мобилизованного руководителя или сотрудника компании обратится к заказчику для подписания дополнительного соглашения.Если сделать это невозможно, контракт может быть расторгнут досрочно без негативных последствий для компании.
  • Аккредитация медицинских и фармацевтических специалистов, аттестация оценщиков, а также ряд других разрешений будут продлеваться автоматически на период мобилизации. Компании, где были мобилизованы аккредитованные работники, в течение 3-6 месяцев смогут найти им замену без назначения штрафов и необходимости останавливать работу.
  • Владимир Путин 20 октября 2022 года утвердил законы о кредитных каникулах для предпринимателей и отсрочки на передачу дел. Правительству поручили определить, как реализовать меры.

#новость #мобилизация #правительство

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36 комментариев
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 Васисуалий Лоханкин

Сюрреализм какой-то: государство массово зовет умирать по законам 19 века, зато все налоги и отсрочки остаются современные.
Этак мобилизованный чудом останется жив, вернется и еще всем должен останется!
А какой-то чиновник в ответ на претензии скажет: Мы вас туда не посылали.

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Aleksey Bobkov

это не сюрреализм, а русский мир

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Типичный украинец

а от страны тебе пластмассовый веник

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Андрей Рядькин

Вот раньше десятину надо было платить, получается, самые низкие налоги и никаких соц взносов

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Aleksey Bobkov
Долги самозанятого, который был мобилизован, сможет погасить его доверенное лицо. Для этого нужно оформить платёжное поручение на сайте ФНС и указать в нём ИНН должника.

удобно😂

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Типичный украинец

В случае смерти мобилизованного в бою его место занимает доверенное лицо.

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Aleksey Bobkov

это не импортозамещение а что

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Степан Фадеев

Месяц ровно прошел, а они всё обсуждают. А нельзя было это продумать ЗАРАНЕЕ.

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Васисуалий Лоханкин

Если ты еще не заметил, никакого плана нет!
Есть судорожные реакции на изменение ситуации на фронтах.

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Михаил

Думать это не про Россию

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Иван Волков

Теперь заживем!

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Aleksey Bobkov

до первого наступления ВСУ

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Кот Василий

"Погасить всю сумму нужно не позднее 28-го числа третьего месяца после демобилизации."

А что госуслуги и сбербанк онлайн в окопах работают?

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Игорь Протасов

Так типа к этому времени ты уже дома должен быть

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Типичный украинец

кто-то дома, кто-то в земле

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Игорь Протасов

Зная наше государство, вместе с похоронкой придет требование оплатить налоги

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Кот Василий

А если без вести пропал, пени начислять будут?

А в наследство смогут родственники вступить если владелец бизнеса пропал без вести?

А страховка ипотечникам интересно работает или форс мажор + пропал без вести и ваше очко (квартира) уходит в пользу зрительного зала (банка).

Вопросы важные но ответы на них никто не дает, но судя по всему будет "как всегда".

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Aleksey Bobkov

это не важно, главное чтобы ты сейчас спокойно помирать пошел

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Давудов Расул

Где пингвин ?

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Aleksey Bobkov

он устал

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Roman

Спина болит у него уже

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Виталий

Частичная закончилась, начинается полная судя по делам этих "управленцев"

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Aleksey Bobkov

нет никакой частичной

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Виталий

Ну я это понимаю, по их логике они сами себе противоречат и заврались в край

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Aleksey Bobkov

ну заврались и что)

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Виталий

Что, что, люди умерают и в частности из-за их вранья

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Брянский Бренд

вообще не понимаю вроде как должно через две недели закончится мобилизация

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Виталий

Все только начинается 🥳☹️

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Вадим Д.

Ура, рассрочка!
Пингвин.jpg

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Слегка Придурковатый

"третьего месяца после демобилизации"

Мы тогда уже все дряхлыми стариками будем. Кроме Молодого Энергичного Лидера, конечно.

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Виталий

Долги самозанятого, который был мобилизован, сможет погасить его доверенное лицо. Для этого нужно оформить платёжное поручение на сайте ФНС и указать в нём ИНН должника.

Это дичь, так они самозанятым помогают? 🤔

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Иван Бирюк

никто никому не помогает,это все бред полный

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Александр Вербицкий

Да.

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FigarrrrrrrRo Butchinini

А можно мне в поддержку моего саппорта из LoL ?
Ему я по крайней мере доверяю

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Комментарий удален модератором

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Николай Коллайдер

Все вода

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Сергей
Долги по налогам самозанятого, который был мобилизован, сможет погасить его доверенное лицо

"Доверяю погашение моих долгов правительству."

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