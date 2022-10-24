Банки и операторы связи больше не смогут покупать иностранное ПО — даже если на российском рынке нет аналога Статьи редакции
Вместо этого им придётся использовать несколько отечественных решений.
- Правительство перестанет выдавать согласие на закупку иностранного ПО госорганам, банкам, операторам связи, а также другим субъектам критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на «методические рекомендации по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО», утверждённые правительством 31 августа 2022 года. Действует ли эта рекомендация уже и с какого периода — неизвестно.
- По словам председателя совета директоров ИТ-фирмы «Базальт СПО» Алексея Смирнова, приоритет российским программам при госзакупках отдавали с 2016 года. Но компании специально прописывали параметры нужного им ПО так, чтобы им не соответствовало ни одно отечественное, и указывали «избыточную функциональность», подтвердили в «Беллсофт».
- Теперь, даже если у зарубежного продукта нет полноценного аналога, компаниям придётся заказывать несколько российских сервисов — для решения отдельных задач. И все они должны быть включены в единый реестр отечественного или евразийского ПО. «Один продукт может соответствовать лишь 30 требованиям, другой — 15, а третий — пяти», — объяснил Смирнов.
- Из-за этого у фирм могут возникнуть проблемы, не исключает руководитель направления инфраструктурных решений «Крок» Александр Сысоев. Они привыкли работать с комплексными решениями от одного поставщика и потому вряд ли тестировали совместимость разных продуктов, а те могут отличаться архитектурой и логикой.
- Алексей Смирнов тем временем отмечает, что это нужная мера в условиях повышенного риска. Зарубежные разработчики прекращают оказывать местным компаниям техподдержку, а число кибератак на российские системы при этом растёт.
- С 1 января 2025 года госорганы и госкомпании не смогут устанавливать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. Тогда же вступит в силу запрет на использование средств защиты информации из «недружественных» стран. Благодаря этим и другим мерам за 2024-2027 годы доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ должна составить 100%.
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Банки начнут активно закупать деревянные счеты. Их мы вроде ещё можем производить.
И они абсолютно устойчивы к хакерским атакам!
Ну это тоже не факт, окажется например, что дерева подходящего нет в стране...я как то уголок железный покупал в Леруа, железка с дырками согнутая под 90 градусов 5х5 см - сделано в Китае...
Кстати в банковском софте у нас много чего своего. Есть ЦФТ, например. А крупняки вроде Сбера вообще сами могли бы продавать свой софт на рынок
Похоже популярные раньше понятия "интеграция в мировою экономику" и подобное навсегда вычеркнуты. Кругом же враги.
лол, интересно кто же начал вычеркивать. Санкции против Китая, санкции против РФ, походу мировая экономика это когда посасываешь у США и спишь спокойно.
Пойду поищу свою сберкнижку (
Эх, вот как оказывается нас к великому фаерволу приведут.
Помню как в начале 10-х закон Яровой принимали, а теперь это. Да уж, шли к этому долгий десяток лет. Сначала все потешались над попытками государства, а теперь это сценарий практически подошёл к своему логическому финалу. И вечные пессимисты в комментах в кои веки оказались правы.
Государство явно прилагает все силы, чтобы плыть против течения. Это выглядит таким противоестественным. Отказаться от всего, что возводилось 30 лет, чтобы что? У меня нет ответа. Со стороны простого смертного, все это выглядит очень нелогичным. Эти попытки насильно развернуть курс на подобие Китая/Северной Кореи должны быть остановлены.
Нет там логики. Есть непрофессионализм, распил и отрицательный отбор. Это было заметно после 2014. До этого еще как то не выпирало, а после в патриотическом угаре поперло. Вся шваль вылезла под соусом патриотизма.
С этими людьми можно идти в будущее только строем и с руками за спиной под окрики охраны.
"Потому что можем, нам пох@й, да и вообще х@ли вы нам сделаете" – думаю примерно таким подходом руководствуются.
кто потешался? все кто хоть немного понимали, что любой из вариантов белых листов, файерволла на подконтрольных государству трансграничных операторах или что угодно еще - делается без особых проблем, и рубится всё насмерть. удивлялись только, что так долго тянутЭти попытки насильно развернуть курс на подобие Китая/Северной Кореи должны быть остановлены.
кем? смузихлебы-протестуны давно все сбежали. что то тяжелее плакатика им претит
Это даже не подобие Кореи или Китая, которые в большинстве самодостаточны. Это скорее курс на Африку, у которой кроме пустыни и кучи нищих особо ничего нет
А с 2027 планируется включить чебурнет или для чего это всё?
С 2024, перед выборами
компании специально прописывали параметры нужного им ПО так, чтобы им не соответствовало ни одно отечественное
- раньше "прогрессивная" общественность кричала о договорняках и коррупции, теперь стонет о "чебурнете"
Что бы такое написать, чтоб без мата
"Алексей Смирнов тем временем отмечает, что это нужная мера в условиях повышенного риска."
Хм, так может надо прекратить эт самое и тогда повышенний риск сам по себе со временем снизится?
Да Вы национал-предатель, батенька.
- Только эскалация! Гойда! Адский пожар! Атомное пепелище на месте Лондона! Так победим... всех... и здравый смысл. Всё будет Россия! А если не будет, то радиоактивная пустыня!
- А Вы точно не наркоман?
А импортозамещение уже началось?
Ну пока что я не увидел отечественных аналогов пронхаба и онлифанса
Ещё бы понять, кто будет импортозамещать, учитывая, что айтишников кидают в виде фарша в окопы. Ну может с индусами договорятся)
Так много комментариев отрицающих необходимость иметь своё. Я например хорошо помню сколько было комментариев негативных по поводу создания своей собственной системы платежей в 2014 году. А потом про карточки мир которые типа зачем они нам нужны если есть виза и mastercard.
несомненно, с позиции эффективности использования уже готовых проверенных решений выглядит более привлекательным. Но тем кто не видит что глобализм закончился, нужно глаза пошире открыть.
Против необходимости иметь «свое» никто не комментирует. Комментируют против безальтернативного использования непроверенных не удовлетворяющих потребностям решений.
А можно не портить международные отношения, может тогда не придется ничего так широко открывать, а то скоро лопнет уже
Так и зачем нужны карточки мир в итоге?
До 2025 года ещё дожить надо.
Ещё 10 раз этот срок перенести можно.
Вызываю…
Эх, как здорово началось крутое российское it, так и закончится(
Молодцы, это решение уже давно напрашивалось. После веерного беспричинного отключения западных продуктов доверия к ним никакого нет.
Отечественное ПО хотя бы талончики и синхронизацию со временем и экраном в зале потянет?
Не так быстро. Выбирай что-то одно.
Какие, все же, частные банки и операторы связи не эффективные. Им вот заточенный под конкретные задачи аналоговнеты, а они - ненужные самолёты покупают. Вы посмотрите-посмотрите, у них ещё и сотрудники по цене самолёта,а бабка Нюра за те деньжищи хоть 10, хоть 20 клиентов обслужит - опыт работы в общепита, знаешь ли.
Собери промышленный софт из... чего, двух CRM, 1С и каспера? Ну да, ну да.
Из САПР вместо Autocad и Solidworks - Компас 3D, T-flex и Corel CAD (насчет последнего не уверен, что он числится российским)
- в новости есть название компании «Беллсофт» и это отсылает к "кровавому энерпрайзу": платить за поддержку JDK в Oracle или отечественному сборщику за OpenJDK?
Вот что мешало это сделать 10 лет назад, сейчас бы не в такой ж.. были.
Развиваемся :)
Прям победа за победой
Вот и пояаились новые ниши для разработчиков! Делаешь решение, у тебя покупают так как у других не могут. Целые новые компании можно создать, теперь бы список того что нужно банкам предоставить, чтобы команды могли выбирать что-то для себя и начинать разработку.
Если раньше ты знал, что вложишь миллион и тебе придется бодаться с Cisco, ты думал: да нахер.
Сейчас: а это отличная идея, Cisco то запретили.
На самом деле если это не навредит деятельности банков в ближайших год, то это решения может родить новые компании, которые будут зарабатывать на этом рынке.
Ты что!! Ща тебе эксперты всепропальщики расскажут, что сначала надо научиться плавать, потом воду в бассейн наливать.
СберДокер: спаси и запустись
Крыло по цене самолета - вот так и живем.
Ну а что, будут популярны услуги частников в черную) фриланс поднимается с ног)
Интересные сроки они называют. Наблюдаем, как будут переносить
Я орнул, когда увидел в магазине код активации от пересобранного бесплатного линкусового офиса под маркой отечественного «разработчика» ПО по цене полноценного MS Office.
Китай вам в помощь, раз своего мозгов нет придумать. Только и орем на весь мир - что у русских самые лучшие программисты и хакеры в мире. А по факту пук пук.
(Цензура)
Знаю, что некоторые банки, нефтяные компании собираются мигрировать на Postgresql. На обучении приходилось сталкиваться с it специалистами оттуда.
Что значит собираются? Уже несколько лет госам практически запрещено покупать Оракл и MSSQL, основные бизнес-критические системы крупные игроки давно смигрировали
Как в шутке про веселого фермера - а не будет у вас мацареллы из европы. Насколько мне известно особо продавать свои решения западные компании в РФ уже не спешат.
Не смогут покупать - будут воровать. Йохохо!
Задумка (растить свои сервисы) не плохая, а реализация, как обычно дубовая. Зачем ставить организации в такие условия?! Неужели нельзя налоговыми льготами и другими преференциями стимулировать импортозамещение?
Как давно говорил Потапенко, лучшая CRM система - это тетрадь 48 листов.
Сайт налоговой для юрлиц уже неделю не работает. Спасибо!
Теперь главное - ни шагу назад!