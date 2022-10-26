Право
Полина Лааксо

«Райффайзенбанк», «Озон Банк», «Деньги.Мэйл.Ру», «Яндекс Банк» и другие не смогут продать доли без разрешения президента Статьи редакции

Он утвердил список из 45 таких организаций.

Источник: «ИноСМИ»
  • Соответствующий указ был размещён на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу. Согласно ему, часть банков больше не сможет совершать операции с акциями и долями, которые составляют их уставные капиталы, без специального разрешения.
  • Меру приняли «в связи с "недружественными" действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
  • Всего в перечне 45 кредитных организаций. Среди них — «Ситибанк», «Райффайзенбанк», «ОТП Банк», «ЮниКредит Банк», «Яндекс Банк», «Дойче Банк», «Голдман Сакс Банк», «Озон Банк», «Деньги.Мэйл.Ру» и другие.
  • Список добавили к указу от 5 августа: он запрещает до конца 2022 года сделки с долями в банках и стратегических компаниях страны для держателей из «недружественных» государств. Разрешение на такие операции может выдавать только президент.

#новость #банки

4354 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
81 комментарий
Написать комментарий...
 Александр Рюмин

А чтобы сходить посрать, разрешение ещё не нужно?)

Ответить
Развернуть ветку
Igor Ok

@МВД тут гражданин до сих пор без разрешения ходит срать, наверное иноагент

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Дмитрий Матюшин

Надо торопиться, пока не запретили

Ответить
Развернуть ветку
Смарт
Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Главное оплатите сбор за утилизацию биологических отходов, разрешение не нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Костя Котиков

Можно.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Еще не нужно, но вопрос на повестке!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.

У Вас ещё такого нет? Записывайтесь.

Ответить
Развернуть ветку
Финтанк Точка Ру

Нужно, но оно уже выдано просто.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Игумнов

В чемодан или просто?

Ответить
Развернуть ветку
EHF

Если, так же как и этих банках, есть доля иностранцев из недружественных стран, то жрать будет можно, а срать - нет. Что непонятно?

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

А не охуел ли он такими правами себя наделять?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Скоробогатов

Уже давно не тратят время на такие формальности, как получение разрешения на что-то

Ответить
Развернуть ветку
Советник Альянса

Он гнет палку, а пипл все хавает. Вполне себе закономерно.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

Игры в демократию кончились. Добро пожаловать в реальный мир.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergey

Нет, не охуел. Уже сколько раз проходили одно и то же, всё распродают и пиздец.

Ответить
Развернуть ветку
eclipse

Деньги мейл ру? Серьёзно?

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Ну через них идёт оплата всех сервисов Mail'a, донаты в играх и стримерам через Donationalerts, boosty - объем там хороший, так что да, серьёзно...

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Ероховец

Стратегическая компания страны)))

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Это что-то со времен жуки мейл ру, кто помнит

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Министерство финансов, Центральный банк - похуй, теперь у нас решает "Казнить" или "Помиловать" сам царь? Круто) В каком веке мы сейчас, не напомните?

Ответить
Развернуть ветку
Ещё чуть-чуть потерпеть

Где-то в районе Хюррем султан

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhopuru

Я не совсем понимаю, какая цель в итоге-то? Ну не продадут доли, так просто спишут все в убытки и на 20-30 лет просто забудут дорогу в РФ. Если уже нет в стране нормально функционирующей экономической системы, то какая разница, есть там у тебя какая-то доля или нет.

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

народ запоры мучают, ведь "президент" не разрешил

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

сейчас 15 рублёвые объяснят нам неразумным, почему это хорошо, ахахахаха

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Да ладно, иди, никому не расскажу! Никто не знает, значит не срал без разрешения!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Artur Kuramshin

Если Дойче Банк захочет продать часть своей доли Голдман Сакс, им к какому президенту обращаться?

Ответить
Развернуть ветку
insighter

Интересно даже не то, что запрет на продажу, ну ок, времена не простые.
А фишка в том, что даже нет критерия когда можно продавать. И решает один человек это по непонятно каким признакам.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Могу ошибаться, но возможно готовят закон о максимальном % в доле банков, которыми могут владеть нерезеденты. По аналогии со СМИ как сейчас.

И сроки вроде указаны "до конца 2022 года сделки с долями в банках"

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Георгий

Юникредит не успели продать свой свой бизнес в России.Пытались продать,предложили какие-то копейки!После этого наверное решили если не хотите отдавать за копейки тогда отдадите за бесплатно

Ответить
Развернуть ветку
ImPReZ

ребята из ситибанка щас такие "ДА БЛЯТЬ!"

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Они же вроде как всё. Я даже сумел закрыть счёт у них (положительный остаток был, а карта была заблокирована).

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Новоселов

Вот это днище... Что дальше? Отмена собственности? Совок же возвращаем!

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Какой такой частной собственности? Проснитесь, бизнесы отжимали не менее часто, чем в "лихих" 90-ых. Вопросы с недвижкой ещё проще решались обычно.

Ответить
Развернуть ветку
nobodyreally

Про частную собственность пора перестать говорить после демократического отжима 300 млрд российских ЗВР

Ответить
Развернуть ветку
Lexx Sky

Нахватаются по верхам, а потом говорят. Там была отмена частной собственности на средства производства. Тут же даже формально ЗалупаБанк не будет принадлежать его персоналу

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлов

Да кто он такой? Даже по этой кривой конституции у него разве есть такие права ?

Ответить
Развернуть ветку
Джонни Флэйм

Зазеркалье какое-то, ей богу.

Ответить
Развернуть ветку
Саша G

Так это же только первые шаги...

Ответить
Развернуть ветку
Качан Водки

Озон то там каким чудом оказался?

Ответить
Развернуть ветку
Могучий чувак

У него обороты большие. Через "Озон карту" проводится большая часть покупок на Озоне.

Ответить
Развернуть ветку
Юра Эм

Продать нельзя, подарить то можно?
Завуалированная национализация...
Боятся контрсанций от непрекрытой национализации

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Да, подарите мне! Я приму

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Bлaдuмup

Была избушка у лисы ледяная, у зайца - лубяная, а стала у зайца ледяная, а у лисы - лубяная

Ответить
Развернуть ветку
StanHere

Так они же недружественные, или получается уже дружественные, раз на них вся страна завязана

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Это же надо было так громко заявить про очередных кандидатов на санкции.

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

пыня пытается удержать "демократию" как умеет, с помощью диктатуры

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Вы путаете следствие, он пытается разделить ответственность на всех, как это было при Ковиде, когда ограничения ввели и крылатая фраза летала: "Всем пива за счёт заведения". Сейчас происходит то же самое. Вчерашнее заседание Совбеза это показало.

Запрет на такие действия - ограничение вывода капиталов.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Ияза Гара

Яндекс-банк, это который до из пор не может выпустить пластиковую карту и мобильное приложение? 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Именно!

Ответить
Развернуть ветку
TBA

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день ))

Ответить
Развернуть ветку
optima group

второй раз когда слышу это выражение за последний месяц))) (и второй раз в жизни)))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
varyuom nartuop

заберем все у вас за копейки, продать не получится, лол

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 81 комментарий
null