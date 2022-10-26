«Райффайзенбанк», «Озон Банк», «Деньги.Мэйл.Ру», «Яндекс Банк» и другие не смогут продать доли без разрешения президента Статьи редакции
Он утвердил список из 45 таких организаций.
- Соответствующий указ был размещён на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу. Согласно ему, часть банков больше не сможет совершать операции с акциями и долями, которые составляют их уставные капиталы, без специального разрешения.
- Меру приняли «в связи с "недружественными" действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
- Всего в перечне 45 кредитных организаций. Среди них — «Ситибанк», «Райффайзенбанк», «ОТП Банк», «ЮниКредит Банк», «Яндекс Банк», «Дойче Банк», «Голдман Сакс Банк», «Озон Банк», «Деньги.Мэйл.Ру» и другие.
- Список добавили к указу от 5 августа: он запрещает до конца 2022 года сделки с долями в банках и стратегических компаниях страны для держателей из «недружественных» государств. Разрешение на такие операции может выдавать только президент.
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А чтобы сходить посрать, разрешение ещё не нужно?)
@МВД тут гражданин до сих пор без разрешения ходит срать, наверное иноагент
Надо торопиться, пока не запретили
Главное оплатите сбор за утилизацию биологических отходов, разрешение не нужно.
Можно.
Еще не нужно, но вопрос на повестке!
У Вас ещё такого нет? Записывайтесь.
Нужно, но оно уже выдано просто.
В чемодан или просто?
Если, так же как и этих банках, есть доля иностранцев из недружественных стран, то жрать будет можно, а срать - нет. Что непонятно?
А не охуел ли он такими правами себя наделять?
Уже давно не тратят время на такие формальности, как получение разрешения на что-то
Он гнет палку, а пипл все хавает. Вполне себе закономерно.
Игры в демократию кончились. Добро пожаловать в реальный мир.
Нет, не охуел. Уже сколько раз проходили одно и то же, всё распродают и пиздец.
Деньги мейл ру? Серьёзно?
Ну через них идёт оплата всех сервисов Mail'a, донаты в играх и стримерам через Donationalerts, boosty - объем там хороший, так что да, серьёзно...
Стратегическая компания страны)))
Это что-то со времен жуки мейл ру, кто помнит
Министерство финансов, Центральный банк - похуй, теперь у нас решает "Казнить" или "Помиловать" сам царь? Круто) В каком веке мы сейчас, не напомните?
Где-то в районе Хюррем султан
Я не совсем понимаю, какая цель в итоге-то? Ну не продадут доли, так просто спишут все в убытки и на 20-30 лет просто забудут дорогу в РФ. Если уже нет в стране нормально функционирующей экономической системы, то какая разница, есть там у тебя какая-то доля или нет.
народ запоры мучают, ведь "президент" не разрешил
сейчас 15 рублёвые объяснят нам неразумным, почему это хорошо, ахахахаха
Да ладно, иди, никому не расскажу! Никто не знает, значит не срал без разрешения!
Если Дойче Банк захочет продать часть своей доли Голдман Сакс, им к какому президенту обращаться?
Интересно даже не то, что запрет на продажу, ну ок, времена не простые.
А фишка в том, что даже нет критерия когда можно продавать. И решает один человек это по непонятно каким признакам.
Могу ошибаться, но возможно готовят закон о максимальном % в доле банков, которыми могут владеть нерезеденты. По аналогии со СМИ как сейчас.
И сроки вроде указаны "до конца 2022 года сделки с долями в банках"
Юникредит не успели продать свой свой бизнес в России.Пытались продать,предложили какие-то копейки!После этого наверное решили если не хотите отдавать за копейки тогда отдадите за бесплатно
ребята из ситибанка щас такие "ДА БЛЯТЬ!"
Они же вроде как всё. Я даже сумел закрыть счёт у них (положительный остаток был, а карта была заблокирована).
Вот это днище... Что дальше? Отмена собственности? Совок же возвращаем!
Какой такой частной собственности? Проснитесь, бизнесы отжимали не менее часто, чем в "лихих" 90-ых. Вопросы с недвижкой ещё проще решались обычно.
Про частную собственность пора перестать говорить после демократического отжима 300 млрд российских ЗВР
Нахватаются по верхам, а потом говорят. Там была отмена частной собственности на средства производства. Тут же даже формально ЗалупаБанк не будет принадлежать его персоналу
Да кто он такой? Даже по этой кривой конституции у него разве есть такие права ?
Зазеркалье какое-то, ей богу.
Так это же только первые шаги...
Озон то там каким чудом оказался?
У него обороты большие. Через "Озон карту" проводится большая часть покупок на Озоне.
Продать нельзя, подарить то можно?
Завуалированная национализация...
Боятся контрсанций от непрекрытой национализации
Да, подарите мне! Я приму
Была избушка у лисы ледяная, у зайца - лубяная, а стала у зайца ледяная, а у лисы - лубяная
Так они же недружественные, или получается уже дружественные, раз на них вся страна завязана
Это же надо было так громко заявить про очередных кандидатов на санкции.
пыня пытается удержать "демократию" как умеет, с помощью диктатуры
Вы путаете следствие, он пытается разделить ответственность на всех, как это было при Ковиде, когда ограничения ввели и крылатая фраза летала: "Всем пива за счёт заведения". Сейчас происходит то же самое. Вчерашнее заседание Совбеза это показало.
Запрет на такие действия - ограничение вывода капиталов.
Яндекс-банк, это который до из пор не может выпустить пластиковую карту и мобильное приложение? 🤣
Именно!
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день ))
второй раз когда слышу это выражение за последний месяц))) (и второй раз в жизни)))
заберем все у вас за копейки, продать не получится, лол