Право
Ударный щит

В рамках мобилизации призвали 27 тысяч предпринимателей — глава Минобороны Статьи редакции

Это почти десятая часть от всех призванных по данным ведомства.

  • 28 октября Владимир Путин провёл встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу, на которой последний объявил о завершении «частичной мобилизации», пишет РБК. Официального указа об этом всё ещё нет.
  • По словам Шойгу, цель по призыву 300 тысяч человек выполнена. Из них 82 тысячи отправили в «район», где проходит «спецоперация», ещё 218 тысяч — проходят обучение.
  • В войска призвали 1300 представителей органов власти и 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч пришли добровольцами. Средний возраст мобилизованных — 35 лет. Кого Шойгу понимает под «предпринимателями», не указано. На начало 2022 года в России в было зарегистрировано 3,59 млн ИП.
  • 20 октября Путин подписал законы о «льготах» для мобилизованных предпринимателей: о кредитных каникулах и праве на пятидневную отсрочку на передачу дел. Кроме того, правительство хочет давать им отсрочку по налогам и оплате аренды госимущества, а также приостановить проверки.

#новость #мобилизация

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55 комментариев
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 Вася Пражкин

Надо было такой заголовок сделать:
27 тыс. предпринимателей ничего не предприняли и мобилизовались.

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Roman Moskovskiy

Специальная операция по ликвидации малого бизнеса

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Мурад Муртазалиев

Чувствуется, как в воздухе запахло поддержкой малого и среднего бизнеса.

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Маленький корабль

Да что там запахло? Завоняло даже!

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Слегка Придурковатый

Почти треть "на районе", почти две трети подвисли в учебке и ждут своего часа. Один генерал тувинец, не служивший в армии, объявил об окончании частичной мобилизации, но верховный главнокомандующий и по совместительству Молодой Энергичный Лидер никакого документа об этом окончании не подписывал.

Так и живём.

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николай

Если по логике то и приказ о мобилизации должен выходить только после объявления военного положения.

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николай

Предлагаю пропустить сотни комментариев и сразу приступить к обсуждению как Америка хочет захватить наши ресурсы!

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Мяу

Ха, ну бывает. Кошейкопомешательство

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Маленький корабль

Дайте пожалуйста ссылку на приказ САМОГО! О том что могилизация закончилась!

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1 комментарий
Soulis

В натуре, вокруг море позитива, люди стали более лучше жить, действия властей всё компетентней и компетентней, а vc на ровном месте нагнетает. Вот как перестанут, так и вообще заживём наконец!

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6 комментариев
Трагический мангал

Сам то почему не на фронте?

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8 комментариев
Денис Колокольцев

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил возобновление частичной мобилизации при определенном изменении ситуации. Также в разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что при поездке в другую страну у мужчин продолжат просить предоставить справку от военкомата с разрешением на выезд.

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2 комментария
Alexey

А документ где?

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Мурад Муртазалиев

Мобилизация заканчивая указом президента.

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Маленький корабль

Ой а зачем вы комментарий поменяли то?

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6 комментариев
Khamitov Ilshat

Где-то прочитал, что доля мобилизованных Предпринимателей в 4 раза выше доли Предпринимателей среди населения. Опасная профессия блин..

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Pavel Loginov

Причем не понятно как их призвали то. Им же не отправишь повестку на работу. ИПэшнику не отправишь повестку, он лишь подрядчик

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8 комментариев
Женатый франт

А на деле совсем всё по другому.

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Мяу

Как?

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Трагический мангал

херовые предприниматели

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segamega

То есть у нас каждый 10й предприниматель с действующим ИП?)))

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High Stakes
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Андрей Волхонский

Частично могилизовались.

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