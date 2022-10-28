В рамках мобилизации призвали 27 тысяч предпринимателей — глава Минобороны Статьи редакции
Это почти десятая часть от всех призванных по данным ведомства.
- 28 октября Владимир Путин провёл встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу, на которой последний объявил о завершении «частичной мобилизации», пишет РБК. Официального указа об этом всё ещё нет.
- По словам Шойгу, цель по призыву 300 тысяч человек выполнена. Из них 82 тысячи отправили в «район», где проходит «спецоперация», ещё 218 тысяч — проходят обучение.
- В войска призвали 1300 представителей органов власти и 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч пришли добровольцами. Средний возраст мобилизованных — 35 лет. Кого Шойгу понимает под «предпринимателями», не указано. На начало 2022 года в России в было зарегистрировано 3,59 млн ИП.
- 20 октября Путин подписал законы о «льготах» для мобилизованных предпринимателей: о кредитных каникулах и праве на пятидневную отсрочку на передачу дел. Кроме того, правительство хочет давать им отсрочку по налогам и оплате аренды госимущества, а также приостановить проверки.
1650 просмотров
Надо было такой заголовок сделать:
27 тыс. предпринимателей ничего не предприняли и мобилизовались.
Комментарий удален модератором
Специальная операция по ликвидации малого бизнеса
Чувствуется, как в воздухе запахло поддержкой малого и среднего бизнеса.
Да что там запахло? Завоняло даже!
Почти треть "на районе", почти две трети подвисли в учебке и ждут своего часа. Один генерал тувинец, не служивший в армии, объявил об окончании частичной мобилизации, но верховный главнокомандующий и по совместительству Молодой Энергичный Лидер никакого документа об этом окончании не подписывал.
Так и живём.
Если по логике то и приказ о мобилизации должен выходить только после объявления военного положения.
Предлагаю пропустить сотни комментариев и сразу приступить к обсуждению как Америка хочет захватить наши ресурсы!
Ха, ну бывает. Кошейкопомешательство
Дайте пожалуйста ссылку на приказ САМОГО! О том что могилизация закончилась!
В натуре, вокруг море позитива, люди стали более лучше жить, действия властей всё компетентней и компетентней, а vc на ровном месте нагнетает. Вот как перестанут, так и вообще заживём наконец!
Сам то почему не на фронте?
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил возобновление частичной мобилизации при определенном изменении ситуации. Также в разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что при поездке в другую страну у мужчин продолжат просить предоставить справку от военкомата с разрешением на выезд.
А документ где?
Мобилизация заканчивая указом президента.
Комментарий удален модератором
Ой а зачем вы комментарий поменяли то?
Где-то прочитал, что доля мобилизованных Предпринимателей в 4 раза выше доли Предпринимателей среди населения. Опасная профессия блин..
Причем не понятно как их призвали то. Им же не отправишь повестку на работу. ИПэшнику не отправишь повестку, он лишь подрядчик
А на деле совсем всё по другому.
Как?
херовые предприниматели
То есть у нас каждый 10й предприниматель с действующим ИП?)))
Частично могилизовались.