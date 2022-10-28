Право
Славянский Денис

Минцифры напомнило аккредитованным ИТ-компаниям подать согласия в ФНС до 31 октября — иначе их исключат из реестра Статьи редакции

И разъяснило, как будут считать уровень зарплаты, необходимой для аккредитации.

  • Все аккредитованные ИТ-компании должны направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Компании, которые до 31 октября 2022 года не направят такие согласия, лишатся аккредитации, сообщило Минцифры.
  • Подать согласие можно через личный кабинет налогоплательщика или оператора электронного документооборота, уточнили в ведомстве.
  • Также министерство разъяснило, как будет оценивать среднюю зарплату для аккредитации ИТ-компаний. Согласно первому варианту получения аккредитации средняя зарплата сотрудников должна быть не ниже средней по стране или региону.
  • В 2023 году для подтверждения среднего уровня будет оцениваться зарплата за четвёртый квартал 2022-го и первый квартал 2023-го. В 2024 году будет оцениваться весь 2023 год и первый квартал 2024 года.
  • Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний в начале октября 2022 года. Главное условие — минимум 30% выручки от деятельности в ИТ-сфере. Также компании нужно соответствовать одному из двух вариантов дополнительных условий.
  • Уже аккредитованным компаниям повторно подавать заявление пока не нужно, но необходимо согласиться на раскрытие налоговой тайны.
Право
Полина Лааксо
Минцифры уточнило детали нового порядка аккредитации ИТ-компаний Статьи редакции

Главное из вебинара главы ведомства Максута Шадаева.

#новость #минцифры

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9 комментариев
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 Ware Wow

Что думаете? Близкие тут пишут, что можно возвращаться.

Мне кажется, что может и есть небольшое окно действительно, пока не переварили первую партию. Но в целом небезопасно. Тем более никто не гарантирует, что выезд будет свободным.

Да и сегодня одно, а завтра другое, ты ничего не контролируешь.
По сути пока только начинается новый накал. Все думали, что в момент присоединения возможен, но не произошло. Поэтому пока только идет к точке кипения, повышенной опасности.

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Маленький корабль

Не надо!

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Андрей Рядькин

на месяцок бы вернулся пока срочниками заняты военкомы. вообще все зависит от наступления

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Ware Wow

на месяцок не много смысла, если только продать какое-то имущество

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Иван Серик

Призыв завершëн! Уже не страшно!

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Рабочий шмель

там цикл следующий. сейчас набрали почти.
уезжают на 6 мес или 3 там 1 тут 3 там
поэтому примерно январь -февраль начнется пополнить недобор.
(ушедших) + кто отдыхает.
А март-апрель новая волна на замену этому призыву.

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Иван Серик

Айтишники народ богатый, к тому времени они уже подсуетятся и найдут неизлечимые заболевания, детей и т.д. - это, чтобы не зависеть от работодателя и аккредитации))

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Александр Смирнов

К тому времени они уже уедут

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Слегка Придурковатый

Думали сыграть в напёрстки с государством и выиграть? Это невозможно. Максут не даст соврат.

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