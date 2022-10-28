Минюст внёс в список иноагентов компанию-владельца Bookmate Статьи редакции
А также директора Bookmate в России Андрея Баева и издателя Алексея Докучаева.
- В список СМИ-иноагентов попала ирландская закрытая компания с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед». Эта компания владеет ООО «Букмейт» — это российское юрлицо книжного сервиса.
- Также в список попали директор сервиса в России Андрей Баев и сооснователь издательства Individuum Алексей Докучаев. С 2018 года Bookmate принадлежала доля в этом издательстве, летом 2022 года её выкупил совладелец объединённой книжной сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов.
- В августе «Ведомости» писали, что Bookmate Limited может выйти из проектов в России. До этого «Яндекс» купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ. В компании уточняли, что речь о покупке сервиса либо доли в его юрлице не идёт.
- В список физлиц-иноагентов добавились шесть имён. В частности, в него попали основательница телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и его журналисты Владимир Роменский и Екатерина Котрикадзе. 14 октября Минюст внёс в список главреда «Дождя» Тихона Дзядко, а сам телеканал в перечне с августа 2021 года.
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Не знаю, кто это, но очевидно достойные люди )
Да, и сервис первокласный
Скоро иноагентов в стране будет больше, чем не иноагентов...
Может уже пора наоборот, присваивать звание "не иноагент"? Будет как знак качества, "поставщик императорского двора".
да там меньше 200 строчек пока
Так такими темпами наберём... Раньше ведь как было: каждый махровый антисоветчик-диссиднт был просто как рок-звезда. Передачи на Би-Би-Си, карикатуры в Крокодиле, всесоюзная известность...
А сейчас что? Список 200 человек, но 199 из них никто не знает.
А помните, кто еще боролся с книгами?
-Нацисты.
Пруф?
Ну допустим http://edition.cnn.com/2010/US/09/25/books.destroyed/
В интернете тоже все сожгло? Вместе с хардами пользователей?
А в РФ что-то сожгли в инете и на хардах пользователей?
Он там вроде как разгласил какие-то "секреты страны влияющие на её безопасность". Но факт был да.
Ну а как известно, секреты, влияющие на безопасность, это сведения о военных преступлениях :)
А вы помните, кто ещё дышал воздухом?
Гитлер
Прикиньте, насколько они отставали тогда?) И представляете, что теперь?)
Какие тонкие отображалки лент новостей были и не требовали батареек.
Зато сколько деревьев расходовали, и комментарий не настрочить с признанием в любви к партии
Любой гос. орган РФ : Вносить всех подряд в ряды иноагентов!!
Всё население РФ :
А можно стать двойным иноагентом?
А вообще начинается девальвация этого почетного звания - "иноагент". Раздают, кому попало.
На счёт дождя было очевидно, как прост**ки, сначала берут у Кремля деньги для пропаганды, а после из Литвы поносят.
Присутствовали когда им в коробках из под ксерокса передавали котлету?
А на счёт "Эхо Москвы" так же ответить сможешь?
эхо Москвы это вообще что?
Да одна местечковая радиостанция, которую финансировал государственный "Газпром".
Газпром финансирует похоже все сми подряд, но не финансирует безопасность своей инфраструктуры..
ну книги только не трогайте, это же наш источник знаний, а знание 💪🏻 ✊
Нахуй мы тут никому со знаниями не нужны
Ясен пень
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Был "Буквоед", стал "Иноагентоед".
Пятница, пацаны!
а за что? наверняка же есть какое-то формальное обоснование
Спасибо не знал до сегодняшнего дня этих достойных людей
Так пропаганду итак запрещают, какой смысл владельцев издания делать иноагентами?
Приложение не закрывайте 🙏 Продайте , отдайте , подарите людям 🙏
Раз в стране одни иногенты, может пора флаг на американский менять?
А их то за что? Это книжный сервис. Или их за запрещенные книги?
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