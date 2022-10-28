Право
Славянский Денис

Минюст внёс в список иноагентов компанию-владельца Bookmate Статьи редакции

А также директора Bookmate в России Андрея Баева и издателя Алексея Докучаева.

  • В список СМИ-иноагентов попала ирландская закрытая компания с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед». Эта компания владеет ООО «Букмейт» — это российское юрлицо книжного сервиса.
  • Также в список попали директор сервиса в России Андрей Баев и сооснователь издательства Individuum Алексей Докучаев. С 2018 года Bookmate принадлежала доля в этом издательстве, летом 2022 года её выкупил совладелец объединённой книжной сети «Читай-город—Буквоед» Денис Котов.
  • В августе «Ведомости» писали, что Bookmate Limited может выйти из проектов в России. До этого «Яндекс» купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ. В компании уточняли, что речь о покупке сервиса либо доли в его юрлице не идёт.
  • В список физлиц-иноагентов добавились шесть имён. В частности, в него попали основательница телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и его журналисты Владимир Роменский и Екатерина Котрикадзе. 14 октября Минюст внёс в список главреда «Дождя» Тихона Дзядко, а сам телеканал в перечне с августа 2021 года.

#новость #bookmate

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39 комментариев
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 Serg R

Не знаю, кто это, но очевидно достойные люди )

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К М

Да, и сервис первокласный

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Uuno Turhopuru

Скоро иноагентов в стране будет больше, чем не иноагентов...
Может уже пора наоборот, присваивать звание "не иноагент"? Будет как знак качества, "поставщик императорского двора".

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John Doe
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Таир Бакиев

да там меньше 200 строчек пока

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Uuno Turhopuru

Так такими темпами наберём... Раньше ведь как было: каждый махровый антисоветчик-диссиднт был просто как рок-звезда. Передачи на Би-Би-Си, карикатуры в Крокодиле, всесоюзная известность...
А сейчас что? Список 200 человек, но 199 из них никто не знает.

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Васисуалий Лоханкин

А помните, кто еще боролся с книгами?
-Нацисты.

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Галя Перидол
В сентябре 2010 года минобороны США скупило и сожгло весь тираж книги Операция «Тёмное сердце», написанной бывшим сотрудником разведки Энтони Шеффером
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Alex Tramp

Пруф?

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Галя Перидол

Ну допустим http://edition.cnn.com/2010/US/09/25/books.destroyed/

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Uuno Turhopuru

В интернете тоже все сожгло? Вместе с хардами пользователей?

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Галя Перидол

А в РФ что-то сожгли в инете и на хардах пользователей?

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Maxim Roslyakov

Он там вроде как разгласил какие-то "секреты страны влияющие на её безопасность". Но факт был да.

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Галя Перидол

Ну а как известно, секреты, влияющие на безопасность, это сведения о военных преступлениях :)

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Semper Fi

А вы помните, кто ещё дышал воздухом?
Гитлер

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Ware Wow
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Дмитрий Ковач

Прикиньте, насколько они отставали тогда?) И представляете, что теперь?)

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Финтанк точка РУ

Какие тонкие отображалки лент новостей были и не требовали батареек.

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К М

Зато сколько деревьев расходовали, и комментарий не настрочить с признанием в любви к партии

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Любой гос. орган РФ : Вносить всех подряд в ряды иноагентов!!

Всё население РФ :

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Ха Ха

А можно стать двойным иноагентом?

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Uuno Turhopuru

А вообще начинается девальвация этого почетного звания - "иноагент". Раздают, кому попало.

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Никита Иванов

На счёт дождя было очевидно, как прост**ки, сначала берут у Кремля деньги для пропаганды, а после из Литвы поносят.

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Передовой ихтиандр

Присутствовали когда им в коробках из под ксерокса передавали котлету?

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Слегка Придурковатый

А на счёт "Эхо Москвы" так же ответить сможешь?

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Никита Иванов

эхо Москвы это вообще что?

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Слегка Придурковатый

Да одна местечковая радиостанция, которую финансировал государственный "Газпром".

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Никита Иванов

Газпром финансирует похоже все сми подряд, но не финансирует безопасность своей инфраструктуры..

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Sultan Eshmi

ну книги только не трогайте, это же наш источник знаний, а знание 💪🏻 ✊

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Передовой ихтиандр

Нахуй мы тут никому со знаниями не нужны

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Ясен Пень

Ясен пень

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Слегка Придурковатый

Был "Буквоед", стал "Иноагентоед".

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Юрий Б.

Пятница, пацаны!

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Администратор Аккаунта

а за что? наверняка же есть какое-то формальное обоснование

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onlyDropped

Спасибо не знал до сегодняшнего дня этих достойных людей

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Emil

Так пропаганду итак запрещают, какой смысл владельцев издания делать иноагентами?

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Lukas Dexter

Приложение не закрывайте 🙏 Продайте , отдайте , подарите людям 🙏

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pfzim

Раз в стране одни иногенты, может пора флаг на американский менять?

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Dark Soul

А их то за что? Это книжный сервис. Или их за запрещенные книги?

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